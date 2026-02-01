Новини
Ген. Атанасов: С Радев сме политически съперници

1 Февруари, 2026 20:15, обновена 1 Февруари, 2026 19:20 568 46

  • генерал атанас атанасов-
  • политика-
  • дсб

Бившият държавен глава е много сериозен конкурент, заяви председателят на ДСБ

Ген. Атанасов: С Радев сме политически съперници - 1
Снимка: bTV
БТА БТА

В лицето на гражданина Румен Радев имаме много сериозен конкурент, бих казал нещо повече дори – политически съперници сме, заяви председателят на „Демократи за силна България“ (ДСБ) Атанас Атанасов в предаването "120 минути" по bTV.

Като председател на партията, която представлявам, и колегите, понеже задълбочено обсъждаме политическата обстановка и какво ще се случва на изборите и след изборите, ние не намираме никакви основания за сътрудничество с Радев и с това, което ще се строи след него, защото той и до ден днешен отказва да обясни с кои хора, как ще се явява на изборите, но доста ясно се вижда неговата ориентация, коментира Атанас Атанасов.

Той посочи, че е слушал внимателно интервюто на Румен Радев пред обществената телевизия. Той говори за борба с олигархията, за борба с неравенствата, каза Атанасов. Да, неравенства са сериозен проблем в България, но те са продукт на олигархията. Тук искам да питам с коя олигархия ще си бори Румен Радев, попита лидерът на ДСБ.

Атанасов коментира и подписване на коалиционно споразумение с "Продължаваме промяната" и "Да, България" за предстоящите избори. Това, че една политическа сила, да речем в случая „Продължаваме промяната“, е събрала своя национален орган и е взела определени решения, с които да влезе на преговорите – това си е тяхно право. Защо не. Ние също в ДСБ преди тях още взехме решение, просто не сме го обявили, защото смятахме, че е мъдро да не правим шум в публичното пространство, но трябва да седнем на масата, да вземем своите решения и консолидирано да се явим на тези избори, посочи лидерът на ДСБ. По думите му, предстоящите избори са изключително важни за пътя на България, защото има риск "някои да се опитат да ни върнат на изток".


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този пък...

    23 2 Отговор
    я се виж как изглеждаш, мишка такава и тогава говори...

    Коментиран от #23, #29

    19:22 01.02.2026

  • 2 Завалията

    28 2 Отговор
    Сега освен за Путин под леглото трябва да гледа и за Радев.

    19:24 01.02.2026

  • 3 ....затова

    9 1 Отговор
    му усигурихме предсрочни избори!

    19:25 01.02.2026

  • 4 АГАТ а Кристи

    9 2 Отговор
    Хем комунисти, хем съперници 🤣🤣🤣
    И това даживяхме 😭😭😭

    19:25 01.02.2026

  • 5 дядо поп

    16 2 Отговор
    Сигурен съм , че този генерал ако му дадат един калашник с един пълнител , от 5 метра няма да порази нито веднаж крава , заседнала в коридор.

    19:26 01.02.2026

  • 6 Хохо Бохо

    17 2 Отговор
    Не бе, ти си измислен генерал гном, имбецил с тежка патология. Нищо общо нямаш ни с демокрация ни с ген. Радев.

    19:26 01.02.2026

  • 7 Генерал

    11 0 Отговор
    Ние сме на всеки километър !

    19:26 01.02.2026

  • 8 Факти

    5 0 Отговор
    Ген. Атанасов: С Радев сме политически съперници, защото сме в Леврозоната

    19:27 01.02.2026

  • 9 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    Ген Атанасов заложи бомба в зала 3 на НДК където учредяваме Булекзит.

    Коментиран от #39

    19:27 01.02.2026

  • 10 Генерал Йода

    19 0 Отговор
    Много противен този измислен гейерал

    19:27 01.02.2026

  • 11 Страх тресе жълтопаветните

    12 1 Отговор
    Изкараха тежката артилерия да плюва!

    19:27 01.02.2026

  • 12 МНОГО СИ НИСЪК

    10 2 Отговор
    За да си съперник на Радев.

    19:28 01.02.2026

  • 13 А не бе

    8 0 Отговор
    Ясно е че си против .
    Всичко го знаем.
    ...ти си с ББ и ДП

    19:28 01.02.2026

  • 14 Румен Радев официално

    7 0 Отговор
    След малко,ще усетиш топъл дъх във врата и остра 6олка в г@3ъ

    19:29 01.02.2026

  • 15 ДрайвингПлежър

    7 0 Отговор
    Тоя гном нема ли да мре бе?!

    Коментиран от #26, #37

    19:29 01.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Нали си знаеш

    7 0 Отговор
    Ниска и НиЗка топка си ти!!!

    19:30 01.02.2026

  • 19 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    7 1 Отговор
    А така,Насенце,добре им го каза,...ела сега да се попипкаме

    19:30 01.02.2026

  • 20 Запомнете го ей младите!

    13 0 Отговор
    Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. Токсична смет. И това е истината и ще е по добре по рано да я разберете. Само още време им трябва и ....
    задължителна военна служба, откупуване ако не искате, 20-30 000 евра, мобилизация, роби за завода за барути, малко сметки от банките да ви изчезнат, някоя язовирна стена да се скъса, 3 евро мито за малка пратка да плащате, кубик вода 10 лева да ви стане, парите ви от данъците за НАТО и Украйна да отиват, "членски внос" с милиарди да плащате и куп все много хубавички неща ...Още малко време им трябва ..Атлантик ли е, все е смет. Токсична смет ! Разберете го ей..... Не се тровете, не ги мислете а просто за винаги ги забравете. Атлантизма е зло.

    19:31 01.02.2026

  • 21 Мда

    8 1 Отговор
    Костовистите от седмия ден налапаха дървото и крякат по цял ден срещу Радев. Хич не се сещат какъв Пи Ар му правят...

    19:31 01.02.2026

  • 22 Ивайло

    4 0 Отговор
    днес къде е?На лозето,или дава на прасето?

    19:31 01.02.2026

  • 23 Всъщност

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Този пък...":

    ...по-скоро е отровна дървесна жаба или грозноват хобит, мишките са къде по симпатични

    19:31 01.02.2026

  • 24 Спецназ

    10 0 Отговор
    Тоя е бил и с тия и с ония!
    ЧЕНГЕ!

    Кадърните от БКП,

    дето им даха куфарчета- станаха Бизнесмени,
    некадърните- отидоха в СДС.

    Иначе са си от едно кОтило, Баце!

    19:31 01.02.2026

  • 25 Асамблея "Знаме на мира "

    9 0 Отговор
    Всички комунисти, станаха демократи

    Коментиран от #38

    19:31 01.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 гост

    6 0 Отговор
    " Пелените и политиците трябва да се сменят често по една и съща причина!" - МАРК ТВЕН

    19:31 01.02.2026

  • 28 мерелин магьосника

    4 0 Отговор
    генералче, имаш много поздрави от Фата Моргана! рече да ти предам, че ти си най големия си съперник!

    19:31 01.02.2026

  • 29 Не съперници, а близнаци

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Този пък...":

    И двамата генерали, и двамата снажни, стройнуи натури, и двамата заклети комунисти, борци против олигархията...

    Коментиран от #46

    19:32 01.02.2026

  • 30 123456

    3 0 Отговор
    Толкова сте прозрачни вече - изтривалки на мафията ! Дано съвсем изчезнете !

    19:32 01.02.2026

  • 31 Фокуси от кочината

    2 0 Отговор
    Потомствени комунисти като шопара Мирчев почитат паметта на жертвите на комунизма.

    19:32 01.02.2026

  • 32 Атлантизма е еманацията на нацизма...

    1 1 Отговор
    Атлантиците и ционистите са нацисти и престъпници, паразити, вредни индивиди, смет .. независимо в коя държава и в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината. Атлантенцата съвсем се смааахнахнаха и като улави дервиши се въртят и само глупости в кратуните си имат ....Но така се получава с гнусните им двойни атлантически стандарти и пълната липса на разум и морал ... Не гласувайте хора за атлантици. Сами виждате що за олигофрени са тези жалки аморални престъпници. Не дейте хора. Бъдете отговорни ей. Бъдете просто хора и не подкрепяйте престъпният вреден и опасен атлантизъм

    19:32 01.02.2026

  • 33 А50

    0 0 Отговор
    Този гнжм, къде се бута в А група

    19:33 01.02.2026

  • 34 кадрова справка

    0 2 Отговор
    Вили Лилков много по-убедително разкри про кремълкс настроения политически съперник бивш президент, с инициативен комитет за поста от 27 свързани с не/бившата ДС.

    Коментиран от #41

    19:33 01.02.2026

  • 35 Див селянин

    2 0 Отговор
    Яла та издрънча и тебе с аннъ лопата, тай 6а в дъртия противен гей

    19:33 01.02.2026

  • 36 немо

    1 0 Отговор
    Един дребосък 1 метър и 50 санта висок едва ли може да бъде даже и съперник на Радев..Дъртото плямпало на ДБ го използват като дежурен ТВ говорител, който не спира да ръси глупости от екрана и да досажда но хората

    19:33 01.02.2026

  • 37 ганев

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "ДрайвингПлежър":

    ЩЕ...ЩЕ....ВЕЧЕ МУ Е ВЗЕТА МЯРКАТА

    19:34 01.02.2026

  • 38 По времето на социализма

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Асамблея "Знаме на мира "":

    Имаше "Знаме на Мира" Атлантиците го изгориха и сега развяват Знамето на Войната, Знамето на ядрената война... Запомнете го ей младите!
    Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. Токсична смет. Атлантизма е зло.

    19:34 01.02.2026

  • 39 А бе,

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Това Булекзит някаква комунистическа завера ли е.?

    19:35 01.02.2026

  • 40 ?????

    0 0 Отговор
    Слава Богу.

    19:35 01.02.2026

  • 41 ганев

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "кадрова справка":

    ...Е КАК..БЕ..ТОЙ ..Е ВИНАГИ...КЪРКАН

    19:35 01.02.2026

  • 42 Лост

    1 0 Отговор
    От тази снимка разбирам ,че Атанасов е послужил за пример на този емотикон 🙁.

    19:36 01.02.2026

  • 43 метод

    0 0 Отговор
    Как да бъде забелязан незабележимия, като застане до и се сравнява с известния.

    19:36 01.02.2026

  • 44 Вижте статията за Стефан Янев

    1 0 Отговор
    И какво каза днес дясната ръка на Радев и евродепутат Иво Христов ...1-ви коментар

    19:38 01.02.2026

  • 45 Абсурдистан

    0 0 Отговор
    Да си г чорапа означава да си с КГБ. Той доказа, че е техен проект.

    19:38 01.02.2026

  • 46 Човече,

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Не съперници, а близнаци":

    лекувай се! Да правиш паралел между гнома комунист и летеца - генерал, обучен в най-високата класа школа в сАЩ и доказал ДЕВЕТ години ВИСОКИ качества, си е простотия и невежество. Не ни го налагай. Споделяй го със себеподобни - всички от гроб, ппдб и т.н.

    19:40 01.02.2026

Новини по градове:
