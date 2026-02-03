Костадинов за предложението на ГЕРБ за служебен премиер: Не виждам как ще се случи на практика

На теория е възможно, но не виждам как ще се случи на практика. Така лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов коментира пред журналисти предложението на ГЕРБ – СДС за възможност за избор на служебен министър-председател извън вече обсъжданите имена, включително сред останалите 239 народни представители, предават от БТА.
На консултациите с президента Илияна Йотова по-рано днес от ГЕРБ – СДС казаха, че са готови да подкрепят и нов избор на председател на Народното събрание, който да поеме този конституционен ангажимент.
Костадинов определи предложението и като интересно и нестандартно. Когато можем да правим подобни предложения, означава, че на практика Конституцията е загубила пълния си смисъл, смята той. По думите му, това потвърждава темата на „Възраждане“, че страната ни има нужда от нова Конституция, нова управленска система и нов обществен договор.
Винаги имаме свои кандидати за председател на Народното събрание, досега сме предлагали Петър Петров и Цвета Рангелова, каза Костадинов. Винаги сме били готови да поемем отговорността за ръководенето на Народното събрание, готови сме да поемем отговорността и за управлението на държавата, добави той. Костадинов обаче отбеляза, че това няма как да се случи, защото, по думите му, предложенията на „Възраждане“ не са били одобрявани.
Не виждаме в момента някой извън „Възраждане“, за когото можем да гласуваме в този състав на този парламент, заяви лидерът на партията.
Костадинов призова президента Йотова да назначи максимално скоро служебно правителство и да определи датата за изборите. Виждаме „задкулисие и договорености между ГЕРБ и ДПС, от една страна, и бившия президент Радев – за забавяне на изборите и създаване на, може би, някакви допълнителни условия“, каза той.
Лидерът на "Възраждане" участва днес в дискусия на тема „Европейският съюз – да бъде или не?“, организирана от групата „Европа на суверенните нации“ и евродепутата от „Възраждане“ Петър Волгин.
1 Последния Софиянец
13:32 03.02.2026
2 Последния Софиянец
13:34 03.02.2026
3 копейкин
13:34 03.02.2026
4 хехе
13:34 03.02.2026
5 Пешо ВОЛ ГАТА
13:35 03.02.2026
6 Коце, завършили къщата
Коментиран от #15
13:37 03.02.2026
7 Трол
Коментиран от #11
13:37 03.02.2026
8 Вашето мнение
Коментиран от #10
13:37 03.02.2026
9 Хасковски каунь
не се занимавай с глупости, а вдигай в бойна готовност армията Първа степен . Ще трябва да издрусаме БОКО и ШИШИ
Коментиран от #14
13:38 03.02.2026
10 Последния Софиянец
До коментар #8 от "Вашето мнение":Сачева фактически предлага преврат на група мошеници срещу народа и конституцията.Затвор и разтрел!
13:39 03.02.2026
11 хехе
До коментар #7 от "Трол":честна е само в челото защото само там няма дупка
13:40 03.02.2026
12 Бабичка от Възраждане
13:41 03.02.2026
13 БОЦ - ко
Но заради теб с Фльора не се получи... 😭😭😭
13:41 03.02.2026
14 Вие
До коментар #9 от "Хасковски каунь":Комунистите добре го свършихте след 09.09 1944, имате опит, пък не сте ги забравили и похватите !
13:47 03.02.2026
15 Анонимен
До коментар #6 от "Коце, завършили къщата":Трябва ли да се чувства виновен за това?
Коментиран от #17
13:50 03.02.2026
16 Хмм
13:53 03.02.2026
17 Ами
До коментар #15 от "Анонимен":според тях трябва да е клошар на улицата, политик, няколко мандата в НС, кандидат за кмет който стигна до балотаж, този който "спечели" сега е следствен
13:56 03.02.2026
18 Анонимен
13:58 03.02.2026
19 От 5-ях кандеидата
14:01 03.02.2026
20 Коце високомерно,
Като искаш нова конституция, даваш ли си сметка, че дупедатите в антинародното ни НС могат още повече да освинят съществуващата ни, частично освинена от Сглобката ГЕРБсдс-ППДБ-ДПС Конституция?
14:12 03.02.2026