Милен Керемедчиев за „Съвета за мир“ на Тръмп: Участието на България по-скоро е формално

28 Януари, 2026 10:12

По думите му, в устава на структурата изрично е записано, че тя представлява международна организация - факт, който автоматично изисква ратификация от Народното събрание

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Решението на българското правителство в оставка да включи страната ни сред учредителите на т.нар. „Съвет за мир“, инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп, продължава да поражда сериозни въпроси – юридически, политически и морални. Това коментира Милен Керемедчиев, бивш заместник-министър на външните работи.

По думите му, в устава на структурата изрично е записано, че тя представлява международна организация - факт, който автоматично изисква ратификация от Народното събрание. Същото важи и за участието на Съединените щати, което по американското законодателство трябва да бъде одобрено от Конгреса.

„Още в първата точка на устава има сериозен проблем. Това е международна организация, но няма яснота дали и как ще бъде ратифицирана. Без това документът остава без правна стойност“, смята Керемедчиев.

Допълнителни въпросителни поражда и структурата на управление - президентът Тръмп е посочен като пожизнен председател, с право на еднолично вето върху всички решения. На практика това означава, че останалите държави нямат реален глас в процеса на вземане на решения, обясни бившият заместник-министър на външните работи.

България е подписала участие за срок от три години, който съвпада с края на мандата на Доналд Тръмп. Ако в този период страната ни не внесе финансовата си вноска, автоматично отпада от съвета. По думите на Керемедчиев това подсказва, че участието на България по-скоро е формално, без реален ангажимент и без възможност за влияние.

„Основният въпрос е защо сме вътре и каква е нашата роля. Отговор на този въпрос няма – нито от Министерския съвет, нито от външното министерство“, заяви той.

Бившият зам.-външен министър подчерта, че много европейски държави вече са отказали участие. Италия е обявила, че инициативата противоречи на конституцията ѝ, Словакия също е отказала, а Европейската комисия е излязла с общо резервирано становище. Белгия дори е била посочена като участник „по погрешка“.

„За България това решение е нелогично от външнополитическа гледна точка. По-скоро виждаме вътрешнополитически мотиви, отколкото ясна стратегическа цел“, смята Керемедчиев.

Според него е изключително проблематично и това, че решенията на подобен съвет могат да влязат в противоречие с резолюции на ООН, поставяйки държавите членки в „разкрачена позиция“ между международното право и едностранни инициативи.

Що се отнася до реалната функция на „Съвета за мир“, фокусът е основно върху възстановяването на Газа и евентуално участие в мироопазващи операции. За България обаче остава неясно какъв точно ангажимент би имала – финансов, военен или чисто символичен, коментира експертът.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирил

    6 1 Отговор
    Шеф Манчев здравей, какво ще е обедното меню?

    10:15 28.01.2026

  • 2 Супер

    13 1 Отговор
    Може да е формална,но таксата от един милиард долара си е реална

    10:16 28.01.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 0 Отговор
    Не ли нормална практика ПОДПИС да се поставя от лице което е упълномощени за дадена ситуация ❗
    Все едно утре да се подпише договор за мир в У...йна, а след два дни да се окаже, че подписите са без значение ❗

    10:17 28.01.2026

  • 4 И участниците

    12 0 Отговор
    и те формални ! А масрафа им и подмолното решение през обществото и държавата - не е !

    10:18 28.01.2026

  • 5 ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ

    12 0 Отговор
    Също обяви "формално" война на САЩ и Англия. Радостните депутати вдигнаха ръка подкрепяйки Хитлер. Чисто формално. После от Наглосаксонските бомби загинаха над 4000 българи, хиляди сгради в София и провинцията бяха разрушени. На тоя "умник" трябва да му припомнят историята. А на Тиквата , Прасето и подписалия да сложат белезници

    10:19 28.01.2026

  • 6 Тома

    9 1 Отговор
    Не е формално ами се надяват да се размагнитят някой управляващи крадци начело на партии в България

    10:19 28.01.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 1 Отговор
    Чета доста материали в които се споменават
    ИН С УЛТ и Т РЪМ П в едно изречение🤔
    Та след него кой ще наследи пожизнения му пост❓

    Коментиран от #10

    10:21 28.01.2026

  • 8 Хмм

    8 0 Отговор
    депутат на ИТН, защитава управляващите, за сведение на господина и обявяването на война на САЩ и Англия било формално, но английските и американските бомбардировки, отнели живота на хиляди софиянци, оставили ги без покрив през зимата били съвсем реални

    10:21 28.01.2026

  • 9 то българия никога

    3 0 Отговор
    не е искала мир за газа , ирак , иран , сирия, украйна , африка . поне не и официално . има дипломация . но не е била използвана . даже и в либия , камбоджа , никога . съвета е популизам . гледат от РФ . вдига ли ръста на икономиката . вдига . с военни договори . ползва ли оон . за мир . докато натрупва пари . ползва . е това се прави сега от ЕС и юса . ще видим как ще се вдига икономиката . с румънска ще правим мир . още е рано .

