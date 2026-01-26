НАП и КЗП с нови проверки за спазване на Закона за въвеждане на еврото

Поредна съвместна проверка на Националната агенция по приходите и Комисията за защита на потребителите за спазване на Закона за въвеждане на еврото.

Този път по сигнал за повишена цена на капки за колики. През декември те са стрували 26 лева, твърди в сигнала си потребител, а сега се продавали за 34 лева и 79 стотинки.

Ако бъде установено нарушение, на търговеца ще бъде наложена глоба и съставен акт за нарушение. От началото на кампанията са съставени 286 акта, издадени са 67 наказателни постановления на стойност над 360 000 лева.

Владислав Илиев - началник отдел "Оперативни дейности" в НАП: "Ще установят цената към днешна дата и към декември месец и ако има разлика, ще изискаме документи и обосновка от търговеца, които той да ни предестави. След това ще извършим анализ дали повишението, ако има такова, се дължи на обективни икономически фактори и дали е обосновано или не."