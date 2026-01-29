Васил Терзиев: Цените за паркирането в зоните няма да се променят от утре или в следващите седмици

Върховният административен съд се произнесе по част от решенията, свързани с реформата в паркирането в София. В тази връзка кметът на Столична община Васил Терзиев заяви, че решението не води до незабавни промени в режима или цените на зоните за паркиране.
„Дефакто решението не означава, че от утре или в следващите седмици ще има промяна. Предстои сериозна подготовка – както организационна, така и информационна. Центърът за градска мобилност има работа по въвеждането на всяка промяна и ние няма да се действа прибързано“, подчерта Терзиев.
Кметът беше категоричен, че ако има промени, те ще бъдат месеци напред във времето, след ясна комуникация и информиране на гражданите. „Не искаме никой да бъде изненадан – независимо в каква посока се тръгне. Ще има информационна кампания и време за подготовка“, допълни той.
Васил Терзиев обърна внимание и на втората, по-съществена част от реформата, която все още е предмет на съдебно разглеждане – докладът, който регламентира как средствата от паркирането се разпределят между Центъра за градска мобилност, Столична община и районите.
„Истинската реформа в паркирането не е в увеличаване на цени или разширяване на обхвата. Истинската реформа е в това всеки район, в който има или се въвежда зона, реално да вижда как средата се подобрява благодарение на средствата от паркирането – повече тротоари, по-добра поддръжка, междублокови пространства, по-добро осветление. Без тази част това не е реформа“, заяви кметът.
Терзиев подчерта, че именно тази част от промените ще определи дали реформата ще има смисъл за хората в кварталите „Ще наблюдавам с голям интерес как съдът ще се произнесе по същество по тази, по-важна част от опитите ни да реформираме зонирането и паркирането в София. Защото именно тя носи реалната промяна за гражданите“, каза още той.
Столична община ще продължи да информира публично за всяка следваща стъпка и подчертава, че спокойствието и предвидимостта за гражданите са водещ приоритет.
1 Жестоко
20:58 29.01.2026
2 Булпсихопатъ
21:00 29.01.2026
3 Схващате
21:03 29.01.2026
4 Абе софиянци
Коментиран от #15
21:06 29.01.2026
5 водач на МПС
Коментиран от #7
21:07 29.01.2026
6 БРАВО
21:07 29.01.2026
7 по-лесно
До коментар #5 от "водач на МПС":е въвеждане само на бембени зони без нови паркинги.
21:10 29.01.2026
8 Смъртна присъда за
21:10 29.01.2026
9 Гробар
Коментиран от #10
21:13 29.01.2026
10 Васко Трътката
До коментар #9 от "Гробар":Така е. Фашизмът си отива, спете спокойно, деца.
21:14 29.01.2026
11 Тити
21:15 29.01.2026
12 мушмурок
21:18 29.01.2026
13 ?????
Васил Терзиев сигурно 10 000 пъти вече е съжалил че се е вързал на Кики и розовото пони от СС да се кандидатира за кмет на София.
Па и Баце му подаде ръка все пак ако помните.
Да се оправя. Не ми е жал за него и приятелчетата му от СС, които сега го атакуват поради някакви си техни вътрешни причини.
Коментиран от #16, #20, #21
21:18 29.01.2026
14 Боруна Лом
21:18 29.01.2026
15 Боруна Лом
До коментар #4 от "Абе софиянци":МАЗОХИСТИ СЪР! ОТИ СЕЛЬО ЖИВЕЕ У СОФЕТО! И Е СКЪСАН СЪРВУЛ!
Коментиран от #17
21:20 29.01.2026
16 Пада им се
До коментар #13 от "?????":Помним им мошенгиите на свинете....
21:23 29.01.2026
17 Щом търпят
До коментар #15 от "Боруна Лом":Нека им дерат кожите!
21:25 29.01.2026
18 Трактор
Тотално се излагат!
21:26 29.01.2026
19 Последния Софиянец
21:28 29.01.2026
20 Помниме
До коментар #13 от "?????":ръката за шивачев и за софиянци, но явно ти си забравил другия представител от махалата на балотажа.
21:33 29.01.2026
21 👍👍👍
До коментар #13 от "?????":На балотажа беше с Ванчето Григорова и ,ако всичко беше честно тя щеше да го бие.То си личи ,че тоя неможач не става за кмет.....
21:37 29.01.2026