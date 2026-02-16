Новини
Манол Генов: Рейнджърите от "Петрохан" не са подавали сигнали в МОСВ за нарушение на екологичното законодателство

16 Февруари, 2026 14:26 441 11

  • манол генов-
  • петрохан-
  • еколози-
  • проверка-
  • нарушения-
  • делото петрохан

Неправителствените организации са партньори с ведомството, като е традиция да се работи по различни проекти

Манол Генов: Рейнджърите от "Петрохан" не са подавали сигнали в МОСВ за нарушение на екологичното законодателство - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Неправителствената организация (НПО), свързана със случая "Петрохан", не е сезирала МОСВ за нарушение на екологичното законодателство. Това заяви екоминистърът в оставка Манол Генов, цитиран от БТА.

Той подчерта, че споразумението с неправителствената организация не е активно към момента. По думите му в Министерството на земеделието и храните също не са постъпвали сигнали за незаконна сеч или дърводобив.

Имахме разговори с Министерството на земеделието и храните, като там също не са постъпвали сигнали за незаконна сеч или дърводобив, добави той. Генов каза, че ако от неправителствената организация са помагали на някого, е добре да каже.

Нашата позиция какво, как и кога се е случило по отношение на случая „Петрохан“ е категорична, заяви Генов. Той отбеляза, че неправителствените организации не трябва изцяло да разчитат на държавата да поеме на 100% тяхната издръжка, даже и в Конституцията, да е записано, че трябва да се помага. Генов обясни, че неправителствените организации са партньори с ведомството, като е традиция да се работи по различни проекти.

Проверките по случая „Петрохан“ отдавна са приключили и сме изнесли данните – хода на проверките, времетраенето, хронологията, добави министърът. Нищо не сме крили по случая, каза още той. Генов заяви също, че допълнителна информация по случая няма откъде да дойде.

Попитан как членове на неправителствената организация са влезли въоръжени в екоминистерството Генов обясни, че те са „минали през портала, влизат си с пистолета на кръста, връчват им се споразумения за прекратяване и те отказват, защото не са били в целия състав от ръководството, после изчезват и ги няма“.

Манол Генов каза, че не е търсил бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов по случая. Нищо ново не може да ми каже от това, което сме видели, посочи екоминистърът в оставка. Аз не бих подписал такова споразумение, което не е съгласувано с всички дирекции и звена, които биха имали отношение към него, отбеляза той. Ако Сандов има споразумението с печатите, е добре да го върне в министерството, добави той. Генов подчерта, че няма подписвани подобни споразумения с други организации.

На служебния министър на околната среда и водите бих му препоръчал да запази изградения като взаимоотношения дух в министерството и към задачите, които имаме, отговори Генов за предстоящия избор на служебен кабинет и съответно на служебен екоминистър. Трябва да се проявява упоритост и последователност при решаването на проблемите, коментира той.

Ще му връча справката с 52-та язовира, защото успяхме през миналата година на суша да опазим голямо количество води, посочи също Генов. Сега природата е по-щедра към нас по отношение на снеговалежи и дъждове, добави вода. Генов каза, че ще заръча на своя наследник на поста да пази водата за следващия сезон, защото може отново да дойдат години на суша, обясни Генов.

Министърът на околната среда и водите в оставка присъства на церемония по връчване на ключовете за 20 високопроходими автомобила, закупени по Програма „Околна среда“ (ПОС) 2021-2027 г.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тоя

    3 2 Отговор
    и той Мара Подробната .

    14:28 16.02.2026

  • 2 За какво фа подават сигнали?

    1 2 Отговор
    Те да една от военизираните шумкарски групи, финансирани от Кремъл, чрез такива бизнесмени като кмета и съпруга милионер на онази майката на 31 годишният оцелял!

    14:31 16.02.2026

  • 3 Сякаш не знаем какво става

    2 0 Отговор
    60 процента от парите отиват в този който слага подписите под платежните.

    14:31 16.02.2026

  • 4 Тези

    3 0 Отговор
    Са били еколози, колкото аз съм проктолог! Мушим здраво, но никаква изследователска цел нема!

    14:32 16.02.2026

  • 5 различни еко министри

    1 0 Отговор
    ....„минали през портала, влизат си с пистолета на кръста, връчват им се споразумения за прекратяване и те отказват, защото не са били в целия състав от ръководството, после изчезват и ги няма“.........
    Прекратяването на Сандовото споразумение е през 2025г. и силно е ограничило възможностите за спонсорство по програми от чужбина през благословията на министерството на екологията.

    Коментиран от #9

    14:39 16.02.2026

  • 6 Значи разни НПО

    1 0 Отговор
    Шетат необезпокоявано в нашата страна а когато Възраждане искат закон за дейността на НПОтата мнозинството на управляващите не го гласуват тоест искат разграден двор и всеки да си прави каквото си иска необезпокоявано и неконтролирано.

    14:40 16.02.2026

  • 7 павела митова

    0 1 Отговор
    ТОЗИ ДЪРТ МИХЛЮЗИН ,ЩО НЕ СИ ПИЕ ГИНКОТО ,РЯДКО ТЪПО ДОБИЧЕ

    14:41 16.02.2026

  • 8 тоя боклук се прави на луд

    0 0 Отговор
    там е било еконт за пудра

    14:42 16.02.2026

  • 9 Между другото

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "различни еко министри":

    Въпросния министър беше вицепремиер но не знам защо това не се казва умишлено.

    14:45 16.02.2026

  • 10 Трол

    1 0 Отговор
    Значи са били там само за красота.

    14:45 16.02.2026

  • 11 Лена

    1 0 Отговор
    Цялото ппдб ходило на чаи при ламата

    14:49 16.02.2026

