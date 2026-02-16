Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Румен Радев: България е пред съдбовен избор

16 Февруари, 2026 08:00, обновена 16 Февруари, 2026 07:02 1 143 42

  • румен радев-
  • избори-
  • политика

Той зависи от всички нас, заяви президентът

Румен Радев: България е пред съдбовен избор - 1
Снимка: БГНЕС
Фокус Фокус

България е пред съдбовен избор – да се отърси веднъж завинаги на предстоящите парламентарни избори от сенките и зависимостите на прехода или да остане в техен плен неясно докога. Този избор зависи от всеки от нас.

Така започва своя публикация във Facebook след среща с българската общност в Берлин вече бившият президент Румен Радев.

"Нашата мечта е България да се развива като демократична европейска и правова държава, която работи в интерес на собствените си граждани и има активни позиции в съюзите, от които е част. Като модерна и иновативна икономика, която привлича инвеститори не с евтина работна ръка, а с правила, стандарти и със собствените си постижения. Благодаря за срещата в Берлин с представители на най-голямата българска общност в ЕС – тази в Германия, които поставиха редица въпроси и призоваха за реална промяна в начина, по който работят и се отчитат институциите в България", пише още Радев.

Той изрази вяра, че българите зад граница не са и няма да останат безразлични към съдбата на Родината и че следят случващото се в България и ще подкрепят не само промените, а и процеса на възстановяване и изграждане на нова България.

"Преходът прокуди 2 милиона българи от родината в търсене на по-добър живот в чужбина и една от целите на влизането ни в парламентарната политика е България да се промени така, че те и техните деца да изберат пътя към дома. Няма да е лесно да постигнем всичко това. Предстои ни жесток сблъсък с модела "Борисов-Пеевски“. В края на м.г. правителството бе принудено да подаде оставка след безпрецедентни многохилядни протести в цялата страна, но олигархията, заграбила огромен публичен ресурс, просмукала се дълбоко в институциите, превзела правосъдието и службите, съвсем няма намерение да отстъпва.

Вече има информация за раздаване на огромни средства за купуване на гласове, на цели секционни избирателни комисии, мобилизират се различни държавни органи в уродлива и недопустима за европейска държава манипулация на изборния процес, а властта законодателно ограничи правото на глас на българските граждани, извън ЕС.

В последния месец на правителството "Борисов-Пеевски“ трескаво се замитат следи и доразграбва публичен ресурс, сключват се договори с близки до властта "фирми-касички“ и се получават авансово огромни суми, унищожават се документи. Всичко това се прави, за да може олигархията да печели избори и да си гарантира силата и влиянието и след тях.

Затова напуснах президентската институция, за да отговоря на призива на хилядите българи които навсякъде из страната настояваха да го направя. Затова стъпвам на политическия терен, за да можем заедно с всички българи, които милеят за Родината, да постигнем 2 важни, стратегически за България цели: да демонтираме отречения управленски модел "Борисов-Пеевски“ и да укрепим държавността и отворим пътя за ускорено развитие на България като модерна просперираща европейска държава.

Нито една партия все още не е обявила хората, които ще влязат в техните листи за изборите, но много държат аз да го направя, въпреки че всички са наясно как действа завладяната държава и с какви средства за натиск си служи. Ние ще спазим законовия срок и най-късно на 4 март ще регистрираме коалиция, с която да участваме в предстоящите избори този април.

Много настоятелен е въпросът каква идеология ще следваме. Най-належащият въпрос е демонтажът на управленския модел "Борисов-Пеевски“, който бе отречен от българите в цялата страна. Олигархията не се дели на дясна и лява и отстраняването и от властта ще изисква огромно национално усилие, което да се издигне над политическите пристрастия", продължава Румен Радев.

Той благодари на сънародниците ни в Германия за съхраняването на родния език, култура и традиции и за активната дейност на българските училища, на фолклорните състави и на студентското дружество, които пазят жива връзката с българския дух и Родината. Според Радев, техните лични успехи и себеутвърждаване в най-развитата европейска държава, в една силно конкурентна среда, са успех преди всичко за България, за развитието на стратегическите отношения с Германия, за повишаване на авторитета на страната ни и на интереса на немските инвеститори към България, в която си струва да се инвестира.

