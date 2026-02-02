Новини
От 1 март: Детската хирургия в болница „Св. Анна“ във Варна спира работа заради оставки на лекари

2 Февруари, 2026 12:25 1 160 32

Лекарите започват работа  в частно лечебно заведение на територията на друга черноморска община

От 1 март: Детската хирургия в болница „Св. Анна“ във Варна спира работа заради оставки на лекари - 1
Снимка: Shutterstock
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

От 1 март Отделението по детска хирургия в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Св. Анна“ във Варна прекратява дейността си, съобщиха от лечебното заведение, предават от БТА. Причината са депозираните оставки от лекарите, работещи в специализирания сектор. Те са декларирали, че започват работа в частно лечебно заведение на територията на друга черноморска община. По последна информация става дума за новата детска болница в Бургас.

Ръководството на „Св. Анна“ вече е изпратило официално писмо до Регионалната здравна инспекция във Варна, за да информира за предстоящата промяна. След 1 март пациентите до 18 години, които имат нужда от специализирана хирургична помощ, трябва да бъдат насочвани по компетентност.

Напрежение около детската хирургия в „Св. Анна“ имаше още преди една година. Тогава отделението бе временно затворено заради недостиг на кадри. На 10 февруари то отново започна да работи нормално. От болницата посочват още, че детската хирургия е сред последните основно реновирани в лечебницата и разполага с нови операционни зали и обновена материална база. През последната година, с изключение на последния месец, в който всички работещи в лечебното заведение получиха само основните си възнаграждения заради неизплатени средства от Националната здравноосигурителна каса и Министерството на здравеопазването, лекарските заплати в отделението не са били под размера на пет минимални работни заплати.
Припомняме, че в средата на януари работещите в многопрофилната болница „Св. Анна“ във Варна излязоха на протест, тъй като посочиха, че са получили само основните си заплати, но не и заработените допълнителни възнаграждения. Хората издигнаха плакати, с които изразиха недоволството си, че спасяват животи, а мизерстват и не могат да плащат нормално сметките си.

Изпълнителният директор на болницата д-р Красимир Петров посочи, че през съответния месец получените от здравното министерство пари не са достатъчно, за да се платят допълнителните възнаграждения. За обичайните доплащания за дежурства, повишена натовареност и т.н. няма средства и е естествено да възникне напрежение, тъй като хората получават само основните си заплати, посочи Петров и допълни, че има затруднения и в отношенията със Здравната каса. Болницата има неразплатени около 1,3 милиона лева за последната година, уточни Петров. По думите му това са реално извършени дейности, за които касата не е платила.

Големият проблем е, че болниците като „Св. Анна“ по принцип са недофинансирани, посочи лекарят. Той припомни, че лечебницата на практика поема цялата спешност и то не само за региона. Има правило, че всяка болница трябва да изпълнява спешна помощ, но това на практика не се изпълнява, изтъкна тогава Петров. Според него това е причината болниците като „Св. Анна“ да бъдат по презумпция губещи, тъй като поемат най-тежките случаи и не могат да върнат никого. Петров посочи още, че заплащането за спешността е много ниско – около 46 лева за преминал болен, което води до натрупване на финансови дефицити за болницата. Като проблем той изтъкна и това, че стават все по-малко медиците, които искат да дават дежурства.

Болници като „Св. Анна“, която на практика е варненският „Пирогов“, трябва да имат специален статут, подчерта Петров през януари. По думите му причината е, че ако други лечебници могат да си позволят да извършват само планови операции и да си избират пациентите, тази няма как да го направи. Тази болница е социална и няма върнат болен, изтъкна тогава той.


  • 1 честен ционист

    15 5 Отговор
    Спокойно! Тошко ще покани лекари от Бангладеш да ви лекуват за по USD 500 на месец. Може и да са по-читави от тия, дето бегат за по-висока заплата по частните болници да дерат немчури и английски пияндета.

    Коментиран от #15, #26

    12:32 02.02.2026

  • 2 дългия зулус

    16 3 Отговор
    Тошко африкански ще внесе лекари за нищо пара.

    12:32 02.02.2026

  • 3 Ето...

    18 1 Отговор
    ...тук ТошУ африкански се намесва и тия ще чакат клиенти и бързо ще се молят да се върнат на 500$ заплата...ама къснооо.
    Крайно време е, държавата да спре финансирането на частните болници със завишени цени да източват ЗК

    12:39 02.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Благо

    9 1 Отговор
    Отиват да работят в Бургас , там има разтропан кмет , а не като във Варна топографски знак !!!

    12:45 02.02.2026

  • 6 Кой краде?

    19 0 Отговор
    За всяко нещо си плащаме и допълнително има 10 милиарда бюджет!
    Къде са парите?

    12:45 02.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Софиянец

    18 5 Отговор
    Харесва ли ви евро интеграцията, жълтопаветни дбили? Нямаме една детска болница!

