Конгресът на БСП остава на 7 и 8 февруари, с огромно мнозинство Националният съвет потвърди решението си, каза пред журналисти председателят на Младежкото обединение в БСП Габриел Вълков след днешното заседание на висшия орган на партията.
Ако не се лъжа, 86 на 38 беше гласуването за това да остане на 7 февруари, добави той, цитиран от БТА. Вълков уточни, че ръководството е направило предложението за промяна на датата. Ръководството направи това предложение, в случая Атанас Зафиров, който не си подаде оставката и иска да остане председател на партията, но мнозинството реши, че вървим към конгрес и смяна на председателя, каза той. По думите му, конгресът ще реши съдбата на Зафиров.
Вълков съобщи, че Националният съвет е приел платформата за предстоящите избори, но я е оставил отворена следващата една седмица, за да може, ако до конгреса има някакви допълнения, да ги добавят и да я приемат във финалния ѝ вид на форума.
На днешното си заседание Националният съвет на БСП потвърди решението си за свикване на заседание на 51-вия Конгрес на партията на 7 и 8 февруари, съобщиха също от пресцентъра на партията.
Приет е план за организацията на заседанието на Конгреса, както и проект на политическа платформа за явяване на предсрочните парламентарни избори, който да бъде одобрен от конгреса, се посочва още в съобщението.
1 Наблюдател
Парламент вече през крив макарон за тея.
16:30 31.01.2026
2 Емигрант
16:32 31.01.2026
3 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
РЕШЕНИЕТО Е ...КРУМ ЗАРКОВ ГЕН.СЕКРЕТАР
Коментиран от #8
16:32 31.01.2026
4 гражданин
16:38 31.01.2026
5 другари
16:46 31.01.2026
6 Василеску
16:49 31.01.2026
7 очаквайте
16:51 31.01.2026
8 На мама-графинята момченцето!
До коментар #3 от "МИМОЗА ГРАФИНЯТА":Искам да искам!
Със Шорош и неговите юдейски и капиталистически примамки - напред към ляв и десен троцкизъм под общото знаме на троцкизма: "Ние сме най-равни!"
16:52 31.01.2026
9 Дедо
16:56 31.01.2026
10 важно
17:03 31.01.2026
11 Айде
17:03 31.01.2026
12 Този г.в.
Очерта се като кариерист и използвач
Резил
17:05 31.01.2026
13 ТОЯ ВЪЛКОВ САМО
17:22 31.01.2026
14 серГей станишкин
17:32 31.01.2026