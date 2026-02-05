Столичният автотранспорт отговори на обвиненията от общинския съветник Симеон Ставрев

Купуваме автобуси по критерии, заложени от Общинския съвет. Твърденията за завишена цена и наличието на „скандал“ са тенденциозно спекулативни и, за пореден път, повече от недостоверни. Не на последно място, г-н Симеон Ставрев, а и други членове на Общинския съвет би следвало вече да знаят, че има разлика между това да си обществен превозвач и това да се сдобиеш за лична употреба с харесан в интернет обява автомобил.
Това се казва в официалната позиция до медиите на изпълнителния директор на „Столичен автотранспорт“ Стилян Манолов.
Не на последно място: автобусите, които ще получим, не са тези, разпространени от въпросния член на Столичния общински съвет. От друга страна, „Столичен автотранспорт“ няма механизми да влияе на ценовата политика на който и да е наш контрагент. За нас не са ясни и цените, на които нашият доставчик ще закупи автобуси, уточни Стилиян Манолов.
Ето и цялата позиция:
Уважаеми представители на медиите,
В различни публикации днес циркулира информация по отношение на автобусите, които предстои да бъдат придобити от „Столичен автотранспорт“
Твърденията за завишена цена и наличието на „скандал“ са тенденциозно спекулативни и, за пореден път, повече от недостоверни.
Фактите – такива, каквито са:
на 27.06.2024 г. Столичен общински съвет взе решение „Столичен автотранспорт“ да проведе процедура за доставка на 25 броя 18-метрови автобуси с минимален екологичен стандарт Евро V. Така заложеното изискване дава възможност да се предложат автобуси, произведени в периода 2008-2014 г., когато е бил действащ този екологичен стандарт.
Именно за да насърчим доставката на по-нови автобуси, в правилата на процедурата заложихме повече точки за превозни средства с по-скорошна година на производство.
Следва да се има предвид и че Дружеството провежда процедура според предварително лимитирания от СОС бюджет.
отново съобразно решение 274/27.06.2024 г. СОС дава възможност да се оферират автобуси с минимален екологичен стандарт Евро V, тоест минимум 2008 г. Средният пробег на автобусите в София, например, е 60 000 км. Затова и такива автобуси са с минимален пробег 700 000 км.
Именно за да насърчим доставката на автобуси с по-малък пробег, в правилата на процедурата заложихме повече точки за превозни средства на по-малко километри.
Не на последно място, г-н Симеон Ставрев, а и други членове на Общинския съвет би следвало вече да знаят, че има разлика между това да си обществен превозвач и това да се сдобиеш за лична употреба с харесан в интернет обява автомобил.
Освен самата доставка, автобусите следва да бъдат оборудвани с 5 камери за видеонаблюдение, монитор и DVR с памет 1 терабайт, системи за сигурност, включително автоматична пожарогасителна система в двигателния отсек и информационна система, отговаряща на изискванията на ЦГМ (в това число: информационни табла, изпълнени по технология LED или MONO-LCD).
Не на последно място: автобусите, които ще получим, не са тези, разпространени от въпросния член на Столичния общински съвет. От друга страна, „Столичен автотранспорт“ няма механизми да влияе на ценовата политика на който и да е наш контрагент. За нас не са ясни и цените, на които нашият доставчик ще закупи автобуси.
Моята работа като изпълнителен директор е да се уверя, че ще закупим превозни средства, които отговарят на критериите, ценово достъпни и ефективни са и не компрометират безопасността. Аз гарантирам за това.
Твърденията, че чрез пряко договаряне мога да постигна по-добри условия, показват крещящо непознаване на това какво позволява законът и какво – не. Като изпълнителен директор се ръководя стриктно от принципите на законността.
И към днешна дата Дружеството не е получило в пълна степен дължимото от Столична община. А кога столичани и гостите на града ще се радват на чисто нови автобуси – това е въпрос, чийто отговор е: когато бъде осигурен финансов ресурс.
Стилян Манолов
Изпълнителен директор на „Столичен автотранспорт“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 двоен аршин
Коментиран от #4
15:03 05.02.2026
2 еко група 00
15:08 05.02.2026
3 Боруна Лом
15:09 05.02.2026
4 не само това но и доставчика е
До коментар #1 от "двоен аршин":лице на дпс ново начало и как така автобус на 18 год 700 000 км е по екологичен от кола на 18 години 500 000 км крадец до крадеца
15:10 05.02.2026
5 Селянин
И още поне две години ефективно защото завършиха сделката въпреки разкритията по време на сделката.
И да, ние знаем, че по документи всичко е точно. Винаги е така.
15:23 05.02.2026
6 Софиянец
Коментиран от #7
15:25 05.02.2026
7 Емигрант
До коментар #6 от "Софиянец":Ха ха ха и какво ще стане като си основете "наново" държавата, нали с този акъл "наново" ще си изберете същите крадци и измамници ? Нужно ви е да си смените МИСЛЕНЕТО и "АКЪЛЪТ", държавата няма нищо общо с действителността на която сами сте си сценаристи !
15:44 05.02.2026
8 От 500 милионна Европа няма кой да
Какво произвеждат в Европа се пита в задачата
Коментиран от #11, #14, #15
15:44 05.02.2026
9 Ееееее,ся
15:45 05.02.2026
10 Столичани в по малко
15:58 05.02.2026
12 Средна годишна инфлация 2,3%
16:01 05.02.2026
13 Емигрант до N 8
16:11 05.02.2026
15 Анинимен
До коментар #8 от "От 500 милионна Европа няма кой да":От Европа ни внасят и изпращат това което сме поискали бе умен, така както договаряме с тях и второкачествени храни, а не първокачествени ! Пррооост народ сме и това е, все някой друг ни е виновен за собствената ни простащина !
Коментиран от #16
16:17 05.02.2026
16 Прав си
До коментар #15 от "Анинимен":Каквото поискаме това ни дават
И трамваите със стълбите които мъчат пенсионерите да се качват и слизат
16:23 05.02.2026
17 Много ме кефи как Стилянчо е
"Искаме Евро 5 и затова са от 2008 до 2014".
След това цената:
"От друга страна, „Столичен автотранспорт“ няма механизми да влияе на ценовата политика на който и да е наш контрагент. За нас не са ясни и цените, на които нашият доставчик ще закупи автобуси."
18:29 05.02.2026
18 Васко ушенжето ако беше
Нямал бил механизми за влияние върху цената.
Ми Отвори обявите и виж на какви цени се продават в Германия бе, dръвник.
18:30 05.02.2026
19 Стилиянчо а верно ли
Зер да ги докара Мустафа дотук пари струва, а?
18:32 05.02.2026
20 Аз много се радвам за тия автобуси
18:35 05.02.2026