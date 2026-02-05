От герой на „Духлата“ до най-търсения човек в държавата за клането в "Петрохан": Кой е Ивайло Калушев?

Продължава разследването на тройното убийство в хижа край Петрохан, при която бяха открити телата на трима убити, а един, Ивайло Калушев, се издирва. На този фон изплуваха детайли от неговото минало, свързани с една от най-мащабните спасителни операции у нас.
Архивна справка показва, че през 2010 г. Калушев е участвал в спасяването на хора, блокирани в пещерата „Духлата“ край село Боснек.
Тогава, заради рязко покачване на нивото на подземните води, група от хора, сред които и деца, остава затворена в пещерата в продължение на близо 50 часа. Ситуацията е определена като изключително рискова и предизвиква напрежение в цялата страна. Калушев се откроява като един от ключовите спасители, помогнали за извеждането на блокираните, предава NOVA.
Кризата през 2010 г. е толкова сериозна, че тогавашният министър-председател Бойко Борисов лично отива на място, за да се срещне със спасителите и децата след успешния край на операцията.
Архивните кадри показват Калушев като част от екипа, действал в изключително тежки условия – студ, висока влажност и ограничени запаси от храна.
По думите на спасените, водата в пещерата се е покачвала бързо, което е наложило преместване към по-високи участъци. Хората са се справяли с минимални ресурси, като са затопляли вода и са разчитали на опита на спасителите. Самият Калушев тогава отказва да бъде наричан герой, определяйки себе си просто като спасител, изпълняващ дълга си.
Днес мъжът е в неизвестност и е обявен за издирване. Засега неофициалната информация от разследването показва, че той е един от заподозрените за тройното убийство.
А все повече познати на убитите и на издирвания Ивайло Калушев се съмняват във версиите на разследващите. Част от психолозите пък отхвърлят версията убийството да е религиозно, тъй като липсват данни за секта.
В обкръжението на Калушев до скоро е бил журналистът Владимир Йончев.
Той е посещавал хижата край Петрохан и смята, че районът не е избран случайно. Предполага, че причина за убийството е работата им като рейнджъри, които са наблюдавали района, който е близо до границата със Сърбия.
"Там със сигурност е най-голямата пещерна система. Като се оцветят водите излизат на 25 км. Предполагам, че са станали свидетели на нещо, което не е трябвало да видят", смята Йончев.
Според психолозите става въпрос за показно убийство, за което не е изключено рейнджърите да са предполагали.
"Тук говорим за професионално убийство, изключително хладнокръвно. По отношение на сигнала, който е подаден като заплаха, това също влиза като потвърждение по отношение на логиката на това престъпление, тук говорим за една категоричност и висок професионализъм. Не стои версията за сектата, защото сред доказателствата няма такива доказващи религиозна основа", смята криминалният психолог Светлана Димитрова.
След убийството стана ясно, че сдруженията стопанисвали хижата са имали рамково споразумение с МОСВ, което е било подписано то министър Борислав Сандов и прекратено в средата на миналата година. Според Стефан Миланов от Клуб Z министерството не е понесло щета в тази ситуация, а въпросът е този документ на тях каква работа им върши.
Владимир Йончев посочи, че може би споразумението е било сключено с цел легитимация пред бракониери и други желаещи да осъществят незаконна дейност.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #13, #14, #28, #33
14:43 05.02.2026
2 Пич
Коментиран от #5
14:43 05.02.2026
3 Не търсете
Тези дето са му дърпали конците..
14:44 05.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Давай
До коментар #2 от "Пич":Пак де
Коментиран от #12
14:45 05.02.2026
6 Най търсения
14:46 05.02.2026
7 кой е васко боклука
14:47 05.02.2026
8 Ясно
14:48 05.02.2026
9 ИСТИНАТА
СРЕТЕН Е ТРЕНИРАЛ И ВЕЧЕ Е ГОТОВ ЗА СЪЩИНСКАТА РАБОТА.
14:48 05.02.2026
10 прокопи
14:49 05.02.2026
11 честен ционист
Коментиран от #17
14:49 05.02.2026
12 Пич
До коментар #5 от "Давай":Хубаво , но продължи със собствено мислене маркираното! Герои от туй онуй , ама Мексико , парашутисти , гмуркачи , катерачи....... Направо мечтата за блекопс..... Във един филм бате Арни продаваше обувки , а работеше като Заличител!!!
14:51 05.02.2026
13 Значи
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Бойо е за разс......пит.
14:51 05.02.2026
14 Любопитен
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Абе търтей, защо мислиш че което е важно за теб е важно и за другите? Ти какъв взе да се изживяваш, на депутат ли?
14:51 05.02.2026
15 Мдааааааа
14:55 05.02.2026
16 Дедо Мраз
Коментиран от #32
14:56 05.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Журнал
15:01 05.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Парвани
15:03 05.02.2026
22 Ххххххх
До коментар #20 от "Кккккккк":Не знам какъв си или какво си, ама деца е имало, от ДАНС снощи го съобщиха по телевизията.
