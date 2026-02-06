Николай Денков за "Петрохан": Патерици на ГЕРБ и ДПС са активирани да пришиват ПП-ДБ към случая

Реакцията на институциите за убийствата в „Петрохан“ издава координирана акция по прикриване на факти, с разпространение на слухове и внушения. И с брутално неуважение към паметта на жертвите и мъката на близките им.
Незаконният главен прокурор не се интересува от убийците, а коментира богоугодността на убитите.
В пълен синхрон с прокуратурата, ДАНС цитира един сигнал за педофилия, сектантство и паравоенни структури, подаден срещу жертвите преди 2 години – без обяснение защо сигналът изобщо не е разследван.
Това публикува на страницата си във фейсбук за случая "Петрохан" акад. Николай Денков. Ето и още от неговите думи:
МВР министърът се събужда 4 дни по-късно, за да заклейми дейността на убитите – убийците не са му важни.
Насред мъглата от конспиративни теории и очерняне на жертвите, ИТН, Възраждане и други патерици на ГЕРБ и ДПС са активирани да пришиват ПП-ДБ към случая. Както опитаха с училищния директор с камерите, който се оказа кадър на ГЕРБ, назначен от чиновници на ГЕРБ - и онази акция се провали. Ще се провали и тази.
Парламентарният контрол днес беше отменен, за да не питаме премиера в оставка какво се случва в държавата на ГЕРБ и ДПС-НН.
С всичките си действия и бездействия, в последните си дни на власт това мнозинство за пореден път доказва, че е най-вредното за България за последните над 20 години. И че вече не подбира средствата, за да се задържи в управлението.
Затова на изборите трябва да опазим вота, да гласуваме мощно и да го пратим в историята.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Коментиран от #11, #53
12:35 06.02.2026
2 Какво друго
Коментиран от #20, #38
12:37 06.02.2026
3 Коня Солтуклиева
сещаш ли се за професионални сценаристи в народното събрание?! :))
Коментиран от #49
12:39 06.02.2026
4 Ааа
Коментиран от #14
12:41 06.02.2026
5 Мдаа
12:41 06.02.2026
6 Вашето мнение
Коментиран от #58
12:42 06.02.2026
7 само казвам
12:42 06.02.2026
8 Факти
12:42 06.02.2026
Коментиран от #33
12:43 06.02.2026
10 Христо
12:43 06.02.2026
11 Абе...
До коментар #1 от "оня с коня":Ако искаш да се затриваш, отивай! Пиши, Боко имат под ръка професионалисти... Българският ген няма да се затрие, да знаеш! Политик не е равно на народ! Помни! Преживяли сме много падения, но се въздигаме винаги! И сега ще е така! Ако на някой не му харесва си е негова работа. Да ходи при Тръмп! Там официално си ги стрелят!
12:43 06.02.2026
12 кмета на София при цялото ми уважение
Коментиран от #18, #24
12:43 06.02.2026
13 Завинаги невинен
Коментиран от #40
12:44 06.02.2026
14 Или
До коментар #4 от "Ааа":Нека хората не забравят наистина, за тази сглобка.... За тях Шиши се бе променил за добро.... Да не се забравя, че измамиха и те избирателите си, също както БСП, ИТН и разни други вече изчезнали патерици на ГЕРБ/ДПС...
12:44 06.02.2026
15 Тити на Кака
Изчезналото дете с Калушев е включило телефона си за да лайкне инфото!
Целият прогресивен свят ръкопляска възхитено!
12:45 06.02.2026
16 Нагли еднорозави Пдб НПО
Разрешения министър Сандов ( пдб+)
Виновни са еднорозоте, извънземните, мамника от бнт.
12:45 06.02.2026
17 Боруна Лом
12:48 06.02.2026
18 Кмета
До коментар #12 от "кмета на София при цялото ми уважение":Имаше качена информация в интернет която не беще изтрита навреме.Нямаше как да мълчи,не е глупав.
Коментиран от #26
12:49 06.02.2026
19 Ъхъ!!!
12:49 06.02.2026
20 Зъл пес
До коментар #2 от "Какво друго":От тях нищо,но от народа очаквам да занулим пепейците и техния татко.
12:50 06.02.2026
21 Някой
Коментиран от #75
12:51 06.02.2026
22 Възраждане
12:51 06.02.2026
23 Тодор
И как преди това мнозинство същото от ГЕРБ и ДПС /само че и вие бяхте в него/ не беше вредно?
Как преди Пеевски се беше поправил и беше станал добър /според Лорер/
Как преди Пеевски, Бойко и Кирил Петков се снимаха че разговарят рамо до рамо със Зеленски на видео конферентен разговор и бяха еманацията на демокрацията в България, сега изведнъж станаха вредни?
Как преди г-н Денков заставаше пред журналисти да обяснява колко добрини е направил като премиер на България и зад него плътно стояха Бойко, Пеевски, Киро и Асен /най-плътно разбира се Асен/ и никой от тях не беше вреден, а всички милееха за България а сега вече не са добри?
