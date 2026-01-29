Новини
България »
Волгин: Русия и САЩ диктуват условията на мира, Евросъюзът стои с подвита опашка

Волгин: Русия и САЩ диктуват условията на мира, Евросъюзът стои с подвита опашка

29 Януари, 2026 13:38 942 99

  • петър волгин-
  • ес-
  • сащ-
  • русия

Волгин посочи, че в доклада на комисията има абсурдни препоръки като тази „да защитим демокрацията с помощта на санкциите“

Волгин: Русия и САЩ диктуват условията на мира, Евросъюзът стои с подвита опашка - 1
Снимка: ЕП
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българският евродепутат Петър Волгин даде оценка на доклада, изготвен от Комисията за Европейския щит за демокрацията (EUDS), посветен на усилията на ЕС за борба с дезинформацията. Докладът предлага изграждане на нови структури, подплатени с допълнително финансиране, срещу опитите на Русия и Китай да доминират онлайн средата и социалните мрежи, и да създават убеждения. Ето становището на Петър Волгин, представител на „Възраждане“ и групата в Европейския парламент „Европа на суверенните нации“, което той заяви в комисията:

„В този доклад от 40 страници има едно-единствено смислено изречение. Става дума за изречението, в което се цитира член 10 от Европейската конвенция за правата на човека и който гласи, че „всеки човек има правото на свобода на изразяване на мнения“. Постоянно трябва да бъде припомняно това изречение, защото през последните години основните органи на Европейския съюз правят всичко възможно, за да унищожат всички мнения, различни от политически коректното.“

Петър Волгин обърна внимание на това, че в доклада има множество препоръки за създаване на нови структури и за изливане на милиони евро. „В името на какво? В името на това да сме се борили с дезинформацията. А всъщност истинската цел на т.нар. „борба с дезинформацията“ е да бъде тотално премахнат плурализмът на мненията и да бъде създадено общество, прекопирано едно към едно от антиутопията на Евгений Замятин „Ние“.“

Волгин посочи, че в доклада на комисията има абсурдни препоръки като тази „да защитим демокрацията с помощта на санкциите“. „Само че през последните години Евросъюзът наложи двайсет санкционни пакета срещу Русия, а резултатът от тях е точно обратният на очаквания. Русия и САЩ диктуват условията на мира, а Евросъюзът стои с подвита опашка в ъгъла“, припомни този неприятен факт Волгин и прогнозира, че „колкото повече такива доклади произвеждат европейските функционери, толкова повече ще губи значението си Европейският съюз“.


Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анализатор

    21 19 Отговор
    А ти ще се оттечеш по Волга, в посока Каспийско море....

    13:40 29.01.2026

  • 2 Сийка

    23 16 Отговор
    Тоя защо още не е заминал за неговия рай- Расссия? А, да, заплатата му е в евро!

    13:40 29.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Последния Софиянец

    11 9 Отговор
    Снощи Германия и още пет страни си направиха собствен ЕС а Урсула я уволниха за лошо ръководство.

    Коментиран от #11

    13:41 29.01.2026

  • 5 хехе

    15 8 Отговор
    А не така санкциите работят урсулите докара ЕС до просешка тояга.

    13:41 29.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 АГАТ а Кристи

    21 18 Отговор
    До кога изменниците в полза на Русия ще ги определяте като българи ???

    Коментиран от #13, #97

    13:42 29.01.2026

  • 8 П е ш о В о л г а т а

    20 16 Отговор
    Получава 25 000 еврака в Брюксел да води руска пропаганда!

    Коментиран от #10

    13:43 29.01.2026

  • 9 кой те

    15 13 Отговор
    пита бе у ьо?

    13:43 29.01.2026

  • 10 Последния Софиянец

    8 7 Отговор

    До коментар #8 от "П е ш о В о л г а т а":

    Скоро няма да получава.Снощи ЕС приключи.Вече е Е6.

    13:44 29.01.2026

  • 11 Последен,

    11 7 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Спри плочата. Хем превърта, хем е фалшива !

