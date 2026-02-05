Новини
От герой на „Духлата“ до най-търсения човек в държавата за клането в "Петрохан": Кой е Ивайло Калушев?

От герой на „Духлата" до най-търсения човек в държавата за клането в "Петрохан": Кой е Ивайло Калушев?

5 Февруари, 2026 14:41 5 142 54

  • ивайло калушев-
  • петрохан-
  • убийство-
  • тройно убийство-
  • мафиотско убийство

Тогава, заради рязко покачване на нивото на подземните води, група от хора, сред които и деца, остава затворена в пещерата в продължение на близо 50 часа

От герой на „Духлата“ до най-търсения човек в държавата за клането в "Петрохан": Кой е Ивайло Калушев? - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Продължава разследването на тройното убийство в хижа край Петрохан, при която бяха открити телата на трима убити, а един, Ивайло Калушев, се издирва. На този фон изплуваха детайли от неговото минало, свързани с една от най-мащабните спасителни операции у нас.

Архивна справка показва, че през 2010 г. Калушев е участвал в спасяването на хора, блокирани в пещерата „Духлата“ край село Боснек.

Тогава, заради рязко покачване на нивото на подземните води, група от хора, сред които и деца, остава затворена в пещерата в продължение на близо 50 часа. Ситуацията е определена като изключително рискова и предизвиква напрежение в цялата страна. Калушев се откроява като един от ключовите спасители, помогнали за извеждането на блокираните, предава NOVA.

Кризата през 2010 г. е толкова сериозна, че тогавашният министър-председател Бойко Борисов лично отива на място, за да се срещне със спасителите и децата след успешния край на операцията.

Архивните кадри показват Калушев като част от екипа, действал в изключително тежки условия – студ, висока влажност и ограничени запаси от храна.

По думите на спасените, водата в пещерата се е покачвала бързо, което е наложило преместване към по-високи участъци. Хората са се справяли с минимални ресурси, като са затопляли вода и са разчитали на опита на спасителите. Самият Калушев тогава отказва да бъде наричан герой, определяйки себе си просто като спасител, изпълняващ дълга си.

Днес мъжът е в неизвестност и е обявен за издирване. Засега неофициалната информация от разследването показва, че той е един от заподозрените за тройното убийство.

А все повече познати на убитите и на издирвания Ивайло Калушев се съмняват във версиите на разследващите. Част от психолозите пък отхвърлят версията убийството да е религиозно, тъй като липсват данни за секта.

В обкръжението на Калушев до скоро е бил журналистът Владимир Йончев.

Той е посещавал хижата край Петрохан и смята, че районът не е избран случайно. Предполага, че причина за убийството е работата им като рейнджъри, които са наблюдавали района, който е близо до границата със Сърбия.

"Там със сигурност е най-голямата пещерна система. Като се оцветят водите излизат на 25 км. Предполагам, че са станали свидетели на нещо, което не е трябвало да видят", смята Йончев.

Според психолозите става въпрос за показно убийство, за което не е изключено рейнджърите да са предполагали.

"Тук говорим за професионално убийство, изключително хладнокръвно. По отношение на сигнала, който е подаден като заплаха, това също влиза като потвърждение по отношение на логиката на това престъпление, тук говорим за една категоричност и висок професионализъм. Не стои версията за сектата, защото сред доказателствата няма такива доказващи религиозна основа", смята криминалният психолог Светлана Димитрова.

След убийството стана ясно, че сдруженията стопанисвали хижата са имали рамково споразумение с МОСВ, което е било подписано то министър Борислав Сандов и прекратено в средата на миналата година. Според Стефан Миланов от Клуб Z министерството не е понесло щета в тази ситуация, а въпросът е този документ на тях каква работа им върши.

Владимир Йончев посочи, че може би споразумението е било сключено с цел легитимация пред бракониери и други желаещи да осъществят незаконна дейност.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    24 28 Отговор
    Важният е Дечо Василев счетоводителят на Бойко Борисов.Останалите са му охраната.

    Коментиран от #13, #14, #28, #33

    14:43 05.02.2026

  • 2 Пич

    18 0 Отговор
    Бях започнал да ви разправям , но ТЕ пък започнаха да ме трият , та няма да се хабя !!!

    Коментиран от #5

    14:43 05.02.2026

  • 3 Не търсете

    29 0 Отговор
    Него,а много добре знаете кои..
    Тези дето са му дърпали конците..

    14:44 05.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Давай

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Пак де

    Коментиран от #12

    14:45 05.02.2026

  • 6 Най търсения

    6 4 Отговор
    Човек беше Жоро Милионера

    14:46 05.02.2026

  • 7 кой е васко боклука

    33 1 Отговор
    и какви са тея "национални" частни въоръжени организации ?

    14:47 05.02.2026

  • 8 Ясно

    30 1 Отговор
    Ще се замете всичко под килима и ние нищо няма да разберем. Защо ли не се учудвам.

    14:48 05.02.2026

  • 9 ИСТИНАТА

    28 4 Отговор
    Е ТАЗИ:
    СРЕТЕН Е ТРЕНИРАЛ И ВЕЧЕ Е ГОТОВ ЗА СЪЩИНСКАТА РАБОТА.

    14:48 05.02.2026

  • 10 прокопи

    12 4 Отговор
    Агент Купър ще разреши случая. Оня - и.ф. ...

    14:49 05.02.2026

  • 11 честен ционист

    18 25 Отговор
    Пещерата на Чекмеджан Баба и 40-те разбойника.

    Коментиран от #17

    14:49 05.02.2026

  • 12 Пич

    24 0 Отговор

    До коментар #5 от "Давай":

    Хубаво , но продължи със собствено мислене маркираното! Герои от туй онуй , ама Мексико , парашутисти , гмуркачи , катерачи....... Направо мечтата за блекопс..... Във един филм бате Арни продаваше обувки , а работеше като Заличител!!!

    14:51 05.02.2026

  • 13 Значи

    16 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Бойо е за разс......пит.

    14:51 05.02.2026

  • 14 Любопитен

    21 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Абе търтей, защо мислиш че което е важно за теб е важно и за другите? Ти какъв взе да се изживяваш, на депутат ли?

    14:51 05.02.2026

  • 15 Мдааааааа

    35 0 Отговор
    Да хванат убиеца ли? Ааааа, може ...можеее.......ако случайно си е оставил личната карта на масата в хижата може и да видят кой е. Ама пак ще им е проблем да го хванат. Щото те вече повече от година издирват синчето на прокурора от Перник, пък той си вилнее и пуска видеа по интернет.

    14:55 05.02.2026

  • 16 Дедо Мраз

    18 3 Отговор
    Сигурно са пречели на някого.

    Коментиран от #32

    14:56 05.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Журнал

    13 2 Отговор
    Ак са останали почтени и смели хора в службите ще разпардушинат всичко.В противен случай ще се спотайват,защото си е за спотайване.

    15:01 05.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Парвани

    18 1 Отговор
    Истината няма да се разкрие ,може би разстреляните да знаят нещо за много пари и за това са ликвидирани??????????!!!

    15:03 05.02.2026

  • 22 Ххххххх

    22 10 Отговор

    До коментар #20 от "Кккккккк":

    Не знам какъв си или какво си, ама деца е имало, от ДАНС снощи го съобщиха по телевизията.

    15:05 05.02.2026

  • 23 Организатор

    10 13 Отговор
    На пидофилска мрежа с " къщи", в Мексико и Испания, тази в Петрохан също.

    Коментиран от #30

    15:13 05.02.2026

  • 24 Известен

    14 0 Отговор
    Хазяин на Васил Терзиев, със сходни детски мечти

    15:14 05.02.2026

  • 25 кой знае

    16 6 Отговор
    какви оргии далавери и извращения е имало та ги изпотрепят

    15:24 05.02.2026

  • 26 Сила

    22 1 Отговор
    Последно инфо...преди време завел 10 годишно момченце на екскурзия в Непал ???! Куку руку , вафла чудна ....и аз и мой познати сме се занимавали и се занимаваме с екстремни спортове , но никога не сме правили нещо толкова "екстремно" ....!!!

    15:25 05.02.2026

  • 27 Бени Пича

    16 3 Отговор
    Не е важно, какво са правели а как са убити. Ясно е, че работата не е чиста, но първо с какво са убити, ако е с пистолет значи стрлеца е бил вътре (нали е много охранявана зоната), което предполага че е част от групата. Ако е с пушка тип карабина може и от разстояние да са ги отстреляли, значи че може и да не е човек от групата или поне вътрешен човек. Ако е с пистолет, някой знае кой е, ако е с пушка нещата стават трудни за установяване, освен ако не се юрнат да търят следи из гората.
    Както и да най-много се забавлявам с всички изказвания на ППДБ, защото явно и им припари под Д-то.

    15:29 05.02.2026

  • 28 Абе

    16 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не знам за ББ, но ПП-тата и платени демократични журналисти и разни НПО са яко изнесени тук. Демокрацията работи.

    15:42 05.02.2026

  • 29 Накратко

    12 2 Отговор
    ППДБраст набъркан в бизнесите на ГЕРБСДС и ДПСтата

    15:42 05.02.2026

  • 30 Ех че бавняр

    15 1 Отговор

    До коментар #23 от "Организатор":

    Бизнесът е наркотици, бе и диот, наркотици!

    15:44 05.02.2026

  • 31 Лично мнение

    16 16 Отговор
    Тези мъже са били в добра спортна форма, имали са оръжия и кучета вълкодави. Сградата е била с охранителна система. Не ми се вярва да са се дали лесно. Затова си мисля, че срещу тях са били професионалисти, обучени да ликвидират нежелани личности. Мисля също, че акцията е била прецизно обмислена и организирана, затова убийците са успели да изпълнят замисъла.
    Въпросът е дали загиналите са видяли нещо, което не е трябвало да виждат и така са станали нежелани свидетели или пък са имали някаква информация и в даден момент е станало неизгодно за някого това, че освен него и други хора имат тази информация.
    Дали някога ще разберем истината?
    Жалко за загиналите, вършили са полезна работа в този район на Стара планина.

    15:45 05.02.2026

  • 32 Браво г-н Колоумб

    15 0 Отговор

    До коментар #16 от "Дедо Мраз":

    естествено че са пречили на конкуренцията в трафика през границата

    15:46 05.02.2026

  • 33 Браво бе софинеца

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    За тая продробност Бареката е писал едва вчера, пък ти го коментираше от втория ден тук.

    15:54 05.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 анонимен

    14 0 Отговор
    Никой не споменава най-важното - с какво се издържали тези хора-на заплата ли са , кой им плаща?, във всяко престъпление се търси и една основна нишка и тя е - ПЪТЯТ НА ПАРИТЕ.

    16:02 05.02.2026

  • 36 Горски

    12 2 Отговор
    Докога ще си затваряме очите за "Демонична България"? Дано кошмарът от хижа "Петрохан" отвори Кутията на Пандора. Дано прочисти обществетната отрова, като досиетата "Епстийн". Докога ще си затваряме очите, че извращенията, педофилията, хомо сексуализма, сектанщината си имат точен адрес и покровители? И този адрес съвпада с адреса на ДБ, фирмите от обръча на "Капитал", техните НПО-та и Столична община в лицето на най-посредствения и вреден кмет в новата ни история Васил Терзиев (наследника на ДС Васко Ухото)... Обърнал София на сметище. В сайта на паравоенната "зелена" организация, окупирала хижата, директно благодарят за помощта на Васил Терзиев. Какво повече? Благодарят и на Саша Безуханова, ортачка на Прокопиеви, идеоложка на коалиция ППДБ.

    16:06 05.02.2026

  • 37 Дедо и внучка

    1 4 Отговор
    Много харесвахме хижата!

    16:16 05.02.2026

  • 38 КРИЕЛИ СА КЮЛЧЕТАТА НА БОКО

    8 1 Отговор
    В ПЕЩЕРИТЕ. СЧЕТОВОДИТЕЛЯ НА МЕСТО ПОКАЗВА ТИПИЧНО МАФИОТСКА СТРУКТУРА........КУЧЕТАТА СА ЗАТВОРЕНИ ОТ УБИТИТЕ ЗАЩОТО Е ДОШЪЛ РЯДКОИДВАЩИЯ БОС А ТЕ НЕ ГО ПОЗНАВАТ.СЪЩИЯ БОС ГИ УТРЕПВА И ПОДПАЛВА СГРАДАТА ЗА ДА ИЗГОРЯТ ДИВИАРИ И ДНК....ЧЕТВЪРТИЯ И ТОЙ НАРОЧНО Е ЗАРОВЕН НЯКЪДЕ ЗА ДА НАСОЧИ БУДАЛИТЕ ДА ГО НАРОЧАТ И ТЪРСЯТ......А ПРОПО ТАЯ ХИЖА ИМА МНОООООГО ИНТЕРЕСЕН КОМШИЯ ОТ ПАРЛСМЕНТАДПС КОЙТО ИМА ПРЕСТЪПНИКУБИЕЦ БРАТ УТРЕПАЛ ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ..

    16:50 05.02.2026

  • 39 Тръмп

    6 0 Отговор
    Бащата на това говедо е агент на ДС

    17:28 05.02.2026

  • 40 Шок

    3 1 Отговор
    Трябва да си доста полудял за да извършиш нещо подобно като разтрел в главата на трима близки! Тестват ли се в България професионалните работници подложени на риск с реален психо тест, или са като медицинските за отсъствие от работа(лесни за придобиване)?

    18:38 05.02.2026

  • 41 разруха и деградация

    7 1 Отговор
    Обикновени извратени боклуци. Пълно е с такива на територията и много от тях упражняват власт. Тези са болни и опасни. Тревожното и смущаващото е,че за цялата тази работа ДАНС не може да не са знаели .Във връзка с това изникват много въпроси. Основният е, ако са знаели защо не са предотвратили, или защо са мълчали, или защо са допуснали такава мрежа на нещастната територия. Няма по измъчен изстрадал, смазан ,унизяван ,мачкан и ограбван народ от българите поне в Европа ,та и дори в Азия. И ако за тази цялата мърсотия не са знаели ДАНС тогава са излишни защото не са полезни нза хората. Поставя се питането ,на кого и за какво служат. Но ако са знаели и мълчали ,всъщност прикривали ,тогава за какво са тези служби,народа не е защитен. Изглежда скандала е сериозен и засяга много боклуци с извратени наклонности но с власт и влияние . Това дойде до главата на българите за тези 30 години ценности. Това са проклети извратени същества .Тяхното най любимо занимание е, да се преструват на Ангели небесни. Сега са уплашени и почват леко да вият ,да се обединяват и да се защитават взаимно.

    18:50 05.02.2026

  • 42 Инч Хай

    6 0 Отговор
    Най фрапиращо е че официалната информация от разследващите се смени няколко пъти вече, всякакви версии и нищо конкретно и достоверно.За какво се окрива Ивайло Калушев?Ако почакате още малко за да го откриете може и да се самуубие.

    19:02 05.02.2026

  • 43 МНОГО ИНТЕРЕСНО

    4 1 Отговор
    КАК СА СЕ ЗАЛИЧИЛИ СЛЕДИТЕ В ТОЗИ СНЯГ!!??

    Коментиран от #45

    19:12 05.02.2026

  • 44 писмото крещи

    3 4 Отговор
    "Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно, дори и частичка, но нямаме никакви сили повече да се борим с тази кочина... То не е причината, то е просто капката, която преля за всички нас чашата, поредният искрен опит да помогнем на едно болно дете - момиче е, в твоя чест :))) ..."

    Иска да каже, че властимащи дърпат конците на тяхната дейност, принуждават ги, за да могат те да помагат на деца. Може би парите, с които им помагат са част от дейността им, а другото се прибира от някой. Обстановката в страната ни е ясна и показното убийство преди изборите е знак, че някой полици си прикриват следите, за които момчетата са знаели. Не са изключени наркотици, най-вече, като гранична зона. Но това снаряжение, с което са разполагали на свое име говори, че те са очаквали това нещо, да бъдат убити от изнудвачите си, само не са знаели кога. И още нещо, което не е за подценяване - родителите на децата отказват съдействие на органите, т.е. те са наясно с доста неща. Не може спасител да е епизодичен, той се ражда такъв. Просто се е забъркал с неправилните хора по принуда. Видял е картинката в хижата и бяга, какво друго да прави - да съобщи на службите и да го обвинят във всички грехове ли. Когато се разнищи случая, ще се появи.

    19:31 05.02.2026

  • 45 Никак

    5 1 Отговор

    До коментар #43 от "МНОГО ИНТЕРЕСНО":

    С падащ сняг. ДАНС първи на терена и втори пожар щом се налага. Два от труповете бяха обгорени в пожар, като единият силно ,та чак не го е разпознавал кмета на място . После никой не е бил в пожара. Последно- сигурно са се напили и са се скарали та са се изпозастреляли ,ама преди това вкарали кучетата вътре та да ги изгорят за да не им пречат. Защо търсят този Ивайло като е продал хижата 2023 година ? Има ли данни и какви Че е бил там в тези два-три дни издирвания ? От къде е писал СМС на майка си и кога ? Всичко писано е откъслечни глупости с цел пълнене на вестника и цъкане на посещения за стотинки. Проектили , гилзи , отстояния на стрелбата , вида на оръжието ,затворените кучета ,начина на палеж и защо изобщо му е трябвало на някой да пали вътре помещенията - това е важно ,но никой няма да го оповести . Другото е сензация за едни и заблуда от други. Диаманти и злато ли са търсели за Американска фирма или друго ? За да се прикрие ДНК и химия ли е пожара ? Ако е намерено имане -няма нужда от палеж. Съседната хижа -ни чул ,ни видял ,нито предполагал ? Истината ще се разбере ,но не и ние простосмъртните данъкоплатци. На нас само политкоректното . Въпрос е и колко такива сдружения има и колко от тях "стопанисват" хижи ,язовири ,гори , езера и терени около море и вливащи се в него реки ?

    20:32 05.02.2026

  • 46 Туйн Пийкс и бръбдари наоколо

    2 3 Отговор
    Всички хрантутници, правещи се на експерти, ръсят глупост след глупост!
    Самата фраза "не мога повече да се боря с тази кочина" показва за какво иде реч! Дано да се е спасил, иначе ще го гръмнат за да се замажат следите и да се прикрият далаверите!

    Коментиран от #47

    20:48 05.02.2026

  • 47 Тити на Кака

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Туйн Пийкс и бръбдари наоколо":

    Наясно си коя кочина визира в съобщението си този човек?
    Я ни осветли по въпроса, ако можеш!

    21:30 05.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Абе

    3 1 Отговор
    Тоя човек не ми прилича на убиец, по-скоро е отвлечен, защото ако са искали да го убият, щеше да е и той там. Другият вариант е да е успял да избяга, и да се крие все още някъде по пещерите !

    00:50 06.02.2026

  • 50 До четвъртия

    2 0 Отговор
    Ти колко оргии видя там, присъства ли. че знаеш ?

    00:51 06.02.2026

  • 51 ВВП

    2 0 Отговор
    Рейнджърите да така .Трепят се като сектанти..Нищо ново..И тоя човек се крие щото ще го ликвидират ..видял е нещо ,или пък..е чул..

    10:45 06.02.2026

  • 52 Опааа

    1 0 Отговор
    Рейнджъри…?!? На български език какво означава тази дума???

    17:27 06.02.2026

  • 53 Неко

    0 0 Отговор
    Трима убити- останалите 5-6 къде са ? Търсели само Калушев ? Значи и той е трябвало да не е жив !

    18:26 06.02.2026

  • 54 Смърфиета

    1 0 Отговор
    Свалят децата в пещерите и там ги дрогират и мбат. Изоставят ги сами, обяснява им се, че са сами на света и така нататък.

    18:43 06.02.2026

