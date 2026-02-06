Искат смяна на шефа на Столичния автотранспорт

Общински съветници от ПП-ДБ, "Спаси София" и Синя София внасят доклад в Столичния общински съвет за смяната на директора на Столичен автотранспорт Стилян Манолов, както и на цялото ръководство, заради ощетяване на общината с десетки хиляди евро.

Конкретният повод са сключените два договора, които според тях сериозно ощетяват общината. По изрично настояване на председателя на групата на ПП-ДБ Бойко Димитров в дневния ред на заседанието на 12 февруари е включено предложение за смяна на временното ръководство и започване на конкурс за избор на ново.

Фактите, които представя общинският съветник Симеон Ставрев са, че ръководството на Столичен автотранспорт ЕАД е подписало на 30 януари договор за доставка на 25 броя 18-годишни употребявани автобуси Mercedes-Benz O 530 G Citaro на стойност 2 369 837,87 евро.

Така един автобус излиза по 94 793,51 евро без ДДС, при положение, че общинските съветници са открили същите автобуси по номер на рамата в автокъща в Германия с цена за един автобус средно около 9 900 евро. Тези данни бяха изнесени на специална пресконференция на 19 януари, когато именно Стилян Манолов съобщи в медиите, че няма да подпише подобен договор.

Купуваме автобуси по критерии, заложени от Общинския съвет. Твърденията за завишена цена и наличието на „скандал“ са тенденциозно спекулативни и, за пореден път, повече от недостоверни. Не на последно място, г-н Симеон Ставрев, а и други членове на Общинския съвет би следвало вече да знаят, че има разлика между това да си обществен превозвач и това да се сдобиеш за лична употреба с харесан в интернет обява автомобил.

Това написа в четвъртък в официалната позиция до медиите на изпълнителния директор на „Столичен автотранспорт“ Стилян Манолов.

Не на последно място: автобусите, които ще получим, не са тези, разпространени от въпросния член на Столичния общински съвет. От друга страна, „Столичен автотранспорт“ няма механизми да влияе на ценовата политика на който и да е наш контрагент. За нас не са ясни и цените, на които нашият доставчик ще закупи автобуси, уточни Стилиян Манолов.