Гледат мярката на шофьора на тира, причинил тежката катастрофа край Телиш

30 Януари, 2026 07:43, обновена 30 Януари, 2026 06:49 509 5

46-годишният мъж е задържан за срок до 72 часа като вече е с повдигнато обвинение

Гледат мярката на шофьора на тира, причинил тежката катастрофа край Телиш - 1
Снимка: БГНЕС
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Окръжната прокуратура в Плевен ще внесе в съда искане за постоянното задържане на шофьора на тира, причинил тежката катастрофа край Телиш.

46-годишният мъж е задържан за срок до 72 часа като вече е с повдигнато обвинение. Очаква се по-късно през деня да се гледа и мярката му за неотклонение.

Тежката катастрофа стана в сряда сутринта на пътя между селата Телиш и Долни Дъбник. При движение с несъобразена с пътните условия скорост, обвиняемият груби контрол над камиона, който навлиза в насрещното движение и се удря челно в лек автомобил.

Установено е, че във фаталния участък е имало черен лед върху асфалта, който е допринесъл за фаталния удар. При катастрофата загина 58-годишният анестезиолог д-р Цветан Костадинов, който е и бивш кмет на Червен бряг.

Установено е, че 46-годишният шофьор на тира системно е нарушавал правилата на пътя. Налагани са му административни наказания – има общо 16 акта и 8 фиша. Отнемано му е и свидетелството за управление след като е шофирал след употреба на алкохол. Пробите му за алкохол и наркотици след катастрофата са отрицателни.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хехе

    6 1 Отговор
    какво точно е несъобразена скорост и както винаги за АПИ нито дума.

    06:54 30.01.2026

  • 2 И кво го бавят този,

    2 4 Отговор
    два листа с нарушения глоби и още на свобода.
    Няма такава държава

    Коментиран от #3

    07:00 30.01.2026

  • 3 Шопо

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "И кво го бавят този,":

    Шофьора е бил с редовни документи, не е употребил алкохол или наркотици и е карал с разрешена скорост.
    Не се опитвайте да го изкарвате пътен хулиган.
    За останалото питайте бащата на Сияна,

    07:23 30.01.2026

  • 4 Град Козлодуй

    4 1 Отговор
    За такова " престъпление" закона предвижда до пет години лишаване от свобода, предвид обстоятелствата няма да е повече от три с отложено изпълнение.
    Няма правно основание да държат човека в ареста.

    07:27 30.01.2026

  • 5 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    А ОНЗИ ОЛЕГ ОТ АПИ КОГА ЩЕ ГО ЗАТВОРЯТ?ПУУУУ

    07:44 30.01.2026

Новини по градове:
