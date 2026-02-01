Пред ВМА протестираха под наслов "Мая, не сме те забравили"

Протест пред ВМА под наслов "Мая, не сме те забравили" се проведе в събота. Кучето беше прегазено през ноември от специализант в лечебното заведение, а кадрите предизвикаха масово възмущение. Днешното недоволство на протестиращите е, защото по думите им д-р Ненад Цоневски отново е върнат на работа.
Протестът се организира от сдружение "Мечо и Приятели", които призовават за отнемане на лекарските права на д-р Цоневски., както и той да бъде отстранен от лечебното заведение. От Софийска районна прокуратура потвърдиха за БНТ, че лекарят е с повдигнато обвинение. Потърсихме ВМА за коментар по темата, но не получихме отговор.
Златин Младенски, сдружение "Мечо и приятели": "Искаме докторът, убил кучето Мая, да бъде отстранен от работа, поне докато прокуратурата и съдът се произнесат дали той е виновен или не. Искаме Българският лекарски съюз да се самосезира и да прецени дали това извършено от него деяние отговаря или не на етичния им кодекс."
Атанас и Елена Стоименови: "Ако той си позволява срещу едно животно в нормално състояние да прояви такава жестокост, представете си, ако е под напрежение и се занимава с някой човек какво може да направи."
Автор: Яна Тодорова – стажант-репортер, БНТ
1 Потрес
05:09 01.02.2026
2 Еееее стига дееее
Аз не искам да ми се разхождат бездомни псета в краката.
Коментиран от #3, #8
05:10 01.02.2026
3 ПиАрСевиБойко
До коментар #2 от "Еееее стига дееее":И аз не искам Тикви и Прасета да ни управляват, ама не ги газят 🖕
05:14 01.02.2026
4 Пламен
05:17 01.02.2026
5 Ангеларий
05:18 01.02.2026
6 Маринов
Тези
защо НЕ Вразумяват
че ПРЕКАЛЯВАТ
с тези си Действия
и дали
са в Ред!
05:22 01.02.2026
7 Кучето Мая
Коментиран от #9
05:24 01.02.2026
8 Ганьо
До коментар #2 от "Еееее стига дееее":И ти един ден, като станеш бездомник ще те прегазят, като куче и никой няма да си хвърли цифката.
Коментиран от #11
05:26 01.02.2026
9 Доктор Шаров
До коментар #7 от "Кучето Мая":Като уволнят доктора ,утре ще скачат ,че няма да има кой да ги лекува.
Коментиран от #10
05:28 01.02.2026
10 Копейката с линейката
До коментар #9 от "Доктор Шаров":То пък пората са опряла до този македонски убиец иди да те излекува завинаги 💀☠️👻
05:30 01.02.2026
11 Еееее стига дееее
До коментар #8 от "Ганьо":Хей ганьоооо!!!!! Имам куче и е вързано на двора.
А сега кажи хапало ли те улично куче.
Историята помни много.
05:41 01.02.2026
12 Кучкар
05:43 01.02.2026