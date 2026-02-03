Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Костадинов за предложението на ГЕРБ за служебен премиер: Не виждам как ще се случи на практика

3 Февруари, 2026 13:26 1 035 20

  • костадин костадинов-
  • предложение-
  • герб-сдс-
  • служебен премиер

Когато можем да правим подобни предложения, означава, че на практика Конституцията е загубила пълния си смисъл, смята Костадинов. По думите му, това потвърждава темата на „Възраждане“, че страната ни има нужда от нова Конституция, нова управленска система и нов обществен договор.

Костадинов за предложението на ГЕРБ за служебен премиер: Не виждам как ще се случи на практика - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

На теория е възможно, но не виждам как ще се случи на практика. Така лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов коментира пред журналисти предложението на ГЕРБ – СДС за възможност за избор на служебен министър-председател извън вече обсъжданите имена, включително сред останалите 239 народни представители, предават от БТА.

На консултациите с президента Илияна Йотова по-рано днес от ГЕРБ – СДС казаха, че са готови да подкрепят и нов избор на председател на Народното събрание, който да поеме този конституционен ангажимент.

Костадинов определи предложението и като интересно и нестандартно. Когато можем да правим подобни предложения, означава, че на практика Конституцията е загубила пълния си смисъл, смята той. По думите му, това потвърждава темата на „Възраждане“, че страната ни има нужда от нова Конституция, нова управленска система и нов обществен договор.

Винаги имаме свои кандидати за председател на Народното събрание, досега сме предлагали Петър Петров и Цвета Рангелова, каза Костадинов. Винаги сме били готови да поемем отговорността за ръководенето на Народното събрание, готови сме да поемем отговорността и за управлението на държавата, добави той. Костадинов обаче отбеляза, че това няма как да се случи, защото, по думите му, предложенията на „Възраждане“ не са били одобрявани.

Не виждаме в момента някой извън „Възраждане“, за когото можем да гласуваме в този състав на този парламент, заяви лидерът на партията.

Костадинов призова президента Йотова да назначи максимално скоро служебно правителство и да определи датата за изборите. Виждаме „задкулисие и договорености между ГЕРБ и ДПС, от една страна, и бившия президент Радев – за забавяне на изборите и създаване на, може би, някакви допълнителни условия“, каза той.

Лидерът на "Възраждане" участва днес в дискусия на тема „Европейският съюз – да бъде или не?“, организирана от групата „Европа на суверенните нации“ и евродепутата от „Възраждане“ Петър Волгин.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 3 Отговор
    Само мушенгии.Сачева предлага на Йотова да лъжат народа.Мошеници!Срам нямат.

    13:32 03.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    14 3 Отговор
    Сачева фактически предлага преврат срещу народа и конституцията.На съд за заговор срещу държавата.

    13:34 03.02.2026

  • 3 копейкин

    4 8 Отговор
    ВРЪЩАЙ ПАРИТЕ БЕ!

    13:34 03.02.2026

  • 4 хехе

    17 2 Отговор
    с поредната си глупост гербавите предлагат тупане на топката за да може тиквата да се освести.

    13:34 03.02.2026

  • 5 Пешо ВОЛ ГАТА

    6 8 Отговор
    Водя руска пропаганда в Брюксел и ония абдсли ми плащат 25 000 еврака за това!

    13:35 03.02.2026

  • 6 Коце, завършили къщата

    7 7 Отговор
    на морето?

    Коментиран от #15

    13:37 03.02.2026

  • 7 Трол

    3 9 Отговор
    Мария Филипова отдавна трябваше да е служебен премиер. Най-честна и почтена от всичките там е.

    Коментиран от #11

    13:37 03.02.2026

  • 8 Вашето мнение

    8 2 Отговор
    Гербавите и ппдб са много уплашени по телевизора мисири и глашатаи храчат денонощно по президента Радев, днес сачева предлага врътка, пред цяла България, без срам. Нещата не отиват на добре нито за клиентите нито за паветните.

    Коментиран от #10

    13:37 03.02.2026

  • 9 Хасковски каунь

    8 2 Отговор
    Коце,
    не се занимавай с глупости, а вдигай в бойна готовност армията Първа степен . Ще трябва да издрусаме БОКО и ШИШИ

    Коментиран от #14

    13:38 03.02.2026

  • 10 Последния Софиянец

    13 0 Отговор

    До коментар #8 от "Вашето мнение":

    Сачева фактически предлага преврат на група мошеници срещу народа и конституцията.Затвор и разтрел!

    13:39 03.02.2026

  • 11 хехе

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Трол":

    честна е само в челото защото само там няма дупка

    13:40 03.02.2026

  • 12 Бабичка от Възраждане

    3 6 Отговор
    Коце, кога пак ще ходиш в Мацква?

    13:41 03.02.2026

  • 13 БОЦ - ко

    0 0 Отговор
    А бе, това може и да се случи,
    Но заради теб с Фльора не се получи... 😭😭😭

    13:41 03.02.2026

  • 14 Вие

    0 3 Отговор

    До коментар #9 от "Хасковски каунь":

    Комунистите добре го свършихте след 09.09 1944, имате опит, пък не сте ги забравили и похватите !

    13:47 03.02.2026

  • 15 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Коце, завършили къщата":

    Трябва ли да се чувства виновен за това?

    Коментиран от #17

    13:50 03.02.2026

  • 16 Хмм

    2 0 Отговор
    йотова е на върха на безумието, пак ГЕРБ ще диктува, а тя оголила коленете като ... съгласна, нали зафиров каза, тя е "нашият човек, посреща ги и ги изпраща като прислугата в английските замъци, жалка карикатура, президентът Радев го чакаха на крака, тържествено отваря вратата, влиза държавният глава, зад него герба и знамето, а тая като в кафене, а това ГЕРБ да назначават и служебния премиер е дъното

    13:53 03.02.2026

  • 17 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Анонимен":

    според тях трябва да е клошар на улицата, политик, няколко мандата в НС, кандидат за кмет който стигна до балотаж, този който "спечели" сега е следствен

    13:56 03.02.2026

  • 18 Анонимен

    0 0 Отговор
    Няма ли приелите кандидати да бъдат обидени?

    13:58 03.02.2026

  • 19 От 5-ях кандеидата

    1 0 Отговор
    3-та са от Герб, сега искат да сложат и 4-ти. Голям страх ги тресе ГЕРБ. Йотова да сложи Гюров.

    14:01 03.02.2026

  • 20 Коце високомерно,

    0 0 Отговор
    не винаги новата марка кола е по-добра от изпитаната стара марка.

    Като искаш нова конституция, даваш ли си сметка, че дупедатите в антинародното ни НС могат още повече да освинят съществуващата ни, частично освинена от Сглобката ГЕРБсдс-ППДБ-ДПС Конституция?

    14:12 03.02.2026

