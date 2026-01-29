"Спаси София": Ще накаже ли Терзиев фирмата, ремонтирала бул. Рожен?

На брифинг преди днешното заседание на Столичния общински съвет председателят на Спаси София - Борис Бонев - обяви, че месец и половина след като Спаси София показа множество дефекти по новоремонтирания бул. Рожен, кметът Терзиев още не е обявил възнамерява ли да наложи полагащата се по договор санкция за забава и качество от над 12 милиона лева.
“Ремонтът на Рожен е скандално некачествен, забавил се близо година и половина. Показахме пропаднали настилки, изкъртени бордюри, криви тротоари, кметът отиде на инспекция, не забеляза тези дефекти”, заяви Бонев и отново призова кмета да наложи глобата.
“Предизборните заявки бяха за стриктен качествен контрол - тук такъв не виждаме”, допълни Бонев и завърши, че искрено се надява фирмата, ремонтирала булеварда - Джи Пи Груп - да не се ползва със специално отношение. “Подобни протекции - ако ги има - ще са грубо погазване на всякакви морални и управленски принципи”, завърши Бонев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хипотетично
12:37 29.01.2026
2 Хаха
12:42 29.01.2026
3 Хмм
12:44 29.01.2026
4 Василеску
12:45 29.01.2026
5 Няма да ги накаже
12:45 29.01.2026
6 Някой
13:07 29.01.2026
7 истина ти казвам
13:13 29.01.2026
8 описание на СО накратко
13:14 29.01.2026