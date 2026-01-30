Новини
В съдебната зала стана ясно, че Димитър Димитров е системен нарушител

Делян Пеевски: Сезирам ВСС заради поредния пуснат убиец на пътя - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Делян Пеевски ще сезира Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) заради решението на Окръжен съд – Плевен да пусне под гаранция шофьора на ТИР, който прегази и уби анестезиолога д-р Цветан Костадинов. Лидерът на „ДПС – Ново начало“ определи поведението на съда като "снизходително отношение към поредния убиец на пътя", предаде БТА.

В сряда сутринта Димитър Димитров, управлявайки тежкотоварен автомобил, помете колата на известния лекар и бивш кмет на Червен бряг край село Телиш. Въпреки че прокуратурата настояваше за постоянен арест, съдът определи мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 8000 евро.

В съдебната зала стана ясно, че Димитър Димитров е системен нарушител. Прокуратурата подчерта, че той е санкциониран 24 пъти за нарушения на Закона за движение по пътищата, като последното му наказание е от текущия месец. Освен това книжката му е била отнемана за шофиране след употреба на алкохол.

"Окръжният съд в Плевен не чува или не иска да чуе справедливия гняв на хората, загубили близки във войната на пътя", заяви Делян Пеевски. Той обяви, че ще настоява за задействане на всички законови механизми за оценка на интегритета на съдиите, взели това решение.

Решението на магистратите предизвика вълна от недоволство в социалните мрежи и сред медицинската общност. Докато Делян Пеевски говори за "крещяща несправедливост", анализатори посочват, че подобен тип институционален натиск върху съдебната система често цели повече политически дивиденти, отколкото реални законови промени. Политическото сезиране на ИВСС поставя въпроса дали магистратите са действали обективно или са подложени на атака заради непопулярно в очите на обществото решение.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Питане

    60 2 Отговор
    Кога най-после този балон ще произнесе "ПУК" ???

    17:51 30.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    56 2 Отговор
    Шиши е на всяка манджа - мерудия. Важното е цялата държава да мирише на Шиши!

    Коментиран от #27

    17:53 30.01.2026

  • 4 Гост

    41 1 Отговор
    Тоя плондир не сезира ли и преди няколко месеца за същото и нищо...

    17:53 30.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пенсионер ОСВ

    31 6 Отговор
    На тези хрантутници нищоправещи съдии на държавната хранилка им трябва един як бой!
    И да знаят после как парен каша духа...

    17:54 30.01.2026

  • 7 Да да да

    26 8 Отговор
    Колкото харезматичен ,толкова и справедлив.

    17:54 30.01.2026

  • 8 Гост

    27 2 Отговор
    Весесето са му ибрици, може и да хване дикиш

    17:55 30.01.2026

  • 9 От всички овластени престъпници

    39 2 Отговор
    Прасето е с най-малоумните си популистки пи-ар акции. Даже ортака му Бою циганина на моменти бледнее.

    Коментиран от #51

    17:56 30.01.2026

  • 10 ПУСНАТ

    24 0 Отговор
    УБиецът не е ПУНСАТ, а пуснат!!! ДА допускаш такива грешки в заглавие…едно време ни обучаваха, че е недопустимо!!!

    Коментиран от #52

    17:56 30.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Браво

    10 3 Отговор
    Винаги има виновни за ПТП . Зима е а кара без вериги. Изпуснал е контрола над тира. За беда е имало кола. Такава му е работата. Да кара. Има много дето с години се съдят. Инциденти. Местан и оня от Своге на хубаво време убиваха. Никой не го е правил умишлено. Все превишена скорост и сблъсък. Те също не бяха убивали . Съдба .

    Коментиран от #32

    17:56 30.01.2026

  • 13 Какво

    25 2 Отговор
    стана с магазини за хората, кюфтак?

    17:56 30.01.2026

  • 14 Браво Деляне

    28 2 Отговор
    Сезирай го и за това защо позволява клиентите на Магнитски да са в парламента и да си имат партии. Сезирай го и за мутрите дето са в него Браво Делянчо, браво мойту мумче.

    17:56 30.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Вашето мнение

    10 8 Отговор
    Споко бе шиши, ппдб ще те изперат и от магнитски ще те сппасят, защото ще ги пазиш от Путин и ще им помогнеш за федерализацията.

    Коментиран от #31

    18:00 30.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Целия

    1 2 Отговор
    Нов проект е тук!

