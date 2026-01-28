Без изказване на Желязков започна редовното правителствено заседание

Без изказване на министър-председателя в оставка Росен Желязков започна редовното правителствено заседание, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Сред предвидените в дневния ред решения, които министрите в оставка ще обсъдят, е проект на Решение за приемане на Шестмесечна програма с приоритетните за България теми и досиета по време на кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз (1 януари - 30 юни 2026 г.).

В дневния ред е и предложение до президента за издаване на Указ за назначаване на извънреден и пълномощен посланик на България в Казахстан и за извънреден и пълномощен посланик в Киргизката република, както и годишна програма за участието на страната в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2026 г.

Кабинетът в оставка ще обсъди актуализиран Национален план за противодействие на тероризма.

В програмата на кабинета е още проект на Решение за одобряване проект на Спогодба между правителството на България и правителството на Сърбия за откриване на съвместен Граничен контролно-пропускателен пункт „Калотина 2" (България) и „Градина 2" (Сърбия), както и проект на Спогодба с правителството на Турция за решаване на въпросите, свързани с граничните пунктове между двете държави, и за откриване на нов граничен пункт „Капитан Андреево - Капъкуле – север“.