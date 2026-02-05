Новини
Слави Трифонов: Аз нали ви казах! Ако бяхте приели закона на ИТН нямаше да има видеа в порно сайтове

5 Февруари, 2026 14:24 1 957 59

  • слави трифонов-
  • итн-
  • записи-
  • порно сайт-
  • гинекологични прегледи-
  • козметични процедури

Искам сега същите тези кресливи партийки и присъдружни журналисти да обяснят на всички потърпевши, че изтеклите кадри и снимки са защита на свободата на словото, призова партийният лидер

Слави Трифонов: Аз нали ви казах! Ако бяхте приели закона на ИТН нямаше да има видеа в порно сайтове - 1
Снимка: БГНЕС
Слави Трифонов Слави Трифонов тв водещ

Фразата, която най-много мразя, е: „Аз нали ви казах“.

И сега, на фона на случващото се в козметични салони и гинекологични кабинети в България, отново съм принуден да кажа: „Аз нали ви казах“.

Това коментира във "Фейсбук" Слави Трифонов.

Случилото се с изтеклите кадри от камерите в тези салони и помещения и изтичането им впоследствие в сайтове за порнографско съдържание е ужасно, отвратително, страшно и гнусно.

Тези събития на практика поставиха темата за конкретно законодателство с цел превенция. Законодателство, което именно „Има такъв народ“ предложи преди няколко месеца. То беше свързано именно със защитата на личното пространство на всеки един български гражданин. Повтарям - на всеки един български гражданин. Със защита на интимния му живот. Със защита на здравния му статус. Със защита на семейството, децата, честта и достойнството. Въпреки това партии и медии около тези партии крещяха, че това е цензура и нарушава свободата на словото.

Искам сега същите тези кресливи партийки и присъдружни журналисти да обяснят на всички потърпевши, че изтеклите кадри и снимки са защита на свободата на словото.

Ако някои от вас, които изговорихте толкова лъжи срещу нашето предложение, се окаже, че е главен герой в тези кадри, аз мога ли да го кача в интернет и да кажа, че подкрепям свободата на словото, защото вие така разбирате „свободата на словото“? И ако някой скочи срещу мен, аз да кажа, че това е цензура?

Истината е, че ако законът на „Има такъв народ“ беше приет, хората, отговорни за тази мръсотия, щяха да са там, където им е мястото - в затвора!


Оценка 1.9 от 51 гласа.
Оценка 1.9 от 51 гласа.
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Айде

    59 7 Отговор
    Глупости! До кога ще го гледаме тоя!?

    14:27 05.02.2026

  • 3 Аз патерицата

    44 4 Отговор
    Твоето аз , аз ,аз не струва .

    14:27 05.02.2026

  • 4 честен ционист

    26 9 Отговор
    То пак щеше да има видеа, обаче Ганчо щеше да жали за авторски права, вместо по тая недомислица за неприкосновеността на личните данни. Все едно могат да ти разберат набора по дължината на устните.

    14:29 05.02.2026

  • 5 Истината

    51 6 Отговор
    ИТН - най големите мошеници ! Срам !

    14:29 05.02.2026

  • 6 Продължаваме Промяната

    33 10 Отговор
    Бившият чалга певец да не се обажда. Да, ясно е че между мокрото има и сухо, но като цяло искахте да ограничите свободата на себе определяне и изявление. Затова народът реши ние са управляваме с пълно мнозинство, а не ВИЕ. Вече сте и бивши политици

    14:30 05.02.2026

  • 7 Адрес 4000

    38 5 Отговор
    Давайте му повече трибуна - да говори ,този мухлясал скелет
    На него, Балабана ,Тошко и на Павлета
    Така ще е сигурно, че повече няма да се наврат в парламента
    И да изпълняват мръсни поръчки на който плати повече

    14:31 05.02.2026

  • 8 Ройтерс

    32 4 Отговор
    И по тоя закон Лили Иванова и Вежди Рашидов, че и много други
    да са поставили отдавна Славуца където му е мястото!

    14:31 05.02.2026

  • 9 замислен

    8 30 Отговор
    Чалгаря този път е прав! Сега всички тези, които са ги снимали и са продавали видеото нищо не могат да направят. Просто филмчетата ще се разпространяват по платформите, хората ще говорят зад гърба им а нови и нови салони ще монтират камери и ще пускат съдържание срещу кинти. А момата на Слави беше арна, признавам си.

    Коментиран от #14

    14:31 05.02.2026

  • 10 123456

    32 4 Отговор
    скрий се , нищожество долно продажно!

