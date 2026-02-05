Мехмед Дикме за Бойко Борисов: Изглежда ми като един уплашен човек

"Най-голямата глупост, която беше направена, това е с промяната в Конституцията с оглед на това да се отменят правомощията на президента конституционно да не избира той самостоятелно министър-председателя за служебния кабинет. Сега политиците търсят начин да се справят с това, защото предложението на ГЕРБ да изберат нов председател на парламента е много екстравагантно и всъщност признават грешката с промяната на Конституцията". Това твърди в предаването "Тази сутрин" по бТВ бившият земеделски министър Мехмед Дикме.

"Искам да поздравя президентството, като институция и хората, които я представляват, се държат много достойно. Политиците не успяха да направят един бюджет, това, което им е работата, а се бъркат в работата на президентството", заяви Дикме. Според него Йотова ще намери най-добрия за министър-председател. Даде пример със Сергей Станишев - който не е имал административен, а само политически опит. "4 години беше един успешен министър-председател. Т.е въпросът е дали човекът ще бъде достатъчно комуникативен, защото неговата работа не е да върши някакви грандомански неща. Служебният кабинет трябва да организира провеждането на честни парламентарни избори, да не останат съмнения в обществото като предишния път. В обществото има наслоено едно недоверие, че той не е провел честни избори по най-добрия начин. Мисля че президентската институция вече има яснота. Най-важното е да има собствено мнение. Винаги някой с някого е свързан, не може да намерим равноотдалечен, да има характер, да не се подчинява", заяви Дикме.

Според него Андрей Гюров би могъл да бъде един добър министър-председател в служебния кабинет. "Слагам и една голяма въпросителна, защото този служебен кабинет може да изкара и до едни следващи парламентарни избори есента, защото антагонизмът между различните политически формации, това че те не могат да намерят път помежду си, това че те не могат да седнат на масата да водят един разумен диалог, един конструктивен диалог, заради всичко това много трудно би се създал нов кабинет след изборите. Мисля, че това е подготовка за едни следващи избори", подозира Дикме.

Според него Радев, колкото и да е критикуван, много добре си изигра своята роля: "Намери времето кога да излезе, защото точно сега е моментът, ако той сега не излезе с политическа формация, оттук нататък шансове няма. От друга страна обаче той даде един огромен шанс на вицепрезидентката, която сега е президент да се докаже до президентските избори и нищо чудно есента да имаме избори 2 в 1, а още по-интересно и за мен би било съвсем нормално за следващия президент да бъде журналист", заяви Дикме.

Той коментира, че не е работа на служебния кабинет да се занимава с прокуратура, със служби, би било грешно това нещо. Това е работа на един редовен кабинет. Работа на служебния кабинет е да успокои нещата, защото инфлацията сега е доста сериозна след 1 месец в еврото. Цените галопират, имаме една нестабилна политическа обстановка.

"Бойко Борисов два пъти го гледах при Цветанка Ризова. Добре го познавам, много сме работили заедно. Изглеждаше ми като един уплашен човек. Може би е уплашен от това, че времето на старите политици като че ли отминава. Идва ред, когато те трябва да излизат в пенсия, защото обществото търси нови лица. Много е важно дали Радев ще бъде първа политическа партия, дали ще бъде в първата тройка - това е изключително важно", коментира бившият министър.

Според него много отдавна е трябвало да бъде сменен Висшия съдебен съвет. "Политиците трябва да седнат да се разберат как да изберат нов състав".