    12:47 02.02.2026

  • 10 И Киев е Руски

    17 5 Отговор
    Докторите са като Шиши и Боко нямат наяждане нищо че някои са по зле и от санитарките

    Коментиран от #20, #21

    12:48 02.02.2026

  • 11 Тервел

    27 1 Отговор
    Пари за заплати на детските хирурзи няма , но пари за чисто нови джипове 4х4 ,по 200 коня , за пътна полиция има. И то от фонда за Пътна безопасност. Глобяват ни за да си купуват мощни джипове милиционерите и милиционерките с по 4 бона заплата,да си се возят в тях и да си цъкат на телефоните по цял ден .

    Коментиран от #16

    12:49 02.02.2026

  • 12 факт

    8 9 Отговор
    Добре де, заплатите им били ниски, ама те не разчитат на заплата, а на хиляди левове, които им се дават под масата и за които не плащат данъци и осигуровки. Къде сте чули лекар да работи за едната заплата, обикновено заплатата е само бонус. Значи има нещо друго, а то е, че болницата е нарочена за затваряне, а на апетитния терен ще бъдат построени офиси и жилища. Между другото този терен е дарен на дарен на държавата именно за изграждането на болнично заведение, а не за да се осъществи на него поредната схема за изпиране на пари и съсипване на града. Варна отдавна е изгубила облика си на красив черноморски град. В града вече не се диша от строежи и далавери. Престъпление е да се унищожи бившата Окръжна болница и да се лишат гражданите от здравни грижи, за да бъдат пренасочени към частните болници на знаем кого...

    Коментиран от #18

    12:49 02.02.2026

  • 13 Чичо Али Хаменей

    10 2 Отговор
    Е чакай се, нали сме в клуба на богатите? Имаме пари за самолети, страйкъри, заплати по 10 000 евро на президент, депутати, съдии, здравината каса3е с милиарден бюджет, и не можете една боница да държите отворена. Е нема такаа държаа. Наистина нема!

    12:54 02.02.2026

  • 14 безпартиен

    8 1 Отговор
    Единственото което трябва да се направи е да се отделят частните от обществените здравни заведения.За целта да се премине от здравна осигуровка,към здравна ЗАСТРАХОВКА!Всеки който си плаща редовно застраховката,може да се разпорежда с нея където иска да се лекува!За честността на извършените процедури ще следи ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ!Така както е до сега явно няма да стане- едни плащат РЕАЛНО а всички останали ползват!Тези които РЕАЛНО плащат са само 1.2 милиона души работещи в ЧАСТНИЯ СЕКТОР!На техните вноски и данъци разчитат 2.1 милиона пенсионери, около 650 хиляди малолетни и непълнолетни, около 750 хиляди чакащи заплати от държавния и общинския бюджети и около 1 милион без образование и професионална квалификация и БЕЗ ТРУДОВИ НАВИЦИ ц.г@ни! Затова сметката никога няма да излезе!Може и да бъркам с това предложение,но нека има и други различни!Може пък да се прочете от някой властник!В нормалните държави е така- здравна ЗАСТРАХОВКА!!!

    12:56 02.02.2026

  • 15 Ами да, както и

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    в Перник вече само имигранти
    Така е и по лошо ще става в тази държава оставена на произвола на знае се кои през последните десетилетия

    12:59 02.02.2026

  • 16 Хасковски каунь

    8 1 Отговор

    До коментар #11 от "Тервел":

    На месец тургам само един + . Този месец е за тебе.
    Щом милцюнер получава реално 2 пъти по-голяма заплата от лекар, трябва да закрием държавата.

    13:00 02.02.2026

  • 17 Каса здравна

    3 1 Отговор
    Часната болница има интерес,на държавната не и пука.

    13:02 02.02.2026

  • 18 Факт 2

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "факт":

    Истинската причина е съвсем друга. От 2 години се подготвя закриването (ликвидирането) на целия болничен комплекс и построяването на жилищен комплекс за баровци. Мястото е много апетитно - почти в идеалния център на Варна. В 3 от сградите вече са закрити няколко отделения, цели етажи са под ключ и никой не влиза в тях. От Здравната каса умишлено не плащат. МЗ и Общината правят какви ли не хватки за да фалира комплекса.

    13:06 02.02.2026

  • 19 батвесо

    7 0 Отговор
    Доколкото съм чувал, ние сме единствената държава в ЕС с плосък данък и с болници-търговски дружества. Явно някои кръгове не искат да се промени това, както и договорите за концесия на златодобива.

    13:12 02.02.2026

  • 20 Че тогава защо

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "И Киев е Руски":

    Да се местят до Бургас?

    13:12 02.02.2026

  • 21 шопо с търнокопо

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "И Киев е Руски":

    Лекарите показаха фишове 500 евро заплата за декември!
    Не сравнявай доктори с Доктори!

