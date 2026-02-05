От герой на „Духлата“ до най-търсения човек в държавата за клането в "Петрохан": Кой е Ивайло Калушев?

Продължава разследването на тройното убийство в хижа край Петрохан, при която бяха открити телата на трима убити, а един, Ивайло Калушев, се издирва. На този фон изплуваха детайли от неговото минало, свързани с една от най-мащабните спасителни операции у нас.

Архивна справка показва, че през 2010 г. Калушев е участвал в спасяването на хора, блокирани в пещерата „Духлата“ край село Боснек.

Тогава, заради рязко покачване на нивото на подземните води, група от хора, сред които и деца, остава затворена в пещерата в продължение на близо 50 часа. Ситуацията е определена като изключително рискова и предизвиква напрежение в цялата страна. Калушев се откроява като един от ключовите спасители, помогнали за извеждането на блокираните, предава NOVA.

Кризата през 2010 г. е толкова сериозна, че тогавашният министър-председател Бойко Борисов лично отива на място, за да се срещне със спасителите и децата след успешния край на операцията.

Архивните кадри показват Калушев като част от екипа, действал в изключително тежки условия – студ, висока влажност и ограничени запаси от храна.

По думите на спасените, водата в пещерата се е покачвала бързо, което е наложило преместване към по-високи участъци. Хората са се справяли с минимални ресурси, като са затопляли вода и са разчитали на опита на спасителите. Самият Калушев тогава отказва да бъде наричан герой, определяйки себе си просто като спасител, изпълняващ дълга си.

Днес мъжът е в неизвестност и е обявен за издирване. Засега неофициалната информация от разследването показва, че той е един от заподозрените за тройното убийство.

А все повече познати на убитите и на издирвания Ивайло Калушев се съмняват във версиите на разследващите. Част от психолозите пък отхвърлят версията убийството да е религиозно, тъй като липсват данни за секта.

В обкръжението на Калушев до скоро е бил журналистът Владимир Йончев.

Той е посещавал хижата край Петрохан и смята, че районът не е избран случайно. Предполага, че причина за убийството е работата им като рейнджъри, които са наблюдавали района, който е близо до границата със Сърбия.

"Там със сигурност е най-голямата пещерна система. Като се оцветят водите излизат на 25 км. Предполагам, че са станали свидетели на нещо, което не е трябвало да видят", смята Йончев.

Според психолозите става въпрос за показно убийство, за което не е изключено рейнджърите да са предполагали.

"Тук говорим за професионално убийство, изключително хладнокръвно. По отношение на сигнала, който е подаден като заплаха, това също влиза като потвърждение по отношение на логиката на това престъпление, тук говорим за една категоричност и висок професионализъм. Не стои версията за сектата, защото сред доказателствата няма такива доказващи религиозна основа", смята криминалният психолог Светлана Димитрова.

След убийството стана ясно, че сдруженията стопанисвали хижата са имали рамково споразумение с МОСВ, което е било подписано то министър Борислав Сандов и прекратено в средата на миналата година. Според Стефан Миланов от Клуб Z министерството не е понесло щета в тази ситуация, а въпросът е този документ на тях каква работа им върши.

Владимир Йончев посочи, че може би споразумението е било сключено с цел легитимация пред бракониери и други желаещи да осъществят незаконна дейност.