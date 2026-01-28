Новини
Без изказване на Желязков започна редовното правителствено заседание

28 Януари, 2026 11:08

  • мс-
  • росен желязков-
  • заседание

Кабинетът в оставка ще обсъди актуализиран Национален план за противодействие на тероризма

Без изказване на Желязков започна редовното правителствено заседание - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Без изказване на министър-председателя в оставка Росен Желязков започна редовното правителствено заседание, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Сред предвидените в дневния ред решения, които министрите в оставка ще обсъдят, е проект на Решение за приемане на Шестмесечна програма с приоритетните за България теми и досиета по време на кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз (1 януари - 30 юни 2026 г.).

В дневния ред е и предложение до президента за издаване на Указ за назначаване на извънреден и пълномощен посланик на България в Казахстан и за извънреден и пълномощен посланик в Киргизката република, както и годишна програма за участието на страната в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2026 г.

Кабинетът в оставка ще обсъди актуализиран Национален план за противодействие на тероризма.

В програмата на кабинета е още проект на Решение за одобряване проект на Спогодба между правителството на България и правителството на Сърбия за откриване на съвместен Граничен контролно-пропускателен пункт „Калотина 2" (България) и „Градина 2" (Сърбия), както и проект на Спогодба с правителството на Турция за решаване на въпросите, свързани с граничните пунктове между двете държави, и за откриване на нов граничен пункт „Капитан Андреево - Капъкуле – север“.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бибитковджипко

    11 0 Отговор
    Пълна измама е оставката на правителството

    11:10 28.01.2026

  • 2 В оставка

    9 0 Отговор
    Ама лочат парици като за последно.

    11:14 28.01.2026

  • 3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    6 0 Отговор
    МАХАЙТЕ СЕ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО!
    ВЕДНАГА!
    САМО С ПРОСТОТИИ СЕ ЗАНИМАВАТЕ.
    БОКЛУЦИ!

    11:23 28.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дориана

    4 1 Отговор
    Желязков е пълен провал, трябва да се засрами от себе си. Заради власт и пари предаде националните интереси на България. Да не говорим как Борисов и Пеевски го използват по всички начини. Трябва да се скрие от срам , ако има останало самоуважение у него.

    11:28 28.01.2026

  • 6 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 0 Отговор
    ПОРЕДНАТА ЖЕРТВА НА ВОЙНАТА ПО "ПЪТИЩАТА" НИ,
    ЛЕКАР,ОТИВАЛ НА РАБОТА ДА СПАСЯВА ЧОВЕШКИ ЖИВОТИ...,
    А ТЕЗИ МАЛОУМНИЦИ СЕ ЗАГРИЖИЛИ ЗА КАЗАХСТАН...
    ПУ, МАЙ,,,,, ВИ .....

    11:31 28.01.2026

  • 7 Кабакрадев

    3 0 Отговор
    Де...лян Пър...ви Само...държец,цар на тери...торията не е разрешил на По...мак Рос.ко да се изкаже....срам.иначе няма да има хо-тел с водо.пад.

    11:40 28.01.2026

  • 8 Къде ни водят???

    3 0 Отговор
    Хора, видяхте ли, че и последните зимни протести остават без резултат? Те си продължават вредните за народа политики и въобще не се интересуват какво искаме ние. Подписват всеки ден какви ли договори, а ще плащаме ние.

    11:44 28.01.2026

  • 9 Металотърсач

    0 0 Отговор
    Ами какво да каже?След като подписа "Борда за мир" златото удари 5 300 $ за трой унция
    (31 грама) злато.
    И 1.20$=1.00 евро.А това означава,вероятно голяма война.

    11:47 28.01.2026

