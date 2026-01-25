Новини
Божидар Божанов: Съветът за мир е опасна и неадекватна грешка

Божидар Божанов: Съветът за мир е опасна и неадекватна грешка

25 Януари, 2026 19:27

  • божидар божанов-
  • съвет за мир

Влязохме в ролята на троянски кон в ЕС – заедно с Орбан

Божидар Божанов: Съветът за мир е опасна и неадекватна грешка - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов с критика към решението на правителството в оставка да се присъедини към т.нар. „Съвет за мир“, което той определи като „грешно, неадекватно и опасно“.

„Юридическият екип пише мотиви. Това, което е подписал премиерът в оставка Росен Желязков, е меко казано скандално. Не е ясно дори дали това е международна организация“, каза Божанов и добави, че според него документът съдържа механизми, несъвместими с конституционни принципи – включително „еднолични решения, вето и наследяване на председателството“.

Той посочи и твърдение за позиция на университетски юристи по международно право, която според него подкрепя тезата, че актът е проблематичен от гледна точка на Конституцията.

Божанов заяви пред БТВ, че присъединяването поставя България в „изключително неприятна компания“.

„Това е подреждане на България до Беларус, до Виктор Орбан – и до никоя друга европейска държава“, каза той и добави, че според него „останалите европейски държави или тактично замълчават, или отхвърлят“.

Според Божанов управляващите „се снишават“ и действат тактически, вместо да заемат ясни позиции по ключови международни теми. Той заяви, че подписването е било „на подпис“, при поверителност, без публичен дебат.

„Влязохме в ролята на троянски кон в ЕС – заедно с Орбан“, каза Божанов, като предупреди, че подобна линия може да маргинализира България в рамките на Европейския съюз и да удари бизнеса и гражданите.

По темата дали документът ще бъде внесен за ратификация Божанов заяви, че не знае, но припомни, че премиерът е обещал това да се случи. Ако влезе в парламента, „Да, България“ ще гласува против, уточни той.

В отговор на въпрос за евентуална реакция от САЩ при отказ за ратификация Божанов каза, че именно затова „не се правят неща по този начин“ – без оценка на последствията и без стратегия.

За изборните правила Божанов прогнозира, че ако няма кворум и промени не бъдат приети, ще се гласува по досегашния модел – хартия и машина, но с уточнението, че настоящата машина на практика е „принтер“, а броенето пак е ръчно и допуска същите грешки.

Той защити идеята за връщане на „истинското“ машинно гласуване и посочи, че скенерите, предлагани като алтернатива, са нова технология, която не може да бъде въведена „два месеца преди избори“, особено при специфики като дълги бюлетини, сгъване, различни начини на отбелязване и риск за тайната на вота.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Иван

    12 0 Отговор
    Този има поведенчески или психически проблем.
    Вероятно е с нестандартна сексуална ориентация.

    19:30 25.01.2026

  • 2 От неадекватни

    8 0 Отговор
    паразитиращи мошеници , какво адекватно може да се очаква ?

    19:30 25.01.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 1 Отговор
    ДАРИНА ПАВЛОВА КАТО ПОЛУЧИЛА АМЕРИКАСНКО ГРАЖДАНСТВО
    ИМ ЗАБРАВИЛА ДА КАЖЕ
    ЧЕ Е АГЕНТ НА ДС - НА ЗАПЛАТА - РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ДОСИЕТАТА - СЪДЪРЖАТЕЛКА НА ЯВОЧНА КВАРТИРА :)
    .......
    КАК НЯМА ДА СЕ НАТЯГАТ НА ТРЪМП ?:)

    19:31 25.01.2026

  • 4 Събрали се двама дедерасти

    11 0 Отговор
    в едни абсолютно безсмислени 120 минути.
    В 16:30 прехвърлих на друг канал защото......
    една изтъркана плоча само скрибуца и.......
    дразни

    19:32 25.01.2026

  • 5 Ди джей Ванс

    7 0 Отговор
    Ще го повториш ли пред Тръмп?

    19:33 25.01.2026

  • 6 Льольо

    6 0 Отговор
    Троянския кон е дървен,бе!

    19:35 25.01.2026

  • 7 Божидар Божанов..

    9 0 Отговор
    - Гледам се в огледалото.. амааа и аз съм голяма грешка!

    19:36 25.01.2026

  • 8 Банцко

    7 0 Отговор
    Значи и вие отказвате заедно с Путин да се включите в Съвета за мир на прав път сте

    19:36 25.01.2026

  • 9 Тиквена държава

    1 2 Отговор
    няма правосъдие, няма закони има само еднолични решения. Защо българинът търпи такава тирания, граничеща с феодализъм?

    19:37 25.01.2026

  • 10 Това

    7 0 Отговор
    Идиотче съвсем се е смахнало!

    19:39 25.01.2026

  • 11 гост

    2 0 Отговор
    "Пелените и политиците трябва да се сменят често по една и съща причина!" - Марк Твен

    19:42 25.01.2026

  • 12 Ку-ку

    2 0 Отговор
    Абе тоя заедно с нискочелестия стават повече от досадни вече.....те ги питат за това какво мислят да правят след изборите, но тия продължават с "Борисов - Пеевски"......явно нищо градивно не можете да предложите и мантрата за "Борисов и Пеевски" ви е като извинение за некадърността...

    19:43 25.01.2026

  • 13 Не понасям гробаджи и депесари

    1 0 Отговор
    Но още повече не понасям тия прокопиевите у.роди, дето правят сглобки в скута на шиши с гробаджии и депесари!

    19:48 25.01.2026

Новини по градове:
