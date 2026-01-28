Новини
Владимир Иванов: Процесът по въвеждане на еврото протече много добре, справихме се

28 Януари, 2026

Имаме рязък спад на сигналите и оплакванията. Много негативни очаквания бяха създадени, но нищо от това не се случи

Процесът по въвеждане на еврото протече много добре, справихме се. Имаме рязък спад на сигналите и оплакванията. Много негативни очаквания бяха създадени, но нищо от това не се случи. Това коментира пред БНТ Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и председател на Координационния център към Механизма за еврото.

Той не проумява защо някои фирми правят лоша търговска практика със закръглянето нагоре: „Където не е чист бизнесът, някои търговци не отвориха в началото на януари. Коректните фирми работят, сега е чудесно време за завладяване на пазарен дял. Не сме стигнали до свръхконтрол, притесняваме основно хората в сивия сектор. Има доста повече заявки за плащане с постерминал.”

На въпрос вярно ли е, че след наложена глоба на търговеца той няма задължение да върне старата цена, Иванов уточни: „Той може да продължи, но това е рецидив и се стига до по-голяма глоба, може да се стигне до глоба 200 000 лева. Това е безумие да го правиш.”

„Блокадите на границата създават неритмичност на доставките. Оказва се влияние особено на бързоразвалящите се храни. Имаме сериозно покачване на всичко извън сезона. Има тренд при кашкавала – 8-10 цента, сиренето – 6 цента. Нормално е и са по-слаби тенденции спрямо миналата година“, обясни той.

„Трудно може да се говори за достигнат пик в края на януари. Плодовете, характерни за зимата, поддържат цени. Климатът е добър. Какаото поевтинява”, каза още той.


  • 1 Пич

    46 5 Отговор
    И за кой точно протича добре бе , за Кауфланд ли...?! Защото за народа протича много зле !!! Идиот...

    08:44 28.01.2026

  • 2 Евровизия на висок глас

    34 6 Отговор
    Въведоха ви го гладко, мазно и дълбоко, това евро.

    Коментиран от #5

    08:44 28.01.2026

  • 3 Радост

    13 2 Отговор
    Всичкото евро е прибрано с първите пенсии. Никой не можеше да повярва че е истина. Край с далаверата на космическите цени на апартаменти

    08:47 28.01.2026

  • 4 Ивелин Михайлов

    16 4 Отговор
    Справили сте се вие, а не ние.

    08:48 28.01.2026

  • 6 Трол

    6 23 Отговор
    След като 90 процента от населението беше за въвеждането, нормално е да се справим.

    Коментиран от #19

    08:50 28.01.2026

  • 7 горски

    7 13 Отговор
    Вчера гледах как едни руснаци даваха сто рубли за едно българско евро.....и това доживяхме да видим

    Коментиран от #23

    08:51 28.01.2026

  • 9 Ха Ха,

    25 1 Отговор
    измамника забрави да каже , че краставиците и кашкавала са се "сринали" на едро с 2 стотинки...

    08:52 28.01.2026

  • 10 честен ционист

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Мурка":

    И ти да топлиш място по гербаджийски агенции и комисии 15+ години и на други места ще се обезкосмиш даже.

    08:58 28.01.2026

  • 11 Нагло същество,

    15 0 Отговор
    В БНБ, инвалид може ли въобще да влезе ? Достъпна среда а? Такива малоумни нищожества сте че думи нямам ...

    09:01 28.01.2026

  • 12 Старец

    8 4 Отговор
    Изчакайте февруари, да се махнат цените в лева и тогава се радвайте. Всичко ще хвръкне нагоре. Никой не може да регулира цените при пазарна икономика. Смятате ли, че ЕС ще позволи да имаме горива за 1,22 евро литъра ?

    Коментиран от #14

    09:03 28.01.2026

  • 13 Госあ

    15 4 Отговор
    Половин година не бях в България, като се върнах заварих същите цени, само че в евро ! Това е факта. Преизчислени са само заплатите и пенсиите. Катастрофално. Не знам българина как ще издържи. Аз след няколко месеца пак си вдигам шапката и заминавам. В Китай инфлацията е 0 %

    Коментиран от #18

    09:05 28.01.2026

  • 14 обеца

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Старец":

    Това трябва да е лампичката да искаме 2-3 хиляди евро заплата от нашите комунистически работодатели,тя бяха свикнали да ни плащат стотинки десетилетия наред. Нормално е горивата да се вдигнат, но още по нормално е заплатите да се вдигнат,а това зависи само от нашето искане, ако не поискаш, няма кой да ти даде . Избора е твой или искаш висока заплата или ревеш от глад свит в някои ъгъл

    09:10 28.01.2026

  • 15 дайте да дадем

    8 0 Отговор
    Гербаджийска пропагандна под%Лога! Броят на сигналите спада, защото вече никой не ви вярва! Всички виждат, че нищо не вършите! А нарушенията са безброй! И некадърността на партийни калинки като вас е безкрайна!

    09:15 28.01.2026

  • 16 нннн

    5 0 Отговор
    Дрането кожата на Лъва протече много добре - хвалят се еничарите.

    09:15 28.01.2026

  • 17 Дежурният лъжец

    6 0 Отговор
    Информатор за "сезонните колебания на доматите и краставиците с плюс минус 1, 2 стотинки"!
    Получи повишение това недоразумение!?

