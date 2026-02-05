Христина Христова: Ще се даде шанс за по-висока доходност на втората пенсия

Социалната комисия в парламента прие на първо четене промените в пенсионния модел, които предвиждат разделянето на втория стълб на три подфонда - динамичен, балансиран и консервативен. Основната цел е осигурените лица сами да избират инвестиционната стратегия за парите си, като целта е постигане на по-висока доходност.
В предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS бившият социален министър Христина Христова обясни, че тази промяна е заложена в самата логика на пенсионната ни система и не трябва да се възприема като радикална реформа. По думите ѝ това е начин да се разпредели рискът и да се даде възможност на хората с по-дълъг хоризонт до пенсиониране да натрупат повече средства.
Христова направи детайлен анализ на разликите в подфондовете, като подчерта, че те ще се базират на жизнения цикъл на работещите. На по-младите лица (до 50-годишна възраст) ще бъде предложен динамичен подфонд, който е по-рисков, но с потенциал за много по-висока доходност. За хората над 50 години е подходящ балансираният профил, а за тези, на които им остават по-малко от три години до пенсия - консервативният, където рискът е сведен до минимум.
Тя подчерта, че изборът ще бъде абсолютно доброволен. Ако даден млад човек не желае средствата му да се инвестират рисково, той може да избере балансиран фонд. Промените предвиждат също нов начин на формиране на таксите - намалява се таксата върху вноската, но се въвежда такса върху доходността. Христова определи това като „справедливо“, тъй като дружествата ще печелят само ако донесат реална печалба на осигурените лица.
► Втората пенсия е лична и се наследява
В отговор на обществените опасения, че парите на хората могат да „изчезнат“, Христова категорично заяви, че активите във втория стълб са гарантирани. „Единственият риск е доходността да не е много висока, но самите натрупани средства са по лични партиди и са собственост на човека“, обясни тя. Тя напомни съществената разлика с първия стълб - докато в солидарния фонд парите „изгарят“ при смърт на осигурения, във втория стълб те са наследствени и близките на починалия ги получават.
Защо сегашните втора пенсии са ниски?
Бившият министър коментира и недоволството на първите пенсионери, родени след 1960 г., чиито суми от частните фондове често са скромни. Според нея причините са обективни и са в резултат от по-трудните години в миналото:
Високият дял на сивата икономика и работата без договори през 90-те години;
Масовото осигуряване върху минимална работна заплата;
Периодите на висока безработица.
Христова посочи, че докато системата е разчетена за 40 години натрупване, сегашните пенсионери са внасяли средства само около 20 години, което не е достатъчно за достигане на пълния капацитет на втория стълб.
Христина Христова препоръча всеки работещ поне веднъж годишно да проверява състоянието на личната си партида в сайта на съответното пенсионно дружество, за да проследява доходността и редовността на вноските си.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
10:42 05.02.2026
2 МАХНЕТЕ ТЕЗИ ПАРАЗИТИ
10:51 05.02.2026
3 Грабеж
Коментиран от #8, #14, #20
10:52 05.02.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Това си е ДОПЪЛНЕНИЕТО към ОСНОВНАТА ПЕНСИЯ ❗
Първата пенсия за "щастливците" родени след 01.01.1960.г. всъщност е САМО 80% от реалната за внасящите във фондове за "ВТОРА" пенсия❗
10:52 05.02.2026
5 ДрайвингПлежър
Средно един работещ плаща около 240 000 лева удръжки за пенсии
Средно един пенсионер взема 110 000 лева!
При близо 4% удръжка за управление на средствата, само това - само по себе си, говорим за брутална кражба! По-добре да оставят опция за неплащане на вноски и всеки да се ограмоти малко и да инвестира сам - при същите удръжки и 40 години инвестиране от стаж ще вземе между 500 хил и 1 милион!
10:53 05.02.2026
6 само да попитам
10:55 05.02.2026
7 Ъхъ
11:01 05.02.2026
8 Вторият стълб
До коментар #3 от "Грабеж":беше шапка на тояга за наши хора. Това стана около 2003г. когато задължиха всички на 43г. и по-млади да внасят във втория стълб за втора пенсия. Държавата ги задължава, първият пенсионер след 20г., управление на милиарди от частни фондове - пей сърце! Шефове, зам. шефове по 50-100к заплати,тия около тях малко по-ниски. Сега се сетиха, че при същите вноски към НОИ се плащат два пъти по-големи пенсии защото половината пари са директно от бюджета.
11:09 05.02.2026
9 Стенли
11:11 05.02.2026
10 Постотърсачке спри се!
11:12 05.02.2026
11 Мухаа ха!
11:12 05.02.2026
12 Славка
11:19 05.02.2026
13 Фондът трябва да е доброволен,
11:24 05.02.2026
14 Сврака
До коментар #3 от "Грабеж":Тази трътка с жар и плам лобираше за дъщеря си.Кой знае в кое министерство я уреди на бюро до живот.
11:29 05.02.2026
15 Ае стига
11:30 05.02.2026
16 потъне ли кораба.....никой не се интерес
11:31 05.02.2026
17 НЕЩО ИСТИНСКО
11:33 05.02.2026
18 Павел Пенев
11:38 05.02.2026
19 Бабесата
12:04 05.02.2026
20 Спомени
До коментар #3 от "Грабеж":Иван Костов и социалния му министър Иван Нейков ни уредиха с тия фондове и втора пенция, уредиха и едни техни приятели с няколко милиарда безотчетни пари, да си ги връткат, така за кефа и да припечелват по някой лев, колкото за хубав живот с всичките му там луксове - колко пък да е това.
12:11 05.02.2026
21 Боклуци.
12:34 05.02.2026
22 Нещата с драскане
Коментиран от #23
12:44 05.02.2026
23 Давещият се.
До коментар #22 от "Нещата с драскане":Извинения.
12:45 05.02.2026
24 Дай Шанс !
За По-Висока Доходност !
За трудава Дейност !
Така !
С Един Коршум !
Целиш !
Два Проблема !
Коментиран от #25
13:34 05.02.2026
25 Бабет !
До коментар #24 от "Дай Шанс !":Бабет !
13:35 05.02.2026
26 ПЕНКО
13:38 05.02.2026