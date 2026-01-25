Новини
България »
Важна новина за шофьорите за „Бонус-малус“ системата

Важна новина за шофьорите за „Бонус-малус“ системата

25 Януари, 2026 21:10 701 7

  • бонус-малус-
  • гражданска отговорност

Системата, която поощрява изрядните на пътя, не може да тръгне от 1 февруари, предупреждава и държавата, и застрахователите

Важна новина за шофьорите за „Бонус-малус“ системата - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Бонус-малус“ за „Гражданска отговорност“ на шофьорите отново се отлага. Системата, която поощрява изрядните на пътя, не може да тръгне от 1 февруари, предупреждава и държавата, и застрахователите.

В момента всеки застраховател има вътрешна „бонус-малус“ система, а за да заработи националната, данните трябва да бъдат събрани в Гаранционния фонд.

„Гаранционният фонд има техническа готовност да започне да предоставя тези услуги на застрахователите, след като бъдат нормативно уредени редът и условията, по които ще става това“, обясняват от там.

Нормативна уредба все още липсва, а от Комисията за финансов надзор, казаха за bTV, че се работи по изготвянето и че мярката ще влезе в сила най-рано през лятото.

Цената на полица застраховка „Гражданска отговорност“ за година е около 150 евро.

Ако бъде въведена системата „бонус-малус“, цената за шофьори без нарушение може да бъде с до три стъпки по евтина, а за такива с ПТП-та с до 5 стъпки по-скъпа.

От Асоциацията на застрахователите казаха, че всеки от тях ще разработи собствени правила.

Застрахователните брокери от своя страна предупреждават, че условието да вземем отстъпка или да сме глобени зависи от историята на автомобила, а не на водача.

„Най-добре би било на всеки, който има книжка и му се наложи да управлява автомобил, да има лична застраховка „Гражданска отговорност“. Това не значи, че всяко семейство ще плати по 120 евро“, обясни застрахователният брокер Анелия Ангелова.

У нас задължителната полица е около 150 евро за година, а в Европа - около 150 евро на месец.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 иво

    3 0 Отговор
    Застраховка 46 евро на месец за 3.0 бензинов на 30 години, със 220 евро годишен данък. Винетки НЯМА. Тия цени от 150 евро на месец и то в България, дето са монопол, са някакви мокри застрахователни сънища.

    21:15 25.01.2026

  • 2 Горски

    5 0 Отговор
    Това бунус-малус май ще се окаже нещо като фокус-мокус: всеки го е виждал но всеки си мисли тука май има някаква измама. Нарочно не се приема зада лапат застрахователите. Никой не работи от политиците за народа.За това да ги затрием сегашните и ново начало на предстоящите избори! Едно време му казваха рекет лепяха ти един стикер на стъклото пишеше или ВИС-2 или СИК и не ти крадяха колата. Сега са повече от 2 застрахователни компании ама кои ли са собствениците им? Новият зам.-председател Пламен Данаилов с действията си показа, че не е в час. Така ще бъде доката на такива отговорни постове се назначават политически калинки. Преди години за проект на системата Бонус-малус изразходваха около 2млн. лева. Сега поради финансова неграмотност на политиците не се приеха и най-важните промени в Кодекса за застраховане. Ми да,много по лесно е да дерем кожите на всички,отколкото да си направим труда да санкционираме терористите на пътя....А така и приходите са си гарантирани,също като банките....Абе в този свят банка,застрахователно дружество,фармацевтична компания да си.

    21:17 25.01.2026

  • 3 Шофьор

    4 0 Отговор
    Сефте...🤣

    21:19 25.01.2026

  • 4 595612

    0 0 Отговор
    Малко малоумно! С до три стъпки по евтина за изрядните и с до 5 стъпки по-скъпа за тези с ПТП.
    Ами срокове? Тези с ПТП доживотно ли ще плащат по-скъпа ГО?
    От ПТП до ПТП има голяма разлика, кой ще я разграничава?
    Некадърна работа, недоизмислена ама за повече пари!
    И с това: "У нас задължителната полица е около 150 евро за година, а в Европа - около 150 евро на месец." какво си мислите, че ще постигнете исвен по-голяма мизерия.

    21:24 25.01.2026

  • 5 оня с коня

    2 0 Отговор
    Наглият и Хитър Застраховател е решил да Омаломощи УМСТВЕНО чрез Тактиката на смесване на Компютри с Компоти- Отчита че Ср.Цена на З/ката е около 150 Евро,но после пояснява че за Примерните водачи тя ще бъде намалена з 3 "Стъпки",а за Беладжиите - увеличена с 5 "Стъпки".И възниква Въпроса:ЩО Е ТОВА "Стъпка" и какво Ценово Изражение има,на което Застрахователят със Загадъчна усмивка отговаря:..."ИЗНЕНАДАААА"!:)

    21:24 25.01.2026

  • 6 Застрахован

    1 0 Отговор
    Според застрахователите бонуса е хипотеза,малуса протеза.За застрахователите.

    21:26 25.01.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    🚗 Накратко това е СЕКИРА с ПАНДЕЛКА 🎀

    Една година изряден - бонус 10-20%
    При нарушение - малус до 400%
    Няма грешка санкцията може да е ДВАДЕСЕТ ПЪТИ по- голяма от бонуса‼️

    21:27 25.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове