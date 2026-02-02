От 1 март: Детската хирургия в болница „Св. Анна“ във Варна спира работа заради оставки на лекари

От 1 март Отделението по детска хирургия в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Св. Анна“ във Варна прекратява дейността си, съобщиха от лечебното заведение, предават от БТА. Причината са депозираните оставки от лекарите, работещи в специализирания сектор. Те са декларирали, че започват работа в частно лечебно заведение на територията на друга черноморска община. По последна информация става дума за новата детска болница в Бургас.
Ръководството на „Св. Анна“ вече е изпратило официално писмо до Регионалната здравна инспекция във Варна, за да информира за предстоящата промяна. След 1 март пациентите до 18 години, които имат нужда от специализирана хирургична помощ, трябва да бъдат насочвани по компетентност.
Напрежение около детската хирургия в „Св. Анна“ имаше още преди една година. Тогава отделението бе временно затворено заради недостиг на кадри. На 10 февруари то отново започна да работи нормално. От болницата посочват още, че детската хирургия е сред последните основно реновирани в лечебницата и разполага с нови операционни зали и обновена материална база. През последната година, с изключение на последния месец, в който всички работещи в лечебното заведение получиха само основните си възнаграждения заради неизплатени средства от Националната здравноосигурителна каса и Министерството на здравеопазването, лекарските заплати в отделението не са били под размера на пет минимални работни заплати.
Припомняме, че в средата на януари работещите в многопрофилната болница „Св. Анна“ във Варна излязоха на протест, тъй като посочиха, че са получили само основните си заплати, но не и заработените допълнителни възнаграждения. Хората издигнаха плакати, с които изразиха недоволството си, че спасяват животи, а мизерстват и не могат да плащат нормално сметките си.
Изпълнителният директор на болницата д-р Красимир Петров посочи, че през съответния месец получените от здравното министерство пари не са достатъчно, за да се платят допълнителните възнаграждения. За обичайните доплащания за дежурства, повишена натовареност и т.н. няма средства и е естествено да възникне напрежение, тъй като хората получават само основните си заплати, посочи Петров и допълни, че има затруднения и в отношенията със Здравната каса. Болницата има неразплатени около 1,3 милиона лева за последната година, уточни Петров. По думите му това са реално извършени дейности, за които касата не е платила.
Големият проблем е, че болниците като „Св. Анна“ по принцип са недофинансирани, посочи лекарят. Той припомни, че лечебницата на практика поема цялата спешност и то не само за региона. Има правило, че всяка болница трябва да изпълнява спешна помощ, но това на практика не се изпълнява, изтъкна тогава Петров. Според него това е причината болниците като „Св. Анна“ да бъдат по презумпция губещи, тъй като поемат най-тежките случаи и не могат да върнат никого. Петров посочи още, че заплащането за спешността е много ниско – около 46 лева за преминал болен, което води до натрупване на финансови дефицити за болницата. Като проблем той изтъкна и това, че стават все по-малко медиците, които искат да дават дежурства.
Болници като „Св. Анна“, която на практика е варненският „Пирогов“, трябва да имат специален статут, подчерта Петров през януари. По думите му причината е, че ако други лечебници могат да си позволят да извършват само планови операции и да си избират пациентите, тази няма как да го направи. Тази болница е социална и няма върнат болен, изтъкна тогава той.