    13:13 02.02.2026

  • 22 новата

    4 1 Отговор
    детска болница в Бургас не е частна. От Варна напуска целият медицински екип, начело с д-р Румен Христов. Причината е ниското и нередовно заплащане в "Св.Ана". Нашият кмет-слънце им е обещал високи заплати плюс други екстри като жилищно устройване и т.н. Дано да не ги излъже.

    13:15 02.02.2026

  • 23 патоанатом

    4 0 Отговор
    Пирогов се управлява прилично, Св. Анна във Варна – не. Сега са затънали до шия и извиват ръце. Счетоводителите от касата не разбират от медицина, факт. Експертите в министерството също, и това е факт. Но също така е факт, че се управлява некадърно, източва, вършат се дукоментни престъпления. Нещата в някои случаи отиват твърде далеч. Ако ние примерно, хипотетично, решиме да протестираме, ще извадим колкото обезобразени или разложени трупове имаме в хладилното, т.е. в моргата, и ще ги извадим да блокираме с тях главния вход, или входа на родилното, на Майчин дом, където се краде до прос-ране, имаме ли това право? Не, защото трябва да се спазва висока професионална етика. В Стара Загора бяха пробити от организираната престъпност, видяхте какво стана с момичето с прорезните рани с макетен нож – Дебора. Да пали свещи всяка година на деня, в който са сложили шевовете й, и да се моли да излезе от рисковия контингент, а в останалото време да се хване да учи и да работи нещо извън средата си в Стара Загора и при работодател, който няма да я склонява към проституция и ще изисква от нея да не се подлъгва по странични неща. Педагогика е идеално в нейния случай, но трябва да се заляга над книжките. И да търси място да стажува, където ще я вземат. И да не хленчи.

    13:17 02.02.2026

  • 24 Бжбж

    3 3 Отговор
    Малко ли са 5 минимални заплати? Това е близо 5000 лв. И реват, че мизерствали.

    Коментиран от #31

    13:19 02.02.2026

  • 25 Бжбж

    3 0 Отговор
    В се. Анна лекуват само варненци. Понякога от Добрич и Силистра. Не приемат хора от други градове.

    Коментиран от #28

    13:21 02.02.2026

  • 26 Смърфиета

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Със сигурност ще са по-читави, ако са от Бангладеш. Ако са хиндуисти обаче, не гарантирам. Ако ги наемам, ще имам грижата да не употребяват паан масала и гутка, и да плюят по коридори, кабинети и операционни зали. Но със сигурност ако ги наемат на 500 евро, още щом вземат разрителното за престой, ще са скочили да се приземят в Обединеното кралство. В най-общия случай наемат от централна азия, защото там говорят руски и няма шанс да избягат, но лекари тамошните режими няма да ни предоставят. Лекър се изгражда трудно, и това е дългосрочна инвестиция за една държава.

    13:24 02.02.2026

  • 27 Мдаааа

    5 0 Отговор
    Да пратят Тошко Африкански пред клиниката. И да видим тогава как ще го линчуват родителите на децата, които чакат за живот. На всички ти1 240+240 крадливи палячовци не им трябва охрана на НСО, а народен гняв!

    Коментиран от #29

    13:26 02.02.2026

  • 28 Смърфиета

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Бжбж":

    Това е на ръба на закона. В този случай, принципалът трябва да ги пренасочи автоматично към друго хирургично отделение, а Св. Анна да усигори транспортът до там, особено ако случаят е спешен. Иначе може да се мине по някои членове от законодателството, а в отделни случаи да съставлява престъпление. Зависи. Не съм адвокат.

    13:27 02.02.2026

  • 29 Смърфиета

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Мдаааа":

    Тук съм съгласна. Той е много умен, когато говори принципно аргументите са му били точно там където боли, но сега властта и зависимостите към сенчестите им господари го промениха. Изведнъж, като по-устат, стана съответно и по-жалък и от Атанас Замфиров, и вече прилича на употребен кондам на испразднен член. Принципно има едно нещо. Всеки, който е бил в НДСВ, може да бъде заподозрян в добри отношения с Господин Пеевски, които той няма да иска да разваля, и особено сега, независимо дали се казва Малкият Мук или Даниел Вълчев. Запишете си го.

    13:33 02.02.2026

  • 30 Иван

    1 0 Отговор
    Гласувайте за ИТН и Тошко африкански, те ще намерят лекари от Африка.

    Коментиран от #32

    13:55 02.02.2026

  • 31 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Бжбж":

    Абе как ще мизерстват? Да си покажат автомобилите,да видиш за какво иде реч. Онзи фиш с дето го размятваха на някаква докторка,беше стар ,от времето когато е била специализантка.

    14:04 02.02.2026

  • 32 да излезне

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Иван":

    тошко африкански да дава обяснения!

    14:05 02.02.2026