    09:15 28.01.2026

  • 18 ПроУст

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "Госあ":

    Стой си в Китай,не си ни липсвал, няма и да ни липсваш . Тука сме се справили и когато инфлацията е била 300% ,та сега ли няма да се справим

    09:17 28.01.2026

  • 19 масово ограбване

    7 3 Отговор

    До коментар #6 от "Трол":

    90 % от населението беше ПРОтив!

    Коментиран от #21, #30

    09:18 28.01.2026

  • 20 Владо "кошницата"

    6 0 Отговор
    ЦЪФТИМЕ !

    09:18 28.01.2026

  • 21 интересно

    3 7 Отговор

    До коментар #19 от "масово ограбване":

    И как са били против след като от години жилищата се продаваха в евро. Аз за тези години не съм видял и един от населението да излезе и да протестира, защо при положение че официалната валута е лев,жилищата се търгуват в евро. Даже и ти мълчеше като риб@,а сега ми ревеш че 90 % са били против. Напротив повече от 90% бяха за Еврото

    09:23 28.01.2026

  • 22 Тракиец 🇺🇦

    6 0 Отговор
    С кво си се справил бе из.мекяр ? Банките обменяха по 1000 евро и нито цент отгоре защото държавата нямаше валута..виеха се опашки цял месец,цените скочиха до тавана, спекулантите се развихриха,ако някой е взимал преди 3 месеца 1700 лв заплата сега все едно взима 1200 лв....себестойността на заплатите и пенсиите се стопи с поне 30% ...с кво си се справил бе крадлив плъх..да ви пи.кая на еврото

    09:25 28.01.2026

  • 23 Цък

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "горски":

    Днес гледах как един японец даде 183 йени за едно евро. Според евро- педала живеем 100 пъти по добре от руснаците и 183 пъте по добре от японците. Да уточня едно евро е 92 рубли. Гладкостенни как е когато влезеш в магазина, а как ще си плащаш тока след като въведем свободния пазар/ предвижданията са да се увеличи от3 до 7 пъти.

    09:25 28.01.2026

  • 24 Ураааааааааа

    3 1 Отговор
    Да живее еврото!!!Тея като че ли едвам чакат да се разделят лева!!!Идиоти!!!!

    09:26 28.01.2026

  • 25 Психодинспансер

    1 0 Отговор
    Красив бостун!!!!!!!!!!!!!!Да му просто завидиш!

    09:31 28.01.2026

  • 26 Паулито Куельо

    1 0 Отговор
    ,,Процесът по въвеждане на еврото протече много добре, справихме се."
    ------
    Ммм,да това ми напомня на вица за един , дето падал от седемнадесетия етаж,стигнал до шестия и си рекъл:,,Дотук добре..."

    09:34 28.01.2026

  • 27 Фори

    3 0 Отговор
    Резкия спад на сигналите за нередности се дължи на постоянно заетите тел. линии на институциите.Исках да подам сигнал , но от КЗП казаха че не е за тях ,а за БНБ .Телефона на БНБ не отговаря цял ден. От НАП казаха че не е за тях също.На кой да подадеш сигнал? На арменския поп както винаги!

    09:35 28.01.2026

  • 28 гост

    5 0 Отговор
    Този е най-НЕЗАВИСИМАТА ЛИЧНОСТ в страната! От него нищо не зависи: Нито цените на борсите, нито въвеждането на еврото! Но човекът НАБЛЮДАВА, СИЛНО НАБЛЮДАВА ........ ПОЛЕТА НА МУХИТЕ В КАБИНЕТА СИ!

    09:43 28.01.2026

  • 30 Може

    3 3 Отговор

    До коментар #19 от "масово ограбване":

    би 90% от твоя пенсионерски клуб, или 90% от пияниците пред мини маркета. Но от общото население, болшинството е ЗА еврото

    09:46 28.01.2026

  • 31 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    3 0 Отговор
    ПРЕСТАРАВАТЕ СЕ С ТОВА ЕВРО.
    АЕ СПРЕТЕ ВЕЧЕ.

    09:46 28.01.2026

  • 32 гдфгфдг

    3 0 Отговор
    този грозн пендю ще го убия с голи ръце и него и цялото му семейство

    09:46 28.01.2026

  • 33 НАГЛОСТ НЕКОМПЕТЕНТНОСТ

    3 0 Отговор
    ЛЪЖИ И МАНИПУЛАЦИИ. И ВЗЕМИ ПРОЧЕТИ КАКТО ПИШАТ ХОРАТА ЗА ТЕБЕ И ВАС ОТ ""управата"" на всички нива. Излез по магазини площади улицата и чуй що ви казват. НЕ СТАВАТЕ. ПОНЕ СИ ТРАЙТЕ СКРИЙТЕ СЕ.

    09:50 28.01.2026

  • 34 Перо

    4 0 Отговор
    Тоя беше в една друга комисия за стоковите борси и лъжеше на едро, че нямало никакво завишение на цените!

    09:50 28.01.2026

  • 35 в тази сфера

    0 0 Отговор
    Човечеца казва: Като другото ви е скъпо яжте какао.Какаото поевтинява. ))))

    10:06 28.01.2026

