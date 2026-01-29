Радикална промяна: Крум Зарков влиза в надпреварата за лидер на БСП

Бившият министър на правосъдието и бивш секретар на президента по правните въпроси Крум Зарков обяви в предаването „Денят започва“ по БНТ, че ще се включи в битката за лидер на БСП.
"С кандидат за председател на БСП ли говоря?
Да, може да разглеждате разговора по този начин.“
Влизате в тази битка?
Да, мисля, че съм длъжен. В БСП се появиха различни визии за начина, по който партията да продължи оттук нататък. Една от тези визии е тази на радикалната промяна – не просто прегрупиране, не просто смяна на една личност с друга, а цялостно преосмисляне на поведението на БСП, на смисъла ѝ на съществуване, на необходимостта ѝ за българските граждани.
Доколкото виждам, че много хора са на тази вълна, мога да кажа, че аз съм техният кандидат.“
Той е категоричен, че радикалната промяна е единствената възможна за партията и че не бива да се стига до там, да нямат нито един представител в нито една институция. „Това не бива да бъде допускано“, каза той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 фритюрника
08:43 29.01.2026
2 Пич
08:43 29.01.2026
3 От родата
08:44 29.01.2026
4 Селянин
Коментиран от #7
08:44 29.01.2026
5 Кабакрадев
08:45 29.01.2026
6 Оракула от Делфи
а баща му "Изпълнителен директор" на фирмата партия???
По модела на Банкера от Банкя , "ЛАБАВО НЯМА "!!!
Остава само да намери и "главо-рези" иначе му е "спукана" кандидатурата???
08:52 29.01.2026
7 Стаж няма ...
До коментар #4 от "Селянин":ама ще ни "нахрани със вяра", като "Тандема"!!!
Коментиран от #9
08:55 29.01.2026
8 германеца
08:58 29.01.2026
9 Достоен...
До коментар #7 от "Стаж няма ...":... кандидат!!! Пожелавам му успех!!! Ще трябва да се бори хем с днешната партийна върхушка, виждаща само пари!!! Хем с обикновените хорица объркани от десни, либерали, националисти, зелени и т. н.!!!
08:59 29.01.2026
10 Путин
08:59 29.01.2026
11 Хе!
09:00 29.01.2026
12 Ще видим
Верваме ти !?
09:06 29.01.2026
13 4 процента ГПР
09:08 29.01.2026
14 Ха хаа
09:10 29.01.2026
15 доверчив
09:15 29.01.2026
16 На опашката
09:18 29.01.2026
17 непротестиращ
09:24 29.01.2026
18 Уточнение
09:28 29.01.2026
19 Ми тя
09:29 29.01.2026
20 УдоМача
09:33 29.01.2026
21 РЕАЛИСТ
Коментиран от #25
09:34 29.01.2026
22 За притеснение е ситуацията
09:39 29.01.2026
23 Тоя идиот
БСП е заровена. С общи усилия я умъртвиха!
09:40 29.01.2026
24 Няма как да Стане.
Дори Президентът губи гласът ми, 5 години не инициира Референдум, бил за Юрошита.
Едва когато Радев разбра, че Докладът извънареден ще е положителен, поиска Референдум за отлагане с година.
Но отлагането с година, дори до 3 г. си е писано в правилата на ЕС и ЕЦБ.
Василев бързаше да го въведе по-бързо с Борисов.
Позията на г.н Зарков е достойна като поведение.
Но всеки привърженик на унищожаването на Налутен Борд, гарантиращ всеки напечатан лЪв и умишленото обезценяване на лЪв, започнало след юли 2020 е в.р.аг на българите.
Полша запази злотата и купува бясно стотици тонове Злато.
Но Полша винаги е била горда държава, дори по времето на Соца.
09:40 29.01.2026
25 Седесарката Нинова
До коментар #21 от "РЕАЛИСТ":Вече няма да влезе никъде!
Ненаяде се това животно!
09:42 29.01.2026
26 Крум Зарков
Радев просто ще глътне БСП чрез него.
Радев ще глътне цялата власт- изпълнителна, парламентарна, президентска чрез Йотова и партийна- всички партии клекнаха пред него. Боко ще го подкрепя зад кулисите. И ще остане на трапезата.
Изключение са само ДПС, Възраждане и Нинова.
09:42 29.01.2026
27 анонимен
09:43 29.01.2026
28 Не ми е ясно
09:46 29.01.2026
29 Зъл пес
Коментиран от #34
09:51 29.01.2026
30 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
09:54 29.01.2026
31 нннн
10:00 29.01.2026
32 ЕДГАР КЕЙСИ
10:02 29.01.2026
33 Град Симитли
10:02 29.01.2026
34 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #29 от "Зъл пес":ЗАБЕЛЕЖКА : ВИГЕНИН Е СТАЛИНИСТ .................... ПОЗНАВА СЕ ОТ ДАЛЕЧЕ .................... ФАКТ !
10:10 29.01.2026