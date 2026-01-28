Новини
И Радослав Миленков отказа да е служебен премиер

Като основен мотив за отказа си той посочи ангажиментите си към ЕЦБ

Продължават консултациите при президента Илияна Йотова за служебен премиер. След отказа на председателя на парламента Рая Назарян, управителя на БНБ Димитър Радев и подуправителя на централната банка Петър Чобанов да поемат длъжността, срещите на "Дондуков 2" продължиха с разговор с втория подуправител на БНБ Радослав Миленков. Той е ръководител на управленията "Банков надзор" и "Емисионно".

Срещата между президента Илияна Йотова и Миленков беше закрита за медиите.

Подуправителят на Българската народна банка Радослав Миленков категорично заяви, че няма да приеме поста служебен министър-председател. Той подчерта, че позицията му е ясно изразявана многократно и не представлява изненада. „Дадох отговора, който съм давал и последните три пъти – няма да стана служебен премиер“, заяви Миленков.

Като основен мотив за отказа си той посочи ангажиментите си към Европейската централна банка. Миленков напомни, че ръководи управленията „Банков надзор“ и „Емисионно" в БНБ и е член на Надзорния съвет на ЕЦБ. „Аргументите ми са известни. Те са свързани с отговорностите, които имам“, уточни той.

По думите му позицията му е последователна и не се е променяла във времето. „Смятам, че моят отговор не е изненадващ. Това е позиция, която заявявам за пореден път“, допълни подуправителят на БНБ.

След него на консултации пристига третият подуправител на централната банка - Андрей Гюров.

Припомняме, че длъжностните лица, които могат да заемат поста, са общо 10. На 29 януари, в 13 ч. държавният глава ще приеме омбудсмана Велислава Делчева, а в 14.00 часа - заместник-омбудсмана Мария Филипова.

На 30 януари пък Йотова ще се срещне с председателя и заместник-председателите на Сметната палата - Димитър Главчев, Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

От подписването на указа за назначаване на служебно правителство зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца от старта на временното управление.


  • 1 Дрътия Софианец

    7 4 Отговор
    Предложете на Последния Софианец , не вярвам да откаже ...

    Коментиран от #29

    14:30 28.01.2026

  • 2 Реалист

    14 0 Отговор
    Никой не иска да ръководи тази прокълната територия. Само са съгласни с редовно правителство, защото има правомощия да се краде

    14:30 28.01.2026

  • 3 надарена кака

    4 1 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    14:31 28.01.2026

  • 4 Сатана Z

    13 0 Отговор
    Не се отказва от кокалът ,който е захапал,макар ,че е задължен от закона да стане служебен МП без значение дали иска или не.

    14:31 28.01.2026

  • 5 Продължаваме Промяната

    13 12 Отговор
    Само Гюров заедно с Бойко Рашков ще оправят България. Срещите с останалите са безсмислени

    Коментиран от #9, #12

    14:31 28.01.2026

  • 6 яйла

    5 5 Отговор
    Продължавате Подмяната.

    14:37 28.01.2026

  • 7 Дрътия Софианец

    8 3 Отговор
    Пускам подписка - Последния Софианец - ПРЕМИЕР !!!

    Коментиран от #20

    14:38 28.01.2026

  • 8 Че кой го иска

    6 2 Отговор
    и тоя боклук?

    14:39 28.01.2026

  • 9 Приключваме с подмяната

    6 5 Отговор

    До коментар #5 от "Продължаваме Промяната":

    Никакви Дамаджани с пудели и пачки повече! Демерджиев е човека за МВР!

    Коментиран от #11

    14:40 28.01.2026

  • 10 Ами

    5 2 Отговор
    Йотова им се предлага,тия и отказват. Срамота,не е човешко това...

    14:46 28.01.2026

  • 11 Трол

    1 7 Отговор

    До коментар #9 от "Приключваме с подмяната":

    Младен Маринов е човекът за МВР.

