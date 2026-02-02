Проф. Пламен Киров: Президентът може да назначи Андрей Гюров за служебен премиер, конституционна пречка няма

Илияна Йотова може да назначи Андрей Гюров за служебен премиер, конституционна пречка няма, той все още е подуправител на БНБ. Гюров обаче е в неплатен отпуск и е отстранен от осъществяване на функциите си с решение на Управителния съвет на БНБ от 2024 г. Има висящ спор във Върховния административен съд, свързан с обжалване на това решение. В решението на УС пише, че Гюров не се е освободил от участието си в търговско дружество и че не е поискал разрешение да участва в ръководствата на НПО-та. Целта на това, което е трябвало да направи Гюров, е да заяви, че не е в конфликт на интереси. Това на две неща, които той е пропуснал. Далеч съм от мисълта, че той има нещо, което иска да скрие, просто е пропуснал. Това каза преподавателят по конституционно право проф. Пламен Киров в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

По повод думите на Мария Филипова през 2025 година, че тя е държавен служител и не разбира от политика Киров каза, че точно в това си качество тя трябва да изпълнява задълженията си аполитично.

Според Киров, този, „който може да влезе с летящ старт” на поста служебен премиер и би се справил бързо в ситуацията е Димитър Главчев.

По повод предстоящите консултации на президента с парламентарните групи преподавателят каза, че в тези разговори вече може да се коментират конкретни личности, които да са част от служебния кабинет. Но стои и другият въпрос – служебният премиер трябва да представи на президента своите министри, подчерта още той. Киров обясни още, че след като се проведат консултациите, Йотова ще трябва да посочи кой от петимата, съгласили се да заемат поста служебен премиер, ще бъде назначен от нея. Оттам нататък служебният министър-председател ще трябва да представи през президента проектосъстав на служебния кабинет. Йотова ще трябва да назначи кабинета и да определи дата, в двумесечен срок, за провеждането на нови избори.

Според Киров вотът ще бъде след Великденските празници.

Преподавателят коментира още промените в Изборния кодекс. Според него такива не трябва да се случват в последния момент и без да са обмислени.