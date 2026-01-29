Новини
Васил Терзиев: Цените за паркирането в зоните няма да се променят от утре или в следващите седмици

29 Януари, 2026 20:57 720 21

Истинската реформа в паркирането не е в увеличаване на цени или разширяване на обхвата. Истинската реформа е в това всеки район, в който има или се въвежда зона, реално да вижда как средата се подобрява благодарение на средствата от паркирането

Върховният административен съд се произнесе по част от решенията, свързани с реформата в паркирането в София. В тази връзка кметът на Столична община Васил Терзиев заяви, че решението не води до незабавни промени в режима или цените на зоните за паркиране.

„Дефакто решението не означава, че от утре или в следващите седмици ще има промяна. Предстои сериозна подготовка – както организационна, така и информационна. Центърът за градска мобилност има работа по въвеждането на всяка промяна и ние няма да се действа прибързано“, подчерта Терзиев.

Кметът беше категоричен, че ако има промени, те ще бъдат месеци напред във времето, след ясна комуникация и информиране на гражданите. „Не искаме никой да бъде изненадан – независимо в каква посока се тръгне. Ще има информационна кампания и време за подготовка“, допълни той.

Васил Терзиев обърна внимание и на втората, по-съществена част от реформата, която все още е предмет на съдебно разглеждане – докладът, който регламентира как средствата от паркирането се разпределят между Центъра за градска мобилност, Столична община и районите.

„Истинската реформа в паркирането не е в увеличаване на цени или разширяване на обхвата. Истинската реформа е в това всеки район, в който има или се въвежда зона, реално да вижда как средата се подобрява благодарение на средствата от паркирането – повече тротоари, по-добра поддръжка, междублокови пространства, по-добро осветление. Без тази част това не е реформа“, заяви кметът.

Терзиев подчерта, че именно тази част от промените ще определи дали реформата ще има смисъл за хората в кварталите „Ще наблюдавам с голям интерес как съдът ще се произнесе по същество по тази, по-важна част от опитите ни да реформираме зонирането и паркирането в София. Защото именно тя носи реалната промяна за гражданите“, каза още той.

Столична община ще продължи да информира публично за всяка следваща стъпка и подчертава, че спокойствието и предвидимостта за гражданите са водещ приоритет.


  • 1 Жестоко

    12 0 Отговор
    наиграване 😉 ясно … не е скъпо с новата парица € направо цъфнахме 🤦‍♂️

    20:58 29.01.2026

  • 2 Булпсихопатъ

    13 0 Отговор
    А ги промени ,а те провесиха на уличната лампа.

    21:00 29.01.2026

  • 3 Схващате

    10 0 Отговор
    Ли еврото? Веднъж обедняхте 100% когато парите ви станаха наполовина, и отново ще дообрднеете 100% , когато цените ви станат цели (двойни)!

    21:03 29.01.2026

  • 4 Абе софиянци

    14 0 Отговор
    Що го търпите още тоя тюфлек.Зарина София с боклуци ,а сега за капак и на паркирането ви вдига цените.....🤔🤔🤔🤔... Не моем ви разберем...

    Коментиран от #15

    21:06 29.01.2026

  • 5 водач на МПС

    7 0 Отговор
    Яйцето или кокошката е по-напред? Въвеждането първо на платени почасови зони с нов местен паркоданък и после паркинги, или обратното?

    Коментиран от #7

    21:07 29.01.2026

  • 6 БРАВО

    8 0 Отговор
    Значи кметчето от ДС гласи още няква каша, като тази със сметоизвозването.

    21:07 29.01.2026

  • 7 по-лесно

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "водач на МПС":

    е въвеждане само на бембени зони без нови паркинги.

    21:10 29.01.2026

  • 8 Смъртна присъда за

    8 0 Отговор
    Васко Маслото! Мислех, че в София никога няма да има по-лош кмет от мъпета на Тиквата, ама явно съм се лъгал!

    21:10 29.01.2026

  • 9 Гробар

    5 2 Отговор
    Червената Василка е руски агент. Закопа ппдб на изборите.

    Коментиран от #10

    21:13 29.01.2026

  • 10 Васко Трътката

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гробар":

    Така е. Фашизмът си отива, спете спокойно, деца.

    21:14 29.01.2026

  • 11 Тити

    6 0 Отговор
    Терзиев е боклук няма свестни пътища дупки на всякъде паркинги също къде отиват тези пари?

    21:15 29.01.2026

  • 12 мушмурок

    8 0 Отговор
    Вземи си замотай около шията украинския парцал дето виси на общината

    21:18 29.01.2026

  • 13 ?????

    6 1 Отговор
    Ха ха.
    Васил Терзиев сигурно 10 000 пъти вече е съжалил че се е вързал на Кики и розовото пони от СС да се кандидатира за кмет на София.
    Па и Баце му подаде ръка все пак ако помните.
    Да се оправя. Не ми е жал за него и приятелчетата му от СС, които сега го атакуват поради някакви си техни вътрешни причини.

    Коментиран от #16, #20, #21

    21:18 29.01.2026

  • 14 Боруна Лом

    5 0 Отговор
    УУУУУУ, ОТПАДЪЦИ!ДА ГО ШШШШШ.ШОПИТЕЕЕ

    21:18 29.01.2026

  • 15 Боруна Лом

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Абе софиянци":

    МАЗОХИСТИ СЪР! ОТИ СЕЛЬО ЖИВЕЕ У СОФЕТО! И Е СКЪСАН СЪРВУЛ!

    Коментиран от #17

    21:20 29.01.2026

  • 16 Пада им се

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "?????":

    Помним им мошенгиите на свинете....

    21:23 29.01.2026

  • 17 Щом търпят

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Боруна Лом":

    Нека им дерат кожите!

    21:25 29.01.2026

  • 18 Трактор

    5 0 Отговор
    Вече нито мога да го гледам, нито да го понасям...
    Тотално се излагат!

    21:26 29.01.2026

  • 19 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Всички с тоягите пред Столичната община.

    21:28 29.01.2026

  • 20 Помниме

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "?????":

    ръката за шивачев и за софиянци, но явно ти си забравил другия представител от махалата на балотажа.

    21:33 29.01.2026

  • 21 👍👍👍

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "?????":

    На балотажа беше с Ванчето Григорова и ,ако всичко беше честно тя щеше да го бие.То си личи ,че тоя неможач не става за кмет.....

    21:37 29.01.2026