    Коментиран от #14

    10:22 28.01.2026

  • 10 Ами

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    децата му, като Сорос

    10:22 28.01.2026

  • 11 НА ТОЯ ЧИСТО ФОРМАЛНО

    7 0 Отговор
    да вземат да не го канят по студията да се прави на умник

    10:24 28.01.2026

  • 12 мата хари

    7 0 Отговор
    Формално но Народа ще плаща милиони както за нато за да се освободят сикаджииските гербаци и магнитският с-и-чуг

    10:25 28.01.2026

  • 13 ФАКТИ

    6 0 Отговор
    САМО МУТРИТЕ НИ НЕ СА ФИКТИВНИ.

    10:27 28.01.2026

  • 14 Хмм

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "то българия никога":

    България официално, а не формално участва в разпалването на гражданската война в Сирия, правителството на борисов в лицето на Николай Младенов свика в Правец сбирка на сирийската опозиция и подготви войната в Сирия, а Младенов сега заема някаккъв пост, заради който се оправдават че подписали, подкрепили го, за какво, за убитите в Сирия, за разрушените градове, за това че България се напълни с имигранти, защото поеха задължението да приемат бежанци от Сирия, а кой можеше да мине през Турция за Европа, създадоха и бежански лагери,дотогава нямаше

    10:28 28.01.2026

  • 15 Дориана

    9 0 Отговор
    Милен Керемедчиев говори глупости тендициозно. Няма такова нещо като формалност в политиката. Желязков се изложи тотално угаждайки на Пеевски и Борисов доказа за пореден път , че от угодничество е готов да предаде националните интереси на България . Точно за това хората излязоха на революция с плакати и карикатури срещу най- мразените и вредни политици Борисов и Пеевски. Техните патерици Слави Трифонов ИТН и Зафиров БСП ОЛ също са в кюпа.

    10:30 28.01.2026

  • 16 Мунчо

    7 0 Отговор
    Само да обобща свежите разсъждения на Керемедчиев, родните ни политически празноглавци, начело с Хаяши, допускат ли трезво, че имаме 1 млрд. $? Дори и за в бъдеще
    говоря! Не виждам тук, ама нищо формално!

    10:42 28.01.2026

  • 17 Иво

    8 1 Отговор
    И плащането от 1 милиард ли ще е формално ?!?

    10:42 28.01.2026

  • 18 Формално???

    9 0 Отговор
    Формално формално, колко да е формално, ГЕРБ и Росен Желязков ни "загробиха" с едни 3 милиарда долара членство!!! Тръмп да не ви иска да членувате заради честните сини очи??? Наивници!!! Тръмп е бизнесмен и в очите му има само долари - милиарди!!!!

    10:44 28.01.2026

  • 19 Баба Гошка

    6 0 Отговор
    Вкарват ни в "съюзи" на плащачи, на юнашко доверие. Които са подписали, Да плащат от джоба си и те да ходят да "миротворстват". Крайно време е да има отговорност и наказания. Не да ми се изнизват като прръдни из кюллоти всеки път 35 госини + 45 години.

    10:45 28.01.2026

  • 20 Истината

    4 0 Отговор
    Решението на България да се включи в „Съвета за мир“ на Доналд Тръмп е юридически спорно, защото подобни международни организации изискват ратификация от Народното събрание. Структурата на съвета с пожизнен председател и еднолично вето прави участието на страната ни символично и без реално влияние. Срокът на участие, съвпадащ с мандата на Тръмп, и неяснотата около финансовите и политическите ангажименти поставят България в неудобна и потенциално рискова позиция. Фактът, че много европейски държави вече са отказали участие, само потвърждава, че инициативата е проблематична и не се подкрепя стратегически. На практика България се оказва във „вътрешнополитически капан“, без ясна външнополитическа цел или правна защита.

    10:48 28.01.2026

  • 21 копила черпака на републиката

    2 0 Отговор
    Тоз ко са прай на шеф Манчев?

    10:49 28.01.2026

  • 22 Докога ще мърсят ефира подобни червеи

    5 0 Отговор
    България, Унгария, Чехия и сие тръмпанари, ще бъдат публично линчувани, заедно с европейските граждани Боко и Делян.
    Ще ни отделят в мазето, дето няма да има ни въздух ни слънце.И с право, след като такива като тоя им дават думата в националните медии.
    Въобще Националните телевизии усилено работят за фалита на България.
    Единствен Фицо се разкая и усети-""Политико": Фицо е в паника от деменцията на ТръмпСловакът описал Оранжевия като "опасен" и "полудял" по време на срещата на върха на ЕС в Брюксел"

    10:50 28.01.2026

  • 23 Парадокс БГ

    4 0 Отговор
    „Съвета за мир“ – това НЕ е някаква ЧЕСТНА ДРУЖБА между държави, а БИЗНЕС и ВЛИЯНИЕ.
    Защо придседател не се шзбира, а Тръмп шсща да е ЕДНОЛИЧЕН и ПОЖИЗНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ, а???

