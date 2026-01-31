Конгресът на БСП остава на 7 и 8 февруари, с огромно мнозинство Националният съвет потвърди решението си, каза пред журналисти председателят на Младежкото обединение в БСП Габриел Вълков след днешното заседание на висшия орган на партията.

Ако не се лъжа, 86 на 38 беше гласуването за това да остане на 7 февруари, добави той, цитиран от БТА. Вълков уточни, че ръководството е направило предложението за промяна на датата. Ръководството направи това предложение, в случая Атанас Зафиров, който не си подаде оставката и иска да остане председател на партията, но мнозинството реши, че вървим към конгрес и смяна на председателя, каза той. По думите му, конгресът ще реши съдбата на Зафиров.

Вълков съобщи, че Националният съвет е приел платформата за предстоящите избори, но я е оставил отворена следващата една седмица, за да може, ако до конгреса има някакви допълнения, да ги добавят и да я приемат във финалния ѝ вид на форума.

На днешното си заседание Националният съвет на БСП потвърди решението си за свикване на заседание на 51-вия Конгрес на партията на 7 и 8 февруари, съобщиха също от пресцентъра на партията.

Приет е план за организацията на заседанието на Конгреса, както и проект на политическа платформа за явяване на предсрочните парламентарни избори, който да бъде одобрен от конгреса, се посочва още в съобщението.