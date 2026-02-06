Новини
Искат смяна на шефа на Столичния автотранспорт

6 Февруари, 2026 15:37 1 210 17

  • софия-
  • столичен автотранспорт-
  • автобуси-
  • стилян манолов

Конкретният повод са сключените два договора, които според тях сериозно ощетяват общината

Искат смяна на шефа на Столичния автотранспорт - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Общински съветници от ПП-ДБ, "Спаси София" и Синя София внасят доклад в Столичния общински съвет за смяната на директора на Столичен автотранспорт Стилян Манолов, както и на цялото ръководство, заради ощетяване на общината с десетки хиляди евро.

Конкретният повод са сключените два договора, които според тях сериозно ощетяват общината. По изрично настояване на председателя на групата на ПП-ДБ Бойко Димитров в дневния ред на заседанието на 12 февруари е включено предложение за смяна на временното ръководство и започване на конкурс за избор на ново.

Фактите, които представя общинският съветник Симеон Ставрев са, че ръководството на Столичен автотранспорт ЕАД е подписало на 30 януари договор за доставка на 25 броя 18-годишни употребявани автобуси Mercedes-Benz O 530 G Citaro на стойност 2 369 837,87 евро.

Така един автобус излиза по 94 793,51 евро без ДДС, при положение, че общинските съветници са открили същите автобуси по номер на рамата в автокъща в Германия с цена за един автобус средно около 9 900 евро. Тези данни бяха изнесени на специална пресконференция на 19 януари, когато именно Стилян Манолов съобщи в медиите, че няма да подпише подобен договор.

Купуваме автобуси по критерии, заложени от Общинския съвет. Твърденията за завишена цена и наличието на „скандал“ са тенденциозно спекулативни и, за пореден път, повече от недостоверни. Не на последно място, г-н Симеон Ставрев, а и други членове на Общинския съвет би следвало вече да знаят, че има разлика между това да си обществен превозвач и това да се сдобиеш за лична употреба с харесан в интернет обява автомобил.

Това написа в четвъртък в официалната позиция до медиите на изпълнителния директор на „Столичен автотранспорт“ Стилян Манолов.

Не на последно място: автобусите, които ще получим, не са тези, разпространени от въпросния член на Столичния общински съвет. От друга страна, „Столичен автотранспорт“ няма механизми да влияе на ценовата политика на който и да е наш контрагент. За нас не са ясни и цените, на които нашият доставчик ще закупи автобуси, уточни Стилиян Манолов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 койдазнай

    7 15 Отговор
    Тоя шеф нали вие сте го сложили там, за да краде за вас?!? И сега ГЕРБ като ви разкриха далаверата, започнахте да го сменяте?!?
    Това е шизофрения!!!

    Коментиран от #3

    15:45 06.02.2026

  • 3 Хахахаха

    23 2 Отговор

    До коментар #2 от "койдазнай":

    ОПГ ГРАБ разкривате далавери само когато не участвате в тях

    Коментиран от #9

    15:47 06.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Цирк

    10 0 Отговор
    Това е за прокуратура,полиция.Научихте се да пускате партенки и да се криете.

    15:54 06.02.2026

  • 6 екогрупа 00

    14 0 Отговор
    Сто хиляди евра за 18годишни автобуси втора ръка е подозрителна далавера.

    15:56 06.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 АГАТ а Кристи

    10 0 Отговор
    С камане и дърве да го изгонят !
    Ще копува стари автобуси, с цена на нови...
    То бива лакомия за комисионни бива, а ма чак толкова...

