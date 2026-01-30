Делян Пеевски: Сезирам ВСС заради поредния пуснат убиец на пътя

Делян Пеевски ще сезира Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) заради решението на Окръжен съд – Плевен да пусне под гаранция шофьора на ТИР, който прегази и уби анестезиолога д-р Цветан Костадинов. Лидерът на „ДПС – Ново начало“ определи поведението на съда като "снизходително отношение към поредния убиец на пътя", предаде БТА.
В сряда сутринта Димитър Димитров, управлявайки тежкотоварен автомобил, помете колата на известния лекар и бивш кмет на Червен бряг край село Телиш. Въпреки че прокуратурата настояваше за постоянен арест, съдът определи мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 8000 евро.
В съдебната зала стана ясно, че Димитър Димитров е системен нарушител. Прокуратурата подчерта, че той е санкциониран 24 пъти за нарушения на Закона за движение по пътищата, като последното му наказание е от текущия месец. Освен това книжката му е била отнемана за шофиране след употреба на алкохол.
"Окръжният съд в Плевен не чува или не иска да чуе справедливия гняв на хората, загубили близки във войната на пътя", заяви Делян Пеевски. Той обяви, че ще настоява за задействане на всички законови механизми за оценка на интегритета на съдиите, взели това решение.
Решението на магистратите предизвика вълна от недоволство в социалните мрежи и сред медицинската общност. Докато Делян Пеевски говори за "крещяща несправедливост", анализатори посочват, че подобен тип институционален натиск върху съдебната система често цели повече политически дивиденти, отколкото реални законови промени. Политическото сезиране на ИВСС поставя въпроса дали магистратите са действали обективно или са подложени на атака заради непопулярно в очите на обществото решение.
