"Възраждане": Съсипването на българското земеделие е резултат основно от управлението на ГЕРБ и ДПС

29 Януари, 2026 12:06

За годините, откакто България е член на Европейския съюз, загубихме 75% от много малките и средни стопанства, гръбнакът на българското земеделие - от 500 хиляди до едва 130 хиляди

Селското стопанство в България има стратегическо значение, не само защото би трябвало да осигурява продоволствената сигурност на страната, да предоставя суровини за други отрасли на икономиката, но и защото би трябвало да създава заетост и да носи доходи на значителна част от населението в селските райони. За съжаление, всичко това днес съществува само на книга, заяви Даниел Петров от "Възраждане" в декларация от парламентарната трибуна, посочи БТА.

Някога наричахме земеделието си "българското аграрно чудо", то беше престъпно пропиляно и от страна износител, България се превърна в страна вносител на почти всичко, което слагаме на трапезата си, отбеляза Петров.

Тревожно е състоянието на подсекторите, свързани с производство на основни хранителни продукти - мляко, месо, зеленчуци и плодове. Местното производство на месо покрива едва 50% от потреблението в страната, посочи той.

Налице е трайна и дългогодишна тенденция на спад при всички плодове и зеленчуци, отбеляза Петров. За годините, откакто България е член на Европейския съюз, загубихме 75% от много малките и средни стопанства, гръбнакът на българското земеделие - от 500 хиляди до едва 130 хиляди, заяви той.

Съсипването на българското земеделие е резултат основно от управлението на ГЕРБ и ДПС, коментира депутатът от "Възраждане".

"Като говорим за безконтролен внос, няма как да не споменем и споразумението на ЕС с Меркосур, което беше отхвърлено на този етап с гласовете на евродепутатите на "Възраждане", както и с гласовете на цялата група на "Европа на суверенните нации", отбеляза Даниел Петров.

И днес, през 2026 г., данните за българското селско стопанство са трагични - данни, достойни за документален филм, коментира той. Непосредствено преди влизането ни в Европейския съюз, земеделието е съставлявало приблизително 9-10% от Брутния вътрешен продукт на България, днес делът на аграрния отрасъл на икономиката ни е едва 4%, каза Петров.

От 2007 г. имаме 64% спад на броя на стопанствата, 89% от земята е съсредоточена в 9% от стопанствата, 80% от субсидиите се усвояват от 6% от фермерите, 81% спад на хората, за които земеделието е основна дейност, посочи депутатът от "Възраждане". Според него добрата новина е, че това няма да бъде завинаги. От една страна, махалото на часовника на историята отдавна е достигнало своята горна мъртва точка и вече започва да се движи в обратна посока под влияние на геополитическите фактори. От друга страна, историята ясно е показала, че никой не е успял да избяга от нейната закономерност и да заличи следите от престъпната си дейност, коментира Даниел Петров.


Оценка 4.4 от 17 гласа.
  • 6 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    18 4 Отговор
    ТО САМО СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ДА БЕШЕ...
    А КОЛКО ЗАВОДИ ПРИВАТИЗИРАХА И НАРЯЗАХА ЗА СКРАП.

    12:10 29.01.2026

  • 8 Евтини

    6 1 Отговор
    играчи и фалшиви субекти ! Пари и власт в кратуните им и , играещи кофти сценарий !

    12:10 29.01.2026

  • 10 Руски,

    13 17 Отговор
    българското земеделие бе съсипано още след 1944г благодарение на комунистите, създавайки държавни ТКЗС
    А след 1990 г същите комунисти изкупиха на безценица остатъците от тях.

    Коментиран от #16, #36, #52

    12:13 29.01.2026

  • 12 Хасковски каунь

    17 6 Отговор
    И не само.
    Забравихте ли т.н. от НЕГО гьол?! Сега щяхме да имаме още 2 МВ мощности , а не да ги внасяме.
    ПОЗОР за тази Тиква!

    12:14 29.01.2026

  • 17 Всеки ден

    1 6 Отговор

    До коментар #3 от "Масови протести в Иран срещу":

    създателката ти ме моли за белтък, на въпреки, че съм загорел, я от пращам, защото е от Врат ителна като теб. Но, за теб с удоволствие ще изпрязня резервоара с белтък

    Коментиран от #21

    12:17 29.01.2026

  • 20 Учуден

    7 2 Отговор
    Като нямаме земеделие за какво се дават към 1.5 млрд. евро годишна субсидия?