    16:05 06.02.2026

  • 9 Според

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хахахаха":

    Теб ГЕРБ е организатор и на "народния съд" след 1944г....
    Комунист и обективност.... Храчите на посики, защото Господ Ленин ви праща повиквателни !
    /а ГЕРБ не са ми на сърце - за твоя консумация/

    16:12 06.02.2026

  • 10 Горски

    7 0 Отговор
    Какви са тези глупости. Това е престъпление. Трябва да бъде не сменен а съден. Ама така е в България. Крадеш докато те хванат и после те сменят. Затова всички крадат. Я осъдете ЕДИН и ще видите каква промяна ще настъпи. Все си мислех , че като ощетиш гражданите те съдят а не те сменят, явно тук има други правила. За един единствен град София направиха екокатегории за автомобили , катализатори и еко едно до четири, а внасяте автобуси на осемнайсет години. Това с категориите за автомобилите предполагам е само за избрана фирма да цица от цялото общество. Един градски автобус средно за година навърта около 100000 км. На 18 години гони 2 милиона изминати километра. Колкото и да се поддържа и ремонтира си е вече напълно амортизирана бракма. С леки условности горното се отнася за почти всички автобуси, освен ако примерно е возил пътници до самолета на някое летище.

    Коментиран от #12

    16:16 06.02.2026

  • 11 И ще дойде по голям неможач

    4 0 Отговор
    Като изгонят този ще докарат по крадлив и по неможач. Това може Василка, това прави.

    16:48 06.02.2026

  • 12 Новичок

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Горски":

    Така е Горски,после и ремонт на ремонта и те така се пълнят чекмеджета с " Фалшиви " евра.Сега като го уволнят тоя,той ще ги осъди и пак ние ще плащаме.Пфу...

    16:52 06.02.2026

  • 13 Хехе

    2 0 Отговор
    И такова трябва да стане във Сливен ама той управителя е наш човек. Колко близки и приятели са назначени ей така във дружеството. Дали при една ревизия ама ревизия няма да излязат далаверите със новите тролейбуси, електробуси и как се точат европейски пари.

    17:03 06.02.2026

  • 14 Свалете украинското знаме

    5 0 Отговор
    Проклети продажници.

    17:17 06.02.2026

  • 15 Цвете

    2 0 Отговор
    ТОЗИ ДА СЕ ОМИТА. ДОГОВОР НЕПРАВОМЕРЕН ЗА СТАРИ АВТОБУСИ НА 17 ГОДИНИ И ЦЕНАТА УЖАСЯВАЩА.ЗАЩО НЕ СКЛЮЧИ ДОГОВОР С НЕМСКАТА ФИРМА ЗА НОВИ АВТОБУСИ, КОИТО ИЗЛИЗАТ ДИРЕКТНО ОТ ЗАВОДА? ДАЛАВЕРИ ,ДАЛАВЕРИ ,МНОГО ДАЛАВЕРИ.ИЗХВЪРЛЯЙТЕ ГО. 🙄☹️🤔🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    18:35 06.02.2026

  • 16 Цвете

    2 0 Отговор
    ТОЗИ ДА СЕ ОМИТА. ДОГОВОР НЕПРАВОМЕРЕН ЗА СТАРИ АВТОБУСИ НА 17 ГОДИНИ И ЦЕНАТА УЖАСЯВАЩА.ЗАЩО НЕ СКЛЮЧИ ДОГОВОР С НЕМСКАТА ФИРМА ЗА НОВИ АВТОБУСИ, КОИТО ИЗЛИЗАТ ДИРЕКТНО ОТ ЗАВОДА? ДАЛАВЕРИ ,ДАЛАВЕРИ ,МНОГО ДАЛАВЕРИ.ИЗХВЪРЛЯЙТЕ ГО. 🙄☹️🤔🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    18:36 06.02.2026

  • 17 Никси

    1 0 Отговор
    ЕЕЕЕ Казах ли ви аз друго си е Слав Монов да е шев ама вия не ,дай да туримо наш човек , че го тражите със свещ под дърво и камък но нема да го намерите , човека вместо да му извадите очите му изписахте вежди два чифта , шев е вече в Автомобилна Администрация , когато е бил шев на Автобусния Транспорт в Биомет , винаги си е защитавал шофьорите си когато е имало неуредици във фирмата , има брат близнак Мирослав Монов който работи в Министерството на Транспорта , мога да кажа само за тях че са рядко възпитани хора и интелигентни личности , познавам ги лично и двамата !!!.

    19:09 06.02.2026

