Основната заплата на висш магистрат става 4874 евро

5 Февруари, 2026 13:07 2 324 75

Повишението е значително по-ниско от заложения в проекта за бюджет за 2026 г. ръст от 18%

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Висшият съдебен съвет (ВСС) одобри увеличение от 5% на възнагражденията на магистратите и служителите в съдебната система, считано от 1 януари 2026 г.

Повишението е значително по-ниско от заложения в проекта за бюджет за 2026 г. ръст от 18%, отбелязва специализираното издание „Лекс“. Причината е, че държавният бюджет за 2026 г. все още не е приет.

В удължителния закон е записано, че достигнатите към 31 декември 2025 г. основни месечни заплати в бюджетните организации не могат да бъдат променяни за съответната длъжност. Изключение се допуска единствено за служителите на минимална работна заплата и за еднократна индексация, равна на натрупаната годишна инфлация към същата дата. С решение от 21 януари тази година Министерският съвет определи годишната инфлация на 5% въз основа на индекса на потребителските цени, изчислен от Националния статистически институт. Именно този процент е приложен при актуализацията на възнагражденията в съдебната власт.

След увеличението основните заплати на магистратите на върховно ниво достигат 4874 евро (досега 9079 лв.). На апелативно ниво възнагражденията стават 4032 евро (7511 лв.). Съдиите и прокурорите на окръжно ниво в София ще получават 3606 евро (6716 лв.), а колегите им от останалите окръжни съдилища и прокуратури – 3334 евро (6210 лв.).

Заплатите в Софийския районен съд и Софийската районна прокуратура се повишават до 2928 евро (5454 лв.), а в районните структури в страната – до 2630 евро (4899 лв.).

Младшите магистрати също получават увеличение, като възнагражденията им вече са 2450 евро (досега 4564 лв.).

С 5% нарастват и добавките за ранг. За първи ранг те ще бъдат 258 евро (480 лв. досега), за втори – 354 евро (660 лв.), а за трети – 397 евро (740 лв.).

Освен основната си заплата, магистратите и съдебните служители получават допълнителни възнаграждения за стаж и ранг, както и ежегодни средства за работно облекло.


България
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ДрайвингПлежър

    63 5 Отговор
    Тая заплата и в лева да беше пак им е много - това са ненужни държавни трътляци!

    Коментиран от #33

    13:15 05.02.2026

  • 3 логика

    56 4 Отговор
    Заплатите на висшите магистрати трябва да са съобразени с нивото на останалите заплати. Иначе се получава пир по време на чума. Отделен е въпросът доколко правосъдната ни система се справя с поставените ѝ задачи.

    13:16 05.02.2026

  • 4 Тото 1 и Тото 2

    51 3 Отговор
    0ставете тези ОФИЦИАЛНИ пари , които получават. Кажете колко са НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИТЕ. Пари от хора като Пепи Еврото и Мартин Нотариуса !
    Това е главното и важното !

    13:16 05.02.2026

  • 5 адаша

    37 0 Отговор
    Ама как така само 5%?! Утре всички съдии на протест пред съдебната палата!

    13:16 05.02.2026

  • 6 Библейска сентенция

    23 3 Отговор
    На този ,който има ще му се даде, а на този , който няма ще му се отнеме и малкото ,което има! - библейска сентенция, срещана няколко пъти в Евангелията (например Матей 25:29, Матей 13:12, Марк 4:25, Лука 19:26)

    13:17 05.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Слоностозъбест Абракадабър

    35 1 Отговор
    А какво са свършили , за да получават тези пари ? Остава усещането , че не им се работи или го правят само в нечия полза , за този който плаща най-много !

    13:18 05.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Раздута бюрокрация, пари за нищо

    26 2 Отговор
    Просто ей така си говоря сам се зачудих ако този тип заплати бъдат драстично намалени и много в случаи напълно съкратени какъв лист ще е дефицита на България дали ще е по малко от 7 милиарда лева (2025)

    13:19 05.02.2026

  • 11 Роки

    24 2 Отговор
    Ако бяха по 40 хиляди евро заплатите, щеше да има справедливост. За 4800 евро какво може да очаква Андрешко от преуморения от отпуски, почивки, екскурзии, командировъчни и допълнителни награди магистрат!

