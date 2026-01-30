Новини
Как ще се променят синята и зелената зона в София

30 Януари, 2026 07:32 312 3

Кметът на столицата Васил Терзиев подчерта, че промените ще бъдат реализирани, но не веднага

Как ще се променят синята и зелената зона в София - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

След като Върховният административен съд реши, че по-високите цени и разширяването на синята и зелената зона важат със задна дата – кметът на столицата Васил Терзиев подчерта, че промените ще бъдат реализирани, но не веднага, информират от Нова телевизия.

Ето какво предвиждат част от промените:
• разширяване на обхвата на синята и зелената зона и нови цени – съответно две и едно евро на час.

• Променяна в работното време, като синята зона ще бъде активна и в празничните дни.

• Предвижда се увеличение и при цените на годишните стикери – за синя зона – 150 евро, за зелена – 100.

• Ще бъде въведена и жълта зона за район Банкя.


София / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 прокопи

    1 0 Отговор
    Елементарна ще е промяната на синята и зелената зона. Ще стане червена зона. По 8 евро на час.

    07:44 30.01.2026

  • 2 БАБА РЕСТИТУТКА

    1 0 Отговор
    Бял ден да не видите, дано.

    07:44 30.01.2026

  • 3 баба WC

    1 0 Отговор
    синята и зелената зона се променя в най-печелившата кафява зона.

    07:45 30.01.2026

