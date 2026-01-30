Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Напрежение в Буковлък: Жители излязоха с лопати и бухалки да се бранят от ботевградски род

Напрежение в Буковлък: Жители излязоха с лопати и бухалки да се бранят от ботевградски род

30 Януари, 2026 19:48 654 12

  • буковлък-
  • напрежение-
  • конфликт-
  • брадви-
  • сопи

Причината - конфликт между ботевградски водач на клан и местен лидер в социалните мрежи

Напрежение в Буковлък: Жители излязоха с лопати и бухалки да се бранят от ботевградски род - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Запалени гуми и стотици хора, въоръжени с бухалки, брадви и лопати, блокираха входа на плевенското село Буковлък.

Причината - конфликт между ботевградски водач на клан и местен лидер в социалните мрежи.

По неофициална информация от Ботевград към Буковлък са тръгнали стотици въоръжени хора, за да потърсят сметка за обида от плевенските си опоненти, предаде Нова телевизия.

Напрежението започнало да се нагнетява още в късните часове в четвъртък и в петък вече било на ръба да ескалира. Полицията разположи "Жандармерия" на входа на Буковлък.

В късния следобед ботевградски лидер заяви в социалните мрежи, че конфликтът между него и местния водач е потушен и напрежението стихна.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 депортация в индия

    16 0 Отговор
    другият вариант е ликвидация

    19:53 30.01.2026

  • 3 Бряаму

    12 0 Отговор
    Колко души е този ботевградски род, та тези са вдигнали батальон преторианци?

    19:53 30.01.2026

  • 4 Девла

    8 0 Отговор
    Срещат се за да си отнемат животите, така ли?

    19:53 30.01.2026

  • 5 Последния Софиянец

    15 0 Отговор
    Свиквайте.Това е бъдещето на България.

    19:54 30.01.2026

  • 6 Ромите се вдигнаха

    1 8 Отговор
    срещу русофилите!

    19:55 30.01.2026

  • 7 цццц

    16 0 Отговор
    По бай Тошово нямаше да имат сили от леене на бетон и строене , но сега скарали се в тик ток и дигнали цялата държава.

    19:55 30.01.2026

  • 8 Русенец

    5 1 Отговор
    На Денков учените и откривателите.

    19:57 30.01.2026

  • 9 браво ,много млади и хубави хора

    2 4 Отговор
    грижещи се сами за сигурността си

    19:57 30.01.2026

  • 10 Оставете ги

    3 0 Отговор
    Да се избиват. Така ще намалеят.

    19:58 30.01.2026

  • 11 Сила

    3 0 Отговор
    С лопатите по главите и после да си се копат взаимно ...не им пречете !!!

    20:00 30.01.2026

  • 12 БеГемот

    0 0 Отговор
    Хора?!

    20:03 30.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове