БСП се събира на ключов пленум

31 Януари, 2026 08:54

Кризата в Българската социалистическа партия се разви на няколко етапа и постепенно прерасна в открито лидерско и коалиционно напрежение

БСП се събира на ключов пленум - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

БСП се събира на ключов пленум на Националния съвет днес на фона на дълбоко вътрешнопартийно напрежение и два въпроса с потенциал да предизвикат тежки последици - ще подаде ли оставка временно изпълняващият функциите председател Атанас Зафиров и ще остане ли в сила решението за провеждане на 51-вия Конгрес на партията на 7 и 8 февруари.

Формално пленумът трябва да обсъди организационни въпроси, но реално той се очертава като тест за доверието към Атанас Зафиров и сблъсък между две визии за бъдещето на БСП – бърза лидерска промяна чрез Конгрес преди изборите или временно замразяване на конфликта в името на кампанията. Ако Националният съвет потвърди Конгреса на 7 и 8 февруари, партията влиза в решаваща битка за лидерството, с вече споменавани имена като Крум Зарков и с възможни нови номинации в последния момент.

Кризата в Българската социалистическа партия се разви на няколко етапа и постепенно прерасна в открито лидерско и коалиционно напрежение, което ще намери своята развръзка на 51-вия конгрес на партията на 7 и 8 февруари. Началото беше поставено на 16 декември 2025 г., когато след тежки вътрешнопартийни спорове цялото Изпълнително бюро подаде оставка като акт на колективна отговорност за състоянието на партията.

Въпреки това председателят Атанас Зафиров запази поста си, което отвори първата голяма линия на конфликт – между призивите за пълна смяна на ръководството и решението за запазване на лидерската стабилност до конгрес. Напрежението се задълбочи на 10 януари 2026 г., когато Националният съвет взе стратегическо решение за провеждане на конгрес на 7 i 8 февруари.

Тогава Зафиров отхвърли исканията за незабавна оставка, аргументирайки се с нуждата от редовна и уставна процедура, което предизвика остри реакции в част от партийните структури. На 29 януари 2026 г. Зафиров направи публичен опит за деескалация, обявявайки, че няма да се кандидатира за депутат, но същевременно заяви, че остава в надпреварата за лидерския пост до конгреса.

Към 31 януари вътрешнопартийните процеси навлязоха в решаваща фаза – районните организации в София и страната финализират номинациите за нов председател, като в партията вече се очертават конкуриращи се визии за бъдещето на БСП. Кулминацията се очаква на 51-вия Конгрес на БСП след около седмица когато делегатите трябва да изберат нов лидер и да гласуват промени в устава.

Макар Зафиров категорично да отказва да се оттегли от поста си, напрежението около лидерството му ескалира. Част от Националния съвет и от Изпълнителното бюро в оставка настояват, че БСП се нуждае от нов, легитимен председател преди предсрочните парламентарни избори, за да влезе в кампанията с ясно лице и политическа посока.

Самият Зафиров защитава обратната теза – че свикването на Конгрес точно сега ще тласне партията към "убийствена вътрешна война".

На противоположната позиция застава социалният министър в оставка и член на Изпълнителното бюро на БСП Борислав Гуцанов, който открито подкрепя провеждането на Конгреса на 7 и 8 февруари.

В същото време Зафиров получава подкрепа от част от местните структури. Социалистите от общините Тунджа и Ямбол се обявиха в негова защита и настояха пленумът да отмени решението за Конгрес през февруари. Според тях отлагането му е необходимо, за да не бъде партията раздирана от вътрешни конфликти в навечерието на изборите, съобщава БНР.


  • 1 Другарите

    13 0 Отговор
    Се събират да си вземат последно сбогом. Отиват при седесе в небитието.

    Коментиран от #19

    08:55 31.01.2026

  • 2 Пешо

    6 0 Отговор
    Пленум- шушу мушу хоп един в казана.

    09:02 31.01.2026

  • 3 Деций

    8 1 Отговор
    Последен валс сбогом любима!

    09:04 31.01.2026

  • 4 Да поздравим

    7 4 Отговор
    Корнела и Наско Фритюрника за успешното закриване на Българската Социалистическа Партия (комунисти) - БСП(к)

    09:06 31.01.2026

  • 5 Жорж

    12 1 Отговор
    Както и да се събират - умираща партия.

    09:06 31.01.2026

  • 6 Към бсп ол

    12 1 Отговор
    Нали Нинова ви беше проблемът, жалки комплексари, ненаяли се?!

    След бруталното изгонване на единствената правилна лидерка на БСП, демонстрирахте пълно нас И ране с действията си в коалицията с двата шопара.
    А целокупният народ се убеди, че постигнахте целта им като затрихте партията на социалистите.

    09:07 31.01.2026

  • 7 Гост

    11 1 Отговор
    Тия се събират да се видят за последно, по едно кафенце и кой от къде е. Като ученици завършващи 12 клас.

    09:07 31.01.2026

  • 9 Васил

    8 1 Отговор
    Събират се за последно че след изборите няма да ги има отиват в историята.

    09:12 31.01.2026

  • 11 МИРО

    3 2 Отговор
    КРАЯТ КРАСИ НАЧАЛОТО !!!

    09:13 31.01.2026

  • 13 иван

    4 0 Отговор
    БСП Приключи състезателна дейност,след Нинова!!!

    09:18 31.01.2026

  • 14 Защо само с.з. споменавате

    2 2 Отговор
    Ясно е разделението
    Има много по достойни от него
    Не съсипвайте Столетницата
    Не помагайте на к.н. да отцепи от вярващите в социалистическата идея
    Ако въобще се вслушвате в мненията тук и сега!

    09:18 31.01.2026

  • 15 Оракула от Делфи

    1 0 Отговор
    Херодот бащата на историята е казал една истина за Траките която днес важи
    и за нас Българите!
    "Най- многобройния народ на земята, след Индийския!
    Ако се обединят заедно и има кой да ги води, ще бъдат непобедими!

    А , аз добавям!
    Но понеже са разединени и всеки иска да е" Цар на село", те са слаби!
    Което важи и за "БСП" в момента!!
    Усещането, че им е нужен един обединител ,като Румен Радев е на дневен ред днес!!!
    Иначе яли ги кучетата!!!

    09:18 31.01.2026

  • 16 Да гласуват

    4 0 Отговор
    саморазпускане и закриване,тези паразИЕти! Вредни са били винаги за България !

    09:19 31.01.2026

  • 17 Докато не изринат боклука

    3 0 Отговор
    Нищо ново не може да се роди от мъртва утроба!

    09:23 31.01.2026

  • 18 ПЪРВО ТЕ ГО СЛОЖИХА

    1 0 Отговор
    Зафчо. Заедно с него ядоха пиха и в СКУТОВЕ стояха. ТОЙ ИМ БЕШЕ КАТО МАША ДА КРАДАТ. СЕГА КЪТ ВИДЯХА ГОЛЕМИЯ ХАЙДЕ ДА ГО СВАЛИМ И ВСИЧКО ДА СИ ОПРОСТИМ. ВСИЧКИ ВЪН. МЛАДИ И УМНИ ХОРА ТРЯБВАТ. НЕ МУШИКИ И ХОРА БЕЗ МОРАЛ. ТОЧНО ПОД ТАЗИ СТАТИЯ ИМА ДРУГА ЗА УЧЕНИЦИ ПОМОГНАЛИ НА СТАРЕЦ СРЕЩУ КРАДЦИ. Е ТЕ СА МОЖЕ БИ С СОЦИАЛНИ ИДЕИ И МОГАТ ДА ИМ ПОМОГНАТ И НА ТЯХ. ИЗЧЕЗВАЙТЕ ЗАФЧИ ГУЦАНЦИ ДОБРЕВЦИ ИИИИ.

    09:25 31.01.2026

  • 19 Очевидец

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Другарите":

    "Банкера от Банкя" , отдавна им е " подковал магарето"
    (по български език , или сурувакал , дал пари за берекет) за Сурава с шарена Торбичка ,
    геврек ,суджук и паричка!!!
    А вие чакате "цар Крум" да ви оправи???

    09:26 31.01.2026

  • 20 Само да добавя

    1 1 Отговор
    Не отменяйте конгреса, мислете за БСП, а не за себе си, сменете ръководството.

    09:26 31.01.2026

  • 21 дцпоаьс

    2 0 Отговор
    Гнусните БСП маймуни се събирали да се чудят как да излъжат за пореден път. БСП лъжци, вече няма индианци бре. Останахте само лъжците да се събирате и да си измисляте нови лъжи, само че няма вече кои да гласува за пропадналата ви лъжлива банда. Слава на Господ Иисус Христос, успяхте тази дърта кранта БСП да я убиете. Браво на вас, боклуци. Някате вече индианци, гласуваш за БСП получаваш лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя и 1 свиня бонус. Защо да гласува за вас някои???

    09:28 31.01.2026

  • 22 Жеро

    2 0 Отговор
    Чудесна новина! Пленомът на БСП ще е върха на
    Столетницата? Със сигурност ще премине в
    запокойна молитва и бдение!

    Коментиран от #29

    09:29 31.01.2026

  • 23 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Ще се разпускате ли? Време беше

    09:31 31.01.2026

  • 24 Ай ай ай бре

    1 1 Отговор
    Не на олигархията, искаме национализация а не приватизация. И на Бою Шиши и на атлантиците пълна медийна дехуманизация. Радев да ни поведе и към светло бъдеще да ни изведе. .... НАТО да си ходи и вратата към Китай и Русия широко да се отвори.

    09:32 31.01.2026

  • 25 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    1 0 Отговор
    Мамин Крум кандидат за капитан на потънал кораб....
    Това ли научи в Сорбоната??

    09:32 31.01.2026

  • 26 "демократ"

    1 0 Отговор
    Ако направят конгрес, може да излъжат за последно, но е малко вероятно. Аз не им вярвам.

    09:37 31.01.2026

  • 27 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    В една тоналност ли ще изпеят лебедовата си песен, или всеки ще грачи както си може ?

    09:38 31.01.2026

  • 28 Ай ай ай бре

    1 0 Отговор
    НЕ на НАТО, НЕ на САЩ, НЕ на Атлантическият вреден Слугинаж. Никакви Урсули, никакви Мърсули ! Без заводи за барути, и без атлантически банкрути

    09:39 31.01.2026

  • 29 Неее !

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Жеро":

    Излизаме в гората и ставаме шумкари. АМА ПО-БЛИЗО ДО НЕКОЯ МАНДРА !

    09:43 31.01.2026

  • 30 НАТО ще ни закопае

    1 1 Отговор
    и милиарди дългове ще ни завещае

    09:44 31.01.2026

  • 31 Първо...

    0 0 Отговор
    ...предлагам БСП да престане да се фука, че само тя е 100 годишна партия. Има и други, Радикалната, Демократическата, Сговор, Земеделска и т.н. Но тях комунистите ги унищожиха след 44 г., да останат само те. Второ, предлагам да се направи списък на водещите фигури в партията по имотно състояние. Който не е милионер, него да сложат начело.

    09:47 31.01.2026

