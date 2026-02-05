Основната заплата на висш магистрат става 4874 евро

Висшият съдебен съвет (ВСС) одобри увеличение от 5% на възнагражденията на магистратите и служителите в съдебната система, считано от 1 януари 2026 г.
Повишението е значително по-ниско от заложения в проекта за бюджет за 2026 г. ръст от 18%, отбелязва специализираното издание „Лекс“. Причината е, че държавният бюджет за 2026 г. все още не е приет.
В удължителния закон е записано, че достигнатите към 31 декември 2025 г. основни месечни заплати в бюджетните организации не могат да бъдат променяни за съответната длъжност. Изключение се допуска единствено за служителите на минимална работна заплата и за еднократна индексация, равна на натрупаната годишна инфлация към същата дата. С решение от 21 януари тази година Министерският съвет определи годишната инфлация на 5% въз основа на индекса на потребителските цени, изчислен от Националния статистически институт. Именно този процент е приложен при актуализацията на възнагражденията в съдебната власт.
След увеличението основните заплати на магистратите на върховно ниво достигат 4874 евро (досега 9079 лв.). На апелативно ниво възнагражденията стават 4032 евро (7511 лв.). Съдиите и прокурорите на окръжно ниво в София ще получават 3606 евро (6716 лв.), а колегите им от останалите окръжни съдилища и прокуратури – 3334 евро (6210 лв.).
Заплатите в Софийския районен съд и Софийската районна прокуратура се повишават до 2928 евро (5454 лв.), а в районните структури в страната – до 2630 евро (4899 лв.).
Младшите магистрати също получават увеличение, като възнагражденията им вече са 2450 евро (досега 4564 лв.).
С 5% нарастват и добавките за ранг. За първи ранг те ще бъдат 258 евро (480 лв. досега), за втори – 354 евро (660 лв.), а за трети – 397 евро (740 лв.).
Освен основната си заплата, магистратите и съдебните служители получават допълнителни възнаграждения за стаж и ранг, както и ежегодни средства за работно облекло.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ДрайвингПлежър
Коментиран от #33
13:15 05.02.2026
3 логика
13:16 05.02.2026
4 Тото 1 и Тото 2
Това е главното и важното !
13:16 05.02.2026
5 адаша
13:16 05.02.2026
6 Библейска сентенция
13:17 05.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Слоностозъбест Абракадабър
13:18 05.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Раздута бюрокрация, пари за нищо
13:19 05.02.2026
11 Роки
Коментиран от #57
13:21 05.02.2026
12 Ама кой
За пенсионерите няма пари, ама за тези има.
Вие на глупаци линиправите,а?
13:23 05.02.2026
13 Kaлпазанин
13:24 05.02.2026
14 таквизи ми работи
13:27 05.02.2026
15 Хасковски каунь
13:28 05.02.2026
16 Гост
13:29 05.02.2026
17 Свещи
Коментиран от #23
13:29 05.02.2026
18 ОЛГА
13:30 05.02.2026
19 Бат Венце Сикаджията
Коментиран от #24
13:35 05.02.2026
20 Наско
13:35 05.02.2026
21 Георги
13:36 05.02.2026
22 Ортаците на Борисов и Пеевски
И кой го гласува?
Един ВСС с изтекъл срок на годност!
На протест и борба до дупка!
Коментиран от #34
13:37 05.02.2026
23 АБВ
До коментар #17 от "Свещи":"Свещи
да си купят с увеличенията..."
И аз им пожелах същото, но ме цензурираха от Факти. А уж цензурата съществувала само в Русия, Китай и други диктатури. Май си я има навсякъде б българските медии.
13:37 05.02.2026
24 Пърдене и секс
До коментар #19 от "Бат Венце Сикаджията":Освен заплатите взимат и тлъсти пенсии, пари за дрехи, бонуси, СБКО + даренията под масата!
Коментиран от #32, #62
13:40 05.02.2026
25 Тома
13:40 05.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Популацията
13:42 05.02.2026
28 Никой
Коментиран от #39
13:43 05.02.2026
29 Що , другите визшисти
До коментар #1 от "оня с коня":повече ли получават ?
13:43 05.02.2026
30 Пешо
13:43 05.02.2026
31 Какви висшисти
Уличници и мъжки и женски. Не можеш да ги различиш!
13:44 05.02.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Напротив
До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":Точно такива са и нужни на държавата за да не я съдят. Ако осъдят някой политик заплатата ще стане минус 100 000 €. Затова такъв случай досега няма.
13:46 05.02.2026
34 насила дарител
До коментар #22 от "Ортаците на Борисов и Пеевски":Не са ОРТАЦИ на Бойо и Дидко , а нехни ПОДЧИНЕНИ СЛУГИ ! Зависими и наведени , покорни и послушни !
13:49 05.02.2026
35 Тези същества
13:49 05.02.2026
36 ТИР
13:55 05.02.2026
37 Възмутен
Ех живи да ги оплачеш нашите магистрати с по близо 5000 евро заплати - как ли ще карат сега - как ще си плащат сметките. И защо ръста трябвало да е 18% - нали ни уверяват че инфлацията няма 3%.
Или те са заслужили в оправдаването на бандити и крадци и за това трябва да им се отблагодарим.
13:56 05.02.2026
38 мнение
13:57 05.02.2026
39 Помнещ
До коментар #28 от "Никой":"Работата е напрегната все пак"
Така е знаеш ли колко е трудно да издокараш Боко и Шиши невинни когато има явни доказателства срещу тях - онзи дето изнасяше парите с чували от банката ужким за магистралата какво стана с него - изпари се и никой вече не говори за него. Никой вече не говори за чекмеджето с евраците и златните кюлчета - ПП$ДБ добре го изпраха толупа.
