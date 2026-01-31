Протестиращи се събраха на пътя Бяла - Ботегвргад при разклона за село Телиш

Протестиращи срещу войната по пътищата се събраха на път I-3 (Бяла - Ботевград) при разклона за село Телиш. Протестът се организира във Фейсбук от Николай Попов, баща на 12-годишната Сияна, която загина при катастрофа на участък от този път на 31 март миналата година.
Повод за днешния протест и блокадата е и катастрофата от 28 януари на отсечката от пътя между селата Телиш и Горни Дъбник, при която загина бившият кмет на община Червен бряг и лекар д-р Цветан Костадинов.
Този път се нуждае от основен ремонт, за да може да се движим нормално, трябва да има реформа в МВР, имаме нужда от функционираща система. Не искаме чантаджии, а полицаи на пътя, не искаме повече корупция в цялата система, каза Попов.
Протестът продължава с изказвания. Участниците ще излязат и на пътя.
1 ай стига
15:21 31.01.2026
2 Българин
15:30 31.01.2026
3 Измират в колите
15:51 31.01.2026
4 кабел
Коментиран от #7
15:52 31.01.2026
5 телиш
Последната жертва е червенобрежкия лекар.
Пътят е същият,но местото и отсечката са други.
Аман от този ,взимащ се за наместник на Господа!
15:55 31.01.2026
6 Един шофьор
15:55 31.01.2026
7 Я па тоя
До коментар #4 от "кабел":Да ти кажа няма път който Бойко не е преасфалтиран и да не е станал по-зле от преди стига с тези мантри за бай Тошо.
15:57 31.01.2026