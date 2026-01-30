Гледат мярката на шофьора на тира, причинил тежката катастрофа край Телиш

Окръжната прокуратура в Плевен ще внесе в съда искане за постоянното задържане на шофьора на тира, причинил тежката катастрофа край Телиш.
46-годишният мъж е задържан за срок до 72 часа като вече е с повдигнато обвинение. Очаква се по-късно през деня да се гледа и мярката му за неотклонение.
Тежката катастрофа стана в сряда сутринта на пътя между селата Телиш и Долни Дъбник. При движение с несъобразена с пътните условия скорост, обвиняемият груби контрол над камиона, който навлиза в насрещното движение и се удря челно в лек автомобил.
Установено е, че във фаталния участък е имало черен лед върху асфалта, който е допринесъл за фаталния удар. При катастрофата загина 58-годишният анестезиолог д-р Цветан Костадинов, който е и бивш кмет на Червен бряг.
Установено е, че 46-годишният шофьор на тира системно е нарушавал правилата на пътя. Налагани са му административни наказания – има общо 16 акта и 8 фиша. Отнемано му е и свидетелството за управление след като е шофирал след употреба на алкохол. Пробите му за алкохол и наркотици след катастрофата са отрицателни.
1 хехе
06:54 30.01.2026
2 И кво го бавят този,
Няма такава държава
Коментиран от #3
07:00 30.01.2026
3 Шопо
До коментар #2 от "И кво го бавят този,":Шофьора е бил с редовни документи, не е употребил алкохол или наркотици и е карал с разрешена скорост.
Не се опитвайте да го изкарвате пътен хулиган.
За останалото питайте бащата на Сияна,
07:23 30.01.2026
4 Град Козлодуй
Няма правно основание да държат човека в ареста.
07:27 30.01.2026
5 Боруна Лом
07:44 30.01.2026