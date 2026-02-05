Мехмед Дикме за Бойко Борисов: Изглежда ми като един уплашен човек

"Най-голямата глупост, която беше направена, това е с промяната в Конституцията с оглед на това да се отменят правомощията на президента конституционно да не избира той самостоятелно министър-председателя за служебния кабинет. Сега политиците търсят начин да се справят с това, защото предложението на ГЕРБ да изберат нов председател на парламента е много екстравагантно и всъщност признават грешката с промяната на Конституцията". Това твърди в предаването "Тази сутрин" по бТВ бившият земеделски министър Мехмед Дикме.
"Искам да поздравя президентството, като институция и хората, които я представляват, се държат много достойно. Политиците не успяха да направят един бюджет, това, което им е работата, а се бъркат в работата на президентството", заяви Дикме. Според него Йотова ще намери най-добрия за министър-председател. Даде пример със Сергей Станишев - който не е имал административен, а само политически опит. "4 години беше един успешен министър-председател. Т.е въпросът е дали човекът ще бъде достатъчно комуникативен, защото неговата работа не е да върши някакви грандомански неща. Служебният кабинет трябва да организира провеждането на честни парламентарни избори, да не останат съмнения в обществото като предишния път. В обществото има наслоено едно недоверие, че той не е провел честни избори по най-добрия начин. Мисля че президентската институция вече има яснота. Най-важното е да има собствено мнение. Винаги някой с някого е свързан, не може да намерим равноотдалечен, да има характер, да не се подчинява", заяви Дикме.
Според него Андрей Гюров би могъл да бъде един добър министър-председател в служебния кабинет. "Слагам и една голяма въпросителна, защото този служебен кабинет може да изкара и до едни следващи парламентарни избори есента, защото антагонизмът между различните политически формации, това че те не могат да намерят път помежду си, това че те не могат да седнат на масата да водят един разумен диалог, един конструктивен диалог, заради всичко това много трудно би се създал нов кабинет след изборите. Мисля, че това е подготовка за едни следващи избори", подозира Дикме.
Според него Радев, колкото и да е критикуван, много добре си изигра своята роля: "Намери времето кога да излезе, защото точно сега е моментът, ако той сега не излезе с политическа формация, оттук нататък шансове няма. От друга страна обаче той даде един огромен шанс на вицепрезидентката, която сега е президент да се докаже до президентските избори и нищо чудно есента да имаме избори 2 в 1, а още по-интересно и за мен би било съвсем нормално за следващия президент да бъде журналист", заяви Дикме.
Той коментира, че не е работа на служебния кабинет да се занимава с прокуратура, със служби, би било грешно това нещо. Това е работа на един редовен кабинет. Работа на служебния кабинет е да успокои нещата, защото инфлацията сега е доста сериозна след 1 месец в еврото. Цените галопират, имаме една нестабилна политическа обстановка.
"Бойко Борисов два пъти го гледах при Цветанка Ризова. Добре го познавам, много сме работили заедно. Изглеждаше ми като един уплашен човек. Може би е уплашен от това, че времето на старите политици като че ли отминава. Идва ред, когато те трябва да излизат в пенсия, защото обществото търси нови лица. Много е важно дали Радев ще бъде първа политическа партия, дали ще бъде в първата тройка - това е изключително важно", коментира бившият министър.
Според него много отдавна е трябвало да бъде сменен Висшия съдебен съвет. "Политиците трябва да седнат да се разберат как да изберат нов състав".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шиши
10:38 05.02.2026
2 развеселен
10:40 05.02.2026
3 Сила
"Крадец на коли " , ха ха ха ....нали се иска сърце и кураж за това , Тиквата "бау "да му кажеш и припада ...само пред Лелки ГЕРБ го раздава тарикат ....
Коментиран от #8
10:41 05.02.2026
4 така де
Коментиран от #13
10:42 05.02.2026
5 всуе
Коментиран от #9
10:43 05.02.2026
6 Къде са
10:44 05.02.2026
7 Смел
10:46 05.02.2026
8 Лека ГЕРБ
До коментар #3 от "Сила":Ама много ни подценяват.Точно ,че сме лелки,имаме достатъчно жизнен опит и можем "да отсеем зърното от плявата",ако можеш да разбереш.Уплашен,уплашен,ама друг път.Направо "бръкна в здравето",на всички зложелатели.Крайно време беше да започне и той да дава интервюта.
10:47 05.02.2026
9 Ха ХаХа
До коментар #5 от "всуе":Киро Тъпото ,Кокора или Мирчев с 2 пръста чело са по добри от Дикме?
10:48 05.02.2026
10 зачуден
10:50 05.02.2026
11 Хасковски каунь
Тези двама самозабравили се трябва да бъдат смачкани като луда крава теле
Коментиран от #17, #24
10:51 05.02.2026
12 ЧИЧО
10:52 05.02.2026
13 Ама
До коментар #4 от "така де":ПП-ейците не им пука за закона,нито за морала.Доказателства колкото искаш.Те са умни и красиви и всичко им е позволено.На мен ми писна с мантрата,че джензитата са голяма работа.Ами то и локалните са джензита,пък виж какво правят
10:52 05.02.2026
14 Е да
10:53 05.02.2026
15 Дикме
Коментиран от #20
10:53 05.02.2026
16 На мен ли тъй ми се струва?!
10:55 05.02.2026
17 Заедно
До коментар #11 от "Хасковски каунь":С Тъпото и пр.хайдушка ПП ДБ компания
10:57 05.02.2026
18 Тома
Коментиран от #23
10:57 05.02.2026
19 Анджо
Коментиран от #30
10:57 05.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Нехиs
Коментиран от #37
11:00 05.02.2026
22 Съдебна рИформа
11:01 05.02.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Борисов
След нея Борисов вече е в непрекъснат регрес и влече и ГЕРБ със себе си. Няма полезен ход, прави грешка след грешка. Само се оправдава. Предал е напълно инициативата на Радев, явно имаа договорка между него, Радев и Доган. Ще играе задкулисна подкрепа на новата сглобка след изборите.
Опозиция на Радев остават единствено ДПС, Възраждане и Нинова!
11:03 05.02.2026
29 Нехиs
11:03 05.02.2026
30 И кой му е твърдия електорат?
До коментар #19 от "Анджо":И той е омекнл, като дедо Бойко кожляка!
11:04 05.02.2026
31 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #36
11:08 05.02.2026
32 Тц,тц
11:08 05.02.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 пашата
11:14 05.02.2026
35 оня с коня
11:18 05.02.2026
36 Ха ХаХа
До коментар #31 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Катилът отново ръси екскраменти
11:20 05.02.2026
37 Ха ХаХа
До коментар #21 от "Нехиs":Ха ха ха
11:21 05.02.2026
38 Дориана
11:57 05.02.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 ,,,,,,
12:02 05.02.2026
42 Бойче
12:14 05.02.2026
43 Послушен Z
Само дето вече одъртя.
Но пак ще спечели.И 88мите избори ще спечели.Той е единствен и неповторим.
12:30 06.02.2026
44 бай Ставри
16:52 06.02.2026