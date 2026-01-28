Без изказване на Желязков започна редовното правителствено заседание

Без изказване на министър-председателя в оставка Росен Желязков започна редовното правителствено заседание, съобщиха от пресслужбата на кабинета.
Сред предвидените в дневния ред решения, които министрите в оставка ще обсъдят, е проект на Решение за приемане на Шестмесечна програма с приоритетните за България теми и досиета по време на кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз (1 януари - 30 юни 2026 г.).
В дневния ред е и предложение до президента за издаване на Указ за назначаване на извънреден и пълномощен посланик на България в Казахстан и за извънреден и пълномощен посланик в Киргизката република, както и годишна програма за участието на страната в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2026 г.
Кабинетът в оставка ще обсъди актуализиран Национален план за противодействие на тероризма.
В програмата на кабинета е още проект на Решение за одобряване проект на Спогодба между правителството на България и правителството на Сърбия за откриване на съвместен Граничен контролно-пропускателен пункт „Калотина 2" (България) и „Градина 2" (Сърбия), както и проект на Спогодба с правителството на Турция за решаване на въпросите, свързани с граничните пунктове между двете държави, и за откриване на нов граничен пункт „Капитан Андреево - Капъкуле – север“.
1 бибитковджипко
11:10 28.01.2026
2 В оставка
11:14 28.01.2026
3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ВЕДНАГА!
САМО С ПРОСТОТИИ СЕ ЗАНИМАВАТЕ.
БОКЛУЦИ!
11:23 28.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Дориана
11:28 28.01.2026
6 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ЛЕКАР,ОТИВАЛ НА РАБОТА ДА СПАСЯВА ЧОВЕШКИ ЖИВОТИ...,
А ТЕЗИ МАЛОУМНИЦИ СЕ ЗАГРИЖИЛИ ЗА КАЗАХСТАН...
ПУ, МАЙ,,,,, ВИ .....
11:31 28.01.2026
7 Кабакрадев
11:40 28.01.2026
8 Къде ни водят???
11:44 28.01.2026
9 Металотърсач
(31 грама) злато.
И 1.20$=1.00 евро.А това означава,вероятно голяма война.
11:47 28.01.2026