    Коментиран от #15

    13:44 29.01.2026

  • 12 Майора

    15 22 Отговор
    Ало Волгин , и без това си се преименувал с руско име , като не ти харесва , хващай пътя и отивай с останалите копейки в Русия , получавай 100 евро заплата , навсякъде за ЕС и другаде плащай виза и не коментирай повече! Доста хибридни атаки прави Русия и търси такива като ас да прокарва идеите си! Откажи се от еврото и напусни ЕД , а не желая да съм в оковите на Путин и Евразия и да не мога никъде да пътувам свободно!

    Коментиран от #16, #21, #38

    13:45 29.01.2026

  • 13 Сан Докан

    15 11 Отговор

    До коментар #7 от "АГАТ а Кристи":

    До кога ще търпим едни промити и ограничени козяшки мозъци да определят кой как да живее ?

    13:46 29.01.2026

  • 14 Пич

    10 8 Отговор
    Няма кой да пусне гювеч на ЕС !!! Ако Тръмп позволи ЕС да изсипе стотици милиарди в ЕС , това означава Тръмп да допусне претенции за покриване на загубите на ЕС , с допускането на Урсулианците да печелят от Украйна !!! Как пък не - Тръмп ще извие врата на Зелю още преди да е взел парите !!! И от Украйна ще печели само САЩ!!!

    13:46 29.01.2026

  • 15 Последния Софиянец

    4 4 Отговор

    До коментар #11 от "Последен,":

    Напиши: Европа на две скорости.

    Коментиран от #33

    13:47 29.01.2026

  • 16 Сар Вул

    13 7 Отговор

    До коментар #12 от "Майора":

    А ти що не ходиш в краварника ? Или колкото и да лижеш на кравата под опашката , пак не те пускат там ?

    Коментиран от #64

    13:47 29.01.2026

  • 17 връщай

    12 5 Отговор
    парите

    13:47 29.01.2026

  • 18 Гьобелс

    10 4 Отговор
    Такава пропаганда,дезинформация и цензура не е имало и при комунизма .

    13:47 29.01.2026

  • 19 Само питам

    10 5 Отговор
    Защо Урсула държи речи в празна зала без нито един човек , а после по телевизиите излъчват бурни ръкопляскания ?

    13:48 29.01.2026

  • 20 Филю Киркоров

    7 8 Отговор
    Съветската чикантия ще бъде заставена да абортира и разпадне на республики

    Коментиран от #26

    13:49 29.01.2026

  • 21 Шушумиго

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Майора":

    Ти понеже сега си свободен!...

    13:49 29.01.2026

  • 22 козляци , козляци ...

    8 6 Отговор
    Историята се завърта на всеки 40 -45 години.
    36 години вече минаха и ВИЕ нищо смислено не можахте да направите .

    Коментиран от #30

    13:50 29.01.2026

  • 23 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 2 Отговор
    Е ТОЧНО ТОЗИ ЧЛЕН 10 ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА Е ТАБУ ЗА НАС.

    13:50 29.01.2026

  • 24 Винаги съм си мислил

    7 6 Отговор
    Че много по-достойно и логично е ако не харесваш дадена работа, структура, съюз, обединение, група по интереси, приятелски кръг или други подобни е ДА ГИ НАПУСНЕШ! Моралната страна изисква ако пък на даденото място си на работа, където ти плащат заплата и то доста тлъста заплата, а ти изразяваш несъгласие с политиката на своя работодател да напуснеш ако имаш някаква чест и достойнство. Но явно г-н Волгин предпочита да стои с подвита опашка, да ходи с отвращение на работа и в свободното си време да громи гнилия Запад и тези които му осигуряват висока заплата и охолен живот! какво пък, може такава да е логиката на всички Копейки!

    Коментиран от #63

    13:50 29.01.2026

  • 25 Голия

    5 3 Отговор
    бо клук

    13:51 29.01.2026

  • 26 жик так

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Филю Киркоров":

    То Соломон Паси това го писа преди 35 години . И книга издаде . И още чака . Но както върви , няма да го дочака.
    Ходи при него да чакате двамата

    13:52 29.01.2026

  • 27 мдаааа

    6 6 Отговор
    Волгинов немедлено да се изтегли от Европарламента , мястото му е в руската ДУМА ...

