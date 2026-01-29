Волгин: Русия и САЩ диктуват условията на мира, Евросъюзът стои с подвита опашка

Българският евродепутат Петър Волгин даде оценка на доклада, изготвен от Комисията за Европейския щит за демокрацията (EUDS), посветен на усилията на ЕС за борба с дезинформацията. Докладът предлага изграждане на нови структури, подплатени с допълнително финансиране, срещу опитите на Русия и Китай да доминират онлайн средата и социалните мрежи, и да създават убеждения. Ето становището на Петър Волгин, представител на „Възраждане“ и групата в Европейския парламент „Европа на суверенните нации“, което той заяви в комисията:

„В този доклад от 40 страници има едно-единствено смислено изречение. Става дума за изречението, в което се цитира член 10 от Европейската конвенция за правата на човека и който гласи, че „всеки човек има правото на свобода на изразяване на мнения“. Постоянно трябва да бъде припомняно това изречение, защото през последните години основните органи на Европейския съюз правят всичко възможно, за да унищожат всички мнения, различни от политически коректното.“

Петър Волгин обърна внимание на това, че в доклада има множество препоръки за създаване на нови структури и за изливане на милиони евро. „В името на какво? В името на това да сме се борили с дезинформацията. А всъщност истинската цел на т.нар. „борба с дезинформацията“ е да бъде тотално премахнат плурализмът на мненията и да бъде създадено общество, прекопирано едно към едно от антиутопията на Евгений Замятин „Ние“.“

Волгин посочи, че в доклада на комисията има абсурдни препоръки като тази „да защитим демокрацията с помощта на санкциите“. „Само че през последните години Евросъюзът наложи двайсет санкционни пакета срещу Русия, а резултатът от тях е точно обратният на очаквания. Русия и САЩ диктуват условията на мира, а Евросъюзът стои с подвита опашка в ъгъла“, припомни този неприятен факт Волгин и прогнозира, че „колкото повече такива доклади произвеждат европейските функционери, толкова повече ще губи значението си Европейският съюз“.