И как може човек, който има мишкуващо поведение и нагласа, който се върти като фурнаджийска лопата в изказванията си и който има нулев авторитет в това общество да се кичи с титлата академик?
Коментиран от #28, #44
12:52 06.02.2026
24 Тити на Кака
До коментар #12 от "кмета на София при цялото ми уважение":Никой не е отговорен за приятели и познати, но когато министър в правителството на Киро Тъпако подписва договор за рейнджър-управление на близо 1% от българската защитена горска територия с представители на създадена преди дни НПО, самонарекла се нагло "Национална агенция за контрол на защитените територии" - това е факт, който учЕнио Денков все още не опекъл в главицата си.
Поради което нарича тези факти "пришиване".
За пореден път става за смях с откровените глупости, които говори публично този човечец 😂😂😂
Коментиран от #87
12:52 06.02.2026
25 Хмм
Коментиран от #78
12:52 06.02.2026
26 Веса Терзиева
До коментар #18 от "Кмета":Се похвали, че редовно е ходила в този детдки лагер и си влизала спокойно, това по повод загражденията.
12:53 06.02.2026
27 Майора
12:53 06.02.2026
28 Хмм
До коментар #23 от "Тодор":и искаше да стане външен министър щото му се пътувало
12:55 06.02.2026
29 Пич
12:55 06.02.2026
30 повЕрвах /на мига/
12:56 06.02.2026
31 Типично
12:57 06.02.2026
32 Промяна
12:58 06.02.2026
34 Промяна
12:59 06.02.2026
35 Реалността, законите, морала
Избил е конкуренцията и си е взел момчето.
12:59 06.02.2026
36 Не щадят
12:59 06.02.2026
37 Промяна
13:00 06.02.2026
38 Иван нищото
До коментар #2 от "Какво друго":Всичко е за пари.Нищо лично.
Никакви следи няма.Сигурно е че някой майстор el pistoleru ги е гръмнал.И вероятно е взел нещо оттам.
На кой ли му пука.
Някъде наоколо да не е пещерата на Али Баба?
Сезам отвори се!
Който намери съкровището,рязко ще забогатее!И бронирани мерджани ще кара.В къщата надали е имало нещо сериозно.А те са имали яко оръжие ,законно.Нещо ценно са пазили.
Юруш!Пещерата на Али Баба е някъде там.
13:00 06.02.2026
39 Смър на либерастите
13:01 06.02.2026
40 Новото нормално
До коментар #13 от "Завинаги невинен":За ППДе Бе лгбт това е рекламирането ново нормално, под тяхна закрила и с техни средства е финансирано. Набирали са деца сред " алтернативни " училища с " алтернативни" родители ( мечтаещи някой да ги освободи от ангажимента към децата им), защото преоткриват себе си. Или просто не им пука и ги мързи.
13:03 06.02.2026
41 тц тц
13:03 06.02.2026
42 Глезльо
13:04 06.02.2026
43 Неподписан
- "Вигенин: Европол трябва да има нови инструменти срещу престъпността в ерата на изкуствения интелект" ,има какво да споделим...
Коментиран от #45
13:05 06.02.2026
44 Минувач
До коментар #23 от "Тодор":Тошко, не забравяй и онези смс-и на този плъх Денков със самия Пеевски ;-)
После се чудел, защо не е имало разследване досега, след като бяха в сглобка, а Пеевски беше вече добър!
13:05 06.02.2026
45 Неподписан
До коментар #43 от "Неподписан":Забавно ще им е на читателите,вода от извора да пият...😁
13:06 06.02.2026
46 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #50, #57
13:06 06.02.2026
47 Шогун
Коментиран от #48
13:07 06.02.2026
48 Мълчи се
До коментар #47 от "Шогун":Не е удобно накъде водят следите. Само у нас пиндофилията е политически протектирана.
13:10 06.02.2026
49 Мнение
До коментар #3 от "Коня Солтуклиева":А не ви ли прави впечатление, че отрпката Денков, който изпра Борисов чрез т.нар. сглобка, говори за патерици на герб и дпс???!!!
Тия от ппдб са дори по-долни от боко и шишо, понеже буквално до вчера им седяха по скутовете и променяха заедно конституцията, а днес вече говорят за някакви патерици на герб и дпс, все едно ни лук яли ни мирисали?!
НЕ ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ЕВРОАТЛАНТИЦИ, ЩОТО СА ПО-ДОЛНИ И ОТ КЛИЕНТИТЕ НА ЕПЩАЙН!!!
Коментиран от #62
13:10 06.02.2026
50 Само че
До коментар #46 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Васил Терзиев не е от ПП, той е човек на Христо Иванов. А и не може да се обвиняват жертвите. Просто убиецът или убийците са професионалист. Пещерняците са видели нещо много скрито, нередно и противодържавно и са били убити.