    Коментиран от #57

    13:21 05.02.2026

  • 12 Ама кой

    26 1 Отговор
    Ще ги плаща тези заплати бе??
    За пенсионерите няма пари, ама за тези има.
    Вие на глупаци линиправите,а?

    13:23 05.02.2026

  • 13 Kaлпазанин

    16 1 Отговор
    Джобни пари ,и къде е правосъдието .питам аз и отговор не искам ,взети от нас ,и против нас

    13:24 05.02.2026

  • 14 таквизи ми работи

    22 1 Отговор
    Основната пенсия на моята майка става 374 евро. И кво правим по случая? Да я направя депутатка,ли,че пенсията й да порастне? Или да я пратя на пазара на труда,да работи още 15 години?!?!

    13:27 05.02.2026

  • 15 Хасковски каунь

    6 0 Отговор
    Ох на дядаааа

    13:28 05.02.2026

  • 16 Гост

    18 2 Отговор
    За нищо правене си е доста добра заплата.Надявам се едва едва да им стига за лекарства!

    13:29 05.02.2026

  • 17 Свещи

    22 1 Отговор
    да си купят с увеличенията...

    Коментиран от #23

    13:29 05.02.2026

  • 18 ОЛГА

    21 1 Отговор
    Честито на 600 000 армия пенсионери с 330 евро месечно!С протести промяна - НЯМА!

    13:30 05.02.2026

  • 19 Бат Венце Сикаджията

    20 1 Отговор
    Срам нямат. Срам дори и капчица. Такива висшисти са, че ако ви покажа как са решавали дела за главата ще се хванете. Ей от тези тръгва инфлацията. Голяма , даже огромна заплата, насреща нищо изработено. Само пърдене из канцелариите.

    Коментиран от #24

    13:35 05.02.2026

  • 20 Наско

    18 1 Отговор
    Машала!Един корумпиран съдия да взема колкото едно чисто и просто ченге!Те и едните и другите не разчитат на заплата.Народа ги храни обилно!Държавата е за хижата над Петрохан!Нека и в повече!

    13:35 05.02.2026

  • 21 Георги

    12 0 Отговор
    и викате няма осъден политик... странно

    13:36 05.02.2026

  • 22 Ортаците на Борисов и Пеевски

    18 0 Отговор
    Не им дреме, че нямаме бюджет, не им пука че престъпността е завладяла всички нива в обществото, не ги е еня че правосъдниците са се превърнали на секретарки на « политиците», ама си увеличаватьзаплатите!
    И кой го гласува?
    Един ВСС с изтекъл срок на годност!
    На протест и борба до дупка!

    Коментиран от #34

    13:37 05.02.2026

  • 23 АБВ

    14 1 Отговор

    До коментар #17 от "Свещи":

    "Свещи
    да си купят с увеличенията..."

    И аз им пожелах същото, но ме цензурираха от Факти. А уж цензурата съществувала само в Русия, Китай и други диктатури. Май си я има навсякъде б българските медии.

    13:37 05.02.2026

  • 24 Пърдене и секс

    18 1 Отговор

    До коментар #19 от "Бат Венце Сикаджията":

    Освен заплатите взимат и тлъсти пенсии, пари за дрехи, бонуси, СБКО + даренията под масата!

    Коментиран от #32, #62

    13:40 05.02.2026

  • 25 Тома

    14 0 Отговор
    Колкото повече е заплатата толкова повече ще трябва за рушфета за услугите от тези държавни мафиоти

    13:40 05.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Популацията

    13 0 Отговор
    намалява със страхотно темпо но броя на магистратите расте със същото, както и заплатите им. Близо е деня когато всичко що мърда из територията ще е съдия или подобен б. клк.

    13:42 05.02.2026

  • 28 Никой

    2 10 Отговор
    Работата е напрегната все пак.

    Коментиран от #39

    13:43 05.02.2026

  • 29 Що , другите визшисти

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    повече ли получават ?

    13:43 05.02.2026

  • 30 Пешо

    9 0 Отговор
    Да изпукат даноооооо.

    13:43 05.02.2026

  • 31 Какви висшисти

    17 0 Отговор
    Купени дипломи, кой с пари, кой с плът!
    Уличници и мъжки и женски. Не можеш да ги различиш!

    13:44 05.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Напротив

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    Точно такива са и нужни на държавата за да не я съдят. Ако осъдят някой политик заплатата ще стане минус 100 000 €. Затова такъв случай досега няма.

    13:46 05.02.2026

  • 34 насила дарител

    10 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ортаците на Борисов и Пеевски":

    Не са ОРТАЦИ на Бойо и Дидко , а нехни ПОДЧИНЕНИ СЛУГИ ! Зависими и наведени , покорни и послушни !

    13:49 05.02.2026

  • 35 Тези същества

    13 0 Отговор
    Явно живеят в друга държава

    13:49 05.02.2026

  • 36 ТИР

    10 0 Отговор
    Абе някой замисля ли се че на висока заплата 18 % идват като 1/2 от минималната....

    13:55 05.02.2026

  • 37 Възмутен

    16 1 Отговор
    "Повишението е значително по-ниско от заложения в проекта за бюджет за 2026 г. ръст от 18%"

    Ех живи да ги оплачеш нашите магистрати с по близо 5000 евро заплати - как ли ще карат сега - как ще си плащат сметките. И защо ръста трябвало да е 18% - нали ни уверяват че инфлацията няма 3%.

    Или те са заслужили в оправдаването на бандити и крадци и за това трябва да им се отблагодарим.

    13:56 05.02.2026

  • 38 мнение

    12 0 Отговор
    Без цялостна реформа в съдебната система и без да се върнат парите на българите от овшорките в България,всичко ще води до пълната гибел на нацията ни....

    13:57 05.02.2026

  • 39 Помнещ

    8 0 Отговор

    До коментар #28 от "Никой":

    "Работата е напрегната все пак"

    Така е знаеш ли колко е трудно да издокараш Боко и Шиши невинни когато има явни доказателства срещу тях - онзи дето изнасяше парите с чували от банката ужким за магистралата какво стана с него - изпари се и никой вече не говори за него. Никой вече не говори за чекмеджето с евраците и златните кюлчета - ПП$ДБ добре го изпраха толупа.

    14:02 05.02.2026

  • 40 Предложение

    1 5 Отговор
    Предлагам на тези, които имат повече от 20 години непрекъснат трудов стаж и СА се пенсионирали от системата, да им бъдат увеличавани пенсиите, пропорционално на заплатите!
    Гласувацте!

    Коментиран от #44

    14:02 05.02.2026

  • 41 Сребърниците са им толкова на боклуците

    7 0 Отговор
    Срещу които вържат ежедневно служебни престъпления срещу народа и държавата по поръчки на тиквата и прасето...от над 20 години ги вършат тия тежки престъпления....тия пари им пожелавам само за св .... да ги дават

    14:03 05.02.2026

  • 42 Кристин Ретард

    10 0 Отговор
    И пак не им стига, и пак корумпирани до ушите! До един!

    14:05 05.02.2026

  • 43 Кристин Ретард

    10 0 Отговор
    Всичките да ги дадат за свещи. Амин!

    14:06 05.02.2026

  • 44 Пенсионер

    6 0 Отговор

    До коментар #40 от "Предложение":

    "да им бъдат увеличавани пенсиите, пропорционално на заплатите"

    Че те и сега са на максималната пенсия - как да им ги увеличат. Най интересното е че на държавните служители не им удържат за здравни и пенсионни осигуровки но те винаги са здравно осигурени и са с най големите пенсии а в същото време ревът че за останалите пенсионери нямало пари. Ами огромната администрация на тлъсти заплати ако внасят ще има пари.

    Коментиран от #48

    14:09 05.02.2026

  • 45 604

    4 0 Отговор
    И безплатни вибратори им дават ....

    Коментиран от #47

    14:10 05.02.2026

  • 46 Ричард Естес

    9 0 Отговор
    Много е гадно усещането , че всички възлови позиции в България са превзети , зависими и подчинени на индивидите от Тандема - ББ ДП
    Вижте Полицията , Съда , Прокуратурата , Държавните регулатори ..............Дори там да има читав човек , той бива смазан и изхвърлен или погълнат от машината !

    Коментиран от #49

    14:12 05.02.2026

  • 47 филоксерА

    4 0 Отговор

    До коментар #45 от "604":

    ЩО ? Та Бб нали се хвалеше , че обичал да го набива с 200 !

    14:13 05.02.2026

  • 48 Винаги може

    3 2 Отговор

    До коментар #44 от "Пенсионер":

    Повече.
    Важното е да се гласува!
    В БГ няматневъзможни неща!

    Коментиран от #51

    14:14 05.02.2026

  • 49 Избирател

    6 0 Отговор

    До коментар #46 от "Ричард Естес":

    Ами ако "евроатлантиците" от ПП$ДБ не бяха изпрали тиквата и прасето и не бяха ги върнали във властта сега тези двамата щяха да са просто лош спомен. Остави това ами миналата пролет когато имаше вот на недоверие те ги подкрепиха за да може тези добре да се окопаят във властта.

    И сега пак лъжат че били срещу тях и че ужким те ги свалили и вече за последно нямали да си правят коалиция с тях.

    14:17 05.02.2026

  • 50 увеличението

    4 0 Отговор
    Зависи на коя магистрала работят..

    14:22 05.02.2026

  • 51 Пенсионер

    4 1 Отговор

    До коментар #48 от "Винаги може":

    Ами аз гласувам ама едни млади джендита гласуват за "евроатлантици" които ни връщат Боко и Шиши пак във властта добре изпрани след като Радев с голям зор ги свали. Защото били "умнокрасиви" - и сега пак за тях ще гласуват и пак ще имаме "некоалиция" с двамата.

    14:22 05.02.2026

  • 52 Обаче

    3 1 Отговор
    Има едн много съшествена подробност, че основните доходи на висшите корумпета са им от "дарения", а тия близо 5000 левро са им джобните за семки и бонбонки.

    14:28 05.02.2026

  • 53 Хавзис

    3 0 Отговор
    Никой от тези не работи за заплата . Милионите им идват от разпределителите на средства -адвокатите . Те разпределят на прокурора и на съдията . На статуята на Темида в България ,вместо кърпа на очите ,трябваше да са поставени пачки ,но не е късно.

    14:43 05.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Здравка

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Роки":

    Същото което се очаква от работник в частното за 650 Евро Бруто или около 450 чисто / 900 лв по старому/ . само дето при тях е 4800 тоест около 10 пъти чистото . не съм чул за дефицит на съдии с такива заплати ,но виж за работници знаем ,че вече няма . За сега не са взели да вкарват пакистанци при тях на работа ,но знае ли човек в територията на големите заблуди и абсурди. Все пак там са децата на партийци ,бандити и мутри от прехода и те колят и бесят до дълбока старост .

    Коментиран от #61

    14:57 05.02.2026

  • 58 Баба Яга

    4 1 Отговор
    Тия клатикрачоли и фусти в тоги нищо съществено не вършат, не работят качествено и усърдно, безпристрастно и неподкупно, честно, за да получават такива дебели заплати. Тия са върха на пирамидата от лакоми търтеи, изяждащи продукта на милиони пчелички, работещи за 10 пъти по-ниски заплати. При соца разликата мегжду най-високи и най-ниски заплати беше до 3 пъти, сега 10-15 пъти. Стига бе, ненаядни негадяйи. Кой ще оправи тая страна, превърната в колония??! Иска се коренна промяна в заплатите в държавния сектор и ликвидиране на такщива аномалии в заплатите.

    Коментиран от #64

    15:02 05.02.2026

  • 59 Любимец

    1 0 Отговор
    И нашите политици в оставка ли го решиха това . Но дори да не е оставката тези трябва да се проверят кой какво е свършил реално и колко завършени с осъдителни присъди имат срещу зверове и бандити . Като си съберат парите от тях ,тогава да разпределят . Не рушветите от тях , а от дадените присъди защото и това не правят . Кого са осъдили ,колко са събрали реално и тогава за заплати да говорят . Имали папки със дела натрупани . Ще има щом им плащат политици на калпак без мярка за принос към справедливост и общество. А всички бандити в НСъбрание най-лесно чужди пари раздават макар и със свито сърце ,че не са присвоили и тях. Индулгенция.

    15:09 05.02.2026

  • 60 Магистрат

    2 0 Отговор
    Кеффф🤗 плюс клас, плюс ранг, плюс някое бонусче...кой кат нен

    15:26 05.02.2026

  • 61 Не е така

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Здравка":

    Има много не заети съдийски места особено на районно ниво.

    15:29 05.02.2026

  • 62 Амии

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Пърдене и секс":

    пърди и ти, кой те е спрял?

    15:32 05.02.2026

  • 63 Това е положението.

    1 2 Отговор
    През 2001 г. съдебната система(мафия) си осигури чрез Конституционния съд сама да си определя бюджета,
    защото те били "независима" власт и не можело изпълнителната и законодателната да им го определят???!!!
    И оттогава си нагласят такъв бюджет, че въпреки големите си заплати, бонуси, "семинари" и разходи
    за какво ли не, в края на годината остават милиони за още бонуси...

    16:24 05.02.2026

  • 64 Така е.

    1 2 Отговор

    До коментар #58 от "Баба Яга":

    "Кучето" е заровено в Конституцията, която уж заради "демократичните ценности" направи нашата съдебна власт "най-независимата" на света...
    Помните ли, че преди да дойде на власт Боко обещаваше възмездие за кражбите и грабежа и за промени в гнилата съдебна система ? Даже по едно време говореше за свикване на Велико народно събрание, което да направи тази власт зависима от народа, като Главният прокурор и ВСС(Висшият Съдебен Съвет - "Правителството" на съдебната система) да се избират пряко от хората ! Но като се усети, че и той и неговата шайка ще имат нужда от милосърдието на "независимата" съдебна власт взе да се ослушва като с.виня в картофи! Даже направи всичко възможно да се обяви за "незадължителен" резултата от референдума организиран от екипа на Слави...

    За българският "независим" съд доказателствата срещу платежоспособните престъпници
    почти винаги са недостатъчни и спорни...

    16:29 05.02.2026

  • 65 ВСС част от правителството ли е ?

    2 1 Отговор
    Защото увеличенията се дават от бюджета а бюджета се управлява от правителството. Но в текста пише че решението е на ВСС. Но кой разполага с обществения ресурс. Не е ли правителството.

    17:19 05.02.2026

  • 66 Надявам се Президента да има нова по

    2 0 Отговор
    Справедлива парична политика. То явно трябват промени в конституцията но не би трябвало да се свиква ВНС защото ако спечелят ГЕРБ и ДПС и ППДБ нищо добро няма да стане. Трябва мнозинство в редовен парламент.

    17:24 05.02.2026

  • 67 Кой е заложил в бюджета 18% увеличение

    2 1 Отговор
    На същите тези заплати. Според мен и 5% са незаслужени а какво остава 18%. Излиза че който е заложил тия високи проценти за увеличаване на заплатите си купува индулгенция за в бъдеще ако се наложи.

    17:52 05.02.2026

  • 68 То не е само заплатите

    3 1 Отговор
    Администрацията в България разполага с комфорт и с много други привилегии. Получава бонуси и не плаща осигуровките си. Поправете ме ако не е вярно.

    17:58 05.02.2026

  • 69 Защо ми слагаш винаги минуси

    0 0 Отговор
    Кое не е вярно. Напиши си аргументите. Явно подкрепяш властимащите по някаква причина. Или от страх но това не е оправдание.

    18:15 05.02.2026

  • 70 Умишлено следиш хората

    0 0 Отговор
    И слагаш минус. Политкоректен си.

    18:21 05.02.2026

  • 71 Трап

    0 1 Отговор
    Идеално. Аз тъкмо се набутах на хранилката помощник и взимам 90% от тази на младши магистрат. 2150 ойро ми е брутната.

    18:36 05.02.2026

  • 72 С две думи сами си увеличили заплатите

    0 0 Отговор
    От бюджета а правителството е задължено да им ги дава обаче трябва народа да пълни бюджета като си няма друга работа.

    20:06 05.02.2026

  • 73 Трап

    0 0 Отговор
    А парите за дрехи кога ще ги преведат? Миналата година са взели 5 бона. Тая година ще са поне 5500 плюс 1900 ойро заплата. Ще профукам поне 250 ойро по залагания да му е гадно на Ганьо голтака.

    23:39 05.02.2026

  • 74 Лазо

    0 0 Отговор
    Браво, браво, за работа като да риташ умряло куче 5 хил еврака на месец. В Белгия и франция ряпа да лапат, надминахме ги по стандарт. Хубавото е, че България скоро ще изчезне.

    02:16 06.02.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

