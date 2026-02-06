Николай Денков за "Петрохан": Патерици на ГЕРБ и ДПС са активирани да пришиват ПП-ДБ към случая

Реакцията на институциите за убийствата в „Петрохан“ издава координирана акция по прикриване на факти, с разпространение на слухове и внушения. И с брутално неуважение към паметта на жертвите и мъката на близките им.

Незаконният главен прокурор не се интересува от убийците, а коментира богоугодността на убитите.

В пълен синхрон с прокуратурата, ДАНС цитира един сигнал за педофилия, сектантство и паравоенни структури, подаден срещу жертвите преди 2 години – без обяснение защо сигналът изобщо не е разследван.

Това публикува на страницата си във фейсбук за случая "Петрохан" акад. Николай Денков. Ето и още от неговите думи:

МВР министърът се събужда 4 дни по-късно, за да заклейми дейността на убитите – убийците не са му важни.

Насред мъглата от конспиративни теории и очерняне на жертвите, ИТН, Възраждане и други патерици на ГЕРБ и ДПС са активирани да пришиват ПП-ДБ към случая. Както опитаха с училищния директор с камерите, който се оказа кадър на ГЕРБ, назначен от чиновници на ГЕРБ - и онази акция се провали. Ще се провали и тази.

Парламентарният контрол днес беше отменен, за да не питаме премиера в оставка какво се случва в държавата на ГЕРБ и ДПС-НН.

С всичките си действия и бездействия, в последните си дни на власт това мнозинство за пореден път доказва, че е най-вредното за България за последните над 20 години. И че вече не подбира средствата, за да се задържи в управлението.

Затова на изборите трябва да опазим вота, да гласуваме мощно и да го пратим в историята.