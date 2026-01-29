"Възраждане": Съсипването на българското земеделие е резултат основно от управлението на ГЕРБ и ДПС

Селското стопанство в България има стратегическо значение, не само защото би трябвало да осигурява продоволствената сигурност на страната, да предоставя суровини за други отрасли на икономиката, но и защото би трябвало да създава заетост и да носи доходи на значителна част от населението в селските райони. За съжаление, всичко това днес съществува само на книга, заяви Даниел Петров от "Възраждане" в декларация от парламентарната трибуна, посочи БТА.
Някога наричахме земеделието си "българското аграрно чудо", то беше престъпно пропиляно и от страна износител, България се превърна в страна вносител на почти всичко, което слагаме на трапезата си, отбеляза Петров.
Тревожно е състоянието на подсекторите, свързани с производство на основни хранителни продукти - мляко, месо, зеленчуци и плодове. Местното производство на месо покрива едва 50% от потреблението в страната, посочи той.
Налице е трайна и дългогодишна тенденция на спад при всички плодове и зеленчуци, отбеляза Петров. За годините, откакто България е член на Европейския съюз, загубихме 75% от много малките и средни стопанства, гръбнакът на българското земеделие - от 500 хиляди до едва 130 хиляди, заяви той.
Съсипването на българското земеделие е резултат основно от управлението на ГЕРБ и ДПС, коментира депутатът от "Възраждане".
"Като говорим за безконтролен внос, няма как да не споменем и споразумението на ЕС с Меркосур, което беше отхвърлено на този етап с гласовете на евродепутатите на "Възраждане", както и с гласовете на цялата група на "Европа на суверенните нации", отбеляза Даниел Петров.
И днес, през 2026 г., данните за българското селско стопанство са трагични - данни, достойни за документален филм, коментира той. Непосредствено преди влизането ни в Европейския съюз, земеделието е съставлявало приблизително 9-10% от Брутния вътрешен продукт на България, днес делът на аграрния отрасъл на икономиката ни е едва 4%, каза Петров.
От 2007 г. имаме 64% спад на броя на стопанствата, 89% от земята е съсредоточена в 9% от стопанствата, 80% от субсидиите се усвояват от 6% от фермерите, 81% спад на хората, за които земеделието е основна дейност, посочи депутатът от "Възраждане". Според него добрата новина е, че това няма да бъде завинаги. От една страна, махалото на часовника на историята отдавна е достигнало своята горна мъртва точка и вече започва да се движи в обратна посока под влияние на геополитическите фактори. От друга страна, историята ясно е показала, че никой не е успял да избяга от нейната закономерност и да заличи следите от престъпната си дейност, коментира Даниел Петров.
