Новини
България »
Започна изграждането на нов високотехнологичен завод край Пловдив

28 Януари, 2026 16:55 475 8

  • високотехнологичен завод -
  • пловдив-
  • томислав дончев

Инвестицията е за над 30 млн. евро с нови 150 работни места

Започна изграждането на нов високотехнологичен завод край Пловдив - 1
Снимка: МИР
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Започна изграждането на нов високотехнологичен завод за хартиени продукти край Пловдив. Инвестицията на компанията „Три-Уол“ е за над 30 млн. евро и ще бъдат разкрити 150 нови работни места. Предприятието за производство на велпапе и опаковки ще бъде в „Тракия икономическа зона“.

По време на церемонията по първа копка днес вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев подчерта, че индустрията е гръбнакът на българската икономика, а районът на Пловдив е най-същественият прешлен.

Новата фабрика ще разполага със склад за суровини, склад за готова продукция, цех за производство на хартиени опаковъчни продукти, административна част и други обслужващи помещения. Инвестиционният проект е изцяло ориентиран и съобразен с водещите европейски и международни принципи за „зелено“ производство.

Припомняме, че през февруари миналата година Дончев връчи сертификат за инвестиция „клас А“ на дружеството по реда на Закона за насърчаване на инвестициите. Тогава основателят на компанията Южи Сузуки заяви, че са избрали за своята инвестиция България пред Турция.

„Усилията трябва да бъдат удвоени, дори утроени. Трябва да се целим още по-високо. Освен традиционните индустрии в сферата на машиностроенето, все повече трябва да мислим за автоматизация, мехатроника. Трябва да бъдем и още по-амбициозни. На дневен ред е космос“, каза Дончев. Вицепремиерът определи и следващата приоритетна цел - пълно възстановяване на капацитета на българската електроника. „Към момента имаме мощности за тестване, за проектиране и за производство, но капацитетът трябва да бъде увеличен, защото това са индустриите на бъдещето“, категоричен бе министърът на иновациите и растежа. Той допълни, че от първия до последния ден на определена служба трябва да си изпълняваш задълженията с енергия и страст.

На събитието присъстваха още кметът на Пловдив Костадин Димитров, основателят и изпълнителен директор на „Тракия икономическа зона“ Пламен Панчев, представители на компанията, местната власт, бизнесът и други.

* Дружеството „Три-Уол България“ ЕООД е част от азиатската компания Tri-Wall – един от глобалните лидери в опаковъчната индустрия. Дейността ѝ е фокусирана основно върху производството, дистрибуцията и търговията с велпапе и други опаковъчни продукти.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Високо

    5 2 Отговор
    Технологично замърсяване
    Как никой не прави завод у нас за чипове или роботи ,а само за шперплат и велпапе?

    Коментиран от #4

    16:59 28.01.2026

  • 2 А работници за

    2 1 Отговор
    този завод откъде ще намерят? Може би опт Индия, Пакистан и Бангладеш...

    16:59 28.01.2026

  • 3 604

    1 0 Отговор
    високотехнологичен завод за хартиени продукти край Пловдив.......ПХАХАХАХАХЯ чиба ве неможачи!

    17:03 28.01.2026

  • 4 Ко речи?

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Високо":

    Ти знаеш ли колко струва един завод за чипове, и колко висококвалифицирани инженери му трябват?

    17:04 28.01.2026

  • 5 Ха,ха

    0 0 Отговор
    Да бе и аз помислих, че е за полупроводници, язък че имаме толкова математици и ИТ специалисти, те за амбалаж, хаха

    17:04 28.01.2026

  • 6 той

    1 0 Отговор
    Честито на новите роби ,опа извенете работници за 650 евро заплата

    17:04 28.01.2026

  • 7 Бай Онзи

    0 0 Отговор
    Колко пък високотехнолохична да е една хартия?!?

    17:06 28.01.2026

  • 8 Фройд

    0 0 Отговор
    И кое му е "високотехнологичното" на тоя завод за велпапе ?!
    Че на 20 километра от Пловдив , в Стамболийски затвориха подобен.
    Никой не искаше да го вземе и реновира . Даже и държавата загърби хората там.

    Явно няма да е велпапе , ами нещо с двойна употреба.

    Бе вие кой лъжете бе ?!

    17:07 28.01.2026

Новини по градове:
