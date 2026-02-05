Новини
Мехмед Дикме за Бойко Борисов: Изглежда ми като един уплашен човек

5 Февруари, 2026 10:36 2 304 44

  • мехмед дикме-
  • бойко борисов-
  • андрей гюров

Аз мисля, че Андрей Гюров би могъл да бъде един добър министър-председател, заяви бившият земеделски министър

Мехмед Дикме за Бойко Борисов: Изглежда ми като един уплашен човек - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Най-голямата глупост, която беше направена, това е с промяната в Конституцията с оглед на това да се отменят правомощията на президента конституционно да не избира той самостоятелно министър-председателя за служебния кабинет. Сега политиците търсят начин да се справят с това, защото предложението на ГЕРБ да изберат нов председател на парламента е много екстравагантно и всъщност признават грешката с промяната на Конституцията". Това твърди в предаването "Тази сутрин" по бТВ бившият земеделски министър Мехмед Дикме.

"Искам да поздравя президентството, като институция и хората, които я представляват, се държат много достойно. Политиците не успяха да направят един бюджет, това, което им е работата, а се бъркат в работата на президентството", заяви Дикме. Според него Йотова ще намери най-добрия за министър-председател. Даде пример със Сергей Станишев - който не е имал административен, а само политически опит. "4 години беше един успешен министър-председател. Т.е въпросът е дали човекът ще бъде достатъчно комуникативен, защото неговата работа не е да върши някакви грандомански неща. Служебният кабинет трябва да организира провеждането на честни парламентарни избори, да не останат съмнения в обществото като предишния път. В обществото има наслоено едно недоверие, че той не е провел честни избори по най-добрия начин. Мисля че президентската институция вече има яснота. Най-важното е да има собствено мнение. Винаги някой с някого е свързан, не може да намерим равноотдалечен, да има характер, да не се подчинява", заяви Дикме.

Според него Андрей Гюров би могъл да бъде един добър министър-председател в служебния кабинет. "Слагам и една голяма въпросителна, защото този служебен кабинет може да изкара и до едни следващи парламентарни избори есента, защото антагонизмът между различните политически формации, това че те не могат да намерят път помежду си, това че те не могат да седнат на масата да водят един разумен диалог, един конструктивен диалог, заради всичко това много трудно би се създал нов кабинет след изборите. Мисля, че това е подготовка за едни следващи избори", подозира Дикме.

Според него Радев, колкото и да е критикуван, много добре си изигра своята роля: "Намери времето кога да излезе, защото точно сега е моментът, ако той сега не излезе с политическа формация, оттук нататък шансове няма. От друга страна обаче той даде един огромен шанс на вицепрезидентката, която сега е президент да се докаже до президентските избори и нищо чудно есента да имаме избори 2 в 1, а още по-интересно и за мен би било съвсем нормално за следващия президент да бъде журналист", заяви Дикме.

Той коментира, че не е работа на служебния кабинет да се занимава с прокуратура, със служби, би било грешно това нещо. Това е работа на един редовен кабинет. Работа на служебния кабинет е да успокои нещата, защото инфлацията сега е доста сериозна след 1 месец в еврото. Цените галопират, имаме една нестабилна политическа обстановка.

"Бойко Борисов два пъти го гледах при Цветанка Ризова. Добре го познавам, много сме работили заедно. Изглеждаше ми като един уплашен човек. Може би е уплашен от това, че времето на старите политици като че ли отминава. Идва ред, когато те трябва да излизат в пенсия, защото обществото търси нови лица. Много е важно дали Радев ще бъде първа политическа партия, дали ще бъде в първата тройка - това е изключително важно", коментира бившият министър.

Според него много отдавна е трябвало да бъде сменен Висшия съдебен съвет. "Политиците трябва да седнат да се разберат как да изберат нов състав".


  • 1 Шиши

    17 3 Отговор
    Сйде политически мумии да не се обаждат. Да де радват, че не ги е пигнала прокуратурата.

    10:38 05.02.2026

  • 2 развеселен

    22 3 Отговор
    Хи ,хи ! Мехмедчо е решил да си намери тих пристан при Радев . Абе - зомби , мисли си че е жив (в политически смисъл) , ама отдавна - не е .

