Отново е обявено частично бедствено положение в Ардино

Заради обилните валежи е обявено частично бедствено положение за 6 села в община Ардино, съобщиха от ОД на МВР в Кърджали.

Придошла от река Арда вода затвори пътя между селата Любено – Русалско – Латинка – Аврамово.

Полицейски екипи на РУ-Ардино осъществяват дежурство в района на моста край село Китница.

Полицаите не допускат преминаването през моста на хора и моторни превозни средства поради тежките атмосферни условия и опасност от произшествия.