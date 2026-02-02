Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Проф. Пламен Киров: Президентът може да назначи Андрей Гюров за служебен премиер, конституционна пречка няма

Проф. Пламен Киров: Президентът може да назначи Андрей Гюров за служебен премиер, конституционна пречка няма

2 Февруари, 2026 12:46

  • проф. пламен киров-
  • андрей гюров-
  • служебен премиер

Според него най-бързо в ситуацията би се справил Димитър Главчев

Проф. Пламен Киров: Президентът може да назначи Андрей Гюров за служебен премиер, конституционна пречка няма - 1
Мария Атанасова

Илияна Йотова може да назначи Андрей Гюров за служебен премиер, конституционна пречка няма, той все още е подуправител на БНБ. Гюров обаче е в неплатен отпуск и е отстранен от осъществяване на функциите си с решение на Управителния съвет на БНБ от 2024 г. Има висящ спор във Върховния административен съд, свързан с обжалване на това решение. В решението на УС пише, че Гюров не се е освободил от участието си в търговско дружество и че не е поискал разрешение да участва в ръководствата на НПО-та. Целта на това, което е трябвало да направи Гюров, е да заяви, че не е в конфликт на интереси. Това на две неща, които той е пропуснал. Далеч съм от мисълта, че той има нещо, което иска да скрие, просто е пропуснал. Това каза преподавателят по конституционно право проф. Пламен Киров в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

По повод думите на Мария Филипова през 2025 година, че тя е държавен служител и не разбира от политика Киров каза, че точно в това си качество тя трябва да изпълнява задълженията си аполитично.

Според Киров, този, „който може да влезе с летящ старт” на поста служебен премиер и би се справил бързо в ситуацията е Димитър Главчев.

По повод предстоящите консултации на президента с парламентарните групи преподавателят каза, че в тези разговори вече може да се коментират конкретни личности, които да са част от служебния кабинет. Но стои и другият въпрос – служебният премиер трябва да представи на президента своите министри, подчерта още той. Киров обясни още, че след като се проведат консултациите, Йотова ще трябва да посочи кой от петимата, съгласили се да заемат поста служебен премиер, ще бъде назначен от нея. Оттам нататък служебният министър-председател ще трябва да представи през президента проектосъстав на служебния кабинет. Йотова ще трябва да назначи кабинета и да определи дата, в двумесечен срок, за провеждането на нови избори.

Според Киров вотът ще бъде след Великденските празници.

Преподавателят коментира още промените в Изборния кодекс. Според него такива не трябва да се случват в последния момент и без да са обмислени.


България
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    18 8 Отговор
    Епщайн е поддържал връзка с Бойко Борисов, Николай Младенов, Симеон Дянков,Цветан Цветанов и др.

    Коментиран от #4, #17

    12:48 02.02.2026

  • 3 виктория

    26 5 Отговор
    тоя пишман професор киров вчера говори едно, днес друго!!!

    Коментиран от #24, #28

    12:49 02.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 хехе

    6 6 Отговор
    тото 2 пет топки и който се падне.

    12:51 02.02.2026

  • 6 глоги

    13 6 Отговор
    ПрезидентКАТА може да назначи Андрей Гюров за служебен премиер, конституционна пречка няма.

    Коментиран от #37

    12:52 02.02.2026

  • 7 Мара

    23 3 Отговор
    Филипова ли беше уж изнасилена от Божков ? Само тук липсва и премиер да я изтипосат !

    Коментиран от #21

    12:53 02.02.2026

  • 8 Миналия ден този същия каза

    24 2 Отговор
    Че Гюров не можел а днес че няма никакви пречки

    12:53 02.02.2026

  • 9 лоза

    13 4 Отговор
    Пречка няма,но има пръчка. В ръката на ББ и шиши.

    12:53 02.02.2026

  • 10 Ами то е казано кой

    10 0 Отговор
    ще назначава
    Много мнения
    Малко разумни
    Все безполезни

    12:53 02.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Анонимен

    9 1 Отговор
    Ала-Бала

    12:56 02.02.2026

  • 13 гражданин

    14 8 Отговор
    Тикви и свине треска ги тресе от Радев !!!

    Коментиран от #20, #40

    12:57 02.02.2026

  • 14 Никой

    4 2 Отговор
    Професор чак Сигурно.

    12:58 02.02.2026

  • 15 Софийски селянин,

    10 8 Отговор
    Илияна трътлата не може да решава,а каквото и каже бате Румен..

    Коментиран от #18, #26

    13:01 02.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хасковски каунь

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "Софийски селянин,":

    Правилно селянино. Трябва да свикваме с Радев
    Боко и Шиши ги видяхме.

    Коментиран от #22

    13:13 02.02.2026

  • 19 Даниел Немитов

    3 7 Отговор
    Не е важно какво казва Конституцията, а какво казват Гундяев и Решетников! А Йотова си плътно техен човек. Я как с удоволствие им целува ръце, а вероятно и други части!

    13:14 02.02.2026

  • 20 селянин

    1 4 Отговор

    До коментар #13 от "гражданин":

    Ами-и-и, не думай! Те са в един отбор.

