Напрежение в Буковлък: Жители излязоха с лопати и бухалки да се бранят от ботевградски род

Запалени гуми и стотици хора, въоръжени с бухалки, брадви и лопати, блокираха входа на плевенското село Буковлък.

Причината - конфликт между ботевградски водач на клан и местен лидер в социалните мрежи.

По неофициална информация от Ботевград към Буковлък са тръгнали стотици въоръжени хора, за да потърсят сметка за обида от плевенските си опоненти, предаде Нова телевизия.

Напрежението започнало да се нагнетява още в късните часове в четвъртък и в петък вече било на ръба да ескалира. Полицията разположи "Жандармерия" на входа на Буковлък.

В късния следобед ботевградски лидер заяви в социалните мрежи, че конфликтът между него и местния водач е потушен и напрежението стихна.