Каракачанов: ПП-ДБ готвят ново национално предателство

ПП-ДБ започна активно да пробутват в публичното пространство плана за превръщането на ЕС във федерална държава – Съединени европейски щати, старата теза на ултралибералните глобалисти. Това е поредната щета, която се готвят да нанесат на България. Тази идея потъпква Конституцията на Република България. Но, както добре знаем, това не е проблем за българските неолиберали. Това заяви лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов и допълни:

Първо обясняваха как с влизането в еврозоната ще се събудим в „Клуба на богатите“ и насам ще потекат невиждани инвестиции, но видяхме идеята за Европа на две скорости – на богати и на по-бедни. След като виждаме, че това не се случва и лъжите им лъсват една по една, сега са се закачили за идеята за европейски щати. Явно такава команда е дадена от Брюксел и нашите неолибералчета бързат да изпълнят поръчката. И всичко това ще ни бъде поднесено като „демократично“, „добро за България“, като „спасение от кризата“, като „общ военен щит” и други подобни клишета. Историята се повтаря като фарс - дядовците на същите тези новоизлюпени политици искаха да сме 16-а съветска република, сега внуците искат да ни набутват в някакъв съвременен „съветски съюз”, прикрит зад европеизма. Истината обаче е простичка - Урсулите натрупаха огромен дълг – до края на годината ще е 800 милиарда евро общи заеми. Една част от тях са за поддържане на войната в Украйна. И сега, за да не увеличават таксата за членство, искат да направят федерация с обща данъчна политика – т.е. да съберат тези милиарди от нас - от европейските граждани. Затова трябваше и спешно да приемем еврото. За да влезем в този капан и ние. Какво направиха дотук управляващите - поведоха народа безропотно към гилотината. И сега нагло искат пак доверието му.

Истината е, че ЕС, ако иска да оцелее, трябва да остане общност от суверени държави, всяка със своята култура, традиции, независимост. Главната задача на европейските граждани сега е да махнем Урсула фон дер Лайен и екипа ѝ, да им се потърси съдебна отговорност за щетите, които нанесоха на ЕС, да се отървем от раздутата и скъпоплатена брюкселска бюрокрация, но най-вече да държим нейните слуги в София далече от властта. След това да изградим нов Европейски съюз на силни и суверени държави с реално икономическо и търговско сътрудничество. А не някой от Брюксел да ни заповядва какво да има в учебниците на децата ни, да ни насажда 32 пола и еднополови бракове и да унищожава земеделието и енергетиката ни.

Позицията на ПП-ДБ и лидера им Василев де факто е признание, че тези хора продължават да продават и предават българските интереси. Ако България клекне и този път, това означава да продължи обезличаването на българския народ и неговото изчезване от картата на Европа. Сигурен съм, че Италия, Унгария, Полша и много други няма да се съгласят на федерация, защото имат национално достойнство и силни лидери. За разлика от нашите управляващи.