15:05 05.02.2026
23 Организатор
Коментиран от #30
15:13 05.02.2026
24 Известен
15:14 05.02.2026
25 кой знае
15:24 05.02.2026
26 Сила
15:25 05.02.2026
27 Бени Пича
Както и да най-много се забавлявам с всички изказвания на ППДБ, защото явно и им припари под Д-то.
15:29 05.02.2026
28 Абе
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не знам за ББ, но ПП-тата и платени демократични журналисти и разни НПО са яко изнесени тук. Демокрацията работи.
15:42 05.02.2026
29 Накратко
15:42 05.02.2026
30 Ех че бавняр
До коментар #23 от "Организатор":Бизнесът е наркотици, бе и диот, наркотици!
15:44 05.02.2026
31 Лично мнение
Въпросът е дали загиналите са видяли нещо, което не е трябвало да виждат и така са станали нежелани свидетели или пък са имали някаква информация и в даден момент е станало неизгодно за някого това, че освен него и други хора имат тази информация.
Дали някога ще разберем истината?
Жалко за загиналите, вършили са полезна работа в този район на Стара планина.
15:45 05.02.2026
32 Браво г-н Колоумб
До коментар #16 от "Дедо Мраз":естествено че са пречили на конкуренцията в трафика през границата
15:46 05.02.2026
33 Браво бе софинеца
До коментар #1 от "Последния Софиянец":За тая продробност Бареката е писал едва вчера, пък ти го коментираше от втория ден тук.
15:54 05.02.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 анонимен
16:02 05.02.2026
36 Горски
16:06 05.02.2026
37 Дедо и внучка
16:16 05.02.2026
38 КРИЕЛИ СА КЮЛЧЕТАТА НА БОКО
16:50 05.02.2026
39 Тръмп
17:28 05.02.2026
40 Шок
18:38 05.02.2026
41 разруха и деградация
18:50 05.02.2026
42 Инч Хай
19:02 05.02.2026
43 МНОГО ИНТЕРЕСНО
Коментиран от #45
19:12 05.02.2026
44 писмото крещи
Иска да каже, че властимащи дърпат конците на тяхната дейност, принуждават ги, за да могат те да помагат на деца. Може би парите, с които им помагат са част от дейността им, а другото се прибира от някой. Обстановката в страната ни е ясна и показното убийство преди изборите е знак, че някой полици си прикриват следите, за които момчетата са знаели. Не са изключени наркотици, най-вече, като гранична зона. Но това снаряжение, с което са разполагали на свое име говори, че те са очаквали това нещо, да бъдат убити от изнудвачите си, само не са знаели кога. И още нещо, което не е за подценяване - родителите на децата отказват съдействие на органите, т.е. те са наясно с доста неща. Не може спасител да е епизодичен, той се ражда такъв. Просто се е забъркал с неправилните хора по принуда. Видял е картинката в хижата и бяга, какво друго да прави - да съобщи на службите и да го обвинят във всички грехове ли. Когато се разнищи случая, ще се появи.
19:31 05.02.2026
45 Никак
До коментар #43 от "МНОГО ИНТЕРЕСНО":С падащ сняг. ДАНС първи на терена и втори пожар щом се налага. Два от труповете бяха обгорени в пожар, като единият силно ,та чак не го е разпознавал кмета на място . После никой не е бил в пожара. Последно- сигурно са се напили и са се скарали та са се изпозастреляли ,ама преди това вкарали кучетата вътре та да ги изгорят за да не им пречат. Защо търсят този Ивайло като е продал хижата 2023 година ? Има ли данни и какви Че е бил там в тези два-три дни издирвания ? От къде е писал СМС на майка си и кога ? Всичко писано е откъслечни глупости с цел пълнене на вестника и цъкане на посещения за стотинки. Проектили , гилзи , отстояния на стрелбата , вида на оръжието ,затворените кучета ,начина на палеж и защо изобщо му е трябвало на някой да пали вътре помещенията - това е важно ,но никой няма да го оповести . Другото е сензация за едни и заблуда от други. Диаманти и злато ли са търсели за Американска фирма или друго ? За да се прикрие ДНК и химия ли е пожара ? Ако е намерено имане -няма нужда от палеж. Съседната хижа -ни чул ,ни видял ,нито предполагал ? Истината ще се разбере ,но не и ние простосмъртните данъкоплатци. На нас само политкоректното . Въпрос е и колко такива сдружения има и колко от тях "стопанисват" хижи ,язовири ,гори , езера и терени около море и вливащи се в него реки ?
20:32 05.02.2026
46 Туйн Пийкс и бръбдари наоколо
Самата фраза "не мога повече да се боря с тази кочина" показва за какво иде реч! Дано да се е спасил, иначе ще го гръмнат за да се замажат следите и да се прикрият далаверите!
Коментиран от #47
20:48 05.02.2026
47 Тити на Кака
До коментар #46 от "Туйн Пийкс и бръбдари наоколо":Наясно си коя кочина визира в съобщението си този човек?
Я ни осветли по въпроса, ако можеш!
21:30 05.02.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Абе
00:50 06.02.2026
50 До четвъртия
00:51 06.02.2026
51 ВВП
10:45 06.02.2026
52 Опааа
17:27 06.02.2026
53 Неко
18:26 06.02.2026
54 Смърфиета
18:43 06.02.2026