Каракачанов: ПП-ДБ готвят ново национално предателство

Каракачанов: ПП-ДБ готвят ново национално предателство

30 Януари, 2026 14:51 1 245 25

  • красимир каракачанов-
  • вмро-
  • ес-
  • пп-дб

Федерализацията на ЕС, която пропагандират, ще затрие България, смята лидерът на ВМРО

Снимка: ВМРО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

ПП-ДБ започна активно да пробутват в публичното пространство плана за превръщането на ЕС във федерална държава – Съединени европейски щати, старата теза на ултралибералните глобалисти. Това е поредната щета, която се готвят да нанесат на България. Тази идея потъпква Конституцията на Република България. Но, както добре знаем, това не е проблем за българските неолиберали. Това заяви лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов и допълни:

Първо обясняваха как с влизането в еврозоната ще се събудим в „Клуба на богатите“ и насам ще потекат невиждани инвестиции, но видяхме идеята за Европа на две скорости – на богати и на по-бедни. След като виждаме, че това не се случва и лъжите им лъсват една по една, сега са се закачили за идеята за европейски щати. Явно такава команда е дадена от Брюксел и нашите неолибералчета бързат да изпълнят поръчката. И всичко това ще ни бъде поднесено като „демократично“, „добро за България“, като „спасение от кризата“, като „общ военен щит” и други подобни клишета. Историята се повтаря като фарс - дядовците на същите тези новоизлюпени политици искаха да сме 16-а съветска република, сега внуците искат да ни набутват в някакъв съвременен „съветски съюз”, прикрит зад европеизма. Истината обаче е простичка - Урсулите натрупаха огромен дълг – до края на годината ще е 800 милиарда евро общи заеми. Една част от тях са за поддържане на войната в Украйна. И сега, за да не увеличават таксата за членство, искат да направят федерация с обща данъчна политика – т.е. да съберат тези милиарди от нас - от европейските граждани. Затова трябваше и спешно да приемем еврото. За да влезем в този капан и ние. Какво направиха дотук управляващите - поведоха народа безропотно към гилотината. И сега нагло искат пак доверието му.

Истината е, че ЕС, ако иска да оцелее, трябва да остане общност от суверени държави, всяка със своята култура, традиции, независимост. Главната задача на европейските граждани сега е да махнем Урсула фон дер Лайен и екипа ѝ, да им се потърси съдебна отговорност за щетите, които нанесоха на ЕС, да се отървем от раздутата и скъпоплатена брюкселска бюрокрация, но най-вече да държим нейните слуги в София далече от властта. След това да изградим нов Европейски съюз на силни и суверени държави с реално икономическо и търговско сътрудничество. А не някой от Брюксел да ни заповядва какво да има в учебниците на децата ни, да ни насажда 32 пола и еднополови бракове и да унищожава земеделието и енергетиката ни.

Позицията на ПП-ДБ и лидера им Василев де факто е признание, че тези хора продължават да продават и предават българските интереси. Ако България клекне и този път, това означава да продължи обезличаването на българския народ и неговото изчезване от картата на Европа. Сигурен съм, че Италия, Унгария, Полша и много други няма да се съгласят на федерация, защото имат национално достойнство и силни лидери. За разлика от нашите управляващи.


  • 1 честен ционист

    21 19 Отговор
    А Румбата иска да ви побратими с Грузия, Турция и Азербайджан.

    14:53 30.01.2026

  • 2 Вашето мнение

    11 9 Отговор
    Вчера слушах по хоризонт миглена кунева - наречена мадам йес. Тази мадам йес разби земеделието ни, животновъдството ни, промишленноста ни, енергетиката ни за да ни вкара в ес. Мисира, който я беше поканил е на заплата плащана от мен и тя трябваше да ми обясни защо било нормално ес да бъде на две скорости. Шестте предлагали възможност ние да седнем до тях, ако се развием. Ние сме били неморални, защото не сме искали да изпратим войски в украйна и крайно неблагодарни защото само 52% от нас се чувствали европейци. Факт, от който на мадам йес и се обръщало сърцето. Това е мнение едно към едно на асен, надежда и танас от ппдблгбт+

    Коментиран от #5

    14:53 30.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    12 16 Отговор
    В сряда Германия и още пет страни си направиха собствен ЕС а България зад борда на Титаник в мизерията.А горкият Кокорчо мечтае за федерализация на ЕС.Пак не е в час.Тези хора живеят в техен измислен свят.

    Коментиран от #6

    14:54 30.01.2026

  • 4 Сила

    18 5 Отговор
    Войводата на кебапчетата и мешаната скара !!! И на фалшивите български паспорти , комитата на терасите и балконите , знаменосеца на БИЛА ....!!!🫰🫰🫰🫵

    14:55 30.01.2026

  • 5 Последния Софиянец

    4 8 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Ако пратим войски в Украйна и кажем че сме европейци ще ни вземат ли в Е6?

    14:55 30.01.2026

  • 6 Вашето мнение

    8 12 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Нас ни гласят за федерални роби.

    14:55 30.01.2026

  • 7 Каракачанов

    13 6 Отговор
    Възмутен съм от безочието на Каракачанов, който е курдисал името на чичо си поручик Йорданов на паметна плоча пред НДК като "жертва " на комунистите.
    Този човек е бил убиеца на децата от Ястребино !!! Позор !

    14:56 30.01.2026

  • 8 агент Иван

    16 4 Отговор
    е син на агент Иванов,от фамилията доносници на ДС.
    Каква мерзост,каква низос излъчва това същество.

    14:57 30.01.2026

  • 9 Досадник

    21 10 Отговор
    Няма старо национално предателство на ПП-ДБ, та да готвят ново. Това е единствената политическа сила, отстоявала неотклонно българските интереси през последните 30 години. Безсрамна тролщина от агент Иван.

    Коментиран от #10

    14:58 30.01.2026

  • 10 Вашето мнение

    8 6 Отговор

    До коментар #9 от "Досадник":

    Народния съд ще отсъди, младеж.

    14:59 30.01.2026

  • 11 Спецназ

    4 4 Отговор
    Съединени Европейски Щати (СЕЩ) има смисъл и логика!

    НИЕ и сега сме деветата дупка на кавала.

    ОБАЧЕ първо трябва да се създаде НАЦИОНАЛНА ГВАРДИЯ!

    Такава има Тръмп в САЩ и трепат мигрантите и никой не може да му се озъби,
    това при положение, че 100 милиона американци там са под оръжие, Баце!

    ВАДЯТ И СТРЕЛЯТ на Поражение! С 5 цеви!
    Има, разбира се и грешки на малоумници,
    дето посягат в джоба за телефон или от друга глупост,

    но 99 от 100 са избити бандити!!
    ФАКТ!

    15:02 30.01.2026

  • 12 Вашето мнение

    12 11 Отговор
    Всеки глас за ппдб е глас за обезличаване на род, родина, език, култура, история и традиции

    Коментиран от #20

    15:02 30.01.2026

  • 13 !!!?

    9 5 Отговор
    Каракачанов се страхува да не загуби македонската си идентичност...!!!?

    15:05 30.01.2026

  • 14 Гавриил

    8 2 Отговор
    Ще затрие само
    Възможността да гепиш
    С торби

    15:05 30.01.2026

  • 15 ДрайвингПлежър

    3 9 Отговор
    Взеха ви историята
    Взеха ви валутата
    Сега на ред е държавата
    Последно ще вземат и езика ви

    А вчера ви казаха, че ще сте и вечни роби на 6те избрани!

    А ППДБ и особено ДБ винаги съм ви казвал са на-вредната партия с най-големите продажници!

    15:05 30.01.2026

  • 16 Някой

    3 5 Отговор
    Федерално-феодален съюз противоречи с всички принципи на ЕС и обезсмисля всичко, което все още функционираше. Да не говорим, че противоречи с конституциите на всичките държави в него.

