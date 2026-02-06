Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Николай Денков за "Петрохан": Патерици на ГЕРБ и ДПС са активирани да пришиват ПП-ДБ към случая

6 Февруари, 2026 12:35

Реакцията на институциите за убийствата в „Петрохан“ издава координирана акция по прикриване на факти, с разпространение на слухове и внушения. И с брутално неуважение към паметта на жертвите и мъката на близките им, коментира още акад. Денков

Реакцията на институциите за убийствата в „Петрохан“ издава координирана акция по прикриване на факти, с разпространение на слухове и внушения. И с брутално неуважение към паметта на жертвите и мъката на близките им.
Незаконният главен прокурор не се интересува от убийците, а коментира богоугодността на убитите.
В пълен синхрон с прокуратурата, ДАНС цитира един сигнал за педофилия, сектантство и паравоенни структури, подаден срещу жертвите преди 2 години – без обяснение защо сигналът изобщо не е разследван.

Това публикува на страницата си във фейсбук за случая "Петрохан" акад. Николай Денков. Ето и още от неговите думи:

МВР министърът се събужда 4 дни по-късно, за да заклейми дейността на убитите – убийците не са му важни.
Насред мъглата от конспиративни теории и очерняне на жертвите, ИТН, Възраждане и други патерици на ГЕРБ и ДПС са активирани да пришиват ПП-ДБ към случая. Както опитаха с училищния директор с камерите, който се оказа кадър на ГЕРБ, назначен от чиновници на ГЕРБ - и онази акция се провали. Ще се провали и тази.
Парламентарният контрол днес беше отменен, за да не питаме премиера в оставка какво се случва в държавата на ГЕРБ и ДПС-НН.
С всичките си действия и бездействия, в последните си дни на власт това мнозинство за пореден път доказва, че е най-вредното за България за последните над 20 години. И че вече не подбира средствата, за да се задържи в управлението.
Затова на изборите трябва да опазим вота, да гласуваме мощно и да го пратим в историята.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    15 37 Отговор
    дано вече гръмне тоя АЕЦ че да затрие тоя продажен български ген

    Коментиран от #11, #53

    12:35 06.02.2026

  • 2 Какво друго

    40 47 Отговор
    може да се очаква в държавата на Бойко, Пеевски и ПИК?

    Коментиран от #20, #38

    12:37 06.02.2026

  • 3 Коня Солтуклиева

    34 6 Отговор
    Бай Николай.
    сещаш ли се за професионални сценаристи в народното събрание?! :))

    Коментиран от #49

    12:39 06.02.2026

  • 4 Ааа

    76 11 Отговор
    То хубаво, обаче и вие бяхте яка патерица на ГЕРБ/ДПС... Лично Денков се умилкваше около Пеевски, когато го държеше премиеррр..... Сътвориха куп бели за България и дори се изкараха с Конституцията, за да угодно на Шиши и Боко... Да не се забравя, беше само преди 2 годинки....

    Коментиран от #14

    12:41 06.02.2026

  • 5 Мдаа

    32 7 Отговор
    Внушенията и почернянето идват главно от някои държавни структури.

    12:41 06.02.2026

  • 6 Вашето мнение

    71 15 Отговор
    Педофилията е широкоразпространена в средите на паветниците, факт.

    Коментиран от #58

    12:42 06.02.2026

  • 7 само казвам

    59 8 Отговор
    ех умно ми е академичето доста се изучи както стана член на ППДБ

    12:42 06.02.2026

  • 8 Факти

    25 15 Отговор
    Николай Денков за "Петрохан": Патерици на ГЕРБ и ДПС са активирани да пришиват ПП-ДБ към случая за да не се говори за леврото

    12:42 06.02.2026

  • 9 Петко

    46 11 Отговор
    Че кой им седя в скута на тиквата и шиши?

    Коментиран от #33

    12:43 06.02.2026

  • 10 Христо

    65 10 Отговор
    Плъха да не е ходил и той на "пионерски" лагер в хижата, че се изказва неподготвен?

    12:43 06.02.2026

  • 11 Абе...

    23 4 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Ако искаш да се затриваш, отивай! Пиши, Боко имат под ръка професионалисти... Българският ген няма да се затрие, да знаеш! Политик не е равно на народ! Помни! Преживяли сме много падения, но се въздигаме винаги! И сега ще е така! Ако на някой не му харесва си е негова работа. Да ходи при Тръмп! Там официално си ги стрелят!

    12:43 06.02.2026

  • 12 кмета на София при цялото ми уважение

    68 6 Отговор
    Сам се приши и каза че тези лица са му познати. Аз тогава написах че куче което не знае да лае само вкарва вълка в кошарата. Освен това бившия екоминистър и вицепремиер от квотата на ППДБ как така отдава права на фирма върху държавна собственост или там каквато и да е думичката. Това е съмнително отдаване.

    Коментиран от #18, #24

    12:43 06.02.2026

  • 13 Завинаги невинен

    27 4 Отговор
    Кой са убииците че да ги заклеймиме.Добрите момчета се изпокриха и не дават показания.Ти найстина ли виждаш всичко за нормално?

    Коментиран от #40

    12:44 06.02.2026

  • 14 Или

    32 6 Отговор

    До коментар #4 от "Ааа":

    Нека хората не забравят наистина, за тази сглобка.... За тях Шиши се бе променил за добро.... Да не се забравя, че измамиха и те избирателите си, също както БСП, ИТН и разни други вече изчезнали патерици на ГЕРБ/ДПС...

    12:44 06.02.2026

  • 15 Тити на Кака

    43 6 Отговор
    Кметът Терзиев приветства изявата на акад. Денков.
    Изчезналото дете с Калушев е включило телефона си за да лайкне инфото!
    Целият прогресивен свят ръкопляска възхитено!

    12:45 06.02.2026

  • 16 Нагли еднорозави Пдб НПО

    51 4 Отговор
    Финансирал - веси Терзиева
    Разрешения министър Сандов ( пдб+)
    Виновни са еднорозоте, извънземните, мамника от бнт.

    12:45 06.02.2026

  • 17 Боруна Лом

    54 5 Отговор
    ЗАЩООО, НАЛИ ВАШ МИНИСТЪР САНДОФФФ Е ПОДПИСАЛ ДОГОВОР С ТЯХ И ВАШ КМЕТ ИМ ДАВА ПАРИ?

    12:48 06.02.2026

  • 18 Кмета

    31 2 Отговор

    До коментар #12 от "кмета на София при цялото ми уважение":

    Имаше качена информация в интернет която не беще изтрита навреме.Нямаше как да мълчи,не е глупав.

    Коментиран от #26

    12:49 06.02.2026

  • 19 Ъхъ!!!

    7 37 Отговор
    Което си е така, така си е!!! Прави впечатление, че веднага след екзекуцията в стил НКВД-КГБ веднага наизлязоха разнини мастити "авторитети" да пришиват ПП към случая! Даже и Сарафов и изплува отнякъде като ферментирало .....!?

    12:49 06.02.2026

  • 20 Зъл пес

    39 6 Отговор

    До коментар #2 от "Какво друго":

    От тях нищо,но от народа очаквам да занулим пепейците и техния татко.

    12:50 06.02.2026

  • 21 Някой

    41 6 Отговор
    Хаха, пак ГЕРБ са ви виновни, че ВИЕ ги докарахте и спонсорирахте. Имате сериозен проблем с възприемането на действителността.

    Коментиран от #75

    12:51 06.02.2026

  • 22 Възраждане

    30 6 Отговор
    Извиняваме се на истинските Българи, че малко хо бихме тоя до подлеза при президентството

    12:51 06.02.2026

  • 23 Тодор

    39 5 Отговор
    "това мнозинство за пореден път доказва, че е най-вредното за България "

    И как преди това мнозинство същото от ГЕРБ и ДПС /само че и вие бяхте в него/ не беше вредно?
    Как преди Пеевски се беше поправил и беше станал добър /според Лорер/
    Как преди Пеевски, Бойко и Кирил Петков се снимаха че разговарят рамо до рамо със Зеленски на видео конферентен разговор и бяха еманацията на демокрацията в България, сега изведнъж станаха вредни?
    Как преди г-н Денков заставаше пред журналисти да обяснява колко добрини е направил като премиер на България и зад него плътно стояха Бойко, Пеевски, Киро и Асен /най-плътно разбира се Асен/ и никой от тях не беше вреден, а всички милееха за България а сега вече не са добри?
    И как може човек, който има мишкуващо поведение и нагласа, който се върти като фурнаджийска лопата в изказванията си и който има нулев авторитет в това общество да се кичи с титлата академик?

    Коментиран от #28, #44

    12:52 06.02.2026

  • 24 Тити на Кака

    46 8 Отговор

    До коментар #12 от "кмета на София при цялото ми уважение":

    Никой не е отговорен за приятели и познати, но когато министър в правителството на Киро Тъпако подписва договор за рейнджър-управление на близо 1% от българската защитена горска територия с представители на създадена преди дни НПО, самонарекла се нагло "Национална агенция за контрол на защитените територии" - това е факт, който учЕнио Денков все още не опекъл в главицата си.
    Поради което нарича тези факти "пришиване".
    За пореден път става за смях с откровените глупости, които говори публично този човечец 😂😂😂

    Коментиран от #87

    12:52 06.02.2026

  • 25 Хмм

    37 8 Отговор
    спрете се, че точно вие на правителствено ниво сте предоставили на НПО функции, които може да извършва само държавата и като частни лица сте го финансирали, всъщност само Коцев от Варна не се е обадил, че им вярва и че ги е финансирал

    Коментиран от #78

    12:52 06.02.2026

  • 26 Веса Терзиева

    34 6 Отговор

    До коментар #18 от "Кмета":

    Се похвали, че редовно е ходила в този детдки лагер и си влизала спокойно, това по повод загражденията.

    12:53 06.02.2026

  • 27 Майора

    32 11 Отговор
    Ало измислен академик , най малко вие имате морално право да говорите и давате оценки след спечелените избори сала бала с машините и помощта на разединителя Радев! Още повече че благодарение на некадърното ви управление с “финансовия гений” Кокорчо и тегленето на големи заеми и блокиране на средствата по ПВУ , доведохте страната до това положение!И стига с мантрата Пеевски , вие седяхте в скута му и пиехте мазно турско кафе! За нищо не ставате шарлатани и мошеници , фактите го доказаха!

    12:53 06.02.2026

  • 28 Хмм

    28 5 Отговор

    До коментар #23 от "Тодор":

    и искаше да стане външен министър щото му се пътувало

    12:55 06.02.2026

  • 29 Пич

    27 9 Отговор
    Денков - глупав до последно !!! Единственият който сам си призна че ги е финансирал и спонсорирал е кмета Терзиев от ПП/ДБ !!! Но аз лично не виждам никаква връзка между това , че ПП защитава единствено бизнеса , а българският бизнес и "Ало, Маджо" били създадени от ДС!!! А пък разправят че кмета на София бил от ДС семейство! Не вярвам на такава работи и не виждам връзка!!!

    12:55 06.02.2026

  • 30 повЕрвах /на мига/

    34 6 Отговор
    Аха , аха ! ББ и Пеевски ?! Ми , сигурно ББ е карал ПП/ДБ/СС /а иначе ДС/ кмета да ги спонсорира/ и то - с яки пачки/ или може би той е подписал странно защо наречено споразумение , с което МОСВ дава половин планина , много удобно разположена с границата ни със Сърбия на НПО дето е на две седмици , а МВР - Рашков е козирувал на ББ и мигом е разпоредил на служба КОС да им позволи да се въоръжат , като зелените барети от форт Браг , а па най вероятно той им е уредил и охранителната техника , дроновете /със 100 кила товар/ , джиповете , моторите и АТВ-тата - техника , за която горските , военните и МВР могат само да мечтаят . Абе , ама нали тогава цялата власт беше в ПП/ДБ , министър на МОСВ не беше ли един брадат пуяк Сандов , а па МВР министър - самият Дамаджан с 12-те ВеЦе-та , Кики не беше ли Премиер , а па Коки финасов министър ???!!! Май, май - така беше . Каквъ ББ , какъв Пеевски ???!!! Абе - кой ми с.а в гащите , а Хамстере академичен ??? Ситуацията е повече от ясна , по добре си трайте , шото ще стане по лошо .

    12:56 06.02.2026

  • 31 Типично

    27 4 Отговор
    за тях , и напълно очаквано ! Но кой им има доверие на вечните лъжи на такива мошеници изобщо ?

    12:57 06.02.2026

  • 32 Промяна

    30 9 Отговор
    ШАРЛАТАНИЯ НЕВИЖДАНА СТЕ ТЕРЗИЕВ СПОНСОР ЗА КАУЗАТА КОЯ ЧЕ НЕ РАЗБРАХ БЕЗУХАНОВА И ОЩЕ ВАШИ САНДОВ И БЕЛЕВ ЛИЧНО ДАЛИ ПРИ КИРО А СЪДИЯ ДОУЗАКОНИЛ ДЕНКОВ ШАРЛАТАНИНООООО ГНУС СИ КОГА ЩЕ ВИ СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ

    12:58 06.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Промяна

    27 7 Отговор
    То бива измамници шарлатания наглост надминахте всичко защо не като вас закон не ви лови

    12:59 06.02.2026

  • 35 Реалността, законите, морала

    22 3 Отговор
    Отдавна не са съществували в тази вила. Явно хиндуиса, гурото се е влюбил.
    Избил е конкуренцията и си е взел момчето.

    12:59 06.02.2026

  • 36 Не щадят

    14 3 Отговор
    ни живи , ни умрели !

    12:59 06.02.2026

  • 37 Промяна

    28 7 Отговор
    То бива измамници шарлатания наглост надминахте всичко защо не като вас закон не ви лови

    13:00 06.02.2026

  • 38 Иван нищото

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "Какво друго":

    Всичко е за пари.Нищо лично.
    Никакви следи няма.Сигурно е че някой майстор el pistoleru ги е гръмнал.И вероятно е взел нещо оттам.
    На кой ли му пука.
    Някъде наоколо да не е пещерата на Али Баба?
    Сезам отвори се!
    Който намери съкровището,рязко ще забогатее!И бронирани мерджани ще кара.В къщата надали е имало нещо сериозно.А те са имали яко оръжие ,законно.Нещо ценно са пазили.
    Юруш!Пещерата на Али Баба е някъде там.

    13:00 06.02.2026

  • 39 Смър на либерастите

    28 7 Отговор
    Абе, мишок смачкан, казвай как Сандов и Белев нарушават закона като подписват споразумения с някакви измислени НПОта и гейнджъри. Казвай как Васко Мазгата ги спонсорира. Всичките с отбор задноприводни.

    13:01 06.02.2026

  • 40 Новото нормално

    22 7 Отговор

    До коментар #13 от "Завинаги невинен":

    За ППДе Бе лгбт това е рекламирането ново нормално, под тяхна закрила и с техни средства е финансирано. Набирали са деца сред " алтернативни " училища с " алтернативни" родители ( мечтаещи някой да ги освободи от ангажимента към децата им), защото преоткриват себе си. Или просто не им пука и ги мързи.

    13:03 06.02.2026

  • 41 тц тц

    23 7 Отговор
    Денков две години седя в скута на Шиши и за благодарност Шиши го направи академик.

    13:03 06.02.2026

  • 42 Глезльо

    18 7 Отговор
    Нямате срам от хората.Погледнете се трезво най после.Вие използвате пострадалите младежи.

    13:04 06.02.2026

  • 43 Неподписан

    9 1 Отговор
    Ама под туй заглавие защо не ни давате да публикуваме
    - "Вигенин: Европол трябва да има нови инструменти срещу престъпността в ерата на изкуствения интелект" ,има какво да споделим...

    Коментиран от #45

    13:05 06.02.2026

  • 44 Минувач

    19 5 Отговор

    До коментар #23 от "Тодор":

    Тошко, не забравяй и онези смс-и на този плъх Денков със самия Пеевски ;-)
    После се чудел, защо не е имало разследване досега, след като бяха в сглобка, а Пеевски беше вече добър!

    13:05 06.02.2026

  • 45 Неподписан

    6 2 Отговор

    До коментар #43 от "Неподписан":

    Забавно ще им е на читателите,вода от извора да пият...😁

    13:06 06.02.2026

  • 46 ЕДГАР КЕЙСИ

    20 6 Отговор
    АЛО , САПУНЕНИЯ ДЕНКОВ ........................ И БЕЗ "ПАТЕРИЦИ" ВИЕ САМИ (ЧРЕЗ ТЕРЗИЙСКИ) ............................ СТЕ СЕ "ПРИШИЛИ" КЪМ СЛУЧАЯ НА ........................ ПАРАВОЕННИТЕ БАНДИТИ ........................... ФАКТ !

    Коментиран от #50, #57

    13:06 06.02.2026

  • 47 Шогун

    15 1 Отговор
    Излезнаха ли експертизите, балистика, съдебно-медицинската. Патоанатомичната, нещо няма инфо за тях, мълчи се🤷🏻‍♂️

    Коментиран от #48

    13:07 06.02.2026

  • 48 Мълчи се

    11 5 Отговор

    До коментар #47 от "Шогун":

    Не е удобно накъде водят следите. Само у нас пиндофилията е политически протектирана.

    13:10 06.02.2026

  • 49 Мнение

    21 8 Отговор

    До коментар #3 от "Коня Солтуклиева":

    А не ви ли прави впечатление, че отрпката Денков, който изпра Борисов чрез т.нар. сглобка, говори за патерици на герб и дпс???!!!

    Тия от ппдб са дори по-долни от боко и шишо, понеже буквално до вчера им седяха по скутовете и променяха заедно конституцията, а днес вече говорят за някакви патерици на герб и дпс, все едно ни лук яли ни мирисали?!

    НЕ ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ЕВРОАТЛАНТИЦИ, ЩОТО СА ПО-ДОЛНИ И ОТ КЛИЕНТИТЕ НА ЕПЩАЙН!!!

    Коментиран от #62

    13:10 06.02.2026

  • 50 Само че

    9 14 Отговор

    До коментар #46 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Васил Терзиев не е от ПП, той е човек на Христо Иванов. А и не може да се обвиняват жертвите. Просто убиецът или убийците са професионалист. Пещерняците са видели нещо много скрито, нередно и противодържавно и са били убити.

    Коментиран от #68

    13:13 06.02.2026

  • 51 Ооох

    15 4 Отговор
    мишок, мишок!

    13:19 06.02.2026

  • 52 САМО ЕДНО ЩЕ НАПИША

    16 3 Отговор
    Това че сте пришити е така. Още не мой слезете от скута. И вие сами си признаете че ваши правителство им дал обекта и вашио кмет им е спонсор. У бездната.

    13:20 06.02.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 НЕ ЗНАЕХ? ОТ КОГА?

    16 9 Отговор
    САНДОВ, ТЕРЗИЕВ, БЕЗУХАНОВА СА БИЛИ ОТ ГЕРБ И СА СПОНСОРИРАЛИ "НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ..." ПО НАРЕЖДАНЕ НА БОЙКО? А САПУНИСАНИЯ МОЛЕЦ НИКИ СЕДЯЛ ЛИ Е В СКУТА НА ДИДИ ИЛИ Е БИЛ ПРИШИТ?

    13:22 06.02.2026

  • 55 САМО ЕДНО ЩЕ НАПИША

    18 5 Отговор
    Това че сте пришити е така. Още не мой слезете от скута. И вие сами си признахте че вашето правителство им дал обекта и вашио кмет им е спонсор. У бездната.

    13:22 06.02.2026

  • 56 ГЕРБ

    17 8 Отговор
    Боклук мръсен от където и да ви погледнат сте престъпници

    13:23 06.02.2026

  • 57 Учуден

    3 5 Отговор

    До коментар #46 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    И как разбра, че са бандити? Да не си се припознал?

    13:25 06.02.2026

  • 58 БОЙС ТУ МЕН

    10 4 Отговор

    До коментар #6 от "Вашето мнение":

    СПРАВКА
    ВЖ.ПЪРФОРМАНСА НА ПЕНЬЮАРИТЕ Z....

    13:25 06.02.2026

  • 59 Стефко

    13 1 Отговор
    Нищо в този случай не може да бъде пришито. Вероятно се знае много по-вече в хода на разследването, но не се изнася. Не остана професионализъм в правоохранителните структури, а изпълнение на политически поръчки, което срина държавността.

    13:26 06.02.2026

  • 60 Дъртия сапин

    12 4 Отговор
    нещо се е разпенил

    13:26 06.02.2026

  • 61 Вас

    13 5 Отговор
    Денков пълен боклук си.

    13:31 06.02.2026

  • 62 Тодор

    10 4 Отговор

    До коментар #49 от "Мнение":

    "Тия от ппдб са дори по-долни от боко и шишо"

    Наскоро един привърженик на ППДБ ме попита защо говоря повече против ППДБ отколкото против Пеевски и Бойко и защо ненавиждам повече ППДБ отколкото ГЕРБ и ДПС.
    Отоговорих му, че отговора е лесен:
    -болшинството българи или винаги са знаели или с течение на годините са се убедили че освен корупция в ГЕРБ и ДПС, тези партии милеят само за личния си интерес и никога за България. Обществото никога не очаква нещо добро от ГЕРБ и ДПС
    -за разлика от тях ППДБ се лансираха като различни, които ще променят статуквото. Създадоха усещането в обществото че те са надеждата и на тях трябва да се повярва /това беше в началото/. И обществото ги подкрепи, а те го излъгаха.
    Когато нямаш надежди в някой /като ГЕРБ и ДПС/ не те изненадват сътворените мизерии от тях. Обаче когато си се надявал на някой и той те предаде, боли много повече и като следствие почваш да го ненавиждаш много повече.
    Ето за това, както казва и колегата от коментар 49 ППДБ са по вредни и от Боко и от Шиши.

    Впрочем същото нещо ще се получи и при Радев след време - огромни очаквания към него, които той ще провали и ще предаде избирателите си. По същия начин тези избиратели ще ги боли много повече след време обаче.

    13:31 06.02.2026

  • 63 Пеньоара

    12 2 Отговор
    Къде се покри оня ококорения мазен г.й?

    13:33 06.02.2026

  • 64 Трол

    9 3 Отговор
    Горките ППДБ, мафията пак им подлива вода.

    13:34 06.02.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Архимандрисандрит Бибиян

    9 3 Отговор
    Зашиваме ви го шо има од вашите пендеруги намесени дрогарю порфесор.

    13:34 06.02.2026

  • 67 Не само това!

    3 9 Отговор
    Патериците - мисирки и лакеи на Тиквата и Прасето не само се опитват да пришият случая в Петрохан на ПП и ДБ, но директно го обвитяват в педофилия, наркотрафик, в приятелство с убитите и във всички земни грехове! ! А днес едно тлъсто, много противно, мазно и мръсно туловище, което по тегло надмина Пеевски, съвсем изплиска легена! Къро бил спонсор на ПП и ДБ, те били замесени в убийството на Алексей Петров, те са мафията, те убили адвоката си и още хиляди подобни обвинения! И всичко това го казва Недю ПИКливия, който години наред се гавреше в ПИКливия си сайт ПИК с достойни политици и хора на изкуството, показваше им дори половите органи! Да, същият Недю Недялков, внук на мръсен предател, уж "антифашист", предал бургаския поет Атанас Манчев, една майка и двамата й синова в Айтос! Същият Недю Недялков, чийто татко , един бургаски стихоплетец, днес се слага за "съвестта на нацията", че и за "репресиран! Е, това, че бил "репресиран" надхвърля всякакаква низост и всякакъв цинизъм! Реперсираният татко на Недю ПИКливия лазеше в краката на Тодор Живков и всички комунистически величия, майка му танцува буза до буза с хитреца от Правец на едно комунистическо сборище в Бургас, по нареждане на ЦК на БКП всички театри в страната трябваше да поставят некадърните пиеси на таткото, който се подписваше на ведомост от десетина служби! Главен худ.ръководител, директор, режисьжр, драматург, главен редактор, председател на дружеството на писателите, абе, май

    13:34 06.02.2026

  • 68 Тити на Кака

    10 2 Отговор

    До коментар #50 от "Само че":

    Васил Терзиев не беше ли от ДС?
    Христо Иванов не е ли от АБПФК?
    Защо не споменаваш и това, говорейки за организираната от ДС и АБПФК криптокомунистическа партийка ДБ?

    13:35 06.02.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 С нищо законно

    9 2 Отговор
    Не са се занимавали в тази вила.

    13:42 06.02.2026

  • 71 АНеБе

    6 3 Отговор
    Василка кметункова нищо не знае, дажи ни е от ПеПе

    13:42 06.02.2026

  • 72 ДИДИТО

    5 3 Отговор
    И НА ТЕБЕ СЕ ПОДПИРАХ ДЕНКУФ

    13:43 06.02.2026

  • 73 АЗ ПЪК ИСКАМ ДИМ ДА ГИ НЯМА

    7 2 Отговор
    НИКИ ИСКА ДА ПЪТУВА, САНДОВ ИСКАЛ ДА СИ ИМА ПЛАНИНА, ТЕРЗИЕВ ОБИЧА БОКЛУКА, КИРО ОБИЧА ПАРАПЕТИТЕ, ЛЕНА ОБИЧА МАН ДЪРУСАТ, КОЗИЛАТА ИСКА МЪЖЕ, АСЕН СЪЩО.

    13:43 06.02.2026

  • 74 до 65 - и банкянсик теляк

    5 3 Отговор
    А мутраат от СИК не е ли още член на престъпната и кървава БКП и не пази ли и сега в малкото си дожобче партийната книжка с петолъчката! А мутрата от СИК не изпарти ли лично в Париж Мултака Веждито с феса и комуниста Божидар Димитров (Бог да го прости) да подкрепят избирането на Ирина Бокова за генерален директор на ЮНЕСКО! А баща й на Ирина Бокова не е ли онзи фанатик-комунист, полуграмотен, садист и изверг, убил по най-жесток начин големия ни художник Райко Алексиев? Скачал е с милиционерлските си ботуши по гърдите му и нещастникът издъхнал в страшни мъки! А после садистът Георги Боков не беше ли главен редактор на "Работническо дело" и първи сатрап на Републиката? А татко му на "гордостта" на банкянската мутра - Николай Младенов, не е ли бил висш началник на ДС? А Бик Томов не се ли заканваше да вкара Боко в затвора и го наричаше "карикатура на мутра"? А слугинята ГЕРБачева, пардон - Сачева не беше ли голяма " костовистка", ама не я сложиха на избираемо място за едни избоир и та "се разсърди"? А Къдравата Сю, зама на Боко, не беше ли зам. на Иван Костов и един от основателите на ДСБ?! Хайде по-полека с комунистическите и ДС - наследници, че този списък може да бъде продължен с поне стотина страници!

    13:48 06.02.2026

  • 75 То и директорът

    10 2 Отговор

    До коментар #21 от "Някой":

    В община с кмет на ПП е директорът от училището с камерите в тоалетната.Ами министър"Приятно ми е Наско". Да не говорим за онзи запис,в който те всичко си казаха.Да каже Денков поне,защо Рашков е разчистил терена от гранична полиция.Сега се правят на ни чули,ни видяли,ни разбрали. С постоянното Боко,Шиши,Шиши,Бойко карате хората да коментират.

    13:52 06.02.2026

  • 76 Е вие сте им

    4 3 Отговор
    Спинсори, не плащаш ей така пари на непознати.

    13:54 06.02.2026

  • 77 продължение на 67

    2 2 Отговор
    ... Абе май го бяха назначили и за началник на Пожарната! Нищо чудно! Каквито дядото и таткото, такъв и внука и сина - мерзавец от най -висока класа! Лазеше в краката на Тиквата и на Прасето, възхваляваше ги до небесата и не даваше прах да падне на кратуните им, а сега ги плюе! Повече от цинизъм, ама то пък цинизмът винаги е бил запаезна марка на Недю ПИКливия!

    13:57 06.02.2026

  • 78 Ами той

    10 2 Отговор

    До коментар #25 от "Хмм":

    Кметът на Варна Коцев се занимава да саботира детската хирургия,защото уж им били малки заплатите.Пък после се оказало,че взимат по 8-10 хиляди.Да не говорим,че който не е влизал в болница не знае,че се плаща напр. за избор на екип и други разни екстри.Да оставиш болница във Варна без детска хирургия си е престъпление,ако е вярно.

    14:05 06.02.2026

  • 79 Хаха

    9 2 Отговор
    Не бе, Денков! Те сами се пришиха Сандов с рамковия договор и Терзиев с признание то си, че ги е финансирал с лични средства! Какти ти приши към вайбър контактите си "Шиши", с когото любовно си чатеше: "ехооо... удобно ли е"!

    14:08 06.02.2026

  • 80 Доктор

    6 3 Отговор
    Мекотело. Нещастен кариерист.

    14:14 06.02.2026

  • 81 Един

    7 2 Отговор
    Тоя паткан може да се пени колкото си иска. Но засега един от фактите е, че Терзията е спонсорирал тези мушмуроци. Как така не е дядо Пешо от съседното село. Където има мръсотия най-отгоре винаги изплува ПП.

    14:14 06.02.2026

  • 82 Понита и талибани

    7 2 Отговор
    Ами все розови понита и зелени талибани наблюдаваме по случая. Сами се афишираха.

    14:20 06.02.2026

  • 83 Проказа!

    5 3 Отговор
    Лошото е, че пепедебейците се оказаха същите боклуци, крадци и перверзници като останалите.
    Слепоци с претенции!
    Нема такъФ народ по целио свЕт!?

    14:42 06.02.2026

  • 84 ШЕФА

    8 1 Отговор
    ГРОБ и ДПС са престъпници не по малки от вас,дали са патерици не знам,но ти какъв си дърт бастун пед... всички го знаем.

    14:43 06.02.2026

  • 85 Ужас

    5 3 Отговор
    Пак се опитва да пере академик- сапунов

    14:47 06.02.2026

  • 86 Оказа се, че

    4 3 Отговор
    ППДБ и ГЕРБСДС не само седят заедно в скута на Пеевски, ами и общи бандитски бизнеси въртят.

    15:08 06.02.2026

  • 87 Фантастика

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Тити на Кака":

    Кой е този министър, патерицо?

    15:50 06.02.2026

  • 88 Няма

    1 0 Отговор
    нито едно разкрито престъпление в "завладяната държава" Боювата завладяна държава

    17:05 06.02.2026

  • 89 Преди

    1 0 Отговор
    появата на ПП - ДБ всичко беше супер, нямаше престъпления! ПП- ДБ са виновни за всички бойчеви мръсотии

    17:15 06.02.2026