14:02 05.02.2026
40 Предложение
Гласувацте!
Коментиран от #44
14:02 05.02.2026
41 Сребърниците са им толкова на боклуците
14:03 05.02.2026
42 Кристин Ретард
14:05 05.02.2026
43 Кристин Ретард
14:06 05.02.2026
44 Пенсионер
До коментар #40 от "Предложение":"да им бъдат увеличавани пенсиите, пропорционално на заплатите"
Че те и сега са на максималната пенсия - как да им ги увеличат. Най интересното е че на държавните служители не им удържат за здравни и пенсионни осигуровки но те винаги са здравно осигурени и са с най големите пенсии а в същото време ревът че за останалите пенсионери нямало пари. Ами огромната администрация на тлъсти заплати ако внасят ще има пари.
Коментиран от #48
14:09 05.02.2026
45 604
Коментиран от #47
14:10 05.02.2026
46 Ричард Естес
Вижте Полицията , Съда , Прокуратурата , Държавните регулатори ..............Дори там да има читав човек , той бива смазан и изхвърлен или погълнат от машината !
Коментиран от #49
14:12 05.02.2026
47 филоксерА
До коментар #45 от "604":ЩО ? Та Бб нали се хвалеше , че обичал да го набива с 200 !
14:13 05.02.2026
48 Винаги може
До коментар #44 от "Пенсионер":Повече.
Важното е да се гласува!
В БГ няматневъзможни неща!
Коментиран от #51
14:14 05.02.2026
49 Избирател
До коментар #46 от "Ричард Естес":Ами ако "евроатлантиците" от ПП$ДБ не бяха изпрали тиквата и прасето и не бяха ги върнали във властта сега тези двамата щяха да са просто лош спомен. Остави това ами миналата пролет когато имаше вот на недоверие те ги подкрепиха за да може тези добре да се окопаят във властта.
И сега пак лъжат че били срещу тях и че ужким те ги свалили и вече за последно нямали да си правят коалиция с тях.
14:17 05.02.2026
50 увеличението
14:22 05.02.2026
51 Пенсионер
До коментар #48 от "Винаги може":Ами аз гласувам ама едни млади джендита гласуват за "евроатлантици" които ни връщат Боко и Шиши пак във властта добре изпрани след като Радев с голям зор ги свали. Защото били "умнокрасиви" - и сега пак за тях ще гласуват и пак ще имаме "некоалиция" с двамата.
14:22 05.02.2026
52 Обаче
14:28 05.02.2026
53 Хавзис
14:43 05.02.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Здравка
До коментар #11 от "Роки":Същото което се очаква от работник в частното за 650 Евро Бруто или около 450 чисто / 900 лв по старому/ . само дето при тях е 4800 тоест около 10 пъти чистото . не съм чул за дефицит на съдии с такива заплати ,но виж за работници знаем ,че вече няма . За сега не са взели да вкарват пакистанци при тях на работа ,но знае ли човек в територията на големите заблуди и абсурди. Все пак там са децата на партийци ,бандити и мутри от прехода и те колят и бесят до дълбока старост .
Коментиран от #61
14:57 05.02.2026
58 Баба Яга
Коментиран от #64
15:02 05.02.2026
59 Любимец
15:09 05.02.2026
60 Магистрат
15:26 05.02.2026
61 Не е така
До коментар #57 от "Здравка":Има много не заети съдийски места особено на районно ниво.
15:29 05.02.2026
62 Амии
До коментар #24 от "Пърдене и секс":пърди и ти, кой те е спрял?
15:32 05.02.2026
63 Това е положението.
защото те били "независима" власт и не можело изпълнителната и законодателната да им го определят???!!!
И оттогава си нагласят такъв бюджет, че въпреки големите си заплати, бонуси, "семинари" и разходи
за какво ли не, в края на годината остават милиони за още бонуси...
16:24 05.02.2026
64 Така е.
До коментар #58 от "Баба Яга":"Кучето" е заровено в Конституцията, която уж заради "демократичните ценности" направи нашата съдебна власт "най-независимата" на света...
Помните ли, че преди да дойде на власт Боко обещаваше възмездие за кражбите и грабежа и за промени в гнилата съдебна система ? Даже по едно време говореше за свикване на Велико народно събрание, което да направи тази власт зависима от народа, като Главният прокурор и ВСС(Висшият Съдебен Съвет - "Правителството" на съдебната система) да се избират пряко от хората ! Но като се усети, че и той и неговата шайка ще имат нужда от милосърдието на "независимата" съдебна власт взе да се ослушва като с.виня в картофи! Даже направи всичко възможно да се обяви за "незадължителен" резултата от референдума организиран от екипа на Слави...
За българският "независим" съд доказателствата срещу платежоспособните престъпници
почти винаги са недостатъчни и спорни...
16:29 05.02.2026
65 ВСС част от правителството ли е ?
17:19 05.02.2026
66 Надявам се Президента да има нова по
17:24 05.02.2026
67 Кой е заложил в бюджета 18% увеличение
17:52 05.02.2026
68 То не е само заплатите
17:58 05.02.2026
69 Защо ми слагаш винаги минуси
18:15 05.02.2026
70 Умишлено следиш хората
18:21 05.02.2026
71 Трап
18:36 05.02.2026
72 С две думи сами си увеличили заплатите
20:06 05.02.2026
73 Трап
23:39 05.02.2026
74 Лазо
02:16 06.02.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.