Конгресът на БСП остава на 7 и 8 февруари

31 Януари, 2026 16:26

Това реши Националният съвет на партията

Конгресът на БСП остава на 7 и 8 февруари - 1
Снимка: БСП
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Конгресът на БСП остава на 7 и 8 февруари, с огромно мнозинство Националният съвет потвърди решението си, каза пред журналисти председателят на Младежкото обединение в БСП Габриел Вълков след днешното заседание на висшия орган на партията.

Ако не се лъжа, 86 на 38 беше гласуването за това да остане на 7 февруари, добави той, цитиран от БТА. Вълков уточни, че ръководството е направило предложението за промяна на датата. Ръководството направи това предложение, в случая Атанас Зафиров, който не си подаде оставката и иска да остане председател на партията, но мнозинството реши, че вървим към конгрес и смяна на председателя, каза той. По думите му, конгресът ще реши съдбата на Зафиров.

Вълков съобщи, че Националният съвет е приел платформата за предстоящите избори, но я е оставил отворена следващата една седмица, за да може, ако до конгреса има някакви допълнения, да ги добавят и да я приемат във финалния ѝ вид на форума.

На днешното си заседание Националният съвет на БСП потвърди решението си за свикване на заседание на 51-вия Конгрес на партията на 7 и 8 февруари, съобщиха също от пресцентъра на партията.

Приет е план за организацията на заседанието на Конгреса, както и проект на политическа платформа за явяване на предсрочните парламентарни избори, който да бъде одобрен от конгреса, се посочва още в съобщението.


София / България
Оценка 3.5 от 11 гласа.
Оценка 3.5 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Наблюдател

    11 3 Отговор
    На 02. Февруари е денят на всички бесепари.
    Парламент вече през крив макарон за тея.

    16:30 31.01.2026

  • 2 Емигрант

    7 8 Отговор
    Време е за Възраждане!

    16:32 31.01.2026

  • 3 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    5 9 Отговор
    ЗА ДА ИЗЛЕЗЕ ОТ БУДНА КОМА БКП
    РЕШЕНИЕТО Е ...КРУМ ЗАРКОВ ГЕН.СЕКРЕТАР

    Коментиран от #8

    16:32 31.01.2026

  • 4 гражданин

    12 0 Отговор
    БСП се отече в канала заено с ИТН , и ще се борят само за субсидии ,защото само това заслужават !

    16:38 31.01.2026

  • 5 другари

    5 2 Отговор
    кой ще зарине погребението ни ?

    16:46 31.01.2026

  • 6 Василеску

    0 4 Отговор
    Ще махнат деребеите от най-висшите ръководни позиции, но не изцяло. Ще вземат 5 процента ня изборите. А на следващите - 3.

    16:49 31.01.2026

  • 7 очаквайте

    3 3 Отговор
    да си изберът един подлизурко, който ще се врече във вярност на другаря боташ.Класически комунета.

    16:51 31.01.2026

  • 8 На мама-графинята момченцето!

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "МИМОЗА ГРАФИНЯТА":

    Искам да искам!

    Със Шорош и неговите юдейски и капиталистически примамки - напред към ляв и десен троцкизъм под общото знаме на троцкизма: "Ние сме най-равни!"

    16:52 31.01.2026

  • 9 Дедо

    3 1 Отговор
    Младите бесепари май ще колят прасенцето Наско. Примката около врата му се затяга неумолимо. Той приквиква жално , но ще има свинско с винско и лучец.

    16:56 31.01.2026

  • 10 важно

    7 0 Отговор
    И, участваха в затриването на лева, това не може да бъде лява партия.

    17:03 31.01.2026

  • 11 Айде

    7 2 Отговор
    БКП/БСП напълно заслужено си отива в историята като проклета дългогодишна шайка от престъпници, които почти унищожиха България! Никога повече!

    17:03 31.01.2026

  • 12 Този г.в.

    3 1 Отговор
    нищо не може да направи за партията освен за собствен интерес
    Очерта се като кариерист и използвач
    Резил

    17:05 31.01.2026

  • 13 ТОЯ ВЪЛКОВ САМО

    2 0 Отговор
    Се пъчи и плямпоти а той беше постоянни на трибуната и защитаваше правителството порочно. ВСИЧКИ ВЪН ТРЯБВАТ НОВИ ХОРА НЕОПЕТНЕНИ. МАСКАРИ МУШЕНИЦИ.

    17:22 31.01.2026

  • 14 серГей станишкин

    1 0 Отговор
    а защо не на 2-ри февруари?

    17:32 31.01.2026

