Каракачанов: ПП-ДБ готвят ново национално предателство

ПП-ДБ започна активно да пробутват в публичното пространство плана за превръщането на ЕС във федерална държава – Съединени европейски щати, старата теза на ултралибералните глобалисти. Това е поредната щета, която се готвят да нанесат на България. Тази идея потъпква Конституцията на Република България. Но, както добре знаем, това не е проблем за българските неолиберали. Това заяви лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов и допълни:
Първо обясняваха как с влизането в еврозоната ще се събудим в „Клуба на богатите“ и насам ще потекат невиждани инвестиции, но видяхме идеята за Европа на две скорости – на богати и на по-бедни. След като виждаме, че това не се случва и лъжите им лъсват една по една, сега са се закачили за идеята за европейски щати. Явно такава команда е дадена от Брюксел и нашите неолибералчета бързат да изпълнят поръчката. И всичко това ще ни бъде поднесено като „демократично“, „добро за България“, като „спасение от кризата“, като „общ военен щит” и други подобни клишета. Историята се повтаря като фарс - дядовците на същите тези новоизлюпени политици искаха да сме 16-а съветска република, сега внуците искат да ни набутват в някакъв съвременен „съветски съюз”, прикрит зад европеизма. Истината обаче е простичка - Урсулите натрупаха огромен дълг – до края на годината ще е 800 милиарда евро общи заеми. Една част от тях са за поддържане на войната в Украйна. И сега, за да не увеличават таксата за членство, искат да направят федерация с обща данъчна политика – т.е. да съберат тези милиарди от нас - от европейските граждани. Затова трябваше и спешно да приемем еврото. За да влезем в този капан и ние. Какво направиха дотук управляващите - поведоха народа безропотно към гилотината. И сега нагло искат пак доверието му.
Истината е, че ЕС, ако иска да оцелее, трябва да остане общност от суверени държави, всяка със своята култура, традиции, независимост. Главната задача на европейските граждани сега е да махнем Урсула фон дер Лайен и екипа ѝ, да им се потърси съдебна отговорност за щетите, които нанесоха на ЕС, да се отървем от раздутата и скъпоплатена брюкселска бюрокрация, но най-вече да държим нейните слуги в София далече от властта. След това да изградим нов Европейски съюз на силни и суверени държави с реално икономическо и търговско сътрудничество. А не някой от Брюксел да ни заповядва какво да има в учебниците на децата ни, да ни насажда 32 пола и еднополови бракове и да унищожава земеделието и енергетиката ни.
Позицията на ПП-ДБ и лидера им Василев де факто е признание, че тези хора продължават да продават и предават българските интереси. Ако България клекне и този път, това означава да продължи обезличаването на българския народ и неговото изчезване от картата на Европа. Сигурен съм, че Италия, Унгария, Полша и много други няма да се съгласят на федерация, защото имат национално достойнство и силни лидери. За разлика от нашите управляващи.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
14:53 30.01.2026
2 Вашето мнение
Коментиран от #5
14:53 30.01.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #6
14:54 30.01.2026
4 Сила
14:55 30.01.2026
5 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Вашето мнение":Ако пратим войски в Украйна и кажем че сме европейци ще ни вземат ли в Е6?
14:55 30.01.2026
6 Вашето мнение
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Нас ни гласят за федерални роби.
14:55 30.01.2026
7 Каракачанов
Този човек е бил убиеца на децата от Ястребино !!! Позор !
14:56 30.01.2026
8 агент Иван
Каква мерзост,каква низос излъчва това същество.
14:57 30.01.2026
9 Досадник
Коментиран от #10
14:58 30.01.2026
10 Вашето мнение
До коментар #9 от "Досадник":Народния съд ще отсъди, младеж.
14:59 30.01.2026
11 Спецназ
НИЕ и сега сме деветата дупка на кавала.
ОБАЧЕ първо трябва да се създаде НАЦИОНАЛНА ГВАРДИЯ!
Такава има Тръмп в САЩ и трепат мигрантите и никой не може да му се озъби,
това при положение, че 100 милиона американци там са под оръжие, Баце!
ВАДЯТ И СТРЕЛЯТ на Поражение! С 5 цеви!
Има, разбира се и грешки на малоумници,
дето посягат в джоба за телефон или от друга глупост,
но 99 от 100 са избити бандити!!
ФАКТ!
15:02 30.01.2026
12 Вашето мнение
Коментиран от #20
15:02 30.01.2026
13 !!!?
15:05 30.01.2026
14 Гавриил
Възможността да гепиш
С торби
15:05 30.01.2026
15 ДрайвингПлежър
Взеха ви валутата
Сега на ред е държавата
Последно ще вземат и езика ви
А вчера ви казаха, че ще сте и вечни роби на 6те избрани!
А ППДБ и особено ДБ винаги съм ви казвал са на-вредната партия с най-големите продажници!
15:05 30.01.2026
16 Някой
15:07 30.01.2026
17 Цвете
15:07 30.01.2026
18 Апостол Апостолов
15:07 30.01.2026
19 Цвете
15:09 30.01.2026
20 Исторически
До коментар #12 от "Вашето мнение":То пък тука една култура се е проснала,ДЕБИЛ ДО ДЕБИЛА , един език дето си говорят на МА и на БЕ , традициите тук там още ги зачитат... айде не се правете на големи патриоти като толупа от снимката.
15:09 30.01.2026
21 Тоя няма
Коментиран от #22
15:10 30.01.2026
22 Вашето мнение
До коментар #21 от "Тоя няма":Вие си избахте такъв за кмет, паветен. Как е да газиш боклука?
15:17 30.01.2026
23 Тома
15:22 30.01.2026
24 гост
да я превърнат в изключително политическа.
През 1930 г. Тома Измирлиев- брат на Христо Смирненски пише стихотворението "ПАН ЕВРОПА" изключително актуално и днес:
"Европа днес е Вавилония и в мъчителна агония върви към гроба си студен,
а в Ню-Йорк гледат със ирония на бъдещата си колония и чакат сетния и ден.......
Ала защо да се нервираме, да викаме и протестираме?
-Ний трябва да благодарим щастливо, че ще си умираме от днес нататък федерирани...."
15:23 30.01.2026
25 Боже, тоя дето раздаде 100 000
15:26 30.01.2026