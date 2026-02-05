Новини
Христина Христова: Ще се даде шанс за по-висока доходност на втората пенсия

5 Февруари, 2026 10:41 616 26

  • христина христова-
  • подфондове-
  • втора пенсия

Според бившия социален министър промените са попълване на празнота в законодателството

Христина Христова: Ще се даде шанс за по-висока доходност на втората пенсия - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Социалната комисия в парламента прие на първо четене промените в пенсионния модел, които предвиждат разделянето на втория стълб на три подфонда - динамичен, балансиран и консервативен. Основната цел е осигурените лица сами да избират инвестиционната стратегия за парите си, като целта е постигане на по-висока доходност.

В предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS бившият социален министър Христина Христова обясни, че тази промяна е заложена в самата логика на пенсионната ни система и не трябва да се възприема като радикална реформа. По думите ѝ това е начин да се разпредели рискът и да се даде възможност на хората с по-дълъг хоризонт до пенсиониране да натрупат повече средства.

Христова направи детайлен анализ на разликите в подфондовете, като подчерта, че те ще се базират на жизнения цикъл на работещите. На по-младите лица (до 50-годишна възраст) ще бъде предложен динамичен подфонд, който е по-рисков, но с потенциал за много по-висока доходност. За хората над 50 години е подходящ балансираният профил, а за тези, на които им остават по-малко от три години до пенсия - консервативният, където рискът е сведен до минимум.

Тя подчерта, че изборът ще бъде абсолютно доброволен. Ако даден млад човек не желае средствата му да се инвестират рисково, той може да избере балансиран фонд. Промените предвиждат също нов начин на формиране на таксите - намалява се таксата върху вноската, но се въвежда такса върху доходността. Христова определи това като „справедливо“, тъй като дружествата ще печелят само ако донесат реална печалба на осигурените лица.

► Втората пенсия е лична и се наследява

В отговор на обществените опасения, че парите на хората могат да „изчезнат“, Христова категорично заяви, че активите във втория стълб са гарантирани. „Единственият риск е доходността да не е много висока, но самите натрупани средства са по лични партиди и са собственост на човека“, обясни тя. Тя напомни съществената разлика с първия стълб - докато в солидарния фонд парите „изгарят“ при смърт на осигурения, във втория стълб те са наследствени и близките на починалия ги получават.

Защо сегашните втора пенсии са ниски?

Бившият министър коментира и недоволството на първите пенсионери, родени след 1960 г., чиито суми от частните фондове често са скромни. Според нея причините са обективни и са в резултат от по-трудните години в миналото:

Високият дял на сивата икономика и работата без договори през 90-те години;

Масовото осигуряване върху минимална работна заплата;

Периодите на висока безработица.

Христова посочи, че докато системата е разчетена за 40 години натрупване, сегашните пенсионери са внасяли средства само около 20 години, което не е достатъчно за достигане на пълния капацитет на втория стълб.

Христина Христова препоръча всеки работещ поне веднъж годишно да проверява състоянието на личната си партида в сайта на съответното пенсионно дружество, за да проследява доходността и редовността на вноските си.


Оценка 1.7 от 6 гласа.
Оценка 1.7 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    19 1 Отговор
    Втора пенсия няма да има.Вложиха парите в пирамиди.

    10:42 05.02.2026

  • 2 МАХНЕТЕ ТЕЗИ ПАРАЗИТИ

    16 0 Отговор
    КОЙТО ИСКА ЧАСТРЕН ФОНД МОЖЕ ДА СЕ ОСИГУРЯВА И САМ.А ИНАЧЕ РАЗЛИКАТА МЕЖДУ 1 ОТ НОИ И 2 ОТ НОИ+ ЧАСТЕН ФОНД Е 100-150 ЕВРА В ПОЛЗА НА САМО ДЪРЖАВНАТА ПЕНСИЯ ЗАСЕГА

    10:51 05.02.2026

  • 3 Грабеж

    23 1 Отговор
    25 години едни хора си живеят като царчета на наш гръб, а сега искат исъвсем да откраднат парите, "инвестирайки ги доходно". Тази кукумявка трябва имуществено да отговаря за всяка дума в тази реклама! Ако беше доброволно или изобщо нямаше да ги има или щяха да са няколко мъждукащи фирмички.

    Коментиран от #8, #14, #20

    10:52 05.02.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 1 Отговор
    НЯМА такова животно "ВТОРА ПЕНСИЯ"❗
    Това си е ДОПЪЛНЕНИЕТО към ОСНОВНАТА ПЕНСИЯ ❗
    Първата пенсия за "щастливците" родени след 01.01.1960.г. всъщност е САМО 80% от реалната за внасящите във фондове за "ВТОРА" пенсия❗

    10:52 05.02.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    15 0 Отговор
    Това са пълни глупости!

    Средно един работещ плаща около 240 000 лева удръжки за пенсии
    Средно един пенсионер взема 110 000 лева!

    При близо 4% удръжка за управление на средствата, само това - само по себе си, говорим за брутална кражба! По-добре да оставят опция за неплащане на вноски и всеки да се ограмоти малко и да инвестира сам - при същите удръжки и 40 години инвестиране от стаж ще вземе между 500 хил и 1 милион!

    10:53 05.02.2026

  • 6 само да попитам

    9 0 Отговор
    как ? като разрешите на пенсионерите да започнат втора работа ???

    10:55 05.02.2026

  • 7 Ъхъ

    14 1 Отговор
    Направихте " доброзорно участие" на милиони българи.Няма - не искам! Няма- недей! Сега,с техните натрупани пари над 17 милиарда,развързват ръцете на играчите,във формата на подхолдинг.Ще си играят на борсите ,без да им мигне окото.Кво им пука.Не са техни ! Печели тази година,прибира огромен дивидент.Догодина губи,или е на нула- губят доброзорните оф фф се! Нямало шанс от загуба!? Айде бе! Поне сме чели и гледали новини.Как на запад,фондове със финансови средства в размер на стотици милиарди ( при условие ,че те функционират от десетилетия,в същата среда) ,за един ден фалираха.И много от техните офф се, достигнали почти до финала за пенсиониране,се оказаха прошля ци,без един долар.Хиляди си посегнаха на живота.

    11:01 05.02.2026

  • 8 Вторият стълб

    15 1 Отговор

    До коментар #3 от "Грабеж":

    беше шапка на тояга за наши хора. Това стана около 2003г. когато задължиха всички на 43г. и по-млади да внасят във втория стълб за втора пенсия. Държавата ги задължава, първият пенсионер след 20г., управление на милиарди от частни фондове - пей сърце! Шефове, зам. шефове по 50-100к заплати,тия около тях малко по-ниски. Сега се сетиха, че при същите вноски към НОИ се плащат два пъти по-големи пенсии защото половината пари са директно от бюджета.

    11:09 05.02.2026

  • 9 Стенли

    7 1 Отговор
    Освен с размера на пенсията проблема в България е че все по малко хора доживяват да я получат особено при мъжете и дори да доживяват да я получат колко време след това я получават в задлъжняла до ушите Франция пенсионната възраст е шестдесет и две години и когато макарона поиска да бъде увеличена се вдигна почти гражданска война

    11:11 05.02.2026

  • 10 Постотърсачке спри се!

    11 1 Отговор
    На тоз проскубан бабушкер постоянно му пречат пенсионерите и все дава идеи как да ги довърши и бъдат ограбени.Смятайте какви тепигйози като Сачевца и тая слагат за митистри на социалното за да провеждат геноцида си към българския пенсионер.

    11:12 05.02.2026

  • 11 Мухаа ха!

    10 0 Отговор
    Абе защо давате трибуна и достъп до милиони хора,на тази явна лобистка на фондовете? Използват е като мюре,под формата "Бивш социален министър".Четат хората,и повечето от тях си мислят: Щом това го казва Социален министър - нищо че е бивш ,няма страшно!Имаме ли удръжки към НОИ- имаме! От нас и от работодателя.Тази паразитна структура,трябва да се премахне, по точно,да бъде на доброволен принцип: Който иска ,да става член,със съответна,индивидуална вноска.Някой ще си играе с мойте пари на " Тука има,тука нема " в продължение на 20-25 г,без да имам право да се откажа изобщо от него.Това е най голямата далавера в пенсионната система,измислена и гласувана от ето такива лобисти в НС.

    11:12 05.02.2026

  • 12 Славка

    10 1 Отговор
    Никъде по света няма задължително пенсионно осигуряване.Никъде!Как е възможно при задължително осигуряване при пенсиониране да получиш 20 евро пенсия??!?Тези пенсионни стълбове са пирамиди.

    11:19 05.02.2026

  • 13 Фондът трябва да е доброволен,

    8 0 Отговор
    а който иска може да си отделя 5% от заплатата (125лв. при 2500лв. заплата) да си ги превръща в €, $, злато, платина, сребро и за 480 месеца(40г.) ще има 60 000лв. или повече ако някои от спестовните инструменти поскъпне както златото например.

