Владимир Иванов: Процесът по въвеждане на еврото протече много добре, справихме се

Процесът по въвеждане на еврото протече много добре, справихме се. Имаме рязък спад на сигналите и оплакванията. Много негативни очаквания бяха създадени, но нищо от това не се случи. Това коментира пред БНТ Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и председател на Координационния център към Механизма за еврото.
Той не проумява защо някои фирми правят лоша търговска практика със закръглянето нагоре: „Където не е чист бизнесът, някои търговци не отвориха в началото на януари. Коректните фирми работят, сега е чудесно време за завладяване на пазарен дял. Не сме стигнали до свръхконтрол, притесняваме основно хората в сивия сектор. Има доста повече заявки за плащане с постерминал.”
На въпрос вярно ли е, че след наложена глоба на търговеца той няма задължение да върне старата цена, Иванов уточни: „Той може да продължи, но това е рецидив и се стига до по-голяма глоба, може да се стигне до глоба 200 000 лева. Това е безумие да го правиш.”
„Блокадите на границата създават неритмичност на доставките. Оказва се влияние особено на бързоразвалящите се храни. Имаме сериозно покачване на всичко извън сезона. Има тренд при кашкавала – 8-10 цента, сиренето – 6 цента. Нормално е и са по-слаби тенденции спрямо миналата година“, обясни той.
„Трудно може да се говори за достигнат пик в края на януари. Плодовете, характерни за зимата, поддържат цени. Климатът е добър. Какаото поевтинява”, каза още той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
08:44 28.01.2026
2 Евровизия на висок глас
Коментиран от #5
08:44 28.01.2026
3 Радост
08:47 28.01.2026
4 Ивелин Михайлов
08:48 28.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Трол
Коментиран от #19
08:50 28.01.2026
7 горски
Коментиран от #23
08:51 28.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ха Ха,
08:52 28.01.2026
10 честен ционист
До коментар #8 от "Мурка":И ти да топлиш място по гербаджийски агенции и комисии 15+ години и на други места ще се обезкосмиш даже.
08:58 28.01.2026
11 Нагло същество,
09:01 28.01.2026
12 Старец
Коментиран от #14
09:03 28.01.2026
13 Госあ
Коментиран от #18
09:05 28.01.2026
14 обеца
До коментар #12 от "Старец":Това трябва да е лампичката да искаме 2-3 хиляди евро заплата от нашите комунистически работодатели,тя бяха свикнали да ни плащат стотинки десетилетия наред. Нормално е горивата да се вдигнат, но още по нормално е заплатите да се вдигнат,а това зависи само от нашето искане, ако не поискаш, няма кой да ти даде . Избора е твой или искаш висока заплата или ревеш от глад свит в някои ъгъл
09:10 28.01.2026
15 дайте да дадем
09:15 28.01.2026
16 нннн
09:15 28.01.2026
17 Дежурният лъжец
Получи повишение това недоразумение!?
09:15 28.01.2026
18 ПроУст
До коментар #13 от "Госあ":Стой си в Китай,не си ни липсвал, няма и да ни липсваш . Тука сме се справили и когато инфлацията е била 300% ,та сега ли няма да се справим
09:17 28.01.2026
19 масово ограбване
До коментар #6 от "Трол":90 % от населението беше ПРОтив!
Коментиран от #21, #30
09:18 28.01.2026
20 Владо "кошницата"
09:18 28.01.2026
21 интересно
До коментар #19 от "масово ограбване":И как са били против след като от години жилищата се продаваха в евро. Аз за тези години не съм видял и един от населението да излезе и да протестира, защо при положение че официалната валута е лев,жилищата се търгуват в евро. Даже и ти мълчеше като риб@,а сега ми ревеш че 90 % са били против. Напротив повече от 90% бяха за Еврото
09:23 28.01.2026
22 Тракиец 🇺🇦
09:25 28.01.2026
23 Цък
До коментар #7 от "горски":Днес гледах как един японец даде 183 йени за едно евро. Според евро- педала живеем 100 пъти по добре от руснаците и 183 пъте по добре от японците. Да уточня едно евро е 92 рубли. Гладкостенни как е когато влезеш в магазина, а как ще си плащаш тока след като въведем свободния пазар/ предвижданията са да се увеличи от3 до 7 пъти.
09:25 28.01.2026
24 Ураааааааааа
09:26 28.01.2026
25 Психодинспансер
09:31 28.01.2026
26 Паулито Куельо
------
Ммм,да това ми напомня на вица за един , дето падал от седемнадесетия етаж,стигнал до шестия и си рекъл:,,Дотук добре..."
09:34 28.01.2026
27 Фори
09:35 28.01.2026
28 гост
09:43 28.01.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Може
До коментар #19 от "масово ограбване":би 90% от твоя пенсионерски клуб, или 90% от пияниците пред мини маркета. Но от общото население, болшинството е ЗА еврото
09:46 28.01.2026
31 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
АЕ СПРЕТЕ ВЕЧЕ.
09:46 28.01.2026
32 гдфгфдг
09:46 28.01.2026
33 НАГЛОСТ НЕКОМПЕТЕНТНОСТ
09:50 28.01.2026
34 Перо
09:50 28.01.2026
35 в тази сфера
10:06 28.01.2026