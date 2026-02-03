Костадинов за предложението на ГЕРБ за служебен премиер: Не виждам как ще се случи на практика

На теория е възможно, но не виждам как ще се случи на практика. Така лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов коментира пред журналисти предложението на ГЕРБ – СДС за възможност за избор на служебен министър-председател извън вече обсъжданите имена, включително сред останалите 239 народни представители, предават от БТА.

На консултациите с президента Илияна Йотова по-рано днес от ГЕРБ – СДС казаха, че са готови да подкрепят и нов избор на председател на Народното събрание, който да поеме този конституционен ангажимент.

Костадинов определи предложението и като интересно и нестандартно. Когато можем да правим подобни предложения, означава, че на практика Конституцията е загубила пълния си смисъл, смята той. По думите му, това потвърждава темата на „Възраждане“, че страната ни има нужда от нова Конституция, нова управленска система и нов обществен договор.

Винаги имаме свои кандидати за председател на Народното събрание, досега сме предлагали Петър Петров и Цвета Рангелова, каза Костадинов. Винаги сме били готови да поемем отговорността за ръководенето на Народното събрание, готови сме да поемем отговорността и за управлението на държавата, добави той. Костадинов обаче отбеляза, че това няма как да се случи, защото, по думите му, предложенията на „Възраждане“ не са били одобрявани.

Не виждаме в момента някой извън „Възраждане“, за когото можем да гласуваме в този състав на този парламент, заяви лидерът на партията.

Костадинов призова президента Йотова да назначи максимално скоро служебно правителство и да определи датата за изборите. Виждаме „задкулисие и договорености между ГЕРБ и ДПС, от една страна, и бившия президент Радев – за забавяне на изборите и създаване на, може би, някакви допълнителни условия“, каза той.

Лидерът на "Възраждане" участва днес в дискусия на тема „Европейският съюз – да бъде или не?“, организирана от групата „Европа на суверенните нации“ и евродепутата от „Възраждане“ Петър Волгин.