    15:07 30.01.2026

  • 17 Цвете

    9 1 Отговор
    КОЙ Е ИСКАЛ ДА СМЕ 16 РЕПУБЛИКА, ОСВЕН ТОДОР ЖИВКОВ. ТИ ПАК СЕ ПОЯВИ ОТ БРАШНЕНИЯ ЧУВАЛ ДА ВСЯВАШ СМУТ.В МОИТЕ ОЧИ СИ ВТОРИ ОРБАН.ЗАМЪЛЧИ ,ЗАЩОТО ПОМНИМ ТИ " АТАКА " И ТОЗИ ОТ ТВ." СКАТ " КАК ДОПЪЛВАХТЕ ГЕРБ. ТОВА НЕ СЕ ЗАБРАВЯ, ЗАПОМНИ.

    15:07 30.01.2026

  • 18 Апостол Апостолов

    9 1 Отговор
    МИРИЗЛИВИЯ ДОНОСНИК ПАК СЕ ПОКАЗА, ЗЛОБА И ЗАВИСТ, НЕКАДЪРЕН, ПЪТНИК.....

    15:07 30.01.2026

  • 19 Цвете

    5 0 Отговор
    КОЙ Е ИСКАЛ ДА СМЕ 16 РЕПУБЛИКА, ОСВЕН ТОДОР ЖИВКОВ. ТИ ПАК СЕ ПОЯВИ ОТ БРАШНЕНИЯ ЧУВАЛ ДА ВСЯВАШ СМУТ.В МОИТЕ ОЧИ СИ ВТОРИ ОРБАН.ЗАМЪЛЧИ ,ЗАЩОТО ПОМНИМ ТИ " АТАКА " И ТОЗИ ОТ ТВ." СКАТ " КАК ДОПЪЛВАХТЕ ГЕРБ. ТОВА НЕ СЕ ЗАБРАВЯ, ЗАПОМНИ.

    15:09 30.01.2026

  • 20 Исторически

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Вашето мнение":

    То пък тука една култура се е проснала,ДЕБИЛ ДО ДЕБИЛА , един език дето си говорят на МА и на БЕ , традициите тук там още ги зачитат... айде не се правете на големи патриоти като толупа от снимката.

    15:09 30.01.2026

  • 21 Тоя няма

    4 0 Отговор
    ли кой да го премахне от медийното пространство. Всички агенти на ДС са активирани! Аман от тях. Трябва веднага пълна лустрация и да им се забрани да участват в политиката. Много щети нанесоха.

    Коментиран от #22

    15:10 30.01.2026

  • 22 Вашето мнение

    1 3 Отговор

    До коментар #21 от "Тоя няма":

    Вие си избахте такъв за кмет, паветен. Как е да газиш боклука?

    15:17 30.01.2026

  • 23 Тома

    1 0 Отговор
    След като влезе под шлифера на тиквата на Иван му остана само да коментира

    15:22 30.01.2026

  • 24 гост

    2 0 Отговор
    Идеята за европейска федерация не е нова. Още през 1928 г. френския министър на външните работи Аристид Бриан я издига. След ВСВ Уистън Чърчил иска създаването на Европейски съединени щати. Тази идея винаги се издига когато Европа е в криза. В момента тази идея противоречи и на смисъла на Европейския съюз като икономическа организация, а евробюрократите искат
    да я превърнат в изключително политическа.
    През 1930 г. Тома Измирлиев- брат на Христо Смирненски пише стихотворението "ПАН ЕВРОПА" изключително актуално и днес:
    "Европа днес е Вавилония и в мъчителна агония върви към гроба си студен,
    а в Ню-Йорк гледат със ирония на бъдещата си колония и чакат сетния и ден.......
    Ала защо да се нервираме, да викаме и протестираме?
    -Ний трябва да благодарим щастливо, че ще си умираме от днес нататък федерирани...."

    15:23 30.01.2026

  • 25 Боже, тоя дето раздаде 100 000

    0 0 Отговор
    бг паспорти на макетата да си щъкат и еуропаката унив и направи пияндурата Слабака депутатин в Брюксел.

    15:26 30.01.2026

