Протестиращи се събраха на пътя Бяла - Ботегвргад при разклона за село Телиш
Протестиращи се събраха на пътя Бяла - Ботегвргад при разклона за село Телиш

31 Януари, 2026 15:17 514 7

  • сияна-
  • телиш-
  • катастрофа

Този път се нуждае от основен ремонт, за да може да се движим нормално, трябва да има реформа в МВР

Протестиращи се събраха на пътя Бяла - Ботегвргад при разклона за село Телиш - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Протестиращи срещу войната по пътищата се събраха на път I-3 (Бяла - Ботевград) при разклона за село Телиш. Протестът се организира във Фейсбук от Николай Попов, баща на 12-годишната Сияна, която загина при катастрофа на участък от този път на 31 март миналата година.

Повод за днешния протест и блокадата е и катастрофата от 28 януари на отсечката от пътя между селата Телиш и Горни Дъбник, при която загина бившият кмет на община Червен бряг и лекар д-р Цветан Костадинов.

Този път се нуждае от основен ремонт, за да може да се движим нормално, трябва да има реформа в МВР, имаме нужда от функционираща система. Не искаме чантаджии, а полицаи на пътя, не искаме повече корупция в цялата система, каза Попов.

Протестът продължава с изказвания. Участниците ще излязат и на пътя.


  • 1 ай стига

    5 7 Отговор
    Байгън от тоя гербер с проскубаните вежди покрай трагедията с детето му току виж и дУпетатин станал.

    15:21 31.01.2026

  • 2 Българин

    2 5 Отговор
    Настоявам бащата на Сияна да стане министър-председател!

    15:30 31.01.2026

  • 3 Измират в колите

    0 1 Отговор
    Няма пътища. Накупиха камери. Изпокараха се. Не се знае кой крив, кой прав. Карат с превишена скорост. За 30 лв глоба отгоре над допустимата скорост. Може после да го глобят. То са си 30 лева.

    15:51 31.01.2026

  • 4 кабел

    2 1 Отговор
    Не само загиването на д-р Костадинов и красивата Сияна е условие за спешен ремонт на пътя! Цялата пътна мрежа,която е от времето на социализма, трябва да бъде обновена! Нацепен асфалт,дупки по пътищата и вътрешните улици на селищата има много. Никой от пътното министерство не им обръща внимание,а искаме България да е в 21-ви век.

    Коментиран от #7

    15:52 31.01.2026

  • 5 телиш

    1 2 Отговор
    Този с оскубаните вежди използва чуждото страдание и всеки пътен инцидент за личните си цели.
    Последната жертва е червенобрежкия лекар.
    Пътят е същият,но местото и отсечката са други.
    Аман от този ,взимащ се за наместник на Господа!

    15:55 31.01.2026

  • 6 Един шофьор

    3 0 Отговор
    Бокича, Бокича да каже къде са чувалите с парите определени за пътища?

    15:55 31.01.2026

  • 7 Я па тоя

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "кабел":

    Да ти кажа няма път който Бойко не е преасфалтиран и да не е станал по-зле от преди стига с тези мантри за бай Тошо.

    15:57 31.01.2026