    14:31 05.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ту Тууу 🥳 Д, като Диpник 🐗

    22 2 Отговор
    Диван диван пак е дpaйфал в социалките ...

    14:32 05.02.2026

  • 13 3636

    28 3 Отговор
    Смееше се на Лили Иванова, че е стара.
    Тя Лили изглежда по-добре от теб и ще те надживее.

    Коментиран от #16

    14:34 05.02.2026

  • 14 оЦенител

    24 3 Отговор

    До коментар #9 от "замислен":

    А не така
    Точно тези индивиди си изкарват прехраната усмивайки и унижавайки други хора
    Да не ми се правят на морални стожери
    И те този законм искаха да го прокарат с други цели

    14:36 05.02.2026

  • 15 обективен

    19 3 Отговор
    А този колкото повече се показва ,толкова по дълбоко си копае гроба !!

    14:36 05.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ужас

    19 4 Отговор
    Учиндолският п-п-к пак се из---и чалгар който е поръчал и поставял камерата за охрана си е виновен да е насочена към входа на помещението ,а не към входа на пациентите

    14:38 05.02.2026

  • 19 Възpожденец 🇧🇬

    21 2 Отговор
    Каква ирония на съдбата.
    Спомняте ли времената когато бойко и слаФчо ходеха надуто с едни черни, кожени шлифери, сякаш са хванали господ за ... шлифера.
    На такива като сачева и се подгъваха краката като ги видеха.
    Единия искаше да го запомнят като Сроителя на България, който 3 Папи са го галили по главата, а другия искаше да остарее като катедрала.
    А каква стана тя - ще останат в истрията като скъпо платени kyчkи на най мразения и отвратителен човек в новата ни история, делян пеевски !
    Единия ще го запомнят като предателя на България, обслужвал най-много терориста Путлер, а другия ще остарее като селски цъpвyл!

    14:38 05.02.2026

  • 20 Продажен боклук

    23 3 Отговор
    А защо не каза, че ще излъжеш избирателите си ?

    Коментиран от #41, #49

    14:38 05.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Дедо

    18 3 Отговор
    Все едно Зулуса да ви каже , ако отрежем ръцете на всички хора , повече никой няма да краде .

    14:41 05.02.2026

  • 23 Даа...

    15 5 Отговор
    Изключителна визуална прилика с Дърева
    Също така добре лъже.

    14:41 05.02.2026

  • 24 Цвете

    14 4 Отговор
    КОЛКО СИ " ГРИЖОВЕН ".НО, ДУМА НЕ СИ ОБЕЛИЛ ,КОГАТО ТВОЯ ПОДЧИНЕН ТОШКО, ОПЛЮ МЛАДИТЕ ЛЕКАРИ И ГИ ПРАТИ В ИТАЛИЯ. ВМЕСТО ДА БЪДАТ УРЕДЕНИ В ДЪРЖАВАТА НИ, ДА СИ " ВКАРАМЕ " ДОКТОРИ ОТ ЧУЖБИНА ЗА 500 ДОЛАРА. КЪСА ЛИ ТИ Е ПАМЕТТА? ИЗТРЕЩЯЛ СИ ДОСТА.

    14:42 05.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Цвете

    11 3 Отговор
    КОЛКО СИ " ГРИЖОВЕН ".НО, ДУМА НЕ СИ ОБЕЛИЛ ,КОГАТО ТВОЯ ПОДЧИНЕН ТОШКО, ОПЛЮ МЛАДИТЕ ЛЕКАРИ И ГИ ПРАТИ В ИТАЛИЯ. ВМЕСТО ДА БЪДАТ УРЕДЕНИ В ДЪРЖАВАТА НИ, ДА СИ " ВКАРАМЕ " ДОКТОРИ ОТ ЧУЖБИНА ЗА 500 ДОЛАРА. КЪСА ЛИ ТИ Е ПАМЕТТА? ИЗТРЕЩЯЛ СИ ДОСТА.

    14:45 05.02.2026

  • 27 Коко

    20 3 Отговор
    Закривай тоя кен@ф ИТН! Айде нема нужда да ни занимавате повече.

    14:46 05.02.2026

  • 28 Куку

    15 3 Отговор
    Така като те гледааам. Досущ си като оня атрибут.

    14:47 05.02.2026

  • 29 ООрана държава

    16 3 Отговор
    Скрии се бе зулус, нали управлявахте с бойко и шиши, що не ти приеха миризливия закон?

    14:49 05.02.2026

  • 30 пилонки

    10 1 Отговор
    еърбеци, простаци, шибеци

    14:50 05.02.2026

  • 31 Ами прав е Слави

    8 11 Отговор
    Но НПО-тата около шарлатаните ПП и ДБ наскачаха. Сега що мълчат?

    14:52 05.02.2026

  • 32 ШЕФА

    17 4 Отговор
    Скрий се бе плъх гнусен.

    14:53 05.02.2026

  • 33 Хихи

    16 3 Отговор
    ти ни каза и , че ще изчегъртваш ГЕРБ и ДПСто , Ма си остана един кух зулус ...

    14:54 05.02.2026

  • 34 Нещастник!

    12 4 Отговор
    Това ти е за последно.

    15:02 05.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Прав е Слави, ама на кой му пука

    4 4 Отговор
    Да бе, да!Щяха да са в затвора, ама в някой друг живот или друга държава!😂 Погледнете какво става с делата на отявлени престъпници-точат се с години, докато им изтече давността и самите те забравят какви са ги вършили!🤣🤣🤣

    15:14 05.02.2026

  • 37 Даката

    9 0 Отговор
    Мястото на всички боклуци е в затвора.

    15:16 05.02.2026

  • 38 Голям

    7 1 Отговор
    Вече сме в Европа, нека да копираме законите им, щото нашите не струват. Бавното правосъдие е липса на правосъдие.

    15:19 05.02.2026

  • 39 Твоя закон?

    11 2 Отговор
    Не знаехме, че ходиш на гинеколог и че си правиш лазерна епилация!

    15:19 05.02.2026

  • 40 славке

    10 2 Отговор
    кога ще чегъркаш бойко???

    15:30 05.02.2026

  • 41 диван паша

    5 2 Отговор

    До коментар #20 от "Продажен боклук":

    щото нямаше да мога да крадя

    15:32 05.02.2026

  • 42 Дедо Мраз

    8 2 Отговор
    Тоя що си мисли, че с някакъв закон, обслужващ главно него и приближените му ще спре работата на даркнет?

    15:33 05.02.2026

  • 43 да вредоносна мумио

    7 2 Отговор
    как иначе щяхме да гледаме снимките на депутатките ти

    15:38 05.02.2026

  • 44 Футуриков

    5 3 Отговор
    Още ли не си ум,рял бе мръсен чалгар. Пак си изпълзял нищожество.

    15:39 05.02.2026

  • 45 Наглост чалгарска

    7 3 Отговор
    Нескопосаният и повече от абсурден закон, който чалгарите на сакатото учиндолско нищожество бяха предложили, в никакъв случай не включваше и записи от козметични салони, а съвсем други обстоятелства, отнасящи се единствено и само до тахната просташка чалгарска сбирщина! Така че, Сакатият да си натиска з.....а на дивана, и без това той на него е посаден като растение, не може да мърда и ще направи много добре, ако си затвори устата, че отвори ли я, много гадно смърди!

    15:39 05.02.2026

  • 46 Сискодържач

    10 2 Отговор
    Тихо чалгар,няма вече парламентче за тебе. Утайка.слуга на тиквата и свинята. Съжалявам лумпените гласували за теб нищожество. Но и те те разкриха.

    15:41 05.02.2026

  • 47 Локолотов

    6 3 Отговор
    И аз искам да си мъ,ртъв,разл.ожена жива мумия

    15:42 05.02.2026

  • 48 Бегай!

    13 2 Отговор
    Кой гласува за Славуца е душевно болен.Той на това разчита, че лудниците се закриха!

    15:48 05.02.2026

  • 49 Защото!

    13 2 Отговор

    До коментар #20 от "Продажен боклук":

    Мъжката му дума струва,колкото въздуха над главата на...Зулуса...!

    15:50 05.02.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 то и за изчегъртване

    6 1 Отговор
    Нещо хортуваше.

    16:04 05.02.2026

  • 53 А вие, до къде

    7 1 Отговор
    стигна подготовката на македонския космонавт и с коя компания ще лети?

    16:11 05.02.2026

  • 54 Е как

    6 2 Отговор
    нямаше да има, бе смотан? Тези видео-записи са от преди няколко години с продължения до днес. Какво общо има твоят мракобесен закон от преди 4-5 месеца? Льохман.

    16:19 05.02.2026

  • 55 Балерините

    5 0 Отговор
    епилирани ли са?

    16:34 05.02.2026

  • 56 Т Пак

    5 0 Отговор
    Слави?!?!?!?!

    16:41 05.02.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Ей тъй. пак

    1 1 Отговор
    Желък си

    21:32 05.02.2026

