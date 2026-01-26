Новини
България »
НАП и КЗП с нови проверки за спазване на Закона за въвеждане на еврото

НАП и КЗП с нови проверки за спазване на Закона за въвеждане на еврото

26 Януари, 2026 05:43, обновена 26 Януари, 2026 04:46 575 7

  • нап-
  • кзп-
  • цени-
  • проверки

Проверява се основанието за повишение на цената на различни продукти

НАП и КЗП с нови проверки за спазване на Закона за въвеждане на еврото - 1
Снимка: БГНЕС
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Поредна съвместна проверка на Националната агенция по приходите и Комисията за защита на потребителите за спазване на Закона за въвеждане на еврото.

Този път по сигнал за повишена цена на капки за колики. През декември те са стрували 26 лева, твърди в сигнала си потребител, а сега се продавали за 34 лева и 79 стотинки.

Ако бъде установено нарушение, на търговеца ще бъде наложена глоба и съставен акт за нарушение. От началото на кампанията са съставени 286 акта, издадени са 67 наказателни постановления на стойност над 360 000 лева.

Владислав Илиев - началник отдел "Оперативни дейности" в НАП: "Ще установят цената към днешна дата и към декември месец и ако има разлика, ще изискаме документи и обосновка от търговеца, които той да ни предестави. След това ще извършим анализ дали повишението, ако има такова, се дължи на обективни икономически фактори и дали е обосновано или не."


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Курс купува, курс продава

    2 0 Отговор
    За плавно въвеждане на еврото НАП и КЗК препоръчват да стискате палци. На краката.

    05:02 26.01.2026

  • 2 Гост

    1 0 Отговор
    Лов на вещици. КЗП спря да върши и малкото смислена работа, която вършеше преди това. НАП така или иначе са чисто и просто паразити.

    05:21 26.01.2026

  • 3 Владо "кошницата"

    1 0 Отговор
    Всичко е точно ! Цъфтиме !

    05:26 26.01.2026

  • 4 Смешници

    0 0 Отговор
    Нищо не контролирата а само блъфирате пълнейки хазната от глоби-стотинкаджии!!!

    05:30 26.01.2026

  • 5 оня с коня

    0 0 Отговор
    основанието е че:

    всичко трябва да поскъпне със много , ганчо да обеднее защото е жив цър вул

    06:27 26.01.2026

  • 6 малко му е на ганьо

    0 0 Отговор
    хората си плащат глобите но не свалят цените никъде

    очаквайте лятото още по-сивоки цени на морето , свят ще ви се завие със това евро ха ха ха нека ви

    06:28 26.01.2026

  • 7 оня с коня

    0 0 Отговор
    BG-то Ще се оправи само и единствено!.Катo гръмне АEЦ-а и унищожи тоя кофти ГЕНбългарски

    06:28 26.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове