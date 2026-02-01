Ген. Атанасов: С Радев сме политически съперници

В лицето на гражданина Румен Радев имаме много сериозен конкурент, бих казал нещо повече дори – политически съперници сме, заяви председателят на „Демократи за силна България“ (ДСБ) Атанас Атанасов в предаването "120 минути" по bTV.
Като председател на партията, която представлявам, и колегите, понеже задълбочено обсъждаме политическата обстановка и какво ще се случва на изборите и след изборите, ние не намираме никакви основания за сътрудничество с Радев и с това, което ще се строи след него, защото той и до ден днешен отказва да обясни с кои хора, как ще се явява на изборите, но доста ясно се вижда неговата ориентация, коментира Атанас Атанасов.
Той посочи, че е слушал внимателно интервюто на Румен Радев пред обществената телевизия. Той говори за борба с олигархията, за борба с неравенствата, каза Атанасов. Да, неравенства са сериозен проблем в България, но те са продукт на олигархията. Тук искам да питам с коя олигархия ще си бори Румен Радев, попита лидерът на ДСБ.
Атанасов коментира и подписване на коалиционно споразумение с "Продължаваме промяната" и "Да, България" за предстоящите избори. Това, че една политическа сила, да речем в случая „Продължаваме промяната“, е събрала своя национален орган и е взела определени решения, с които да влезе на преговорите – това си е тяхно право. Защо не. Ние също в ДСБ преди тях още взехме решение, просто не сме го обявили, защото смятахме, че е мъдро да не правим шум в публичното пространство, но трябва да седнем на масата, да вземем своите решения и консолидирано да се явим на тези избори, посочи лидерът на ДСБ. По думите му, предстоящите избори са изключително важни за пътя на България, защото има риск "някои да се опитат да ни върнат на изток".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този пък...
Коментиран от #23, #29
19:22 01.02.2026
2 Завалията
19:24 01.02.2026
3 ....затова
19:25 01.02.2026
4 АГАТ а Кристи
И това даживяхме 😭😭😭
19:25 01.02.2026
5 дядо поп
19:26 01.02.2026
6 Хохо Бохо
19:26 01.02.2026
7 Генерал
19:26 01.02.2026
8 Факти
19:27 01.02.2026
9 Последния Софиянец
Коментиран от #39
19:27 01.02.2026
10 Генерал Йода
19:27 01.02.2026
11 Страх тресе жълтопаветните
19:27 01.02.2026
12 МНОГО СИ НИСЪК
19:28 01.02.2026
13 А не бе
Всичко го знаем.
...ти си с ББ и ДП
19:28 01.02.2026
14 Румен Радев официално
19:29 01.02.2026
15 ДрайвингПлежър
Коментиран от #26, #37
19:29 01.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Нали си знаеш
19:30 01.02.2026
19 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ
19:30 01.02.2026
20 Запомнете го ей младите!
задължителна военна служба, откупуване ако не искате, 20-30 000 евра, мобилизация, роби за завода за барути, малко сметки от банките да ви изчезнат, някоя язовирна стена да се скъса, 3 евро мито за малка пратка да плащате, кубик вода 10 лева да ви стане, парите ви от данъците за НАТО и Украйна да отиват, "членски внос" с милиарди да плащате и куп все много хубавички неща ...Още малко време им трябва ..Атлантик ли е, все е смет. Токсична смет ! Разберете го ей..... Не се тровете, не ги мислете а просто за винаги ги забравете. Атлантизма е зло.
19:31 01.02.2026
21 Мда
19:31 01.02.2026
22 Ивайло
19:31 01.02.2026
23 Всъщност
До коментар #1 от "Този пък...":...по-скоро е отровна дървесна жаба или грозноват хобит, мишките са къде по симпатични
19:31 01.02.2026
24 Спецназ
ЧЕНГЕ!
Кадърните от БКП,
дето им даха куфарчета- станаха Бизнесмени,
некадърните- отидоха в СДС.
Иначе са си от едно кОтило, Баце!
19:31 01.02.2026
25 Асамблея "Знаме на мира "
Коментиран от #38
19:31 01.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 гост
19:31 01.02.2026
28 мерелин магьосника
19:31 01.02.2026
29 Не съперници, а близнаци
До коментар #1 от "Този пък...":И двамата генерали, и двамата снажни, стройнуи натури, и двамата заклети комунисти, борци против олигархията...
Коментиран от #46
19:32 01.02.2026
30 123456
19:32 01.02.2026
31 Фокуси от кочината
19:32 01.02.2026
32 Атлантизма е еманацията на нацизма...
19:32 01.02.2026
33 А50
19:33 01.02.2026
34 кадрова справка
Коментиран от #41
19:33 01.02.2026
35 Див селянин
19:33 01.02.2026
36 немо
19:33 01.02.2026
37 ганев
До коментар #15 от "ДрайвингПлежър":ЩЕ...ЩЕ....ВЕЧЕ МУ Е ВЗЕТА МЯРКАТА
19:34 01.02.2026
38 По времето на социализма
До коментар #25 от "Асамблея "Знаме на мира "":Имаше "Знаме на Мира" Атлантиците го изгориха и сега развяват Знамето на Войната, Знамето на ядрената война... Запомнете го ей младите!
Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. Токсична смет. Атлантизма е зло.
19:34 01.02.2026
39 А бе,
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Това Булекзит някаква комунистическа завера ли е.?
19:35 01.02.2026
40 ?????
19:35 01.02.2026
41 ганев
До коментар #34 от "кадрова справка":...Е КАК..БЕ..ТОЙ ..Е ВИНАГИ...КЪРКАН
19:35 01.02.2026
42 Лост
19:36 01.02.2026
43 метод
19:36 01.02.2026
44 Вижте статията за Стефан Янев
19:38 01.02.2026
45 Абсурдистан
19:38 01.02.2026
46 Човече,
До коментар #29 от "Не съперници, а близнаци":лекувай се! Да правиш паралел между гнома комунист и летеца - генерал, обучен в най-високата класа школа в сАЩ и доказал ДЕВЕТ години ВИСОКИ качества, си е простотия и невежество. Не ни го налагай. Споделяй го със себеподобни - всички от гроб, ппдб и т.н.
19:40 01.02.2026