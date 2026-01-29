Волгин: Русия и САЩ диктуват условията на мира, Евросъюзът стои с подвита опашка

Българският евродепутат Петър Волгин даде оценка на доклада, изготвен от Комисията за Европейския щит за демокрацията (EUDS), посветен на усилията на ЕС за борба с дезинформацията. Докладът предлага изграждане на нови структури, подплатени с допълнително финансиране, срещу опитите на Русия и Китай да доминират онлайн средата и социалните мрежи, и да създават убеждения. Ето становището на Петър Волгин, представител на „Възраждане“ и групата в Европейския парламент „Европа на суверенните нации“, което той заяви в комисията:
„В този доклад от 40 страници има едно-единствено смислено изречение. Става дума за изречението, в което се цитира член 10 от Европейската конвенция за правата на човека и който гласи, че „всеки човек има правото на свобода на изразяване на мнения“. Постоянно трябва да бъде припомняно това изречение, защото през последните години основните органи на Европейския съюз правят всичко възможно, за да унищожат всички мнения, различни от политически коректното.“
Петър Волгин обърна внимание на това, че в доклада има множество препоръки за създаване на нови структури и за изливане на милиони евро. „В името на какво? В името на това да сме се борили с дезинформацията. А всъщност истинската цел на т.нар. „борба с дезинформацията“ е да бъде тотално премахнат плурализмът на мненията и да бъде създадено общество, прекопирано едно към едно от антиутопията на Евгений Замятин „Ние“.“
Волгин посочи, че в доклада на комисията има абсурдни препоръки като тази „да защитим демокрацията с помощта на санкциите“. „Само че през последните години Евросъюзът наложи двайсет санкционни пакета срещу Русия, а резултатът от тях е точно обратният на очаквания. Русия и САЩ диктуват условията на мира, а Евросъюзът стои с подвита опашка в ъгъла“, припомни този неприятен факт Волгин и прогнозира, че „колкото повече такива доклади произвеждат европейските функционери, толкова повече ще губи значението си Европейският съюз“.
До коментар #8 от "П е ш о В о л г а т а":Скоро няма да получава.Снощи ЕС приключи.Вече е Е6.
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Спри плочата. Хем превърта, хем е фалшива !
До коментар #7 от "АГАТ а Кристи":До кога ще търпим едни промити и ограничени козяшки мозъци да определят кой как да живее ?
До коментар #11 от "Последен,":Напиши: Европа на две скорости.
До коментар #12 от "Майора":А ти що не ходиш в краварника ? Или колкото и да лижеш на кравата под опашката , пак не те пускат там ?
До коментар #12 от "Майора":Ти понеже сега си свободен!...
22 козляци , козляци ...
36 години вече минаха и ВИЕ нищо смислено не можахте да направите .
23 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
13:51 29.01.2026
До коментар #20 от "Филю Киркоров":То Соломон Паси това го писа преди 35 години . И книга издаде . И още чака . Но както върви , няма да го дочака.
Ходи при него да чакате двамата
Четете бе козленцата ...
13:55 29.01.2026
До коментар #22 от "козляци , козляци ...":Всичко беше нормално , докато не започна СВО-то и Дончо грейт Америката , не се намесиха ...
Царят е гол !!!!
13:56 29.01.2026
До коментар #15 от "Последния Софиянец":Напиши - За Русъ -усрусь ...
До коментар #30 от "Ошане ,":Прочети какво казва Надер Хаски или изгледай интервютата с него ..
13:58 29.01.2026
36 Повърнах
13:58 29.01.2026
37 Само питам
Ама не го дават по нашите телевизии които са правилно ориентирани !
Казват го и полски и Германски, и Френски, и Италиански .... Евродепутати !
Коментиран от #39
13:59 29.01.2026
38 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #12 от "Майора":Как пък един клепар като този не замина за руският рай?
Коментиран от #57
13:59 29.01.2026
39 Руската пропаганда
До коментар #37 от "Само питам":Има за цел глупака.
Коментиран от #48
14:00 29.01.2026
40 Връщай
Коментиран от #46
14:01 29.01.2026
41 прав е
14:01 29.01.2026
42 венсеремос
Коментиран от #70
14:02 29.01.2026
43 волгин/георгиев
14:02 29.01.2026
44 Джей Ди Ванс:
Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс разкритикува ръководството на ЕС, предупреждавайки, че блокът е изправен пред най-голямата си заплаха не от външни сили като Русия или Китай, а от провали във вътрешната политика.
14:02 29.01.2026
45 Бай Араб
14:04 29.01.2026
46 Само питам
До коментар #40 от "Връщай":Кои пари бе готин ?
Ти поне една баничка купил ли си му ?
Или на тебе сутрин ти раздава кака Галка , а ?
14:04 29.01.2026
47 Руската пропаганда
Коментиран от #49
14:04 29.01.2026
48 ти сам се показа
До коментар #39 от "Руската пропаганда":Ако беше си мълчал никой нямаше да разбере колко си пр03д .
14:05 29.01.2026
49 още един из трещял
До коментар #47 от "Руската пропаганда":Ето това има предвид Волгин !
14:06 29.01.2026
50 Българин
Коментиран от #56
14:06 29.01.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Смех с копейки
14:08 29.01.2026
53 читател
14:08 29.01.2026
54 Питам
14:09 29.01.2026
55 Хаха
14:09 29.01.2026
56 като
До коментар #50 от "Българин":руски гърбав спе.мо.яд.
14:09 29.01.2026
57 Пепи Волгата
До коментар #38 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Аз в Русия не отивам!
14:10 29.01.2026
58 а бе козляците
Или Путин ги е пратил там , а ?
И за тях ли Волгин е виновен ?
Коментиран от #60, #80
14:11 29.01.2026
59 Авджия
14:11 29.01.2026
60 Руската пропаганда
До коментар #58 от "а бе козляците":Има за цел глупаците.
14:12 29.01.2026
61 шляпаш ли минусите Мар "че
14:14 29.01.2026
62 Дали не е
Коментиран от #65
14:14 29.01.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Паскал
До коментар #16 от "Сар Вул":Защо да ходи в краварникя? Човекът не се занимава с кравешка пропаганда като руските отрепки.
Ние сме си в Европа. Харесваме Европа и сме част от европейската цивилизация. На който му харесват краварници, свинарници, овчарници да отива там.
Коментиран от #69
14:15 29.01.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 С Т34 ОТ МУЗЕЯ.
14:17 29.01.2026
67 A Волгата
14:17 29.01.2026
68 Цомчо Плюнката
И в Шенген влязохме и в еврозоната.
Коментиран от #78
14:17 29.01.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Хом
До коментар #42 от "венсеремос":Путин иска целият български народ да отива да строи 5 нови града в Сибир.
14:18 29.01.2026
71 България в еврозоната!
14:20 29.01.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Връщай
14:21 29.01.2026
74 Теле зрител
Коментиран от #83
14:21 29.01.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Пепи Волгата
14:24 29.01.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Ошане ,
До коментар #58 от "а бе козляците":Спри се бе , че ще се срамуваш после , с тая петолъчка на челото ... 🤭😁
Коментиран от #84
14:25 29.01.2026
81 Дако
Коментиран от #85, #93
14:25 29.01.2026
82 Стунджи
Това е показателно за факта, че еврозоната е пред заплаха за разпад, заради клуба на задлъжнелите... Просто, в исторически план, към който и да сме се присламчвали, все се е провалял и сгромолясвал в крайна сметка! Факт.
14:26 29.01.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Сделка или не
До коментар #80 от "Ошане ,":Сипи си една ракийка, ще се успокоиш. Може и ч"п да си потърсиш.
14:28 29.01.2026
85 Путин
До коментар #81 от "Дако":каза да се спасявате в Русия.
14:28 29.01.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Волгата
Това е истината другари!
14:30 29.01.2026
88 Защо
Коментиран от #90
14:30 29.01.2026
89 Ха ха
До коментар #86 от "Жеко":Жеко и в тоя сайт ли дойде да пишеш неграмотно глупости, Жеко?
Коментиран от #92
14:32 29.01.2026
90 защото
До коментар #88 от "Защо":урсулята като не им изнася не искат да слушат . Ама защо получават заплати тогава след като не присъстват ?
14:32 29.01.2026
91 Кюпек
14:33 29.01.2026
92 да бе брат
До коментар #89 от "Ха ха":Ама съм няколко класи над тебе .
14:33 29.01.2026
93 Ха ха
До коментар #81 от "Дако":Обратните ви клатят, с ваше съгласие.
Коментиран от #94
14:33 29.01.2026
94 Дако
До коментар #93 от "Ха ха":То теб те клатят всеки ден по няколко пъти . Кой дет та свари .
14:35 29.01.2026
95 Иван
14:37 29.01.2026
96 Ива
14:43 29.01.2026
97 Ива
До коментар #7 от "АГАТ а Кристи":...до кога подръжниците на евроатлантиците ще ги определяте за българи...и какво стана със свободата на словото !?! И до кога шепа еврочиновници ще си позволяват да ми натрапват и внушават мненията си !
14:46 29.01.2026
98 До Паскал
14:50 29.01.2026
99 Думата!
14:51 29.01.2026