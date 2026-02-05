Отново е обявено частично бедствено положение в Ардино

Заради обилните валежи е обявено частично бедствено положение за 6 села в община Ардино, съобщиха от ОД на МВР в Кърджали.
Придошла от река Арда вода затвори пътя между селата Любено – Русалско – Латинка – Аврамово.
Полицейски екипи на РУ-Ардино осъществяват дежурство в района на моста край село Китница.
Полицаите не допускат преминаването през моста на хора и моторни превозни средства поради тежките атмосферни условия и опасност от произшествия.
1 Сила
11:14 05.02.2026
2 ИВАН
Коментиран от #4
12:01 05.02.2026
3 Анонимен
14:35 05.02.2026
4 Общо в тия селца
До коментар #2 от "ИВАН":Я има, я няма стотина жители, основно възрастни хора... Страшничко е
14:50 05.02.2026