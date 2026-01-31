Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Заради прегазеното куче Мая: Протест пред ВМА ще настоява д-р Цоневски да бъде отстранен от работа

31 Януари, 2026 05:49, обновена 31 Януари, 2026 04:51 366 11

Според организаторите на демонстрацията всеки, който умишлено убива живо същество, няма място в здравеопазването

Защитници на правата на животните организират от 12 ч. днес протест пред ВМА заради връщането на работа на доктор Ненад Цоневски, който миналата година прегази с автомобил уличното куче Мая.

Според организаторите на демонстрацията всеки, който умишлено убива живо същество, няма място в здравеопазването, като протестът е срещу насилието и безнаказаността.

"Искаме Българският лекарски съюз да се самосезира, тъй като те имат Етичен кодекс, който със сигурност в случая е нарушен, и считаме, че трябва да бъдат отнети лекарските права на доктор Ненад Цоневски. Имаме петиция по въпроса, която до момента за около една седмица събра вече над 10 100 подписа. Съвсем скоро ще им ги внесем.

Другото нещо, което искаме, е, естествено, лицето да бъде отстранено от ВМА, тъй като това е държавна болница. Смятаме, че подобен човек, който е убил животно и който в момента е обвиняем, няма място да работи в лечебно заведение, особено в реномирано лечебно заведение като ВМА. Искаме от ръководството ВМА да го отстрани поне до приключване на разследването", каза Златин Младенски от сдружение "Мечо и приятели" и допълни, че активистите настояват и за по-бързи действия от страна на прокуратурата.

За "Хоризонт" от Софийската районна прокуратура припомниха, че по случая е образувано досъдебно производство на 10 ноември миналата година, като Ненад Цоневски е привлечен към наказателна отговорност за причиняване на смърт на кучето Мая и му е наложена мярка за неотклонение "гаранция в пари". От прокуратурата уточняват, че към момента разследването по случая продължава, като се очаква всички назначени експертизи да бъдат приобщени по досъдебното производство.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    5 2 Отговор
    Д-р Цоневски работа ще си намери. А държавата ще загуби един добър лекар. Кучета и кучкари бол. Полза от тях никаква.

    Коментиран от #5

    04:57 31.01.2026

  • 2 Дари

    4 2 Отговор
    Хората съвсем изтресщяха

    Коментиран от #4

    04:57 31.01.2026

  • 3 А протест за убити на пътя хора няма

    6 2 Отговор
    Сбъркан народ.

    Коментиран от #7

    04:58 31.01.2026

  • 4 Хората, протестиращи срещу убиеца доктор

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Дари":

    Са си напълно нормални! Този убиец на живо същество няма място в здравеопазването!
    Всички на протеста!

    05:02 31.01.2026

  • 5 Дано Цоневски

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Те излекува, както « излекува» и кучето Мая!

    05:04 31.01.2026

  • 6 хмм

    3 0 Отговор
    Кучкарите са с психични отклонения

    Коментиран от #9

    05:09 31.01.2026

  • 7 Тези от протеста

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "А протест за убити на пътя хора няма":

    Месо не ядат.
    Луда работа.

    05:10 31.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Що бе

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "хмм":

    Имам куче но е вързано на двора.
    И аз ли съм сбъркан

    05:12 31.01.2026

  • 10 мда

    2 0 Отговор
    Олигофpените си взимат кучета за да им говорят. Кучето е добър слушател. Никога не отговаря на въпреки.

    05:13 31.01.2026

  • 11 Перо

    1 0 Отговор
    ВМА до северномакедонски специализанти ли опря? А нашите ще ходят в дълбоката провинция! На всичкото отгоре и престъпник! Срам за БЛС!

    05:16 31.01.2026

