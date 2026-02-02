Проф. Пламен Киров: Президентът може да назначи Андрей Гюров за служебен премиер, конституционна пречка няма

Илияна Йотова може да назначи Андрей Гюров за служебен премиер, конституционна пречка няма, той все още е подуправител на БНБ. Гюров обаче е в неплатен отпуск и е отстранен от осъществяване на функциите си с решение на Управителния съвет на БНБ от 2024 г. Има висящ спор във Върховния административен съд, свързан с обжалване на това решение. В решението на УС пише, че Гюров не се е освободил от участието си в търговско дружество и че не е поискал разрешение да участва в ръководствата на НПО-та. Целта на това, което е трябвало да направи Гюров, е да заяви, че не е в конфликт на интереси. Това на две неща, които той е пропуснал. Далеч съм от мисълта, че той има нещо, което иска да скрие, просто е пропуснал. Това каза преподавателят по конституционно право проф. Пламен Киров в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.
По повод думите на Мария Филипова през 2025 година, че тя е държавен служител и не разбира от политика Киров каза, че точно в това си качество тя трябва да изпълнява задълженията си аполитично.
Според Киров, този, „който може да влезе с летящ старт” на поста служебен премиер и би се справил бързо в ситуацията е Димитър Главчев.
По повод предстоящите консултации на президента с парламентарните групи преподавателят каза, че в тези разговори вече може да се коментират конкретни личности, които да са част от служебния кабинет. Но стои и другият въпрос – служебният премиер трябва да представи на президента своите министри, подчерта още той. Киров обясни още, че след като се проведат консултациите, Йотова ще трябва да посочи кой от петимата, съгласили се да заемат поста служебен премиер, ще бъде назначен от нея. Оттам нататък служебният министър-председател ще трябва да представи през президента проектосъстав на служебния кабинет. Йотова ще трябва да назначи кабинета и да определи дата, в двумесечен срок, за провеждането на нови избори.
Според Киров вотът ще бъде след Великденските празници.
Преподавателят коментира още промените в Изборния кодекс. Според него такива не трябва да се случват в последния момент и без да са обмислени.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #17
12:48 02.02.2026
3 виктория
Коментиран от #24, #28
12:49 02.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 хехе
12:51 02.02.2026
6 глоги
Коментиран от #37
12:52 02.02.2026
7 Мара
Коментиран от #21
12:53 02.02.2026
8 Миналия ден този същия каза
12:53 02.02.2026
9 лоза
12:53 02.02.2026
10 Ами то е казано кой
Много мнения
Малко разумни
Все безполезни
12:53 02.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Анонимен
12:56 02.02.2026
13 гражданин
Коментиран от #20, #40
12:57 02.02.2026
14 Никой
12:58 02.02.2026
15 Софийски селянин,
Коментиран от #18, #26
13:01 02.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Хасковски каунь
До коментар #15 от "Софийски селянин,":Правилно селянино. Трябва да свикваме с Радев
Боко и Шиши ги видяхме.
Коментиран от #22
13:13 02.02.2026
19 Даниел Немитов
13:14 02.02.2026
20 селянин
До коментар #13 от "гражданин":Ами-и-и, не думай! Те са в един отбор.
13:16 02.02.2026
21 Анонимен
До коментар #7 от "Мара":Явно знаете всичко за тях!
13:18 02.02.2026
22 Анонимен
До коментар #18 от "Хасковски каунь":Трябва означава принудени?
13:19 02.02.2026
23 ямайка
13:20 02.02.2026
24 Дзак
До коментар #3 от "виктория":Здрасти!
Коментиран от #33
13:20 02.02.2026
25 Това е вице президент
до следващите избори за президент и вицепрезидент
Мераци за титлата Президент
Друг е казуса
президента трябваше да насрочи президентски избори три месеца преди оставката и след избирането на нов президент тогава да напусне президентството
Коментиран от #29, #39
13:25 02.02.2026
26 Нема да се плашите
До коментар #15 от "Софийски селянин,":КОЙ ли му повярва на румчо, че не е имало обсъждане с др. йотова за всичките далавери?! Чак смешно, но какво ли друго да каже?!
13:25 02.02.2026
27 АГАТ а Кристи
Всичко е преодолимо. А законите ВИНАГИ са на тяхна страна !
Справка - от 1944г, ТА ДО СЕГА !
13:25 02.02.2026
28 мисъл
До коментар #3 от "виктория":Професора е прав и вчера и днес.Той казва,че няма конст.пречка да го назначи,но не може да е премиер защото ще бъде атакуван пред КС.По този начин времето си върви,процедури,държавата зацикля.Точно затова злосторниците горещо го предлагат."да здраствует красны терор".
13:26 02.02.2026
29 Анонимен
До коментар #25 от "Това е вице президент":Ала-Бала
13:26 02.02.2026
30 Ето къде го пише
(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г.) За президент може да бъде избиран български гражданин по рождение, навършил 40 години, който няма друго гражданство, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода и е живял последните пет години в страната.
(3) Избран е кандидатът, получил повече от половината действителни гласове, ако в гласуването са участвали повече от половината избиратели.
(4) Ако никой от кандидатите не е избран, в седемдневен срок се произвежда нов избор, в който участват двамата кандидати, получили най-много гласове. Избран е кандидатът, получил повече гласове.
(5) Изборът за нов президент се произвежда не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент.
(6) Споровете относно законността на избора за президент се решават от Конституционния съд в едномесечен срок след изборите.
13:27 02.02.2026
31 защо не
13:27 02.02.2026
32 Трол
13:27 02.02.2026
33 Гледа от баце
До коментар #24 от "Дзак":Той по навик!
13:28 02.02.2026
34 Никой
13:33 02.02.2026
35 Мимче,
До коментар #16 от "Мими Кучева🐕":Кога ще се О.кучиш ?
Искам едно кученце, ама да е беззъбо и лаещо като теб !
13:35 02.02.2026
36 Честит празник
До коментар #1 от "Мими Кучева🐕":На всички български патриоти ...путинисти.!
13:37 02.02.2026
37 Йотова
До коментар #6 от "глоги":е ПРЕЗИДЕНТ по Конституция и когато се коментира неин жест или проява, следва да се употребява длъжността така, както е според Конституцията. В частен разговор може да се употребява " президентка", но на институционално ниво не е коректно. Въпросът за стиловите пластове в езика се разглежда в курса по бълг.език в училище .
13:37 02.02.2026
38 имаш раздвоение на личността
13:38 02.02.2026
39 Йотова е ПРЕЗИДЕНТ -
До коментар #25 от "Това е вице президент":вижте Конституцията. Дали сте съгласен с нея ,или имате друго мнение ,няма значение.
Коментиран от #42
13:40 02.02.2026
40 Селянин
До коментар #13 от "гражданин":Единствената тиква и свиня е другаряТ Боташ Несенакрадев.......
13:46 02.02.2026
41 хмммм
13:48 02.02.2026
42 То за теб и 3%
До коментар #39 от "Йотова е ПРЕЗИДЕНТ -":от бкп/бсп и оня нищоправецА беше "президент" НО за болшинството са руски подлоги!
13:51 02.02.2026
43 Данко Харсъзина
14:02 02.02.2026