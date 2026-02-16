Румен Радев: България е пред съдбовен избор

България е пред съдбовен избор – да се отърси веднъж завинаги на предстоящите парламентарни избори от сенките и зависимостите на прехода или да остане в техен плен неясно докога. Този избор зависи от всеки от нас.
Така започва своя публикация във Facebook след среща с българската общност в Берлин вече бившият президент Румен Радев.
"Нашата мечта е България да се развива като демократична европейска и правова държава, която работи в интерес на собствените си граждани и има активни позиции в съюзите, от които е част. Като модерна и иновативна икономика, която привлича инвеститори не с евтина работна ръка, а с правила, стандарти и със собствените си постижения. Благодаря за срещата в Берлин с представители на най-голямата българска общност в ЕС – тази в Германия, които поставиха редица въпроси и призоваха за реална промяна в начина, по който работят и се отчитат институциите в България", пише още Радев.
Той изрази вяра, че българите зад граница не са и няма да останат безразлични към съдбата на Родината и че следят случващото се в България и ще подкрепят не само промените, а и процеса на възстановяване и изграждане на нова България.
"Преходът прокуди 2 милиона българи от родината в търсене на по-добър живот в чужбина и една от целите на влизането ни в парламентарната политика е България да се промени така, че те и техните деца да изберат пътя към дома. Няма да е лесно да постигнем всичко това. Предстои ни жесток сблъсък с модела "Борисов-Пеевски“. В края на м.г. правителството бе принудено да подаде оставка след безпрецедентни многохилядни протести в цялата страна, но олигархията, заграбила огромен публичен ресурс, просмукала се дълбоко в институциите, превзела правосъдието и службите, съвсем няма намерение да отстъпва.
Вече има информация за раздаване на огромни средства за купуване на гласове, на цели секционни избирателни комисии, мобилизират се различни държавни органи в уродлива и недопустима за европейска държава манипулация на изборния процес, а властта законодателно ограничи правото на глас на българските граждани, извън ЕС.
В последния месец на правителството "Борисов-Пеевски“ трескаво се замитат следи и доразграбва публичен ресурс, сключват се договори с близки до властта "фирми-касички“ и се получават авансово огромни суми, унищожават се документи. Всичко това се прави, за да може олигархията да печели избори и да си гарантира силата и влиянието и след тях.
Затова напуснах президентската институция, за да отговоря на призива на хилядите българи които навсякъде из страната настояваха да го направя. Затова стъпвам на политическия терен, за да можем заедно с всички българи, които милеят за Родината, да постигнем 2 важни, стратегически за България цели: да демонтираме отречения управленски модел "Борисов-Пеевски“ и да укрепим държавността и отворим пътя за ускорено развитие на България като модерна просперираща европейска държава.
Нито една партия все още не е обявила хората, които ще влязат в техните листи за изборите, но много държат аз да го направя, въпреки че всички са наясно как действа завладяната държава и с какви средства за натиск си служи. Ние ще спазим законовия срок и най-късно на 4 март ще регистрираме коалиция, с която да участваме в предстоящите избори този април.
Много настоятелен е въпросът каква идеология ще следваме. Най-належащият въпрос е демонтажът на управленския модел "Борисов-Пеевски“, който бе отречен от българите в цялата страна. Олигархията не се дели на дясна и лява и отстраняването и от властта ще изисква огромно национално усилие, което да се издигне над политическите пристрастия", продължава Румен Радев.
Той благодари на сънародниците ни в Германия за съхраняването на родния език, култура и традиции и за активната дейност на българските училища, на фолклорните състави и на студентското дружество, които пазят жива връзката с българския дух и Родината. Според Радев, техните лични успехи и себеутвърждаване в най-развитата европейска държава, в една силно конкурентна среда, са успех преди всичко за България, за развитието на стратегическите отношения с Германия, за повишаване на авторитета на страната ни и на интереса на немските инвеститори към България, в която си струва да се инвестира.
