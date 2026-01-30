Как ще се променят синята и зелената зона в София

След като Върховният административен съд реши, че по-високите цени и разширяването на синята и зелената зона важат със задна дата – кметът на столицата Васил Терзиев подчерта, че промените ще бъдат реализирани, но не веднага, информират от Нова телевизия.



Ето какво предвиждат част от промените:

• разширяване на обхвата на синята и зелената зона и нови цени – съответно две и едно евро на час.

• Променяна в работното време, като синята зона ще бъде активна и в празничните дни.

• Предвижда се увеличение и при цените на годишните стикери – за синя зона – 150 евро, за зелена – 100.

• Ще бъде въведена и жълта зона за район Банкя.