Коментиран от #68
13:13 06.02.2026
51 Ооох
13:19 06.02.2026
52 САМО ЕДНО ЩЕ НАПИША
13:20 06.02.2026
54 НЕ ЗНАЕХ? ОТ КОГА?
13:22 06.02.2026
55 САМО ЕДНО ЩЕ НАПИША
13:22 06.02.2026
56 ГЕРБ
13:23 06.02.2026
57 Учуден
До коментар #46 от "ЕДГАР КЕЙСИ":И как разбра, че са бандити? Да не си се припознал?
13:25 06.02.2026
58 БОЙС ТУ МЕН
До коментар #6 от "Вашето мнение":СПРАВКА
ВЖ.ПЪРФОРМАНСА НА ПЕНЬЮАРИТЕ Z....
13:25 06.02.2026
59 Стефко
13:26 06.02.2026
60 Дъртия сапин
13:26 06.02.2026
61 Вас
13:31 06.02.2026
62 Тодор
До коментар #49 от "Мнение":"Тия от ппдб са дори по-долни от боко и шишо"
Наскоро един привърженик на ППДБ ме попита защо говоря повече против ППДБ отколкото против Пеевски и Бойко и защо ненавиждам повече ППДБ отколкото ГЕРБ и ДПС.
Отоговорих му, че отговора е лесен:
-болшинството българи или винаги са знаели или с течение на годините са се убедили че освен корупция в ГЕРБ и ДПС, тези партии милеят само за личния си интерес и никога за България. Обществото никога не очаква нещо добро от ГЕРБ и ДПС
-за разлика от тях ППДБ се лансираха като различни, които ще променят статуквото. Създадоха усещането в обществото че те са надеждата и на тях трябва да се повярва /това беше в началото/. И обществото ги подкрепи, а те го излъгаха.
Когато нямаш надежди в някой /като ГЕРБ и ДПС/ не те изненадват сътворените мизерии от тях. Обаче когато си се надявал на някой и той те предаде, боли много повече и като следствие почваш да го ненавиждаш много повече.
Ето за това, както казва и колегата от коментар 49 ППДБ са по вредни и от Боко и от Шиши.
Впрочем същото нещо ще се получи и при Радев след време - огромни очаквания към него, които той ще провали и ще предаде избирателите си. По същия начин тези избиратели ще ги боли много повече след време обаче.
13:31 06.02.2026
63 Пеньоара
13:33 06.02.2026
64 Трол
13:34 06.02.2026
66 Архимандрисандрит Бибиян
13:34 06.02.2026
67 Не само това!
13:34 06.02.2026
68 Тити на Кака
До коментар #50 от "Само че":Васил Терзиев не беше ли от ДС?
Христо Иванов не е ли от АБПФК?
Защо не споменаваш и това, говорейки за организираната от ДС и АБПФК криптокомунистическа партийка ДБ?
13:35 06.02.2026
70 С нищо законно
13:42 06.02.2026
71 АНеБе
13:42 06.02.2026
72 ДИДИТО
13:43 06.02.2026
73 АЗ ПЪК ИСКАМ ДИМ ДА ГИ НЯМА
13:43 06.02.2026
74 до 65 - и банкянсик теляк
13:48 06.02.2026
75 То и директорът
До коментар #21 от "Някой":В община с кмет на ПП е директорът от училището с камерите в тоалетната.Ами министър"Приятно ми е Наско". Да не говорим за онзи запис,в който те всичко си казаха.Да каже Денков поне,защо Рашков е разчистил терена от гранична полиция.Сега се правят на ни чули,ни видяли,ни разбрали. С постоянното Боко,Шиши,Шиши,Бойко карате хората да коментират.
13:52 06.02.2026
76 Е вие сте им
13:54 06.02.2026
77 продължение на 67
13:57 06.02.2026
78 Ами той
До коментар #25 от "Хмм":Кметът на Варна Коцев се занимава да саботира детската хирургия,защото уж им били малки заплатите.Пък после се оказало,че взимат по 8-10 хиляди.Да не говорим,че който не е влизал в болница не знае,че се плаща напр. за избор на екип и други разни екстри.Да оставиш болница във Варна без детска хирургия си е престъпление,ако е вярно.
14:05 06.02.2026
79 Хаха
14:08 06.02.2026
80 Доктор
14:14 06.02.2026
81 Един
14:14 06.02.2026
82 Понита и талибани
14:20 06.02.2026
83 Проказа!
Слепоци с претенции!
Нема такъФ народ по целио свЕт!?
14:42 06.02.2026
84 ШЕФА
14:43 06.02.2026
85 Ужас
14:47 06.02.2026
86 Оказа се, че
15:08 06.02.2026
87 Фантастика
До коментар #24 от "Тити на Кака":Кой е този министър, патерицо?
15:50 06.02.2026
88 Няма
17:05 06.02.2026
89 Преди
17:15 06.02.2026