"Това партньорство между България и Германия ще продължи да укрепва в интерес на двете държави и нашата амбиция е страната ни да привлича повече чуждестранни инвестиции в сфери с висока добавена стойност и това ще бъде фокусът на срещата ми и с Федералната асоциация за икономическо развитие и външна търговия на Германия", заяви Радев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Как
Коментиран от #8
07:05 16.02.2026
2 Борислав Сарафов
07:05 16.02.2026
3 Веднъж продал душата си на Дявола
07:06 16.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 дядото
07:07 16.02.2026
6 Софийски
РуССка подлога
07:07 16.02.2026
7 Ще подкрепиме РуменРадев, подкрепяме
07:11 16.02.2026
8 Не позна
До коментар #1 от "Как":Браво на този достоен и умен човек! Герберо-пеевските крадци ще бъдат пометени от Румен Радев.
Коментиран от #11
07:11 16.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 портията му
07:14 16.02.2026
11 слабоумен лузер
До коментар #8 от "Не позна":Гласувал съм за Жорж Ганчев, за Ковачки, за Черепа, за Яни Янев, За Волен Сидеров, За Костадин Костадинов. Сега ще гласувам за Румен Радев, защото този наистина ще ни оправи. Генерал кален в боя!
07:15 16.02.2026
12 Борбата ще е трудна
Коментиран от #13
07:16 16.02.2026
13 защо се кахъриш
До коментар #12 от "Борбата ще е трудна":Направо хващай влака за Москва. Путин ще ти даде два декара в Сибир. Обещал!
07:18 16.02.2026
14 А снимки?
07:21 16.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ели Енчева
Коментиран от #22
07:23 16.02.2026
17 МИСЪЛТА КАКВО ЩЕ ИМ НАПРАВИ РАДЕВ
Коментиран от #19
07:23 16.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 бхаха
До коментар #17 от "МИСЪЛТА КАКВО ЩЕ ИМ НАПРАВИ РАДЕВ":Нямаше ли и ВОлен СИдеров да им го причини? Костя Копейкин и той.
Коментиран от #38
07:24 16.02.2026
20 написано на стената
Дали пъва с 29-30 процента или с 49-50 е единствената неизвестна.
Начинът този избор да бъде спрян е само като в Румъния - изборите да бъдат касирани а на Радев да му бъде забранена политическата кариера от съд.
Иначе, ясно. Ерата на упрвленска доминация на ГЕРБ приключва така както приключиха ерите СДС и после НДСВ. Всяко нещо с времето си.
07:25 16.02.2026
21 МИРО
07:25 16.02.2026
22 не разбрах
До коментар #16 от "Ели Енчева":Конституцията на страната ли ще променяме, за да го правим пак президент? Това ми напомня на нещо.
07:26 16.02.2026
23 Тити
07:27 16.02.2026
24 Успех…
07:28 16.02.2026
25 Арка.даш. Боташ
07:28 16.02.2026
26 На думи
07:28 16.02.2026
27 КЕНФБАНДЕРИТЕ
07:30 16.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 СОЙЧО
07:31 16.02.2026
30 МАГИСТРАЛИ У ЧУВАЛИ
07:32 16.02.2026
31 от Берлин
07:33 16.02.2026
32 ДУМА НА ИСТИНСКИ ГЕНЕРАЛ ............
07:34 16.02.2026
33 Т Живков
07:34 16.02.2026
34 СОЙЧО
ТОЙ БЪЛГАРИЯ ЗАГРАБИ !!!
07:35 16.02.2026
35 Уса
07:35 16.02.2026
36 БОЦ - ко
"Шарлатани" ни нарече,
Татко ШАРЛАТАН,
Боташ не потече,
А народа - пре е....н...
07:38 16.02.2026
37 Стойчо
07:40 16.02.2026
38 добър опит
До коментар #19 от "бхаха":Само че сравнението на коалицията на президента с някакви антисистемни маргинални играчи е несъстоятелно. Той е избран два пъти поред с гласове три пъти повече от нужните дасе управлява държавата през НС.
Ако можеш да го схванеш това, схвани го.
Единственото подходящо сравнение като мащаб на вълната е царя 1999-2000г.
07:40 16.02.2026
39 пресолена
Коментиран от #42
07:40 16.02.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Стойчо
ТУК НА ВСИЧКО СЛОЖИ Б Р А Д В А !!!
07:42 16.02.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.