"Това партньорство между България и Германия ще продължи да укрепва в интерес на двете държави и нашата амбиция е страната ни да привлича повече чуждестранни инвестиции в сфери с висока добавена стойност и това ще бъде фокусът на срещата ми и с Федералната асоциация за икономическо развитие и външна търговия на Германия", заяви Радев.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Как

    18 18 Отговор
    Руйчо е агент на КГБ

    Коментиран от #8

    07:05 16.02.2026

  • 2 Борислав Сарафов

    14 16 Отговор
    Кой беше този? Незаконния син на Тодор Живков ли?

    07:05 16.02.2026

  • 3 Веднъж продал душата си на Дявола

    17 6 Отговор
    си му цял живот роб.

    07:06 16.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 дядото

    12 3 Отговор
    идва време разделно.сами трябва да освободим страната си от "мъртвата хватка" или да се примирим с положението си на роби

    07:07 16.02.2026

  • 6 Софийски

    17 15 Отговор
    Избирам Европа не Азия и Москва
    РуССка подлога

    07:07 16.02.2026

  • 7 Ще подкрепиме РуменРадев, подкрепяме

    17 17 Отговор
    и себеси и България!

    07:11 16.02.2026

  • 8 Не позна

    18 17 Отговор

    До коментар #1 от "Как":

    Браво на този достоен и умен човек! Герберо-пеевските крадци ще бъдат пометени от Румен Радев.

    Коментиран от #11

    07:11 16.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 портията му

    11 8 Отговор
    ше се казва "8 март" шото "2 февруари" мина

    07:14 16.02.2026

  • 11 слабоумен лузер

    10 19 Отговор

    До коментар #8 от "Не позна":

    Гласувал съм за Жорж Ганчев, за Ковачки, за Черепа, за Яни Янев, За Волен Сидеров, За Костадин Костадинов. Сега ще гласувам за Румен Радев, защото този наистина ще ни оправи. Генерал кален в боя!

    07:15 16.02.2026

  • 12 Борбата ще е трудна

    14 11 Отговор
    Прав е ! Дано да успее !

    Коментиран от #13

    07:16 16.02.2026

  • 13 защо се кахъриш

    12 11 Отговор

    До коментар #12 от "Борбата ще е трудна":

    Направо хващай влака за Москва. Путин ще ти даде два декара в Сибир. Обещал!

    07:18 16.02.2026

  • 14 А снимки?

    8 7 Отговор
    Защо няма снимки, увековечили срещата на РР със сънародниците ни в Германия? Да видим колко са отишли да слушат общите му приказки….

    07:21 16.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ели Енчева

    2 7 Отговор
    Румен Радев -ПАК ДА Е ПРЕЗИДЕНТ НА БЪЛГАРИЯ!!!

    Коментиран от #22

    07:23 16.02.2026

  • 17 МИСЪЛТА КАКВО ЩЕ ИМ НАПРАВИ РАДЕВ

    7 6 Отговор
    Причинява на политическите крадци и бандити силен тремор и безсъние. Ще има дъъълго да пишат.

    Коментиран от #19

    07:23 16.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 бхаха

    1 4 Отговор

    До коментар #17 от "МИСЪЛТА КАКВО ЩЕ ИМ НАПРАВИ РАДЕВ":

    Нямаше ли и ВОлен СИдеров да им го причини? Костя Копейкин и той.

    Коментиран от #38

    07:24 16.02.2026

  • 20 написано на стената

    7 5 Отговор
    Колкото и да се пенявят троловете на 2-3 партии, ясно е че коалицията на Радев ще е първа политическа сила.
    Дали пъва с 29-30 процента или с 49-50 е единствената неизвестна.

    Начинът този избор да бъде спрян е само като в Румъния - изборите да бъдат касирани а на Радев да му бъде забранена политическата кариера от съд.

    Иначе, ясно. Ерата на упрвленска доминация на ГЕРБ приключва така както приключиха ерите СДС и после НДСВ. Всяко нещо с времето си.

    07:25 16.02.2026

  • 21 МИРО

    5 7 Отговор
    Тоя мрънкоти пълни глупости !!! Ето SQID помести новина: В 18 общини в България няма аптека !!! Радев засрами се,какво направи за България???

    07:25 16.02.2026

  • 22 не разбрах

    2 5 Отговор

    До коментар #16 от "Ели Енчева":

    Конституцията на страната ли ще променяме, за да го правим пак президент? Това ми напомня на нещо.

