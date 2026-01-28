Милен Керемедчиев за „Съвета за мир“ на Тръмп: Участието на България по-скоро е формално

Решението на българското правителство в оставка да включи страната ни сред учредителите на т.нар. „Съвет за мир“, инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп, продължава да поражда сериозни въпроси – юридически, политически и морални. Това коментира Милен Керемедчиев, бивш заместник-министър на външните работи.
По думите му, в устава на структурата изрично е записано, че тя представлява международна организация - факт, който автоматично изисква ратификация от Народното събрание. Същото важи и за участието на Съединените щати, което по американското законодателство трябва да бъде одобрено от Конгреса.
„Още в първата точка на устава има сериозен проблем. Това е международна организация, но няма яснота дали и как ще бъде ратифицирана. Без това документът остава без правна стойност“, смята Керемедчиев.
Допълнителни въпросителни поражда и структурата на управление - президентът Тръмп е посочен като пожизнен председател, с право на еднолично вето върху всички решения. На практика това означава, че останалите държави нямат реален глас в процеса на вземане на решения, обясни бившият заместник-министър на външните работи.
България е подписала участие за срок от три години, който съвпада с края на мандата на Доналд Тръмп. Ако в този период страната ни не внесе финансовата си вноска, автоматично отпада от съвета. По думите на Керемедчиев това подсказва, че участието на България по-скоро е формално, без реален ангажимент и без възможност за влияние.
„Основният въпрос е защо сме вътре и каква е нашата роля. Отговор на този въпрос няма – нито от Министерския съвет, нито от външното министерство“, заяви той.
Бившият зам.-външен министър подчерта, че много европейски държави вече са отказали участие. Италия е обявила, че инициативата противоречи на конституцията ѝ, Словакия също е отказала, а Европейската комисия е излязла с общо резервирано становище. Белгия дори е била посочена като участник „по погрешка“.
„За България това решение е нелогично от външнополитическа гледна точка. По-скоро виждаме вътрешнополитически мотиви, отколкото ясна стратегическа цел“, смята Керемедчиев.
Според него е изключително проблематично и това, че решенията на подобен съвет могат да влязат в противоречие с резолюции на ООН, поставяйки държавите членки в „разкрачена позиция“ между международното право и едностранни инициативи.
Що се отнася до реалната функция на „Съвета за мир“, фокусът е основно върху възстановяването на Газа и евентуално участие в мироопазващи операции. За България обаче остава неясно какъв точно ангажимент би имала – финансов, военен или чисто символичен, коментира експертът.
1 Кирил
10:15 28.01.2026
2 Супер
10:16 28.01.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Все едно утре да се подпише договор за мир в У...йна, а след два дни да се окаже, че подписите са без значение ❗
10:17 28.01.2026
4 И участниците
10:18 28.01.2026
5 ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ
10:19 28.01.2026
6 Тома
10:19 28.01.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
ИН С УЛТ и Т РЪМ П в едно изречение🤔
Та след него кой ще наследи пожизнения му пост❓
Коментиран от #10
10:21 28.01.2026
8 Хмм
10:21 28.01.2026
9 то българия никога
Коментиран от #14
10:22 28.01.2026
10 Ами
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":децата му, като Сорос
10:22 28.01.2026
11 НА ТОЯ ЧИСТО ФОРМАЛНО
10:24 28.01.2026
12 мата хари
10:25 28.01.2026
13 ФАКТИ
10:27 28.01.2026
14 Хмм
До коментар #9 от "то българия никога":България официално, а не формално участва в разпалването на гражданската война в Сирия, правителството на борисов в лицето на Николай Младенов свика в Правец сбирка на сирийската опозиция и подготви войната в Сирия, а Младенов сега заема някаккъв пост, заради който се оправдават че подписали, подкрепили го, за какво, за убитите в Сирия, за разрушените градове, за това че България се напълни с имигранти, защото поеха задължението да приемат бежанци от Сирия, а кой можеше да мине през Турция за Европа, създадоха и бежански лагери,дотогава нямаше
10:28 28.01.2026
15 Дориана
10:30 28.01.2026
16 Мунчо
говоря! Не виждам тук, ама нищо формално!
10:42 28.01.2026
17 Иво
10:42 28.01.2026
18 Формално???
10:44 28.01.2026
19 Баба Гошка
10:45 28.01.2026
20 Истината
10:48 28.01.2026
21 копила черпака на републиката
10:49 28.01.2026
22 Докога ще мърсят ефира подобни червеи
Ще ни отделят в мазето, дето няма да има ни въздух ни слънце.И с право, след като такива като тоя им дават думата в националните медии.
Въобще Националните телевизии усилено работят за фалита на България.
Единствен Фицо се разкая и усети-""Политико": Фицо е в паника от деменцията на ТръмпСловакът описал Оранжевия като "опасен" и "полудял" по време на срещата на върха на ЕС в Брюксел"
10:50 28.01.2026
23 Парадокс БГ
Защо придседател не се шзбира, а Тръмп шсща да е ЕДНОЛИЧЕН и ПОЖИЗНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ, а???
10:50 28.01.2026
24 Альооо
Коментиран от #41
10:51 28.01.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Възмутен
10:51 28.01.2026
27 В един ред:
10:52 28.01.2026
28 К.К
10:53 28.01.2026
29 Росен Желязков се издъни яко
10:54 28.01.2026
30 Ирония
10:55 28.01.2026
31 Фиаско
10:55 28.01.2026
32 Тата
10:56 28.01.2026
33 Коментар
10:56 28.01.2026
34 ГЕРБ са виновни!
10:57 28.01.2026
35 ГЕРБ са НЕМОЖАЧИ!! НЕКАДЪРНИ!!
10:58 28.01.2026
36 Боруна Лом
10:58 28.01.2026
37 Кой какво
11:13 28.01.2026
38 Оракула от Делфи
напълно безплатно да влезем в клуба на "Отка-чения"???
11:21 28.01.2026
39 Досега
И този калинчок и той!
11:35 28.01.2026
40 стига
11:37 28.01.2026
41 нали
До коментар #24 от "Альооо":ти се обясни,че това приключва с приключването на власт на тръмп до три години И до три години трябва да се гласува от народното събрание дали да се плати вноска еднократно от 1 милиард долара. ТРЪМПО иска да вземе законно намагнитените пари на намагнитените ЯСНО ЛИ ТИ СЕ ОБЯСНИ тези пари така или иначе отдавна са извлечени от БЪЛГАРИЯ
11:46 28.01.2026
42 Азът
11:58 28.01.2026