    11:24 05.02.2026

  • 14 Сврака

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Грабеж":

    Тази трътка с жар и плам лобираше за дъщеря си.Кой знае в кое министерство я уреди на бюро до живот.

    11:29 05.02.2026

  • 15 Ае стига

    9 1 Отговор
    С тези манипулации. Всички знаем какви са пенсиите и как няма да се увеличат. Само дето ще внасяме по 2000 € на година.

    11:30 05.02.2026

  • 16 потъне ли кораба.....никой не се интерес

    7 0 Отговор
    ува за знамето!това го има в ес и го въвеждат тук!Единственно ви спестяват ,че при смърт и при закупени акции или подобни провизии ще бъдете в невъзможност да вземете нещо ако сте наследници.Същото се отнася и за пари!Пиша ви защото имаме ........но това са .........ПС.Живях и в двете общества.За нормалните пчелички -работници демокраддцията е бандитско общество!Социализма във вида през 70-87 г бе много по човешко общество и то не само ,че бяхме млади!

    11:31 05.02.2026

  • 17 НЕЩО ИСТИНСКО

    3 0 Отговор
    Скоро писах, че 100 лева за пенсии, се връщат отново в държавата като 100 лева чрез ДДС само, защото след всяко вземане на ДДС остава остатък от тези 100 лева, които отново се облагат с ДДС, докато всички се върнат в държавата. Но нови 100 лева в икономиката правят над 100 лева ново БВП всяка година, Всичките цени са просто добавена стойност, за всички по веригата на услугите и стоките. България си удвоява БВП от 2004-2008г. защото всички взимат заеми и удвояват дългът, съответно потребление и инвестиции скачат, но и населението забогатява с 1000 милиарда лева - 10 пъти повече от БВП, на база, че движимото е на световни цени, свободен пазар е световни цени, но земята и недвижимите имоти, цената на фирмите скача 5-10 пъти.

    11:33 05.02.2026

  • 18 Павел Пенев

    12 0 Отговор
    Стига сте будалкали хората с втори и трети стълб на осигуряване, с втора и трета пенсия респективно. Истината е че пенсионните фондове у нас бяха ограбени от демократите и сега не могат да бъдат възстановени и за това се налага да бъдат попълвани от бюджета. Сега вече не може 3 милиона работещи да издържат 2,2 милиона пенсионери при това държавните служители не внасят нищо а дърпат заплати по десетки хиляди. Само членовете на ВСС получават по 30,000 лв. месечно, конституционните съдии също по толкова,главния прокурор, да не говорим за другите хрантутници депутати,министри, висши военни и полицаи, доктори мародери и т.н. и те ли ще получават втора и трета пенсия? Нищожества.

    11:38 05.02.2026

  • 19 Бабесата

    2 1 Отговор
    е абонирана в студиата

    12:04 05.02.2026

  • 20 Спомени

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Грабеж":

    Иван Костов и социалния му министър Иван Нейков ни уредиха с тия фондове и втора пенция, уредиха и едни техни приятели с няколко милиарда безотчетни пари, да си ги връткат, така за кефа и да припечелват по някой лев, колкото за хубав живот с всичките му там луксове - колко пък да е това.

    12:11 05.02.2026

  • 21 Боклуци.

    7 0 Отговор
    Със закон да задължавате хората да правят вноски в частни мутренски организации. Никой не очаква пенсии от тези пирамиди. Дано по-скоро стигнете до Петрохан и вие.

    12:34 05.02.2026

  • 22 Нещата с драскане

    3 0 Отговор
    по сайтовете няма да се променят към по-добро. Съдбата на даерщият се е предимно в неговите ръце.

    Коментиран от #23

    12:44 05.02.2026

  • 23 Давещият се.

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Нещата с драскане":

    Извинения.

    12:45 05.02.2026

  • 24 Дай Шанс !

    1 0 Отговор
    Дай Шанс !

    За По-Висока Доходност !

    За трудава Дейност !

    Така !

    С Един Коршум !

    Целиш !

    Два Проблема !

    Коментиран от #25

    13:34 05.02.2026

  • 25 Бабет !

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Дай Шанс !":

    Бабет !

    13:35 05.02.2026

  • 26 ПЕНКО

    1 0 Отговор
    ... ТАЗИ ВАМПИРЯСАЛА БАБИЧКА -В СЪУЧАСТИЕ СЪС СИМО -ПЕТНИСТАТА ХИЕНА --ПРОДАДЕ ЕРЕПЕТАТА НИ -НА ЧУЖДИ ИНТЕРЕСИ -- Да Пу..Е ДАНО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    13:38 05.02.2026