    18:04 30.01.2026

  • 21 Мара пак му го бара

    7 0 Отговор
    И пак пише между две вдишвания « ПУНСАТ»?
    Хахахаха

    18:05 30.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ФАЛШИВ КРАДЛИВ

    7 1 Отговор
    Простоват а се пени от първа линия. СТИГА СИ ПРАВИ ПИАР НИКОЙ НЕ ТИ ВЯРВА. КАКТО ТИ КАЗА У БЕЗДНАТА СТЕ.

    18:09 30.01.2026

  • 24 Шопо

    11 0 Отговор
    Коледа мина що не са изяли прасето.

    Коментиран от #29

    18:10 30.01.2026

  • 25 Дедовия

    13 0 Отговор
    Крадеца вика дръжте крадеца и присмял се хърбел на щърбел. Ами ти бе Дилянчо, теб кой да вкара на топло??.

    18:12 30.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Споко

    1 6 Отговор

    До коментар #3 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Ако още си нервен, смачкай съседа и на пътя!

    Ще те пуснат под гаранция.

    18:15 30.01.2026

  • 28 Деций

    12 2 Отговор
    Убиец си ти и Борисов,и вашите кражби.Напълнихте цяло гробище с кражбите от пътното строителство и поддържане.Не шофьора е виновен ,а фирмата която поддържа пътя,неспособна да поддържа платното под напора и рекета който им прилагате!

    18:16 30.01.2026

  • 29 Така е

    4 4 Отговор

    До коментар #24 от "Шопо":

    Прасето се храни със шопите.

    18:17 30.01.2026

  • 30 Абе

    8 0 Отговор
    магнитска с-и-я защо не ги сезира съдията като открадна чувалите с парите от магистралата но сигурно ти ги е дал да харчиш в Дубай с пайнерката по яхти - в Белене б-к-ук

    18:18 30.01.2026

  • 31 Така е

    7 4 Отговор

    До коментар #17 от "Вашето мнение":

    ППДБ са по-омразни прасета и от Прасето.

    18:19 30.01.2026

  • 32 няма начин

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Браво":

    До Своге автобусът се обърна извън пътя точно при дъжд..........

    18:26 30.01.2026

  • 33 Въпрос

    13 1 Отговор
    Шиши, не се бъркай в неща, от които не разбираш. Твойто поприще е съвсем друго - митниците, цигарите, заплахите, рекета, банките, КТБ, Булгартабак, Лафка.... Там ти е силата. Окрадеш ги и те фалират. Така хиляди остават без работа, а парите заминават в твойте офшорни сметки. Само да попитам - какво стана с магазините за хората? До къде ги докара, че както се беше засилил, аха оставаше само да ги заредиш с продукти. Май и тях приключи като всичко, до което си се добарал. Mrasliak.

    18:56 30.01.2026

  • 34 Много е прав Шишо!

    5 8 Отговор
    Това е пълно безобразие и някой трябваше да удари по масата!

    Другите политици, начело с баш политика Радко , са улисани да се изкарат тръмписти от последния ден!
    Нямат време за такива дреболии!

    19:21 30.01.2026

  • 35 Пеевски бси защитава електората!

    2 9 Отговор
    Селата, малките градчета, смесените райони .
    Те ще го избират пак.
    И много българи също ще гласуват за ДПС, много гневни хора , на които българските политици опротивяха.
    Хората, които не харесват Радев, също ще гласуват за ДПС.

    19:26 30.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ?????

    1 6 Отговор
    Шиши безспорно е много отрицателна личност, но съдиите от политизирания Съюз на съдиите в България закърмени от Сорос му дават шанс да си вдигне реномето.

    19:38 30.01.2026

  • 38 Феликс Дж

    4 0 Отговор
    Аха, ясно кой търси тук келипир.

    19:48 30.01.2026

  • 39 Абе ти

    7 0 Отговор
    До кога ще се изявяваш като спасител?
    Махай се и не се показват повече!

    20:03 30.01.2026

  • 40 ха ха

    8 0 Отговор
    тоя още малко ще изкара шофьора атентатор , а истинските убийци са взели пари да опесъчават участъка и са "забравили" че трябва и да се свърши тая работа

    20:15 30.01.2026

  • 41 Новак

    6 0 Отговор
    Няма нужда да ги сизираш, събери СИ прокурорите и съдиите, вземете си четка за зъби, чехли и сиво одеяло и с тиха стъпка, за да не създавате паника, отивайте "на топло", или на "хладно", по ваш избор.

