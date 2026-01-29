"Спаси София": Стига вече нормална среда само на картинки

Днес в Столичния общински съвет ще се разглежда предложението на "Спаси София" за създаване на Програма за финансиране на проектирането на публична инфраструктура. Според вносителите тя ще е ключова за реална промяна в начина, по който София проектира и реализира градската си среда. „С тази програма поставяме на дневен ред децентрализацията като реална политика, а не като лозунг. Очаква се докладът да получи подкрепа след като комисиите по финанси и икономика го подкрепиха с пълно мнозинство. С Програмата районите получават собствен ресурс и „възможност да проектират от района за района“, заяви общинският съветник Гергин Борисов, автор на предложението.

По думите му програмата поставя ясна граница между качествената градска трансформация и порочната практика на „ремонти по навик“. „Средствата ще се насочват само към проекти, които прилагат приетите градски стандарти и въвеждат мерки за пътна безопасност, които от години съществуват в нормативната уредба, но не се прилагат. Остарелите решения, за които всички без проектантите знаят, че не струват, трябва да бъдат забравени, ако искаме реално подобрение в средата“, подчерта Борисов.

Предложеният бюджет на Програмата е 2 милиона евро, които ще се разпределят между районите по формула, съобразяваща размера на финансирането спрямо населението. „По-населените райони ще получават повече, за да проектират повече”, заяви Борисов и допълни, че в програмата са заделени и средства за проектиране на паркинги. „Софиянци очакват не само да им показваме паркинги на картинки или точки на карти, а да ги видят все някога. Ако Никола Лютов не иска да проектира и строи паркинги, районните кметове искат”, заяви Борисов и припомни, че кметът на Подуяне - инж. Кристиян Христов сам движи три проекта за паркинги в района си, а кметът на Средец - Трайчо Трайков - проектира подземен паркинг под ул. Гурко за над 200 автомобила.

Особен акцент в програмата е безопасността около училищата и детските градини. „В България още от 2017 г. съществува изискване да се създават безопасни маршрути и успокоени зони до училищата, но няма нито един реализиран такъв проект. Това е институционален провал, който застрашава ежедневно децата“, заяви Пламена Терзирадева от ПП „Спаси София“. Терзирадева също така припомни, че докато "Спаси София" беше в управлението, екипът на зам.-кмета им по транспорт Илиян Павлов е изготвил пет такива проекта, които все още не са реализирани.

„Тази програма ще извади подобни проекти от графа „добри пожелания” и ще ги наложи на улиците - там, където са нужни“, допълни Борисов.

От "Спаси София" подчертават, че София няма недостиг на стратегии и нормативи, а на проектна готовност и политическа воля. Предложената Програма цели именно това – да произведе качествени, готови за изпълнение проекти и да превърне съществуващите правила в реалност на кварталите на София.