Отново е обявено частично бедствено положение в Ардино

5 Февруари, 2026 11:03 691 4

  • ардино-
  • бедствено положение

Затворен е пътят между селата Любено – Русалско – Латинка – Аврамово

Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Заради обилните валежи е обявено частично бедствено положение за 6 села в община Ардино, съобщиха от ОД на МВР в Кърджали.

Придошла от река Арда вода затвори пътя между селата Любено – Русалско – Латинка – Аврамово.

Полицейски екипи на РУ-Ардино осъществяват дежурство в района на моста край село Китница.

Полицаите не допускат преминаването през моста на хора и моторни превозни средства поради тежките атмосферни условия и опасност от произшествия.


  • 1 Сила

    3 0 Отговор
    ДПС Ново начало крадат като старото ДПС ....оправете си инфраструктурата Мюмюне ...ние от" Кравай " ли да дойдем в Ардино да я ремонтираме !??

    11:14 05.02.2026

  • 2 ИВАН

    3 0 Отговор
    Това са си нормални зимни валежи, даже са малко по количество, за да има бедствено положение и да отнася мостове, значи някъде гората е изсечена, бранищата ги няма .... ама пуста човешка лакомия и алчност.

    Коментиран от #4

    12:01 05.02.2026

  • 3 Анонимен

    2 0 Отговор
    Гората задържа валежите.Изсечената гора е терор срещу природата.Последствията са стряскащи.

    14:35 05.02.2026

  • 4 Общо в тия селца

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "ИВАН":

    Я има, я няма стотина жители, основно възрастни хора... Страшничко е

    14:50 05.02.2026