    20:22 30.01.2026

  • 42 Ще сезираме

    6 0 Отговор
    Сезираме ВСС за кражбите на Пеевски на КТБ,на милиарди от ББР,за крадене на партии.За злоупотреба с власт,за рекет на бизнеси и крадене.Имс ли по-големи крадци на парите ни от двата шопара?Кога ще ги тикнем в затвора,тия вечни недосегаеми?Къде сте,бе българи юнаци да ги арестуваме изпратим,където заслужават.!А уж имахме снайперисти......

    20:49 30.01.2026

  • 43 Я по кротко

    7 0 Отговор
    ве де Бил! Още малко и няма да имаш глас за нищо в Държавата!Преяде с власт! Никой,никой не бива да има такава власт в държавата,без да заема официално пост!

    21:04 30.01.2026

  • 44 гошо

    9 0 Отговор
    Сезирам ВСС за изпуснато Прасе с голям апетит, яде всичко, краде всичко а трябва да е при бай Ставри.

    21:07 30.01.2026

  • 45 ТТТ

    5 0 Отговор
    Банално, но "когато общественото мнение влезне в съдебната зала правото излиза от нея". Точно дебелото ли момче, което с активното си участие в овладяването на съдебната система, ли ще пледира за справедливост. Той какво точно образование има, че да държи сметка на съдебния състав. Освен това Инспектората не може да проверява магистратите за техните решения. Контрола е от по- горните инстанции. Затова позицията на дебелан е прах в очите на избирателите и подигравка със скръбта на близките на пострадалите. Аман от див и долен популизъм.

    21:16 30.01.2026

  • 46 Аз пък

    5 0 Отговор
    ще сезирам БАБХ за развалено свинско!!!

    21:18 30.01.2026

  • 47 имунитет

    2 0 Отговор
    Той е депутат и не му пука какво говори.
    За сметка на това такива титани на мисълта ,като Николай Попов,Мехмедали, си разиграват коня,без да имат такъв имунитет и се вживяват в наместник на Господа или негови говорители

    21:38 30.01.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Г. рух г. рух

    4 0 Отговор
    Страх ли те е

    22:15 30.01.2026

  • 50 Защо

    3 0 Отговор
    Не се гръмнеш,че да спре тая мъка на българите с престъпници по Магнитски като тебе и дъъ "скромната "баба Тиква БАНКЯТА.Несменяемото зло благодарение на мошенгиите на изборите.Чаксме да паднат тия шопари .Ама такива гьонсурати като Сарафа заедно с тях е затвора.

    23:20 30.01.2026

  • 51 "политиката" в България

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "От всички овластени престъпници":

    е голям смях

    04:37 31.01.2026

  • 52 новите

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "ПУСНАТ":

    локали и малолетни труженички едва пишат закво да се напъват?

    04:39 31.01.2026

  • 53 ЮФ на СУ

    4 0 Отговор
    Тлъстия популист така и не научи, че ВСС не е правораздавателен орган и не може да ревизира съдебни решения. Има инстанционен контрол и това е работа на горестоящия такъв.

    12:00 31.01.2026

  • 54 Гошо

    0 0 Отговор
    Свинята миризлива няма ли да ,,грухне" най накая

    19:41 31.01.2026

  • 55 Маринов

    0 0 Отговор
    ДАЙ БОЖЕ,
    Тая ПЕРСОНА и СИЕ
    по БЪРЗО
    да се УМИТАТ
    на БУНИЩЕТО
    на ИСТОРИЯТА
    за да се СПРЕ
    поне продължаването
    на падението
    на Нацията Ни!

    05:18 01.02.2026

  • 56 Войната по пътищата

    0 0 Отговор
    Ако водачът, причинил катастрофата, е рецидивист на пътя (рецидивист – лице, което системно извършва еднотипни нарушения), какво следва да бъде адекватното и законосъобразно действие на държавните органи?

    Ако се абстрахираме от външния вид и предходното поведение на лицето, сезирало държавната институция, с какво конкретно сезирането на ИВСС накърнява вашия интерес? Или предпочитате по пътищата, които използвате и вие, да се движат водачи-рецидивисти, които многократно застрашават живота и здравето на останалите участници в движението?

    16:10 01.02.2026

