Заради прегазеното куче Мая: Протест пред ВМА ще настоява д-р Цоневски да бъде отстранен от работа

Защитници на правата на животните организират от 12 ч. днес протест пред ВМА заради връщането на работа на доктор Ненад Цоневски, който миналата година прегази с автомобил уличното куче Мая.

Според организаторите на демонстрацията всеки, който умишлено убива живо същество, няма място в здравеопазването, като протестът е срещу насилието и безнаказаността.

"Искаме Българският лекарски съюз да се самосезира, тъй като те имат Етичен кодекс, който със сигурност в случая е нарушен, и считаме, че трябва да бъдат отнети лекарските права на доктор Ненад Цоневски. Имаме петиция по въпроса, която до момента за около една седмица събра вече над 10 100 подписа. Съвсем скоро ще им ги внесем.

Другото нещо, което искаме, е, естествено, лицето да бъде отстранено от ВМА, тъй като това е държавна болница. Смятаме, че подобен човек, който е убил животно и който в момента е обвиняем, няма място да работи в лечебно заведение, особено в реномирано лечебно заведение като ВМА. Искаме от ръководството ВМА да го отстрани поне до приключване на разследването", каза Златин Младенски от сдружение "Мечо и приятели" и допълни, че активистите настояват и за по-бързи действия от страна на прокуратурата.

За "Хоризонт" от Софийската районна прокуратура припомниха, че по случая е образувано досъдебно производство на 10 ноември миналата година, като Ненад Цоневски е привлечен към наказателна отговорност за причиняване на смърт на кучето Мая и му е наложена мярка за неотклонение "гаранция в пари". От прокуратурата уточняват, че към момента разследването по случая продължава, като се очаква всички назначени експертизи да бъдат приобщени по досъдебното производство.