    13:16 02.02.2026

  • 21 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мара":

    Явно знаете всичко за тях!

    13:18 02.02.2026

  • 22 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Хасковски каунь":

    Трябва означава принудени?

    13:19 02.02.2026

  • 23 ямайка

    2 1 Отговор
    конституционна печка и мечка няма

    13:20 02.02.2026

  • 24 Дзак

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "виктория":

    Здрасти!

    Коментиран от #33

    13:20 02.02.2026

  • 25 Това е вице президент

    4 2 Отговор
    И имаме президент в оставка
    до следващите избори за президент и вицепрезидент
    Мераци за титлата Президент
    Друг е казуса
    президента трябваше да насрочи президентски избори три месеца преди оставката и след избирането на нов президент тогава да напусне президентството

    Коментиран от #29, #39

    13:25 02.02.2026

  • 26 Нема да се плашите

    4 3 Отговор

    До коментар #15 от "Софийски селянин,":

    КОЙ ли му повярва на румчо, че не е имало обсъждане с др. йотова за всичките далавери?! Чак смешно, но какво ли друго да каже?!

    13:25 02.02.2026

  • 27 АГАТ а Кристи

    5 0 Отговор
    За комунистите никога няма "пречка".
    Всичко е преодолимо. А законите ВИНАГИ са на тяхна страна !
    Справка - от 1944г, ТА ДО СЕГА !

    13:25 02.02.2026

  • 28 мисъл

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "виктория":

    Професора е прав и вчера и днес.Той казва,че няма конст.пречка да го назначи,но не може да е премиер защото ще бъде атакуван пред КС.По този начин времето си върви,процедури,държавата зацикля.Точно затова злосторниците горещо го предлагат."да здраствует красны терор".

    13:26 02.02.2026

  • 29 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Това е вице президент":

    Ала-Бала

    13:26 02.02.2026

  • 30 Ето къде го пише

    3 0 Отговор
    Чл. 93. (1) Президентът се избира пряко от избирателите за срок от пет години по ред, определен със закон.
    (2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г.) За президент може да бъде избиран български гражданин по рождение, навършил 40 години, който няма друго гражданство, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода и е живял последните пет години в страната.
    (3) Избран е кандидатът, получил повече от половината действителни гласове, ако в гласуването са участвали повече от половината избиратели.
    (4) Ако никой от кандидатите не е избран, в седемдневен срок се произвежда нов избор, в който участват двамата кандидати, получили най-много гласове. Избран е кандидатът, получил повече гласове.
    (5) Изборът за нов президент се произвежда не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент.
    (6) Споровете относно законността на избора за президент се решават от Конституционния съд в едномесечен срок след изборите.

    13:27 02.02.2026

  • 31 защо не

    2 3 Отговор
    другарко йотова слагаи другаря гюро михаилов за примиер и всичко ще е о кеи шибаи камшика и политаме към светло бъдеще ох Българиьо защо така ти се случва

    13:27 02.02.2026

  • 32 Трол

    2 1 Отговор
    Няма да има проблем да изберат и магаре за премиер.

    13:27 02.02.2026

  • 33 Гледа от баце

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "Дзак":

    Той по навик!

    13:28 02.02.2026

  • 34 Никой

    2 1 Отговор
    Че и професор.

    13:33 02.02.2026

  • 35 Мимче,

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Мими Кучева🐕":

    Кога ще се О.кучиш ?
    Искам едно кученце, ама да е беззъбо и лаещо като теб !

    13:35 02.02.2026

  • 36 Честит празник

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мими Кучева🐕":

    На всички български патриоти ...путинисти.!

    13:37 02.02.2026

  • 37 Йотова

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "глоги":

    е ПРЕЗИДЕНТ по Конституция и когато се коментира неин жест или проява, следва да се употребява длъжността така, както е според Конституцията. В частен разговор може да се употребява " президентка", но на институционално ниво не е коректно. Въпросът за стиловите пластове в езика се разглежда в курса по бълг.език в училище .

    13:37 02.02.2026

  • 38 имаш раздвоение на личността

    0 1 Отговор
    нова уловка на Герб

    13:38 02.02.2026

  • 39 Йотова е ПРЕЗИДЕНТ -

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "Това е вице президент":

    вижте Конституцията. Дали сте съгласен с нея ,или имате друго мнение ,няма значение.

    Коментиран от #42

    13:40 02.02.2026

  • 40 Селянин

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "гражданин":

    Единствената тиква и свиня е другаряТ Боташ Несенакрадев.......

    13:46 02.02.2026

  • 41 хмммм

    1 0 Отговор
    как да няма?

    13:48 02.02.2026

  • 42 То за теб и 3%

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Йотова е ПРЕЗИДЕНТ -":

    от бкп/бсп и оня нищоправецА беше "президент" НО за болшинството са руски подлоги!

    13:51 02.02.2026

  • 43 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Главчо е дялан камък. Този мач вече го е играл два пъти.

    14:02 02.02.2026

