Протестиращи се събраха на пътя Бяла - Ботегвргад при разклона за село Телиш

Протестиращи срещу войната по пътищата се събраха на път I-3 (Бяла - Ботевград) при разклона за село Телиш. Протестът се организира във Фейсбук от Николай Попов, баща на 12-годишната Сияна, която загина при катастрофа на участък от този път на 31 март миналата година.

Повод за днешния протест и блокадата е и катастрофата от 28 януари на отсечката от пътя между селата Телиш и Горни Дъбник, при която загина бившият кмет на община Червен бряг и лекар д-р Цветан Костадинов.

Този път се нуждае от основен ремонт, за да може да се движим нормално, трябва да има реформа в МВР, имаме нужда от функционираща система. Не искаме чантаджии, а полицаи на пътя, не искаме повече корупция в цялата система, каза Попов.

Протестът продължава с изказвания. Участниците ще излязат и на пътя.