    10:50 28.01.2026

  • 24 Альооо

    5 1 Отговор
    Никой не подписва участие в международна организация за „честните сини очи“ на Тръмп – там става въпрос за пари, политическо влияние и бизнес интереси. Точно заради това е рисковано: България може да бъде натоварена с финансови ангажименти (много милиарди!), докато реалният ѝ глас в решенията е почти нулев.

    Коментиран от #41

    10:51 28.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Възмутен

    5 0 Отговор
    Това, което изглежда формално, всъщност може да бъде скъпо и безполезно участие, което някой ни „слага на гръб“. И да – предишните правителства на ГЕРБ, включително с Росен Желязков, са оставили такива финансови ангажименти да виси като тежест.

    10:51 28.01.2026

  • 27 В един ред:

    4 0 Отговор
    Тръмп гледа долари, България рискува милиарди, а формалното участие е само фасада.

    10:52 28.01.2026

  • 28 К.К

    5 1 Отговор
    Участието на България в Съвета на Тръмп, било формално!? Ти, сериозно ли? Аз съм бременна, но малко. Жалкари!

    10:53 28.01.2026

  • 29 Росен Желязков се издъни яко

    4 2 Отговор
    България ще плаща милиарди за ‘Съвета на Тръмп’, а реално няма глас – Тръмп гледа долари, ние – формалности...наивници.

    10:54 28.01.2026

  • 30 Ирония

    4 1 Отговор
    Тръмп печели, България плаща – ‘Съветът за мир’ е мир само за портфейлите му.

    10:55 28.01.2026

  • 31 Фиаско

    3 0 Отговор
    Милиарди на масата за формално участие, а гласът ни – нула. Добре дошли в шоуто на Тръмп!

    10:55 28.01.2026

  • 32 Тата

    3 1 Отговор
    България формално обвва война на САЩ и Англия а те неформално ни бомбардираха! Абе лимон Ти може формално да имаш жена ама си женен нали?!

    10:56 28.01.2026

  • 33 Коментар

    3 1 Отговор
    Формално сме член, реално сме спонсори – доларите говорят, България мълчи.

    10:56 28.01.2026

  • 34 ГЕРБ са виновни!

    3 1 Отговор
    Формално член, реално донор – Тръмп гледа долари, България гледа празни обещания.

    10:57 28.01.2026

  • 35 ГЕРБ са НЕМОЖАЧИ!! НЕКАДЪРНИ!!

    4 0 Отговор
    Тръмп не ни иска за приятели, а за спонсори – а ние му се кланяме с милиарди.

    10:58 28.01.2026

  • 36 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    От калъп за тухла-Керемида не става!Що не вървиш формално да поздравиш майка ти- Чалгар от ИТН!

    10:58 28.01.2026

  • 37 Кой какво

    1 0 Отговор
    То беше формално и във втората световна война,но първо англо-американски бомбардировки над София,а после 45 години съветска окупация

    11:13 28.01.2026

  • 38 Оракула от Делфи

    1 1 Отговор
    За каква вноска говориш г-н Керемедчиев, нали беше
    напълно безплатно да влезем в клуба на "Отка-чения"???

    11:21 28.01.2026

  • 39 Досега

    3 0 Отговор
    Всички цвилеха във възторжен хор, а вече започнаха да цвилят по единично и формално!
    И този калинчок и той!

    11:35 28.01.2026

  • 40 стига

    1 0 Отговор
    сте се правили на ударен от дрон самолет.В съвета за мир се влезе защото тръмп покани БЪЛГАРИЯ, защото МЛАДЕНОВ е този който ще възстановява газа ОТ друга страна русия иска да се включи с блокирани пари .А също знаем че има и блокирани български пари там ЗНАЕМ НА КОГО СА намагнитените пари ,но никой не знае колко са ТРЪМПО Е ДОБЪР ТЪРГОВЕЦ и иска с чужди пари да прави политика В случая И С БЪЛГАРСКИ така или иначе няма да ни се върнат по никакъв начин

    11:37 28.01.2026

  • 41 нали

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Альооо":

    ти се обясни,че това приключва с приключването на власт на тръмп до три години И до три години трябва да се гласува от народното събрание дали да се плати вноска еднократно от 1 милиард долара. ТРЪМПО иска да вземе законно намагнитените пари на намагнитените ЯСНО ЛИ ТИ СЕ ОБЯСНИ тези пари така или иначе отдавна са извлечени от БЪЛГАРИЯ

    11:46 28.01.2026

  • 42 Азът

    1 0 Отговор
    Ами то и България за съжаление е формална държава Керемедчиев!

    11:58 28.01.2026

