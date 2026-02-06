Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Член на Обществения съвет към ЦИК: Цялата Мара втасала, „опраскаха“ избирателите извън страната

6 Февруари, 2026

Манов даде пример, че в Турция на последните два периода от избори са гласували 46 000-48 000 души от общо 150 000-180 000 гласуващи общо по света

Член на Обществения съвет към ЦИК: Цялата Мара втасала, „опраскаха“ избирателите извън страната - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Парламентът прие окончателно на второ четене промяната в Изборния кодекс, според която в държавите, които не са членки на ЕС, могат да се образуват до 20 избирателни секции. Решението се отнася за страни като Великобритания, САЩ, Австралия и Турция.

„Прави ни впечатление, че огромните проблеми на българския изборен процес, посочени в конституционното решение, което излезе преди една година, всички тези нарушения, манипулации, грешки – всичко това нещо, което беше обект на цяла година работа, завърши с доклад от 200 страници с екзотични идеи като скенери, прочистване на списъци, използвайки преброяването на населението и т.н.“, коментира в „Тази сутрин“ по бТВ Стефан Манов, член на Обществения съвет към ЦИК.

По думите му накрая виновни са излезли българските граждани извън страната.

„Цялата Мара втасала - трябва да „опраскаме“ избирателите извън страната“, каза той.

Стефан Манов посочи още, че извън страната гласуват повече, отколкото в 30 избирателни района в страната, взети по отделно.

„Интензивността на гласуване във Великобритания и САЩ е по-голяма, отколкото в областите Видин, Враца или дори в 25-и МИР в София. Виждате, че тези хора имат интерес“, каза още Манов.

„България не е някаква извънземна страна. В Европа широко се използва инструментът на гласуването извън страната на диаспорите, именно за да бъдат държани в орбитата на националния политически живот“, коментира още той.

Манов даде пример, че в Турция на последните два периода от избори са гласували 46 000-48 000 души от общо 150 000-180 000 гласуващи общо по света.

„Виждате, че този дял далеч не е смазващ и няма тази аура, която се говореше 2016 г. от патриотите. Който вади нож на избирателните права, от нож умира“, каза Стефан Манов.


  • 1 Не,че нещо, ама...

    21 0 Отговор
    Интересен подбор на думи от този член на ЦИК.🤣

    09:57 06.02.2026

  • 2 Трол

    16 0 Отговор
    Да не оставим неопраскани избиратели в нашата секция.

    09:57 06.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Шперца

    26 1 Отговор
    ИТН са дъното на дъната, най жалкото нещо, което е съществувало

    09:58 06.02.2026

  • 5 който е българин

    20 2 Отговор
    и иска да гласува да заповяда

    09:59 06.02.2026

  • 6 иска

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Рон Джереми":

    за пари!!!

    Коментиран от #10

    09:59 06.02.2026

  • 7 Налудник

    16 0 Отговор
    Баце ги "опраскваше" неудобните. Сещайте се чий кадър е с тоя речник.

    10:00 06.02.2026

  • 8 Някой

    36 8 Отговор
    Абе, говорете си, но това бе доста положителен ход. Като иска да гласува, да отиде в посолство ил ида се върне в България. Не виждам смисъла емигранти, които живеят от много години в чужбина, да имат право на глас у нас. Да си гласуват в новите родини. Нямат ясна представа какво е положението у нас, не плащат данъци в държавата (не включвам тук нищожните данъци на имоти по слеата). И тези да изкривяват вота на живущите в страната... Видяхме до какво води - най-прясно в Молдова и Румъния.
    Отделно, много по-голямата част гласуващи в чужбина са в Турция. Нима искаме тази държава отново да влияе пряко на нашите решения?

    Коментиран от #19, #23

    10:00 06.02.2026

  • 9 Пенчо

    20 2 Отговор
    Тези, които сме тук не гласуваме, вие сте замислили другите, които са на май...а си! Малоумна работа!

    10:01 06.02.2026

  • 10 Рон Джереми

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "иска":

    Винаги

    10:02 06.02.2026

  • 11 Манов

    18 3 Отговор
    Вие нагаждачи на резултати втасахте на свиневъдите, преди Мара да втаса!
    Никакви секции, дори и в държави от ЕС. Да гласуват в посолствата и консулствата! Там е българска територия!

    10:03 06.02.2026

  • 12 За протокола нещо да попитам?

    14 2 Отговор
    ...Цитирам:
    -"Манов даде пример, че в Турция на последните два периода от избори са гласували 46 000-48 000 души от общо 150 000-180 000 гласуващи общо по света"
    Така...след като избирателите са регистрирани и гласували, какви са тези плаващи цифри и числа? Въпросът е риторичен.

    10:06 06.02.2026

  • 13 Рон Джереми

    9 1 Отговор
    Няма как да си член и да не опраскаш някого

    10:07 06.02.2026

  • 14 Ура,,Ура

    5 9 Отговор
    КС ще върне закона. И президента ще наложи вето. Няма да е дълъг живота на този закон. Особено нашенците в чужбина, ако нададат силен вой и това се отрази в европейските медии.

    Коментиран от #17

    10:10 06.02.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    20 3 Отговор
    Не бъркайте няколко човека в командировка или на гурбет за няколко месеца с тези които са ТРАЙНО уседнали в чужбина, нямат намерение да се прибират, а много от тях дори не знаят български❗

    10:12 06.02.2026

  • 16 От какъв зор

    22 4 Отговор
    трябва да гласуват от чужбина. Като не живеят тука да не гласуват.

    10:12 06.02.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "Ура,,Ура":

    Нали сме в ЕсеС❗
    Знаеш ли как и къде се гласува за избори на парламента на ЕсеС в страни извън съюза🤔❓

    Коментиран от #24

    10:14 06.02.2026

  • 18 Напусналите България

    25 3 Отговор
    вместо да се борят за нейното развитие, нямат право да гласуват!
    Те просто избягаха, когато беше най трудно!

    10:14 06.02.2026

  • 19 Абе

    6 4 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    Тях масово ще ги докарат с автобуси да гласуват,ама каквито и шашми да правите населението на българина намаля

    Коментиран от #20

    10:18 06.02.2026

  • 20 Някой

    13 1 Отговор

    До коментар #19 от "Абе":

    Да, прав си. Населението на България намалява. И с по-големи темпове ще намалява.
    Щото онзи стро беше лош. А сегашния преход, който вече наближава 40 години, е толкова успешен, че държавата се обезлюдява.
    Но няма да остане празна - турците си точат зъбите. като ние не я сикаме тзаи територия, те с погнуса ще я вземат.

    10:20 06.02.2026

  • 21 софийски моряк

    12 2 Отговор
    на цик в задната врата ! в чужбина - само в посолства и консулства ! ние, когато пътувахме на кораби под български флаг, не ни даваха да гласуване !

    10:20 06.02.2026

  • 22 Дааа

    2 10 Отговор
    Скоро ще се гласува електронно тогава кво ще правите расисти,ще сте нищо

    Коментиран от #25

    10:21 06.02.2026

  • 23 Абсолютно

    14 2 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    точно. Живея от доста години извън България и не гласувам точно по изброените прични. Но познатите ми тичат при всеки избори. Когато ги питам защо, не живеете там, появявате се за има няма 10д в годината - отговра е доста потресаващ (като изключим, че са доста а-полтични): А) защотото мога, Б) защото родителите не знаели за кой да гласуват.. и гласуват на принципна на изключването - не за този, не за онзи,а от каквото остане - ми по симпатия. Вечер обаче са доволни, каква добра работа са свършили.
    Организацията също е потресаваща - опашки, чака се с часове. А за контингента въобще не искам да отварям тема.

    10:23 06.02.2026

  • 24 Ура,,Ура

    4 4 Отговор

    До коментар #17 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Няма значение как се гласува в Европа. Ние тук си имаме закон наречен Конституция и той трябва да се спазва. Когато се приобщим към обща конституция с Европа тогава ще я спазваме нея.

    Коментиран от #31

    10:24 06.02.2026

  • 25 оня с коня

    3 4 Отговор

    До коментар #22 от "Дааа":

    Точно така - скоро ще се гласува електронно,така че няма никакъв проблем недоволните да изчакат!

    Коментиран от #34

    10:28 06.02.2026

  • 26 талибан

    2 13 Отговор
    Аз пък се чудя откъде накъде на останалите в България българи, които всъщност са отрицателния подбор, ще имат право на гласуване, а не истинските българи, които в момента са в чужбина.Предлагам по 20 секции само в окръжните градове и в София.
    Може ли едно проучване, какво е нивото на българите в момента тука, като бразование, интелект.

    10:28 06.02.2026

  • 27 И кой го казва ти да видиш

    9 2 Отговор
    Изборите за парламент бяха фалшифицирани и манипулирани.
    Изборите в Пазарджик без коментар.
    Седнали морал да четат ?!?

    10:44 06.02.2026

  • 28 Барабонка

    15 1 Отговор
    Аз пък се чудя защо някой, който е избрал да избяга от родината си и да живее в друга държава, да плаща данъци там, да гледа децата си там трябва да има право да решава съдбата да моите деца тук?

    10:45 06.02.2026

  • 29 хмм

    3 4 Отговор
    Опраскващите ги е страх да не бъдат опраскани на изборите, което няма как да им се размине.😎
    Случвало се е преди, ще се случи пак.

    11:04 06.02.2026

  • 30 Един

    10 2 Отговор
    Независимо какъв си - когато живееш в България - гласуваш в България ! Някой от другия край на света ще ми определя битието ... Да бе да ! Пука ми за чужденците ...

    11:17 06.02.2026

  • 31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "Ура,,Ура":

    И какво пише в Конституцията🤔
    Да се организират секции във всички градове и села ПО СВЕТА ли🤔❗

    11:40 06.02.2026

  • 32 Роден в НРБ

    9 0 Отговор
    Живееш извън България перманентно, не знаеш български, роден си в Турция, псуваш родината си при всяка възможност по Фейсбук от САЩ (Мишлето Тираджийче) и т.н. .... Това значи, че нямаш работа на НАШИТЕ избори

    11:44 06.02.2026

  • 33 очевадно е

    4 3 Отговор
    че българите в чужбина са загърбили държавата си и са отишли на гурбет или постоянно местожителство в други държави.Така са се откъснали от родните проблеми и се сещат за тях по изибори,когато наши разно-партийни деятели ходят да ги облъчват със съмнителни проблеми за решаване,пречупени през техните интереси и често нямащи нищо общо с реавостите у нас. Така че българите там де факто не гласуват да се решават национални проблеми, а да подкрепят тяснопартийни интереси,които не винаги разбират добре и приемат за свои. В този смисъл те не трябва да диктуват промените у нас, освен ако не се връщат тука за изборите! в пронивен случай могат да съдействат неохотно за опорочаване на дествителността и насоките на развитие,с което не правят услуга на българите в страната,както може би си мислят! Не случайно доста гласове оттам са в полза на съмнителни политически субекти като Възраждане,Величие, Меч, ДПС чияко единствена цел е да ни маргинализират и отдалечат от европейското развитие, което практически българите в чужбина подкрепят, приемайки този път в другите страни.Затова може би ще е по-реалистично даси организират отпуска и да идват да се видят с родата и проблемите й преди да гласуват заедно с тях

    12:15 06.02.2026

  • 34 ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "оня с коня":

    да живеят хакерите! Ще станат най-богатата прослойка!

    12:17 06.02.2026

  • 35 Историк

    3 5 Отговор
    Фюрерът копейкин под лозунга уж срещу ДПС прокара кремълска забрана за гласуване на българите във Великобритания,САЩ,Канада, Австралия, Нова Зеландия, Африка,Азия, където са най-многобройни. Сценариите на ДС-КГБ мафията в България винаги са били срещу България. Факт е, че с изборния закон умишлено се отнема конституционното право на глас на всеки българин, което може да се реши с едно изречение- гласуване по пощата и електронно гласуване. В ЕС само в България няма такова. А няма,защото 3 млн.българи напуснаха страната,защото са недоволни от управлението и ако всички гласуват, КГБ-ДС статуквото ще бъде ликвидирано.

    12:46 06.02.2026

  • 36 За някой лев Костя обслужи Шиши

    3 3 Отговор
    Гагаузкия на Буци унищожи вота в САЩ, великобритания и другите държави извън ЕС, а анадолските Шиши пак ще си ги докара тук с автобуси

    12:46 06.02.2026

  • 37 Писъкът е

    3 0 Отговор
    за турските гласове от тюркешия, че няма да могат да бъдат ползвани.
    Всички знаят, че от там идват хиляди, но фалшиви гласове, с които всеки може да подмени вота на българите в България.
    Как от една секция с регистрирани 3000 избиратели идват 15000 бюлетини?!
    И всички за една единствена пария!
    Какво е това, ако не изборна намеса от страна на турция във вътрешната ни политика!?

    15:08 06.02.2026

  • 38 n√Варна

    0 0 Отговор
    За кой ли път се убеждавам, че същества, дето получават заплати от данъците ни барабар с нЕкои "журналисти", не знаят значението на "Сичката маря втасала, че и .... "
    Споменаването на нква си Мара е импровизация, защото преводът на циганската поговорка значи "Всичкото тесто (маря) втасало, че и ... и т. н.
    Между другото, масова българска практика е говоренето/писането без осъзнаване на смисъла му.

    17:55 06.02.2026

  • 39 дядо поп

    1 0 Отговор
    Българите са си в България.

    19:58 06.02.2026

