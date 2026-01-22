Явор Божанков: Новият Изборен кодекс е погром, готви се кражба на вота

"В момента парламентът се опитва да саботира изборния процес чрез скандални промени в законодателството". Това заяви в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS народният представител от „Продължаваме Промяната - Демократична България“ Явор Божанков, който се включи директно от Народното събрание.

Депутатът от ПП-ДБ си направи шега в пленарната зала, докато тече дадената почивка от 10 минути заради липсата на кворум. Въпреки че не е председател на Народното събрание, нито заместник-председател на парламента, той седна на председателското място и пусна сигналния бутон, с който се викат депутатите.

Божанков обвини ГЕРБ-СДС и "ДПС-Ново начало", че внасят 200 страници предложения за промени в Изборния кодекс с ясното съзнание, че те са неприложими. „Това по същество е погром срещу изборните правила. Пореден опит да се откраднат изборите, защото те явно по друг начин не могат“, заяви депутатът. Според него предложенията за въвеждане на сканиращи устройства точно преди вота са нереалистични, тъй като липсва бюджет за тях и няма физическо време за тестване на технологията.

Той припомни, че за въвеждането на машинния вот са били нужни две години работа и подчерта, че единственото работещо решение е 100% машинно гласуване.

Относно информацията, че той и Даниел Лорер може да не намерят място в листите на ПП-ДБ за предстоящия вот, Божанков заяви, че все още не е водил официален разговор по темата с Асен Василев. „Независимо дали съм в листите, или извън тях, ще работя за успеха на демократичната общност. Друга алтернатива пред България просто няма“, категоричен бе той.

Депутатът изключи всякаква възможност да се присъедини към евентуален политически проект на президента в оставка Румен Радев. Божанков определи политиката на държавния глава като „антиевропейска“ и напомни за наследството на служебните му кабинети: „Радев вече е управлявал със служебни кабинети. Тяхното наследство е договорът с „Боташ“, за който плащаме всеки ден. Ако някой мисли, че президентът е някакъв „нов месия“, обграден от стари ченгета, ще остане много разочарован“, завърши Божанков.