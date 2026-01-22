Новини
Явор Божанков: Новият Изборен кодекс е погром, готви се кражба на вота

Явор Божанков: Новият Изборен кодекс е погром, готви се кражба на вота

22 Януари, 2026 12:20 614 20

  • явор божанков-
  • пп-дб-
  • ик

Депутатът от ПП-ДБ е категоричен, че няма да се присъедини към проект на Румен Радев

Явор Божанков: Новият Изборен кодекс е погром, готви се кражба на вота - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

"В момента парламентът се опитва да саботира изборния процес чрез скандални промени в законодателството". Това заяви в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS народният представител от „Продължаваме Промяната - Демократична България“ Явор Божанков, който се включи директно от Народното събрание.

Депутатът от ПП-ДБ си направи шега в пленарната зала, докато тече дадената почивка от 10 минути заради липсата на кворум. Въпреки че не е председател на Народното събрание, нито заместник-председател на парламента, той седна на председателското място и пусна сигналния бутон, с който се викат депутатите.

Божанков обвини ГЕРБ-СДС и "ДПС-Ново начало", че внасят 200 страници предложения за промени в Изборния кодекс с ясното съзнание, че те са неприложими. „Това по същество е погром срещу изборните правила. Пореден опит да се откраднат изборите, защото те явно по друг начин не могат“, заяви депутатът. Според него предложенията за въвеждане на сканиращи устройства точно преди вота са нереалистични, тъй като липсва бюджет за тях и няма физическо време за тестване на технологията.

Той припомни, че за въвеждането на машинния вот са били нужни две години работа и подчерта, че единственото работещо решение е 100% машинно гласуване.

Относно информацията, че той и Даниел Лорер може да не намерят място в листите на ПП-ДБ за предстоящия вот, Божанков заяви, че все още не е водил официален разговор по темата с Асен Василев. „Независимо дали съм в листите, или извън тях, ще работя за успеха на демократичната общност. Друга алтернатива пред България просто няма“, категоричен бе той.

Депутатът изключи всякаква възможност да се присъедини към евентуален политически проект на президента в оставка Румен Радев. Божанков определи политиката на държавния глава като „антиевропейска“ и напомни за наследството на служебните му кабинети: „Радев вече е управлявал със служебни кабинети. Тяхното наследство е договорът с „Боташ“, за който плащаме всеки ден. Ако някой мисли, че президентът е някакъв „нов месия“, обграден от стари ченгета, ще остане много разочарован“, завърши Божанков.


  • 1 Мехмет 🇹🇷 Тръмпоман 🇺🇸

    0 6 Отговор
    Мисля, че след като Съединените Щати възстановиха своето господство над Гренландия, Турция трябва да каже тежката си дума: България е част от Турция! 🇹🇷

    Коментиран от #4, #17

    12:22 22.01.2026

  • 2 Със сигурност

    3 1 Отговор
    Двамата Мазни и Угоени екземпляра, Тиквата Борисов и Пеевски са готови на всякакви измами за да се спасят от затвора. Няма да им се получи.

    12:24 22.01.2026

  • 3 Кудкудякането започна

    8 1 Отговор
    И ти си откраднато място в парламента, кой нормален гласува за теб.

    12:26 22.01.2026

  • 4 Службите ще те гепят

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мехмет 🇹🇷 Тръмпоман 🇺🇸":

    Мехмет, имаш IP и много лесно ще те хванат и изправят пред съда. Ще получиш присъда минимум от 10 години.

    Коментиран от #7

    12:26 22.01.2026

  • 5 От професионални

    2 0 Отговор
    крадци какво друго ? КРАЖБИ и само КРАЖБИ !

    12:27 22.01.2026

  • 6 Коня Солтуклиева

    3 2 Отговор
    "... Депутатът от ПП-ДБ е категоричен, че няма да се присъедини към проект на Румен Радев.."
    .... Той политически цветарки едва ли ще взема!
    ..... Кисело е гроздето за Божанковото миткало, сменило 3 партии за 2 години! :))

    12:27 22.01.2026

  • 7 Мехмет 🇹🇷 Тръмпоман 🇺🇸

    0 3 Отговор

    До коментар #4 от "Службите ще те гепят":

    Тръ-тъ-тъ-тъ...

    Donna Worry - Beeee Happy!

    Мисля, че след като Съединените Щати възстановиха своето господство над Гренландия, Турция трябва да каже тежката си дума: България е част от Турция! 🇹🇷

    Коментиран от #10, #13

    12:28 22.01.2026

  • 8 Историк

    1 1 Отговор
    Характерно за пионките на ДС-КГБ-БКП мафията е тяхната наглост,безсрамие и цинизъм. Спуснати на даден пост с топ не могат да бъдат извадени от него, точно защото това са човекоподобни без ценносттна система. Вече 35 години сме свидетели на безобразията и беззаконията им и вместо в затвора,поради липса на правосъдие,са в управлението на държавата. Каквото и за стане,докато мафията не реши да ги размисли, няма сила,която да ги помръдне. Недоволството на хората въобще не им пречи- кучето си лае, кервана си върви. Докато в България не се проведат честни избори,така ще е. Не плюшени мечета,хора,свирки,танци и залъгалки, а блокада на парламента, докато не приеме изцяло нов изборен закон,подготвен от експерти ,така ще е. 25 години протести срещу Борисов и Пеевски свалиха ли ги от власт? НЕ, значи това няма ефект по този начин. Колко още години трябва да минат? Борисов каза преди 25 г,че ще управлява България повече от Живков, на когото беше придворен слуга ,както и на царя -министър-председател???? Борецът срещу БКП с книжка член на БКП в джоба? Той и без това интелектуално не става за друго ,освен да носи чехлите на началника си.

    12:29 22.01.2026

  • 9 Последния Софиянец

    0 2 Отговор
    Изходът е гласуване по телефона с блокчейн.

    Коментиран от #15

    12:30 22.01.2026

  • 10 ЯяяяА Ей п.мак

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мехмет 🇹🇷 Тръмпоман 🇺🇸":

    А дали турция не е част от България? Я Попитай Кемал Ататюрк. Оди да си таковаш козите п.маче жалко!

    Коментиран от #12

    12:31 22.01.2026

  • 11 герб и дпс

    0 0 Отговор
    това си могат, това си правят. изборни, процедурни и всякакви други измами.

    12:32 22.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Да те светна по въпроса:

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Мехмет 🇹🇷 Тръмпоман 🇺🇸":

    И в чужбина да си, си лесно откриваем. Ще търкаш затворническите нарове дълги години. Оглеждай се, че вече са те фиксирали.

    12:32 22.01.2026

  • 14 Мeхмет 🇹🇷 Тръмпоман 🇺🇸

    2 0 Отговор
    Тръ-тъ-тъ..

    Тръмп Освободител..

    Donna Worry, be happy!

    12:33 22.01.2026

  • 15 Опааа черпак

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Тая нова дума "блокчайник" ли научи нощеска на строежО??? А таваБабаит?

    12:33 22.01.2026

  • 16 Ай стига мрънкахте бе, Божанков!

    2 2 Отговор
    Вие пък що толкова драпате за машините на Смартматик
    за които Илън Мъск разкри, че софтуера им е правен
    с финансиране от ЮСАИД за да се ... контролират резултатите!

    Вместо да направите, така щото с хартиените бюлетини
    (ценни книги с тежест пред съда) да няма никакви шашми,
    от които се опасявате! Няма да ги посочваме, щото излязоха
    пришки по пръстите да ги повтаряме.

    И трето, ИСТИНАТА е, че точно вие скачащите срещу хартиените бюлетини
    НЯМАТЕ НИКАКВА ПОДКРЕПА ИЗ СТРАНАТА.
    Електората от поддръжници ви е само в София
    и се измерва с по-малко от 50 000 души = 5 депутата.
    Точка.
    И спрете с реването, че отблъсквате още повече хората
    от жалките ви мераци за властта за милиарди, но не за народа.

    12:33 22.01.2026

  • 17 Феномена !

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мехмет 🇹🇷 Тръмпоман 🇺🇸":

    Мемед , бен бурда сен кортма!!! ???

    12:36 22.01.2026

  • 18 Индиянска нишка

    0 0 Отговор
    Ми след като не слагат втори печат всяко едно напълно неграмотно циганче може да му дадат предварително попълнена бюлетина и то да я внесе в стаичката да я смени с празната която е получил от комисията , да излезе и да сканира попълнената предварително бюлетина а на вън да изнесе една празна бюлетина. Продавачите на гласове му вземат празната бюлетина попълват я както трябва и я дават на друг "гласоподавател". И май накрая се чудите защо Левски бил осъден от българи и защо баташакото клане е извършено от българомохамедани така наречените помаци. Ами ей на за това. За пари и власт.

    12:39 22.01.2026

  • 19 ха ха ха

    1 0 Отговор
    крадецът вика дръжте крадеца! Няма как другояче да се коментира вълчият вой на ПП-тата срещу сканиращите машини, които явно ще им изпързалят ала-балата с машините, която очевидно отново подготвят,за да изплуват и те и менторът им на първите места! вместо да се направи един пробен местен избор и с двете устройства и да се види кой и как лъже!

    12:40 22.01.2026

  • 20 Мнение

    0 0 Отговор
    Напълно подкрепям Явор Божанков – това, което се случва с Изборния кодекс, е явен саботаж на изборния процес. Внасянето на стотици страници неприложими промени в последния момент не е реформа, а опит за манипулиране на вота. Единственото реално решение за честни и прозрачни избори е 100% машинно гласуване, и е ясно, че демонстрацията на Божанков в парламента показва, че някой трябва да постави ред и да защити демокрацията ни.

    12:44 22.01.2026