    13:52 29.01.2026

  • 28 Надер Хаски

    4 3 Отговор
    Как започна войната в Украйна .
    Четете бе козленцата ...
    Или и тоя е руски агент , а ?

    13:55 29.01.2026

  • 29 Божкеее

    5 5 Отговор
    Колко е жалък.

    13:55 29.01.2026

  • 30 Ошане ,

    2 6 Отговор

    До коментар #22 от "козляци , козляци ...":

    Всичко беше нормално , докато не започна СВО-то и Дончо грейт Америката , не се намесиха ...

    Коментиран от #34

    13:56 29.01.2026

  • 31 човека е на място

    4 5 Отговор
    И вижда нещата от вътре . И има достатъчно смелост да каже истината .
    Царят е гол !!!!

    13:56 29.01.2026

  • 32 Обикновен

    6 4 Отговор
    П0МИЯР.

    13:57 29.01.2026

  • 33 Дрътия Софианец

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Последния Софиянец":

    Напиши - За Русъ -усрусь ...

    13:57 29.01.2026

  • 34 фесов ,

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Ошане ,":

    Прочети какво казва Надер Хаски или изгледай интервютата с него ..

    13:58 29.01.2026

  • 35 Един друг

    5 6 Отговор
    Колко жалка личност трябва да си за да се откажеш от фамилното си име и да приемеш фамилия от една река. Ума ми не го побира.

    13:58 29.01.2026

  • 36 Повърнах

    5 3 Отговор
    2 пъти у Волга

    13:58 29.01.2026

  • 37 Само питам

    3 5 Отговор
    Това да не го казва само Волгин ?
    Ама не го дават по нашите телевизии които са правилно ориентирани !
    Казват го и полски и Германски, и Френски, и Италиански .... Евродепутати !

    Коментиран от #39

    13:59 29.01.2026

  • 38 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    8 3 Отговор

    До коментар #12 от "Майора":

    Как пък един клепар като този не замина за руският рай?

    Коментиран от #57

    13:59 29.01.2026

  • 39 Руската пропаганда

    3 5 Отговор

    До коментар #37 от "Само питам":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #48

    14:00 29.01.2026

  • 40 Връщай

    7 4 Отговор
    Парите бе!

    Коментиран от #46

    14:01 29.01.2026

  • 41 прав е

    5 4 Отговор
    Европейският съюз е съюз на суверенни държави, обединени в общото благо. Това се получава на демократичен принцип - спорим, обсъждаме, водим диалог, конкурираме се, търсим доброто решение и приемаме компромис. Когато елиминираш от процеса частта "спорим, обсъждаме, водим диалог, конкурираме се, търсим доброто решение" и стигнеш само до налагането на някакъв компромис, ти ефективно получаваш по-скоро СССР, отколкото ЕС.

    14:01 29.01.2026

  • 42 венсеремос

    6 6 Отговор
    Абсолютно прав е Петър Волгин!!! Умен, владеещ езици, винаги точен и аргументиран!!! ДА! Волгин прав си Урсул/Мърсул Каесчето трябва да бъдат съдени и затвор за двете,,а,а, и за яловицата Меркелица/която се опитваше да лъже Русия, Путин, Захарова , Песков ,Дмитриев-НЕ им се ПОЛУЧИ!!!Волгин ,да не ти пука от нашите предатели-Тиквата, Шопара,гнома, Тошко/африкански и от БКП/БСП и партийците,които съсипаха 150 годишна партия.Предатели на България в момента се опитват да премахнат моя коментар!! Дерзай Волгин!! С тебе сме целия Български народ!!

    Коментиран от #70

    14:02 29.01.2026

  • 43 волгин/георгиев

    5 2 Отговор
    папка руски бахури, и се скатава в гадната европа с брюкселска заплата...Стандартен русороб.

    14:02 29.01.2026

  • 44 Джей Ди Ванс:

    3 2 Отговор
    „Най-голямата заплаха за Европа e не от Русия и Китай, а отвътре!“
    Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс разкритикува ръководството на ЕС, предупреждавайки, че блокът е изправен пред най-голямата си заплаха не от външни сили като Русия или Китай, а от провали във вътрешната политика.

