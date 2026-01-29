Новини
България »
Радикална промяна: Крум Зарков влиза в надпреварата за лидер на БСП

29 Януари, 2026 08:41 1 635 34

Доколкото виждам, че много хора са на тази вълна, мога да кажа, че аз съм техният кандидат, посочи политикът

Снимка: БНТ
Мария Атанасова

Бившият министър на правосъдието и бивш секретар на президента по правните въпроси Крум Зарков обяви в предаването „Денят започва“ по БНТ, че ще се включи в битката за лидер на БСП.

"С кандидат за председател на БСП ли говоря?

Да, може да разглеждате разговора по този начин.“

Влизате в тази битка?

Да, мисля, че съм длъжен. В БСП се появиха различни визии за начина, по който партията да продължи оттук нататък. Една от тези визии е тази на радикалната промяна – не просто прегрупиране, не просто смяна на една личност с друга, а цялостно преосмисляне на поведението на БСП, на смисъла ѝ на съществуване, на необходимостта ѝ за българските граждани.

Доколкото виждам, че много хора са на тази вълна, мога да кажа, че аз съм техният кандидат.“

Той е категоричен, че радикалната промяна е единствената възможна за партията и че не бива да се стига до там, да нямат нито един представител в нито една институция. „Това не бива да бъде допускано“, каза той.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 фритюрника

    31 2 Отговор
    късно е Круме за китка аз си свърших работата закопах столетницата.

    08:43 29.01.2026

  • 2 Пич

    27 6 Отговор
    Този си купува фабрика на девети септември !!!??? Сигурно мама така е наредила...

    08:43 29.01.2026

  • 3 От родата

    24 2 Отговор
    В БСП всеки нов е по принцип стар, за това никога няма да мръднат нагоре. Спасението за вярващите в тях е да се закрият. Твърде много сенки висят над тази улица, та някога да изгрее Слънце.

    08:44 29.01.2026

  • 4 Селянин

    23 3 Отговор
    Този едва ли има и един ден трудов стаж в нормална фирма, щял лидер да става. В политиката трябва да влизат само доказали се с години мениджъри и експерти, и нещата ще са цветя и рози. Ама като избереш такива, като този е много лесно да има за чекмеджето.

    Коментиран от #7

    08:44 29.01.2026

  • 5 Кабакрадев

    20 2 Отговор
    Най-добре моя милост,защото после ще продам БсС П-то,както продадох С.Д.С то за милио..ни на ГЕПИ..

    08:45 29.01.2026

  • 6 Оракула от Делфи

    17 1 Отговор
    Още един , ляв "Месияс", на Крум, майка му ще Е "ПИ АР СЕВИ"
    а баща му "Изпълнителен директор" на фирмата партия???
    По модела на Банкера от Банкя , "ЛАБАВО НЯМА "!!!
    Остава само да намери и "главо-рези" иначе му е "спукана" кандидатурата???

    08:52 29.01.2026

  • 7 Стаж няма ...

    11 0 Отговор

    До коментар #4 от "Селянин":

    ама ще ни "нахрани със вяра", като "Тандема"!!!

    Коментиран от #9

    08:55 29.01.2026

  • 8 германеца

    6 10 Отговор
    Браво. Зарков е човекът , който може да изправи БСП на крака . Успех !

    08:58 29.01.2026

  • 9 Достоен...

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "Стаж няма ...":

    ... кандидат!!! Пожелавам му успех!!! Ще трябва да се бори хем с днешната партийна върхушка, виждаща само пари!!! Хем с обикновените хорица объркани от десни, либерали, националисти, зелени и т. н.!!!

    08:59 29.01.2026

  • 10 Путин

    8 3 Отговор
    Този некадърен като майка си пишман правист си точи зъбите за президент но ще срещне опозицията на пожарникаря и кирчо парапета.

    08:59 29.01.2026

  • 11 Хе!

    8 2 Отговор
    Аналогично заглавие - Крум влиза в надпреварата за капитан на Титаник! Тея хора не зная на какво разчитат!? Вероятно се мислят за нещо, живеят извън реалностите и си въобразяват, че имат някаква тежест пред хората! Или разчитат на коалиционни практики в изборните администрации, независимо дали някой гласува за тях, като необходима патерица да им отредят нужния % и готово! Така се прави вече десетилетия и никой не ви брои наивните гласове! Вашите гласове отиват в чувала и нямат много общо с протокола, кйто пък има разминаване с това, което ще ви обявят по новините в 20. нула-нула часа в така наречения ,,изборен ден"!

    09:00 29.01.2026

  • 12 Ще видим

    4 3 Отговор
    Браво,Круме !
    Верваме ти !?

    09:06 29.01.2026

  • 13 4 процента ГПР

    8 0 Отговор
    Флинтстоун така ги подреди, че едва ли ще влязат в парламента.

    09:08 29.01.2026

  • 14 Ха хаа

    6 0 Отговор
    Във бсп си имат един бей в лицето на Зафиров един Боико Кирил Добрев, няколко биковци Д ментовци. За жените те са без грешка

    09:10 29.01.2026

  • 15 доверчив

    8 2 Отговор
    Е, кой ще ви повярва, че не сте сменили само козината?