    10:40 05.02.2026

  • 3 Сила

    29 7 Отговор
    Той винаги е бил уплашен , страхливец по рождение !!!
    "Крадец на коли " , ха ха ха ....нали се иска сърце и кураж за това , Тиквата "бау "да му кажеш и припада ...само пред Лелки ГЕРБ го раздава тарикат ....

    Коментиран от #8

    10:41 05.02.2026

  • 4 така де

    9 3 Отговор
    но не ти пука че противоречи на закона ГЮРОВ тук гюров там...НАЛИ ТАКА... а какво им е на другите кандидати или не са полковници и генерали,Та президента ни нов ще ходи да търси по ски пистите на италия ТОПЛА ВРЪЗКА

    Коментиран от #13

    10:42 05.02.2026

  • 5 всуе

    14 1 Отговор
    Току изровят някой политически труп от нафталина и ни го изтъпанят да ни учи на ум и разум ?! Сега чакаме и Дончева (Татяна) , Манолова (Мая) а що не и Милен Велчев и Царчето .

    Коментиран от #9

    10:43 05.02.2026

  • 6 Къде са

    7 0 Отговор
    милионите за канализация на селата?

    10:44 05.02.2026

  • 7 Смел

    3 1 Отговор
    от първи обръч!

    10:46 05.02.2026

  • 8 Лека ГЕРБ

    6 8 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Ама много ни подценяват.Точно ,че сме лелки,имаме достатъчно жизнен опит и можем "да отсеем зърното от плявата",ако можеш да разбереш.Уплашен,уплашен,ама друг път.Направо "бръкна в здравето",на всички зложелатели.Крайно време беше да започне и той да дава интервюта.

    10:47 05.02.2026

  • 9 Ха ХаХа

    11 2 Отговор

    До коментар #5 от "всуе":

    Киро Тъпото ,Кокора или Мирчев с 2 пръста чело са по добри от Дикме?

    10:48 05.02.2026

  • 10 зачуден

    11 2 Отговор
    БТВ са най големите ветропоказатели ,сега ще си скъсат зад..ците да се подмазват на Радев и заради това канят де-що има забравен ужким политик да ни пълни главите с глупости . Разбира се - любовта им към жълтите павета ( в черепите на ПП/ДБ ) е постоянна . Всъщност , ако Йотова избере Гюров (защото е силно мургав , със смолисто черна коса - частично побеляла , с големи зъби и лилави венци) сигурно част от един определен етно електорат ще я заобича ли , що ли ?!

    10:50 05.02.2026

  • 11 Хасковски каунь

    15 6 Отговор
    Години Боко и Шиши се подиграваха с президента без някой да им направи забележка поне. Сега единият се е покрил а другият омекнал като прани гащи.
    Тези двама самозабравили се трябва да бъдат смачкани като луда крава теле

    Коментиран от #17, #24

    10:51 05.02.2026

  • 12 ЧИЧО

    4 1 Отговор
    Докато ни натрапвате , като тоя старите кримки оправяне няма.

    10:52 05.02.2026

  • 13 Ама

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "така де":

    ПП-ейците не им пука за закона,нито за морала.Доказателства колкото искаш.Те са умни и красиви и всичко им е позволено.На мен ми писна с мантрата,че джензитата са голяма работа.Ами то и локалните са джензита,пък виж какво правят

    10:52 05.02.2026

  • 14 Е да

    15 4 Отговор
    Бойко си отива, но не мога да се зарадвам, защото го оставихме 20 години да ни баламосва.

    10:53 05.02.2026

  • 15 Дикме

    5 1 Отговор
    Дикме. Абе кой беше тоя Мехмет?

    Коментиран от #20

    10:53 05.02.2026

  • 16 На мен ли тъй ми се струва?!

    5 1 Отговор
    Че Дикме е с черен грим около очите...?!

    10:55 05.02.2026

  • 17 Заедно

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хасковски каунь":

    С Тъпото и пр.хайдушка ПП ДБ компания

    10:57 05.02.2026

  • 18 Тома

    4 0 Отговор
    А на мен като прани гащи

    Коментиран от #23

    10:57 05.02.2026

  • 19 Анджо

    4 7 Отговор
    Уплашен от какво, че има твърд електорат. Тоя да си гледа ахмедчо кадето го завряха в миша дупка.

