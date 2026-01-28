Владимир Иванов: Процесът по въвеждане на еврото протече много добре, справихме се

Процесът по въвеждане на еврото протече много добре, справихме се. Имаме рязък спад на сигналите и оплакванията. Много негативни очаквания бяха създадени, но нищо от това не се случи. Това коментира пред БНТ Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и председател на Координационния център към Механизма за еврото.

Той не проумява защо някои фирми правят лоша търговска практика със закръглянето нагоре: „Където не е чист бизнесът, някои търговци не отвориха в началото на януари. Коректните фирми работят, сега е чудесно време за завладяване на пазарен дял. Не сме стигнали до свръхконтрол, притесняваме основно хората в сивия сектор. Има доста повече заявки за плащане с постерминал.”

На въпрос вярно ли е, че след наложена глоба на търговеца той няма задължение да върне старата цена, Иванов уточни: „Той може да продължи, но това е рецидив и се стига до по-голяма глоба, може да се стигне до глоба 200 000 лева. Това е безумие да го правиш.”

„Блокадите на границата създават неритмичност на доставките. Оказва се влияние особено на бързоразвалящите се храни. Имаме сериозно покачване на всичко извън сезона. Има тренд при кашкавала – 8-10 цента, сиренето – 6 цента. Нормално е и са по-слаби тенденции спрямо миналата година“, обясни той.

„Трудно може да се говори за достигнат пик в края на януари. Плодовете, характерни за зимата, поддържат цени. Климатът е добър. Какаото поевтинява”, каза още той.