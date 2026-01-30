Напрежение в Буковлък: Жители излязоха с лопати и бухалки да се бранят от ботевградски род

Запалени гуми и стотици хора, въоръжени с бухалки, брадви и лопати, блокираха входа на плевенското село Буковлък.
Причината - конфликт между ботевградски водач на клан и местен лидер в социалните мрежи.
По неофициална информация от Ботевград към Буковлък са тръгнали стотици въоръжени хора, за да потърсят сметка за обида от плевенските си опоненти, предаде Нова телевизия.
Напрежението започнало да се нагнетява още в късните часове в четвъртък и в петък вече било на ръба да ескалира. Полицията разположи "Жандармерия" на входа на Буковлък.
В късния следобед ботевградски лидер заяви в социалните мрежи, че конфликтът между него и местния водач е потушен и напрежението стихна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 депортация в индия
19:53 30.01.2026
3 Бряаму
19:53 30.01.2026
4 Девла
19:53 30.01.2026
5 Последния Софиянец
19:54 30.01.2026
6 Ромите се вдигнаха
19:55 30.01.2026
7 цццц
19:55 30.01.2026
8 Русенец
19:57 30.01.2026
9 браво ,много млади и хубави хора
19:57 30.01.2026
10 Оставете ги
19:58 30.01.2026
11 Сила
20:00 30.01.2026
12 БеГемот
20:03 30.01.2026