    09:15 29.01.2026

  • 16 На опашката

    9 2 Отговор
    И това мамино синче се наредил за зоб. Горката столетница с тези кандидати.

    09:18 29.01.2026

  • 17 непротестиращ

    7 2 Отговор
    С тоя коткоубиец Зарков, отроче на ДС, БСП ще се дозакопае!

    09:24 29.01.2026

  • 18 Уточнение

    6 2 Отговор
    Крум зарков е предател

    09:28 29.01.2026

  • 19 Ми тя

    5 1 Отговор
    Е покойник бе ква надпревара?

    09:29 29.01.2026

  • 20 УдоМача

    0 1 Отговор
    Бесни Страшни Пенсии отекоха в канала..

    09:33 29.01.2026

  • 21 РЕАЛИСТ

    5 3 Отговор
    Единственият шанс БСП да влезе в парламента е, да върнат Корнелия Нинова начело на партията. Проучването показва, че тя ще влезе в парламента, а БСП няма. Това е.

    Коментиран от #25

    09:34 29.01.2026

  • 22 За притеснение е ситуацията

    4 0 Отговор
    След като продажниците Угоен Зафиров, Гуцанов, Добрев и др. полегнаха на пеевско-герберската мафия, все едно е кой ще е начело на бесепарите. Тези затриха партията на родителите ми.

    09:39 29.01.2026

  • 23 Тоя идиот

    3 1 Отговор
    Не е по- различен от угоения азиатец!
    БСП е заровена. С общи усилия я умъртвиха!

    09:40 29.01.2026

  • 24 Няма как да Стане.

    2 2 Отговор
    Всеки Подкрепил Юрошита губи гласът ми на изборите и отказ от Референдум, това са: БКП, ДПС, ГЕРБ, СДС, ДБ, ПП.
    Дори Президентът губи гласът ми, 5 години не инициира Референдум, бил за Юрошита.
    Едва когато Радев разбра, че Докладът извънареден ще е положителен, поиска Референдум за отлагане с година.
    Но отлагането с година, дори до 3 г. си е писано в правилата на ЕС и ЕЦБ.
    Василев бързаше да го въведе по-бързо с Борисов.
    Позията на г.н Зарков е достойна като поведение.
    Но всеки привърженик на унищожаването на Налутен Борд, гарантиращ всеки напечатан лЪв и умишленото обезценяване на лЪв, започнало след юли 2020 е в.р.аг на българите.
    Полша запази злотата и купува бясно стотици тонове Злато.
    Но Полша винаги е била горда държава, дори по времето на Соца.

    09:40 29.01.2026

  • 25 Седесарката Нинова

    1 3 Отговор

    До коментар #21 от "РЕАЛИСТ":

    Вече няма да влезе никъде!
    Ненаяде се това животно!

    09:42 29.01.2026

  • 26 Крум Зарков

    2 1 Отговор
    е сол кашик на Радев.

    Радев просто ще глътне БСП чрез него.

    Радев ще глътне цялата власт- изпълнителна, парламентарна, президентска чрез Йотова и партийна- всички партии клекнаха пред него. Боко ще го подкрепя зад кулисите. И ще остане на трапезата.

    Изключение са само ДПС, Възраждане и Нинова.

    09:42 29.01.2026

  • 27 анонимен

    1 0 Отговор
    Когато чета коментарите се вижда че много нямат желание, страхуват се ако Крум Зарков застане начело на БСП. Някой че ще им истине местенцето, други че БСП ще се възроди в една модерна партия

    09:43 29.01.2026

  • 28 Не ми е ясно

    0 0 Отговор
    Какво ще променя пък този.

    09:46 29.01.2026

  • 29 Зъл пес

    1 1 Отговор
    А аз мисля че Вигенин е по-читав от теб,коткоубецо.

    Коментиран от #34

    09:51 29.01.2026

  • 30 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    0 1 Отговор
    Хихихи, кандидат за капитан на потънал кораб :)

    09:54 29.01.2026

  • 31 нннн

    0 0 Отговор
    Ако не искат да бъдат измъчвани, бабичките и дядовците в БСП да се пазят.

    10:00 29.01.2026

  • 32 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    КРУМ ЗАРКОВ , НЕ Е ОГРАНИЧЕН И ТЪП КАТО ..................... ZEЛЕНИЯ ЧОРАП И СИНА НА ПЕКО И ВЪЛКА ТАКОВИ - ИВАН ТАКОВ ................... ФАКТ !

    10:02 29.01.2026

  • 33 Град Симитли

    0 0 Отговор
    ."....инианец малко!"

    10:02 29.01.2026

  • 34 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Зъл пес":

    ЗАБЕЛЕЖКА : ВИГЕНИН Е СТАЛИНИСТ .................... ПОЗНАВА СЕ ОТ ДАЛЕЧЕ .................... ФАКТ !

    10:10 29.01.2026