    14:46 28.01.2026

  • 12 Файърфлай

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "Продължаваме Промяната":

    А,и аз мога да я оправя.Но ще се наложи да започна с репресии.Демокрацията после.

    14:47 28.01.2026

  • 13 един БЪЛГАРИН

    7 2 Отговор
    😐😐 Пеевски и Данчо Ментата пишат закони чрез които повечето фирми и граждани да са винаги в нарушение... И казват "А! Сгазил си лука? Нямаш грижи! Ще ти решим проблема срещу скромна таксичка!..." 😐😐

    14:49 28.01.2026

  • 14 И този ли е отказал?

    9 0 Отговор
    Интересно да няма кандидати за началници🤔, глей ти, ами тогава питайте Благо Джизъса или някоя персона от тик-ток, белким някой се съгласи си, краен вариант последният софиянец.

    14:50 28.01.2026

  • 15 Майко мила!

    1 8 Отговор
    Имаме си президентша!
    Докъде я докарахме!

    14:50 28.01.2026

  • 16 Предложение

    4 3 Отговор
    Нека да назначат,слънцето наше любимо,той ката ден казва,че е бил най подготвен за премиер,стига е плакал,защото редовен премиер,никога няма да стане.

    14:52 28.01.2026

  • 17 Размисли и страсти

    9 3 Отговор
    От 12 кандидати 11 са от ГЕРБ. Иначе в България институциите са независими де.

    14:52 28.01.2026

  • 18 Какви

    4 0 Отговор
    са тия ориенталски дивани ? Много "делово" място за естеството на такъв разговор .

    14:54 28.01.2026

  • 19 Божинката

    1 2 Отговор
    Искаме за министър-председател Пеп Гуардиола, той оправи Манчестър Сити, играл е с бате Ицо Стоичков и нас шъ опрай.

    14:55 28.01.2026

  • 20 Може ли и...

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Дрътия Софианец":

    Артилериста за вътрешен министър, а механика за министър на промишленоста.

    Коментиран от #24

    14:58 28.01.2026

  • 21 И Киев е Руски

    3 4 Отговор
    Ставам служебен премиер и обещавам да изпратя в Сакха (Якутия) всички които управляваха България след 1990 г .Без Ж Виденов

    Коментиран от #26

    15:02 28.01.2026

  • 22 ха ха хааа

    2 0 Отговор
    Никой не ще да премиер ... 🤭😁

    15:02 28.01.2026

  • 23 тиквата

    2 3 Отговор
    вземете си ме мен пак
    свикнали сте ми с мизериите и общ поръчки

    15:04 28.01.2026

  • 24 Дрътия Софианец

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Може ли и...":

    Не , аз държа на ГОРИЙЛ ...АКА , (МАЙМУН)

    15:05 28.01.2026

  • 25 Това

    5 2 Отговор
    е голяма тъпотия. Да пращат писма и да се среща само с тези, които са приели. И от тях да избира. Губи времето на българите. За да може резидентна да си нареди путинистите и олигарсите.

    15:06 28.01.2026

  • 26 да питам

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "И Киев е Руски":

    А Белене ?!

    Коментиран от #30

    15:06 28.01.2026

  • 27 Митьо джибрата

    4 1 Отговор
    Егатиии
    Вкарайте ме в тази ,,Домова книга" и мен бе...
    За няколко месеца с Премиерска заплата що евраци ще изкарам за...пиячка...

    15:06 28.01.2026

  • 28 ЧИЧО

    0 0 Отговор
    Тия срещи са губене на време и отчитане на дейност.

    15:11 28.01.2026

  • 29 Предпоследният софиянец

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дрътия Софианец":

    ...зает е...Шефа му го набара ,би му няколко шамара и го навря в кухнята на заведението да търка камарата от загорели тави и тигани,че го чакат и няколко гаци с лук и картофи да бели...

    15:11 28.01.2026

  • 30 И Киев е Руски

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "да питам":

    Там е мястото на етаците от БСП

    15:24 28.01.2026

