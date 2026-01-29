Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
"Спаси София": Стига вече нормална среда само на картинки

"Спаси София": Стига вече нормална среда само на картинки

29 Януари, 2026 11:08 442 8

  • спаси софия-
  • гергин борисов-
  • програма

Особен акцент в програмата е безопасността около училищата и детските градини

"Спаси София": Стига вече нормална среда само на картинки - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Днес в Столичния общински съвет ще се разглежда предложението на "Спаси София" за създаване на Програма за финансиране на проектирането на публична инфраструктура. Според вносителите тя ще е ключова за реална промяна в начина, по който София проектира и реализира градската си среда. „С тази програма поставяме на дневен ред децентрализацията като реална политика, а не като лозунг. Очаква се докладът да получи подкрепа след като комисиите по финанси и икономика го подкрепиха с пълно мнозинство. С Програмата районите получават собствен ресурс и „възможност да проектират от района за района“, заяви общинският съветник Гергин Борисов, автор на предложението.

По думите му програмата поставя ясна граница между качествената градска трансформация и порочната практика на „ремонти по навик“. „Средствата ще се насочват само към проекти, които прилагат приетите градски стандарти и въвеждат мерки за пътна безопасност, които от години съществуват в нормативната уредба, но не се прилагат. Остарелите решения, за които всички без проектантите знаят, че не струват, трябва да бъдат забравени, ако искаме реално подобрение в средата“, подчерта Борисов.

Предложеният бюджет на Програмата е 2 милиона евро, които ще се разпределят между районите по формула, съобразяваща размера на финансирането спрямо населението. „По-населените райони ще получават повече, за да проектират повече”, заяви Борисов и допълни, че в програмата са заделени и средства за проектиране на паркинги. „Софиянци очакват не само да им показваме паркинги на картинки или точки на карти, а да ги видят все някога. Ако Никола Лютов не иска да проектира и строи паркинги, районните кметове искат”, заяви Борисов и припомни, че кметът на Подуяне - инж. Кристиян Христов сам движи три проекта за паркинги в района си, а кметът на Средец - Трайчо Трайков - проектира подземен паркинг под ул. Гурко за над 200 автомобила.

Особен акцент в програмата е безопасността около училищата и детските градини. „В България още от 2017 г. съществува изискване да се създават безопасни маршрути и успокоени зони до училищата, но няма нито един реализиран такъв проект. Това е институционален провал, който застрашава ежедневно децата“, заяви Пламена Терзирадева от ПП „Спаси София“. Терзирадева също така припомни, че докато "Спаси София" беше в управлението, екипът на зам.-кмета им по транспорт Илиян Павлов е изготвил пет такива проекта, които все още не са реализирани.

„Тази програма ще извади подобни проекти от графа „добри пожелания” и ще ги наложи на улиците - там, където са нужни“, допълни Борисов.

От "Спаси София" подчертават, че София няма недостиг на стратегии и нормативи, а на проектна готовност и политическа воля. Предложената Програма цели именно това – да произведе качествени, готови за изпълнение проекти и да превърне съществуващите правила в реалност на кварталите на София.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    8 0 Отговор
    Точно пък "Спаси София" да призовава за това, е смешно. Все пак от доста време са във властта. Но направиха предимно поразии. И само лаят.

    11:10 29.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Що ме триете

    6 0 Отговор
    Не съм написала нищо лошо освен, че тези от Спаси София трябва да бъдат закрити завинаги!!!

    11:15 29.01.2026

  • 4 Зад завесата

    5 1 Отговор
    ..... "на картинки"....
    Тогава пуснете някое клипче /със забрана за гледане на под 18 годишни/ от архивите и настоящето на мис Бони - вашият флагман !

    11:16 29.01.2026

  • 5 ироней

    4 1 Отговор
    А, вместо нови паркинги за 200 автомобила в град с 1 милион ППС, прах в очите на избирателя, да се въведе ярко червена зона за почасово паркиране с хотелски цени и годишен паркоданък за софийските жители, та да предпочетат да си купят зелени велосипеди за придвижване.

    11:22 29.01.2026

  • 6 СОС

    4 0 Отговор
    Смyчи София са функционално некадърни джендъpмени!

    11:27 29.01.2026

  • 7 Тъпанари

    1 0 Отговор
    тъпанари

    11:28 29.01.2026

  • 8 мъкаааа

    0 0 Отговор
    "Свъси София !" заради беднотията и безхаберието на политиците!

    11:42 29.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове