"Спаси София": Ще накаже ли Терзиев фирмата, ремонтирала бул. Рожен?

На брифинг преди днешното заседание на Столичния общински съвет председателят на Спаси София - Борис Бонев - обяви, че месец и половина след като Спаси София показа множество дефекти по новоремонтирания бул. Рожен, кметът Терзиев още не е обявил възнамерява ли да наложи полагащата се по договор санкция за забава и качество от над 12 милиона лева.

“Ремонтът на Рожен е скандално некачествен, забавил се близо година и половина. Показахме пропаднали настилки, изкъртени бордюри, криви тротоари, кметът отиде на инспекция, не забеляза тези дефекти”, заяви Бонев и отново призова кмета да наложи глобата.

“Предизборните заявки бяха за стриктен качествен контрол - тук такъв не виждаме”, допълни Бонев и завърши, че искрено се надява фирмата, ремонтирала булеварда - Джи Пи Груп - да не се ползва със специално отношение. “Подобни протекции - ако ги има - ще са грубо погазване на всякакви морални и управленски принципи”, завърши Бонев.