    Коментиран от #30

    10:57 05.02.2026

  • 21 Нехиs

    5 2 Отговор
    Този май е от догановците-русофили, а? Бойко ще ви гледа сеира......и ще ви хлъзне надолу, както направи с Подмяната, но още не сте го разбрали.

    Коментиран от #37

    11:00 05.02.2026

  • 22 Съдебна рИформа

    5 4 Отговор
    Понапълни памперса напоследък. Тиквата е директно за ЦСЗ, задно с магнитните си другарчета. По--добре хотелиер премиера да инвестира в подобряване условията в арестите и затворите и нови модерни костюми на райета за пациентите.

    11:01 05.02.2026

  • 28 Борисов

    5 3 Отговор
    направи няколко капитални грешки през годините. Последната беше с ненужната и страхлива оставка, след като цяла година ни убеждаваше колко са успешни и безалтернативни и как ще изкарат пълен мандат.

    След нея Борисов вече е в непрекъснат регрес и влече и ГЕРБ със себе си. Няма полезен ход, прави грешка след грешка. Само се оправдава. Предал е напълно инициативата на Радев, явно имаа договорка между него, Радев и Доган. Ще играе задкулисна подкрепа на новата сглобка след изборите.

    Опозиция на Радев остават единствено ДПС, Възраждане и Нинова!

    11:03 05.02.2026

  • 29 Нехиs

    0 0 Отговор
    Не са се покрили, а са оставили новите м

    11:03 05.02.2026

  • 30 И кой му е твърдия електорат?

    3 3 Отговор

    До коментар #19 от "Анджо":

    И той е омекнл, като дедо Бойко кожляка!

    11:04 05.02.2026

  • 31 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 4 Отговор
    МЕХМЕД,ЧО А ЧОРАПА НЕ ТИ ЛИ ИЗГЕЖДА ................... КАТО ЧОВЕК КОЙТО Е ГУZEH , КРИЕ НЕЩО И ...................... МОЖЕ ДА ГО КМРОМЕТИРА ...................

    Коментиран от #36

    11:08 05.02.2026

  • 32 Тц,тц

    1 3 Отговор
    Голям плач,голям рев за Борисов! Уплашен бил, страх го бил обзел!? Я го оставете ,нека сам се справя! Дотам и ние да го докараме,пък нека ни е зле..

    11:08 05.02.2026

  • 34 пашата

    2 2 Отговор
    А не бе сикаджииският герберски крадец и с-и-ята магнитска в Белене не в Дубай

    11:14 05.02.2026

  • 35 оня с коня

    5 3 Отговор
    Типично за Ограничените хора като Дикме е характерно че отчитат някакви факти,но НЕ ПРАВЯТ ИЗВОДИ от тях,което обезсмисля труда им.А е елементарно:Борисов е уплашен,обаче нероятно точно затова Партията му е Първа сила,на светлинни години по рейтинг пред останалите!И се пита в задачката:Толкова ли е трудно бе Ага да препоръчаш на Политическите Лидери да бъдат Уплашени като Борисов,ако искат Партиите им да са Фактор в Парламента?

    11:18 05.02.2026

  • 36 Ха ХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Катилът отново ръси екскраменти

    11:20 05.02.2026

  • 37 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Нехиs":

    Ха ха ха

    11:21 05.02.2026

  • 38 Дориана

    3 1 Отговор
    Страха и наглостта на Борисов вървят ръка за ръка. По трудния начин ще разбере, че времето вече му свърши.

    11:57 05.02.2026

  • 41 ,,,,,,

    1 0 Отговор
    ,кво става в К.ю.рдистан дикмето

    12:02 05.02.2026

  • 42 Бойче

    2 0 Отговор
    от зайчарника

    12:14 05.02.2026

  • 43 Послушен Z

    0 1 Отговор
    Борисов не е уплашен.Първа политическа сила е.От много години.
    Само дето вече одъртя.
    Но пак ще спечели.И 88мите избори ще спечели.Той е единствен и неповторим.

    12:30 06.02.2026

  • 44 бай Ставри

    0 0 Отговор
    Ммдааа !? Йоца е на свобода !?

    16:52 06.02.2026