    07:26 16.02.2026

  • 23 Тити

    3 7 Отговор
    Май ще ни оправи за 800 дни!

    07:27 16.02.2026

  • 24 Успех…

    2 1 Отговор
    … на БГ партийките желая и нейните пишман спасители, дето правят всичко за народа! След видео-репортажите по БНТ как председател на избирателна комисия “произвежда” бюлетини, аз оттук нататък на всеки избори съм за гъби!!! Убеден съм, че това ше е най-добре прекараното време за мен!!! Така става, когато човек порасне и спре да вярва в прескъпо облечени спасители, от които единствено техните козметици, фризьори и шивачи профетират!!! За шивачите не съм убеден -> трябва да си с железни нерви, за да угодиш с прилично облекло на Дон Шиши и Дон Тиквун!!! Като гледам и Румбата напоследък доста се е оял, а изборите им на жени…. , е все пак все още само жени избират…. нашите БГ премиери…. засега!!! ;) .

    07:28 16.02.2026

  • 25 Арка.даш. Боташ

    7 1 Отговор
    Кау.ните Родината продават, П.едофи.лите след тях вървят .....Шар.латанииии , винаги в единен строй ..

    07:28 16.02.2026

  • 26 На думи

    1 3 Отговор
    звучи добре!

    07:28 16.02.2026

  • 27 КЕНФБАНДЕРИТЕ

    8 3 Отговор
    Тролят против Радев. Една и съща хранилка.

    07:30 16.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 СОЙЧО

    6 6 Отговор
    РАДЕВ Е ЦАР НА ПРАЗНИТЕ ДУМИ И ПРОКАЗКИ !!! ИНАЧЕ ЗА НИЩО ДРУГО НЕ СТАВА !!! МНОГО ЖАЛКО!!!

    07:31 16.02.2026

  • 30 МАГИСТРАЛИ У ЧУВАЛИ

    10 2 Отговор
    Боко и Шиши събрали куфарите. Щели да емигрират.

    07:32 16.02.2026

  • 31 от Берлин

    4 4 Отговор
    Мрън , мрън , мрън ... дрън , дрън , дрън . Резюме на речта на РР пред десетина човека в Берлин . ПП. Всичко е изречено с гробовен , равен глас без капка емоция /очевидно наизустено/.

    07:33 16.02.2026

  • 32 ДУМА НА ИСТИНСКИ ГЕНЕРАЛ ............

    4 2 Отговор
    .........А НЕ ИЗМИСЛЕНЯК КАТО ТИКВЕНИКА И ГНОМА...............!

    07:34 16.02.2026

  • 33 Т Живков

    5 2 Отговор
    Тоя насранташак се изживява като месия,а е пълна гротеска.

    07:34 16.02.2026

  • 34 СОЙЧО

    5 2 Отговор
    РАДЕВ НИЩО НЕ НАПРАВИ!!!
    ТОЙ БЪЛГАРИЯ ЗАГРАБИ !!!

    07:35 16.02.2026

  • 35 Уса

    3 2 Отговор
    Гражданите на САЩ не подкрепяме ЕС и фалшивото евро и скоро ще си вземем Гренландия,Кенеда,Венесуела и нататък

    07:35 16.02.2026

  • 36 БОЦ - ко

    2 1 Отговор
    ПеПейска

    "Шарлатани" ни нарече,
    Татко ШАРЛАТАН,
    Боташ не потече,
    А народа - пре е....н...

    07:38 16.02.2026

  • 37 Стойчо

    3 0 Отговор
    ШАРЛАТАНИ/Н

    07:40 16.02.2026

  • 38 добър опит

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "бхаха":

    Само че сравнението на коалицията на президента с някакви антисистемни маргинални играчи е несъстоятелно. Той е избран два пъти поред с гласове три пъти повече от нужните дасе управлява държавата през НС.
    Ако можеш да го схванеш това, схвани го.
    Единственото подходящо сравнение като мащаб на вълната е царя 1999-2000г.

    07:40 16.02.2026

  • 39 пресолена

    1 2 Отговор
    още един агент на путин....

    Коментиран от #42

    07:40 16.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Стойчо

    1 0 Отговор
    РАДЕВ НИКОЙ НЕ ЗАРАДВА !!!
    ТУК НА ВСИЧКО СЛОЖИ Б Р А Д В А !!!

    07:42 16.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

