"Спаси София": Ще накаже ли Терзиев фирмата, ремонтирала бул. Рожен?

29 Януари, 2026 12:29 657 8

  • спаси софия-
  • бул. рожен-
  • борис бонев

Ремонтът на Рожен е скандално некачествен, забавил се близо година и половина, заяви Борис Бонев

"Спаси София": Ще накаже ли Терзиев фирмата, ремонтирала бул. Рожен? - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

На брифинг преди днешното заседание на Столичния общински съвет председателят на Спаси София - Борис Бонев - обяви, че месец и половина след като Спаси София показа множество дефекти по новоремонтирания бул. Рожен, кметът Терзиев още не е обявил възнамерява ли да наложи полагащата се по договор санкция за забава и качество от над 12 милиона лева.

“Ремонтът на Рожен е скандално некачествен, забавил се близо година и половина. Показахме пропаднали настилки, изкъртени бордюри, криви тротоари, кметът отиде на инспекция, не забеляза тези дефекти”, заяви Бонев и отново призова кмета да наложи глобата.

“Предизборните заявки бяха за стриктен качествен контрол - тук такъв не виждаме”, допълни Бонев и завърши, че искрено се надява фирмата, ремонтирала булеварда - Джи Пи Груп - да не се ползва със специално отношение. “Подобни протекции - ако ги има - ще са грубо погазване на всякакви морални и управленски принципи”, завърши Бонев.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хипотетично

    2 1 Отговор
    Ремонт на ремонта беше мото на софиските спасианци заради акулните ограничителни архитектурни перки на графа, а при Продуктовото Позициониране ремонтите са по-съществени.

    12:37 29.01.2026

  • 2 Хаха

    7 0 Отговор
    Ако да негови хора спонсори на ППДБ няма да ги накаже.

    12:42 29.01.2026

  • 3 Хмм

    5 5 Отговор
    При Фандъкова поне имаше ремонт на ремонта за сметка на фирмата изпълнител ако не си бяха свършили работата както трябва. При Терзиев има много по-големи проблеми с боклука, камо ли да има ремонт на ремонта.

    12:44 29.01.2026

  • 4 Василеску

    4 2 Отговор
    Всеке кмет замазва нередностите и несъответствията при ремонтите, а фирмите крадат сериозно, дават и комисионни и "бонуси" и подаръци заради това. Не точно на кмета, но Терзиев беше обещал промяна. Неможач и манкьор.

    12:45 29.01.2026

  • 5 Няма да ги накаже

    6 0 Отговор
    Това е демократична фирма направила демократичен ремонт.

    12:45 29.01.2026

  • 6 Някой

    1 0 Отговор
    "Спаси София" да се извини и да каже нещо добро по въпроса за боклука?

    13:07 29.01.2026

  • 7 истина ти казвам

    1 0 Отговор
    "Спаси София"........ така ше ви спасим че,свет ше ви се завие а на некои ше им хареса и ше искат да са спасявани! Вервайте ми!

    13:13 29.01.2026

  • 8 описание на СО накратко

    1 0 Отговор
    Пе да Ллл до Пе да Лаааа , мила моя майнольо , крадец до крадеца .

    13:14 29.01.2026

