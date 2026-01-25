Важна новина за шофьорите за „Бонус-малус“ системата

„Бонус-малус“ за „Гражданска отговорност“ на шофьорите отново се отлага. Системата, която поощрява изрядните на пътя, не може да тръгне от 1 февруари, предупреждава и държавата, и застрахователите.

В момента всеки застраховател има вътрешна „бонус-малус“ система, а за да заработи националната, данните трябва да бъдат събрани в Гаранционния фонд.

„Гаранционният фонд има техническа готовност да започне да предоставя тези услуги на застрахователите, след като бъдат нормативно уредени редът и условията, по които ще става това“, обясняват от там.

Нормативна уредба все още липсва, а от Комисията за финансов надзор, казаха за bTV, че се работи по изготвянето и че мярката ще влезе в сила най-рано през лятото.

Цената на полица застраховка „Гражданска отговорност“ за година е около 150 евро.

Ако бъде въведена системата „бонус-малус“, цената за шофьори без нарушение може да бъде с до три стъпки по евтина, а за такива с ПТП-та с до 5 стъпки по-скъпа.

От Асоциацията на застрахователите казаха, че всеки от тях ще разработи собствени правила.

Застрахователните брокери от своя страна предупреждават, че условието да вземем отстъпка или да сме глобени зависи от историята на автомобила, а не на водача.

„Най-добре би било на всеки, който има книжка и му се наложи да управлява автомобил, да има лична застраховка „Гражданска отговорност“. Това не значи, че всяко семейство ще плати по 120 евро“, обясни застрахователният брокер Анелия Ангелова.

У нас задължителната полица е около 150 евро за година, а в Европа - около 150 евро на месец.