    12:18 29.01.2026

  • 22 Опитът показва, че кой на каквото

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "До бащата на някаква Саяна":

    се е присмял го е стигнало…

    Коментиран от #25

    12:19 29.01.2026

  • 24 Гост

    10 2 Отговор
    Винаги имат пръст Пеевски и Борисов

    12:20 29.01.2026

  • 26 Сандо

    13 5 Отговор
    Всъщност в основата на съсипването на земеделието ни стои Европа и предателствата от българските политици.

    Коментиран от #30, #33

    12:22 29.01.2026

  • 27 Някой

    6 5 Отговор
    "Възраждане" и Костадинов допреди 2-3 месеца, до протестите, нападаха само ПП-ДБ и гласуваха заедно с ГЕРБ. Сега предизборно се пребоядисват на борци срущу ГЕРБ.

    12:25 29.01.2026

  • 28 Бандит Бойки

    13 3 Отговор
    Не само Бойко съсипа и инфраструктурата на България, а окраде десетки милиарди.

    12:25 29.01.2026

  • 29 123

    8 1 Отговор

    До коментар #16 от "Хасковски каунь":

    Пъпеш расъл в градината на комунизма,
    партийния секретар и председателя на ТКЗС - то изкупиха земята, която някога е била собственост на дядо ти и сега пустее. А и ти - понеже си научен на мързел не проявява никакъв интерес към нея.
    Е за това .....

    Коментиран от #56

    12:26 29.01.2026

  • 30 Някой

    7 10 Отговор

    До коментар #26 от "Сандо":

    В основата на съсипването на земеделието ни стои Москва, съипването започна още през 1945 г.

    12:26 29.01.2026

  • 32 Антикомуне

    10 5 Отговор
    В България земеделието умря след като закриха ТКЗС. Сега Ганьо го мързи да работи на полето, сега Ганьо иска да е бизнесмен. Да вкарва стока от Турция пълна с боклуци, така, че не някаква партия е виновна. Виновен е манталитета на Ганьо. Това да се съживява земеделието е бля-бля-бля. Кой ще работи на полето? Малките с телефоните или ще вкараме азиатци??

    12:28 29.01.2026

  • 33 Даа

    7 6 Отговор

    До коментар #26 от "Сандо":

    На комунягите винаги ви е виновна Европа ,а точно комундретата съсипаха селското стопанство отделяйки селяните от земята им

    12:29 29.01.2026

  • 34 Да питам

    3 6 Отговор
    Верно ли на копейката му счупили джама

    12:29 29.01.2026

  • 35 Полокичев

    6 3 Отговор
    Пълен лъжец. Иди копай бе безполезник, кво земеделие след като на никой не му се работи.

    12:30 29.01.2026

  • 37 Мнение

    6 0 Отговор
    ГЕРБ ромизираха България, защото имаха нужда от ниско грамотни избиратели. В София Фандъкова не купуваше машини за почистване, а метли на избирателите й

    Коментиран от #42

    12:31 29.01.2026

  • 38 Индивид

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Камиончето си знае работата":

    Предизвикваш си съдбата

    12:32 29.01.2026

  • 39 Пинч

    5 11 Отговор
    Тия пуделчета от Възраждане родени след 1980 не виждат по-далеч от чинията си.

    Земеделието го унищожи социализма по план спуснат от Москва.

    Вижте, какво е земеделието в Русия. Там няма ГЕРБ.

    Коментиран от #62

    12:32 29.01.2026

  • 40 Цомчю

    4 1 Отговор
    Аууу този хапе ръката която ни храни

    12:34 29.01.2026

  • 42 Даа

    5 0 Отговор

    До коментар #37 от "Мнение":

    Във Варна е същото ,в 21 век метем с метли ,само и само за избирателите да има работа

    12:36 29.01.2026

  • 43 456

    6 1 Отговор
    Съсипването на българското земеделие и животновъдство е дело на СДС и специално на ФИЛИП ДИМИТРОВ. ГРОБ и ДПС само продължиха започнатото и го довършиха

    Коментиран от #46

    12:37 29.01.2026

  • 44 НРБ

    5 3 Отговор

    До коментар #36 от "Хасковски каунь":

    Земеделието по соца го правиха баба ти и дядо ти на села в собствената градина и ходехме събота и неделя да копаме. Оттам ни бяха чушките, доматите и краставиците, плодовете. Не от ТКЗСто.

    В местния плодзеленчук продаваха стока годна за прасета.

    Коментиран от #51

    12:37 29.01.2026

  • 45 По добре

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Обещавам":

    Го нахрани с кафяв крем ,по слдако му е

    12:38 29.01.2026

  • 46 Пич

    2 4 Отговор

    До коментар #43 от "456":

    Верно ли бе? Беров, Луканов, Виденов.... помниш ли ги?

    Коментиран от #49

    12:38 29.01.2026

  • 47 Гни Ли

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Хасковски каунь":

    пъпешо, прочети 29 !!!

    12:39 29.01.2026

  • 48 Равносметката 😔

    4 2 Отговор
    От рестрикциите на ЕС , само загубихме, а в съседна Турция, нямат забрани за евтини препарати за растеж, насекоми и болести, поливат от всички реки, а ние имаме забрана за поливане от Дунав и всички реки към Гърция. Унищожиха земеделието и животновъдството, младите избягаха в чужбина, а малкото работещи , го правят на инат и на Загуба.

    12:41 29.01.2026

  • 49 456

    3 0 Отговор

    До коментар #46 от "Пич":

    Вярно. Филип Димитров беше този който развали ТКЗС и хората по селата останаха без работа. В началото на 90те.

    12:42 29.01.2026

  • 50 Абсолютно

    3 2 Отговор
    невярно. Съсипаха го БСП, като откраднаха всичко от ТКЗС Тата.

    12:46 29.01.2026

  • 51 Така беше

    2 3 Отговор

    До коментар #44 от "НРБ":

    ние, като студенти ходихме на бригади- летни и есенни, след това преработваха продукцията и на безценица заминаваше за СССР. А на гражданите Тодор Живков даваше по един декар земя за обработка, т.н. самозадоволяване, защото ние бяхме градски чеда без села.

    Коментиран от #54

    12:49 29.01.2026

  • 52 Глупости

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Руски,":

    Точно обратното.

    12:53 29.01.2026

  • 53 Айде

    4 0 Отговор
    Съсипването на българското земеделие и селско стопанство започна още от СДС през 1990г! От тогава и до сега!

    12:55 29.01.2026

  • 54 А нефт газ и метали на безценица

    3 0 Отговор

    До коментар #51 от "Така беше":

    и тях ли си копахте от градината или идваха от СССР?

    12:58 29.01.2026

  • 55 Ззз

    1 1 Отговор
    Вследствие на "европеизирането" на страната от пpaceтaта, вече почти не останаха български плодове и зеленчуци на пазара, в по-голяма част вече има само скъп и некачествен внос

    12:59 29.01.2026

  • 56 Хасковски каунь

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "123":

    Сега ме чети , ама бавно.
    Насадил съм доматите за оранжерия /сорт Финал / Към 15/02 ги пикирам
    4 сорта люти чушки / те бавно поникват/.
    Насадил съм чушки Чорбаджийска рибка -нелютив нов сорт.
    Ранните краставици ги слагам в неделя /сорт Марта/ . В момента се рътят
    И т.н. Аз съм израсъл на село. Нищо че имам няколко апартамента на пъпа в Столицата

    Коментиран от #60

    13:02 29.01.2026

  • 57 Тва на нищо не прилича

    0 0 Отговор
    Най вече не изнасяме болгарский перец

    13:03 29.01.2026

  • 58 Съсипването

    3 1 Отговор
    на селското стопанство е дело най вече на СДС(седи си дома) с "закона за връщане земята на хората"! Това бе невъзможна мисия която унищожи тотално земеделието още през 90те години на миналия век! Ако "АПК" същадтеуваше земята щеше да се обработва и стопанисва а вместо това техниката беше разграбена и унищожена, земята разпокъсана и останала без стопани! Голяма част от днешните собственици никога не са работили полска работа - няма и да работят! Майката Му е или коопериране или отново одържавяване! Всичко останало са празни приказки!

    13:05 29.01.2026

  • 59 Моряка

    2 1 Отговор
    Възраждане са най българската партия,но тук грешат.Погромът на високоефективното едро българско земеделие бе нанесе от правителството на Филип Димитров.Нима забравихе Ликвидационните ссъвети?

    13:05 29.01.2026

  • 61 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    Ние не можем да произвеждаме чесън! Да чесън, от оня с дебелите люспи дето мириша на чесън , не на химикал.

    13:12 29.01.2026

  • 62 А Евросъюза

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Пинч":

    Унищожи и без това ненужният Ти мозък! Единственото на което сте способни е да хвърляте вината върху Москва и да обиждате! Земята чака стопанин а не бизнесмен с БМВ или Мерцедес!

    13:13 29.01.2026

  • 63 Папуаров

    1 0 Отговор
    Този и всички ревящи за земеделието,ами ходете садете,копайте и произвеждайте бе,щом сте толкова загрижени.

    13:15 29.01.2026

