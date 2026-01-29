Радикална промяна: Крум Зарков влиза в надпреварата за лидер на БСП

Бившият министър на правосъдието и бивш секретар на президента по правните въпроси Крум Зарков обяви в предаването „Денят започва“ по БНТ, че ще се включи в битката за лидер на БСП.

"С кандидат за председател на БСП ли говоря?

Да, може да разглеждате разговора по този начин.“

Влизате в тази битка?

Да, мисля, че съм длъжен. В БСП се появиха различни визии за начина, по който партията да продължи оттук нататък. Една от тези визии е тази на радикалната промяна – не просто прегрупиране, не просто смяна на една личност с друга, а цялостно преосмисляне на поведението на БСП, на смисъла ѝ на съществуване, на необходимостта ѝ за българските граждани.

Доколкото виждам, че много хора са на тази вълна, мога да кажа, че аз съм техният кандидат.“

Той е категоричен, че радикалната промяна е единствената възможна за партията и че не бива да се стига до там, да нямат нито един представител в нито една институция. „Това не бива да бъде допускано“, каза той.