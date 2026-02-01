Новини
България »
Пред ВМА протестираха под наслов "Мая, не сме те забравили"

Пред ВМА протестираха под наслов "Мая, не сме те забравили"

1 Февруари, 2026 06:05, обновена 1 Февруари, 2026 05:08 475 12

  • протест-
  • кучето мая-
  • вма

Кучето беше прегазено през ноември от специализант в лечебното заведение

Пред ВМА протестираха под наслов "Мая, не сме те забравили" - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Протест пред ВМА под наслов "Мая, не сме те забравили" се проведе в събота. Кучето беше прегазено през ноември от специализант в лечебното заведение, а кадрите предизвикаха масово възмущение. Днешното недоволство на протестиращите е, защото по думите им д-р Ненад Цоневски отново е върнат на работа.

Протестът се организира от сдружение "Мечо и Приятели", които призовават за отнемане на лекарските права на д-р Цоневски., както и той да бъде отстранен от лечебното заведение. От Софийска районна прокуратура потвърдиха за БНТ, че лекарят е с повдигнато обвинение. Потърсихме ВМА за коментар по темата, но не получихме отговор.

Златин Младенски, сдружение "Мечо и приятели": "Искаме докторът, убил кучето Мая, да бъде отстранен от работа, поне докато прокуратурата и съдът се произнесат дали той е виновен или не. Искаме Българският лекарски съюз да се самосезира и да прецени дали това извършено от него деяние отговаря или не на етичния им кодекс."

Атанас и Елена Стоименови: "Ако той си позволява срещу едно животно в нормално състояние да прояви такава жестокост, представете си, ако е под напрежение и се занимава с някой човек какво може да направи."

Автор: Яна Тодорова – стажант-репортер, БНТ


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Потрес

    1 3 Отговор
    Тоя кой знае колко човека е уморил и го прикриват Бялата мафия без да иска не видял.

    05:09 01.02.2026

  • 2 Еееее стига дееее

    8 1 Отговор
    Защо един от всички тези не прибра кучето у тях.
    Аз не искам да ми се разхождат бездомни псета в краката.

    Коментиран от #3, #8

    05:10 01.02.2026

  • 3 ПиАрСевиБойко

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Еееее стига дееее":

    И аз не искам Тикви и Прасета да ни управляват, ама не ги газят 🖕

    05:14 01.02.2026

  • 4 Пламен

    5 1 Отговор
    НАПРАВЕТЕ ЕДНО ДАРЕНИЕ ЗА ПАМЕТНИК НА КУЧКАТА . :)

    05:17 01.02.2026

  • 5 Ангеларий

    5 1 Отговор
    Джендъри.

    05:18 01.02.2026

  • 6 Маринов

    3 0 Отговор
    Чудно ми е
    Тези
    защо НЕ Вразумяват
    че ПРЕКАЛЯВАТ
    с тези си Действия
    и дали
    са в Ред!

    05:22 01.02.2026

  • 7 Кучето Мая

    4 1 Отговор
    събра повече протестиращи от Копейкин. Смех 🤣

    Коментиран от #9

    05:24 01.02.2026

  • 8 Ганьо

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Еееее стига дееее":

    И ти един ден, като станеш бездомник ще те прегазят, като куче и никой няма да си хвърли цифката.

    Коментиран от #11

    05:26 01.02.2026

  • 9 Доктор Шаров

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Кучето Мая":

    Като уволнят доктора ,утре ще скачат ,че няма да има кой да ги лекува.

    Коментиран от #10

    05:28 01.02.2026

  • 10 Копейката с линейката

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Доктор Шаров":

    То пък пората са опряла до този македонски убиец иди да те излекува завинаги 💀☠️👻

    05:30 01.02.2026

  • 11 Еееее стига дееее

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ганьо":

    Хей ганьоооо!!!!! Имам куче и е вързано на двора.
    А сега кажи хапало ли те улично куче.
    Историята помни много.

    05:41 01.02.2026

  • 12 Кучкар

    3 0 Отговор
    Жал ми е за кучкарите Болни хора с психични проблеми

    05:43 01.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове