И Радослав Миленков отказа да е служебен премиер

Продължават консултациите при президента Илияна Йотова за служебен премиер. След отказа на председателя на парламента Рая Назарян, управителя на БНБ Димитър Радев и подуправителя на централната банка Петър Чобанов да поемат длъжността, срещите на "Дондуков 2" продължиха с разговор с втория подуправител на БНБ Радослав Миленков. Той е ръководител на управленията "Банков надзор" и "Емисионно".
Срещата между президента Илияна Йотова и Миленков беше закрита за медиите.
Подуправителят на Българската народна банка Радослав Миленков категорично заяви, че няма да приеме поста служебен министър-председател. Той подчерта, че позицията му е ясно изразявана многократно и не представлява изненада. „Дадох отговора, който съм давал и последните три пъти – няма да стана служебен премиер“, заяви Миленков.
Като основен мотив за отказа си той посочи ангажиментите си към Европейската централна банка. Миленков напомни, че ръководи управленията „Банков надзор“ и „Емисионно" в БНБ и е член на Надзорния съвет на ЕЦБ. „Аргументите ми са известни. Те са свързани с отговорностите, които имам“, уточни той.
По думите му позицията му е последователна и не се е променяла във времето. „Смятам, че моят отговор не е изненадващ. Това е позиция, която заявявам за пореден път“, допълни подуправителят на БНБ.
След него на консултации пристига третият подуправител на централната банка - Андрей Гюров.
Припомняме, че длъжностните лица, които могат да заемат поста, са общо 10. На 29 януари, в 13 ч. държавният глава ще приеме омбудсмана Велислава Делчева, а в 14.00 часа - заместник-омбудсмана Мария Филипова.
На 30 януари пък Йотова ще се срещне с председателя и заместник-председателите на Сметната палата - Димитър Главчев, Маргарита Николова и Силвия Къдрева.
От подписването на указа за назначаване на служебно правителство зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца от старта на временното управление.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дрътия Софианец
Коментиран от #29
14:30 28.01.2026
2 Реалист
14:30 28.01.2026
3 надарена кака
14:31 28.01.2026
4 Сатана Z
14:31 28.01.2026
5 Продължаваме Промяната
Коментиран от #9, #12
14:31 28.01.2026
6 яйла
14:37 28.01.2026
7 Дрътия Софианец
Коментиран от #20
14:38 28.01.2026
8 Че кой го иска
14:39 28.01.2026
9 Приключваме с подмяната
До коментар #5 от "Продължаваме Промяната":Никакви Дамаджани с пудели и пачки повече! Демерджиев е човека за МВР!
Коментиран от #11
14:40 28.01.2026
10 Ами
14:46 28.01.2026
11 Трол
До коментар #9 от "Приключваме с подмяната":Младен Маринов е човекът за МВР.
14:46 28.01.2026
12 Файърфлай
До коментар #5 от "Продължаваме Промяната":А,и аз мога да я оправя.Но ще се наложи да започна с репресии.Демокрацията после.
14:47 28.01.2026
13 един БЪЛГАРИН
14:49 28.01.2026
14 И този ли е отказал?
14:50 28.01.2026
15 Майко мила!
Докъде я докарахме!
14:50 28.01.2026
16 Предложение
14:52 28.01.2026
17 Размисли и страсти
14:52 28.01.2026
18 Какви
14:54 28.01.2026
19 Божинката
14:55 28.01.2026
20 Може ли и...
До коментар #7 от "Дрътия Софианец":Артилериста за вътрешен министър, а механика за министър на промишленоста.
Коментиран от #24
14:58 28.01.2026
21 И Киев е Руски
Коментиран от #26
15:02 28.01.2026
22 ха ха хааа
15:02 28.01.2026
23 тиквата
свикнали сте ми с мизериите и общ поръчки
15:04 28.01.2026
24 Дрътия Софианец
До коментар #20 от "Може ли и...":Не , аз държа на ГОРИЙЛ ...АКА , (МАЙМУН)
15:05 28.01.2026
25 Това
15:06 28.01.2026
26 да питам
До коментар #21 от "И Киев е Руски":А Белене ?!
Коментиран от #30
15:06 28.01.2026
27 Митьо джибрата
Вкарайте ме в тази ,,Домова книга" и мен бе...
За няколко месеца с Премиерска заплата що евраци ще изкарам за...пиячка...
15:06 28.01.2026
28 ЧИЧО
15:11 28.01.2026
29 Предпоследният софиянец
До коментар #1 от "Дрътия Софианец":...зает е...Шефа му го набара ,би му няколко шамара и го навря в кухнята на заведението да търка камарата от загорели тави и тигани,че го чакат и няколко гаци с лук и картофи да бели...
15:11 28.01.2026
30 И Киев е Руски
До коментар #26 от "да питам":Там е мястото на етаците от БСП
15:24 28.01.2026