    14:02 29.01.2026

  • 45 Бай Араб

    2 2 Отговор
    Масаж на простатата е най-доброто решение за Олгин

    14:04 29.01.2026

  • 46 Само питам

    2 3 Отговор

    До коментар #40 от "Връщай":

    Кои пари бе готин ?
    Ти поне една баничка купил ли си му ?
    Или на тебе сутрин ти раздава кака Галка , а ?

    14:04 29.01.2026

  • 47 Руската пропаганда

    2 2 Отговор
    Има за цел глупака.

    Коментиран от #49

    14:04 29.01.2026

  • 48 ти сам се показа

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Руската пропаганда":

    Ако беше си мълчал никой нямаше да разбере колко си пр03д .

    14:05 29.01.2026

  • 49 още един из трещял

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "Руската пропаганда":

    Ето това има предвид Волгин !

    14:06 29.01.2026

  • 50 Българин

    2 3 Отговор
    Този какво е работил изобщо?

    Коментиран от #56

    14:06 29.01.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Смех с копейки

    2 3 Отговор
    Волгин говори пред абсолютно празна зала.

    14:08 29.01.2026

  • 53 читател

    3 1 Отговор
    ко стан , урсулето върна ли кинтите от ваксината ?

    14:08 29.01.2026

  • 54 Питам

    2 1 Отговор
    Сидеров защо не е ходил войник.

    14:09 29.01.2026

  • 55 Хаха

    3 2 Отговор
    Какво диктува Русия бе Волга?

    14:09 29.01.2026

  • 56 като

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "Българин":

    руски гърбав спе.мо.яд.

    14:09 29.01.2026

  • 57 Пепи Волгата

    2 2 Отговор

    До коментар #38 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Аз в Русия не отивам!

    14:10 29.01.2026

  • 58 а бе козляците

    3 1 Отговор
    А що фермерите цял месец аргасват урсулята в Брюксел и никой не смее да гъкне ?
    Или Путин ги е пратил там , а ?
    И за тях ли Волгин е виновен ?

    Коментиран от #60, #80

    14:11 29.01.2026

  • 59 Авджия

    3 1 Отговор
    Дайте ми чифтето!

    14:11 29.01.2026

  • 60 Руската пропаганда

    3 4 Отговор

    До коментар #58 от "а бе козляците":

    Има за цел глупаците.

    14:12 29.01.2026

  • 61 шляпаш ли минусите Мар "че

    2 1 Отговор
    И ти си правилно ориентирана , ама ще обърнеш плочата .

    14:14 29.01.2026

  • 62 Дали не е

    2 2 Отговор
    Идиот,а?

    Коментиран от #65

    14:14 29.01.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Паскал

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Сар Вул":

    Защо да ходи в краварникя? Човекът не се занимава с кравешка пропаганда като руските отрепки.

    Ние сме си в Европа. Харесваме Европа и сме част от европейската цивилизация. На който му харесват краварници, свинарници, овчарници да отива там.

    Коментиран от #69

    14:15 29.01.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 С Т34 ОТ МУЗЕЯ.

    5 0 Отговор
    САЩ - ДА, АМА БАШ РУСИЯ ДА ДИКТУВА НА НЯКОЙ НЕЩО?

    14:17 29.01.2026

  • 67 A Волгата

    3 1 Отговор
    сгъва яко брюкселски евраци

    14:17 29.01.2026

  • 68 Цомчо Плюнката

    1 4 Отговор
    Язък,че руснаците си харчат парите за такива неможачи.
    И в Шенген влязохме и в еврозоната.

    Коментиран от #78

    14:17 29.01.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Хом

    1 3 Отговор

    До коментар #42 от "венсеремос":

    Путин иска целият български народ да отива да строи 5 нови града в Сибир.

    14:18 29.01.2026

  • 71 България в еврозоната!

    1 1 Отговор
    Как се гърчи червеят!

    14:20 29.01.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Връщай

    2 1 Отговор
    Парите бе!

    14:21 29.01.2026

  • 74 Теле зрител

    2 0 Отговор
    Удоволствие за мен да слушам ,Иво Христов,Вацев,Волгин И още няколко други.Каже те ми Калас какъв мозъчен капацитет е след като неможе да говори.Да ти плащат над 30 000 евро на месец и със теб да не искат контакт водещи политици си е кощунство.Ако се разпадне Евросъюза няма да е от причина икономика а именно заради липса на знаещи умни и можещи политици.

    Коментиран от #83

    14:21 29.01.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Пепи Волгата

    0 1 Отговор
    Хаха смахнати тролове, аз избрах еврото.

    14:24 29.01.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Ошане ,

    0 1 Отговор

    До коментар #58 от "а бе козляците":

    Спри се бе , че ще се срамуваш после , с тая петолъчка на челото ... 🤭😁

    Коментиран от #84

    14:25 29.01.2026

  • 81 Дако

    1 0 Отговор
    От изток ни клатят руснаците и китайците, а от запад американците. Май пак се качихме на потъващ кораб.

    Коментиран от #85, #93

    14:25 29.01.2026

  • 82 Стунджи

    1 0 Отговор
    . А освен това, не "май се качихме...", а направо си се натоварихме на потъващия Титаник!
    Това е показателно за факта, че еврозоната е пред заплаха за разпад, заради клуба на задлъжнелите... Просто, в исторически план, към който и да сме се присламчвали, все се е провалял и сгромолясвал в крайна сметка! Факт.

    14:26 29.01.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Сделка или не

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "Ошане ,":

    Сипи си една ракийка, ще се успокоиш. Може и ч"п да си потърсиш.

    14:28 29.01.2026

  • 85 Путин

    0 1 Отговор

    До коментар #81 от "Дако":

    каза да се спасявате в Русия.

    14:28 29.01.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Волгата

    1 1 Отговор
    България мина на евро 2026та година, Пепи прие еврото преди три-четири години.


    Това е истината другари!

    14:30 29.01.2026

  • 88 Защо

    1 1 Отговор
    всички кресла зад Волгин са празни?

    Коментиран от #90

    14:30 29.01.2026

  • 89 Ха ха

    0 1 Отговор

    До коментар #86 от "Жеко":

    Жеко и в тоя сайт ли дойде да пишеш неграмотно глупости, Жеко?

    Коментиран от #92

    14:32 29.01.2026

  • 90 защото

    1 1 Отговор

    До коментар #88 от "Защо":

    урсулята като не им изнася не искат да слушат . Ама защо получават заплати тогава след като не присъстват ?

    14:32 29.01.2026

  • 91 Кюпек

    0 1 Отговор
    Твоята вирната ли е

    14:33 29.01.2026

  • 92 да бе брат

    1 0 Отговор

    До коментар #89 от "Ха ха":

    Ама съм няколко класи над тебе .

    14:33 29.01.2026

  • 93 Ха ха

    0 1 Отговор

    До коментар #81 от "Дако":

    Обратните ви клатят, с ваше съгласие.

    Коментиран от #94

    14:33 29.01.2026

  • 94 Дако

    1 0 Отговор

    До коментар #93 от "Ха ха":

    То теб те клатят всеки ден по няколко пъти . Кой дет та свари .

    14:35 29.01.2026

  • 95 Иван

    1 0 Отговор
    Докато такива като теб са в Европарламента, така ще бъде

    14:37 29.01.2026

  • 96 Ива

    0 1 Отговор
    Браво ,ВОЛГИН !

    14:43 29.01.2026

  • 97 Ива

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "АГАТ а Кристи":

    ...до кога подръжниците на евроатлантиците ще ги определяте за българи...и какво стана със свободата на словото !?! И до кога шепа еврочиновници ще си позволяват да ми натрапват и внушават мненията си !

    14:46 29.01.2026

  • 98 До Паскал

    1 1 Отговор
    При краварите без виза не може,че те утепат или у затвора баткооо

    14:50 29.01.2026

  • 99 Думата!

    1 0 Отговор
    Не трябва да се дава думата на руския шпионин Волгин! Българин

    14:51 29.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове