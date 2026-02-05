Новини
Столичният автотранспорт отговори на обвиненията от общинския съветник Симеон Ставрев

Столичният автотранспорт отговори на обвиненията от общинския съветник Симеон Ставрев

5 Февруари, 2026 14:54 2 090 20

  • столичен автотранспорт-
  • автобуси-
  • купуване-
  • конкурс

Купуваме автобуси по критерии, заложени от Общинския съвет

Столичният автотранспорт отговори на обвиненията от общинския съветник Симеон Ставрев - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна снимка
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Купуваме автобуси по критерии, заложени от Общинския съвет. Твърденията за завишена цена и наличието на „скандал“ са тенденциозно спекулативни и, за пореден път, повече от недостоверни. Не на последно място, г-н Симеон Ставрев, а и други членове на Общинския съвет би следвало вече да знаят, че има разлика между това да си обществен превозвач и това да се сдобиеш за лична употреба с харесан в интернет обява автомобил.

Това се казва в официалната позиция до медиите на изпълнителния директор на „Столичен автотранспорт“ Стилян Манолов.

Не на последно място: автобусите, които ще получим, не са тези, разпространени от въпросния член на Столичния общински съвет. От друга страна, „Столичен автотранспорт“ няма механизми да влияе на ценовата политика на който и да е наш контрагент. За нас не са ясни и цените, на които нашият доставчик ще закупи автобуси, уточни Стилиян Манолов.

Ето и цялата позиция:

Уважаеми представители на медиите,

В различни публикации днес циркулира информация по отношение на автобусите, които предстои да бъдат придобити от „Столичен автотранспорт“

Твърденията за завишена цена и наличието на „скандал“ са тенденциозно спекулативни и, за пореден път, повече от недостоверни.

Фактите – такива, каквито са:

на 27.06.2024 г. Столичен общински съвет взе решение „Столичен автотранспорт“ да проведе процедура за доставка на 25 броя 18-метрови автобуси с минимален екологичен стандарт Евро V. Така заложеното изискване дава възможност да се предложат автобуси, произведени в периода 2008-2014 г., когато е бил действащ този екологичен стандарт.

Именно за да насърчим доставката на по-нови автобуси, в правилата на процедурата заложихме повече точки за превозни средства с по-скорошна година на производство.

Следва да се има предвид и че Дружеството провежда процедура според предварително лимитирания от СОС бюджет.

отново съобразно решение 274/27.06.2024 г. СОС дава възможност да се оферират автобуси с минимален екологичен стандарт Евро V, тоест минимум 2008 г. Средният пробег на автобусите в София, например, е 60 000 км. Затова и такива автобуси са с минимален пробег 700 000 км.

Именно за да насърчим доставката на автобуси с по-малък пробег, в правилата на процедурата заложихме повече точки за превозни средства на по-малко километри.

Не на последно място, г-н Симеон Ставрев, а и други членове на Общинския съвет би следвало вече да знаят, че има разлика между това да си обществен превозвач и това да се сдобиеш за лична употреба с харесан в интернет обява автомобил.

Освен самата доставка, автобусите следва да бъдат оборудвани с 5 камери за видеонаблюдение, монитор и DVR с памет 1 терабайт, системи за сигурност, включително автоматична пожарогасителна система в двигателния отсек и информационна система, отговаряща на изискванията на ЦГМ (в това число: информационни табла, изпълнени по технология LED или MONO-LCD).

Не на последно място: автобусите, които ще получим, не са тези, разпространени от въпросния член на Столичния общински съвет. От друга страна, „Столичен автотранспорт“ няма механизми да влияе на ценовата политика на който и да е наш контрагент. За нас не са ясни и цените, на които нашият доставчик ще закупи автобуси.

Моята работа като изпълнителен директор е да се уверя, че ще закупим превозни средства, които отговарят на критериите, ценово достъпни и ефективни са и не компрометират безопасността. Аз гарантирам за това.

Твърденията, че чрез пряко договаряне мога да постигна по-добри условия, показват крещящо непознаване на това какво позволява законът и какво – не. Като изпълнителен директор се ръководя стриктно от принципите на законността.

И към днешна дата Дружеството не е получило в пълна степен дължимото от Столична община. А кога столичани и гостите на града ще се радват на чисто нови автобуси – това е въпрос, чийто отговор е: когато бъде осигурен финансов ресурс.

Стилян Манолов
Изпълнителен директор на „Столичен автотранспорт“


Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 19 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 двоен аршин

    39 0 Отговор
    18 годишни автобуси могат да се движат в столицата, при това току що купени, а колите в заварено положение не могат.

    Коментиран от #4

    15:03 05.02.2026

  • 2 еко група 00

    23 0 Отговор
    Какво е замърсяването спрямо износването и изминатия пробег на градски автобус втора ръка на 18 години и пробега на кола втора ръка на 18 години?

    15:08 05.02.2026

  • 3 Боруна Лом

    14 0 Отговор
    КРАСТАВИ. СОБАКИ!

    15:09 05.02.2026

  • 4 не само това но и доставчика е

    30 0 Отговор

    До коментар #1 от "двоен аршин":

    лице на дпс ново начало и как така автобус на 18 год 700 000 км е по екологичен от кола на 18 години 500 000 км крадец до крадеца

    15:10 05.02.2026

  • 5 Селянин

    19 0 Отговор
    Истинският въпрос е как ръководството на компанията и Мустафа Мустафа все още не са арестувани за измама в особено големи размери?
    И още поне две години ефективно защото завършиха сделката въпреки разкритията по време на сделката.
    И да, ние знаем, че по документи всичко е точно. Винаги е така.

    15:23 05.02.2026

  • 6 Софиянец

    14 0 Отговор
    При 3млрд лева бюджет на Столична община за година, браво! Ще трябва наново да си основем държавата!

    Коментиран от #7

    15:25 05.02.2026

  • 7 Емигрант

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Софиянец":

    Ха ха ха и какво ще стане като си основете "наново" държавата, нали с този акъл "наново" ще си изберете същите крадци и измамници ? Нужно ви е да си смените МИСЛЕНЕТО и "АКЪЛЪТ", държавата няма нищо общо с действителността на която сами сте си сценаристи !

    15:44 05.02.2026

  • 8 От 500 милионна Европа няма кой да

    5 3 Отговор
    Произведе нови 25 броя автобуси за експлоатация в столица на държава член на Европейския съюз
    Какво произвеждат в Европа се пита в задачата

    Коментиран от #11, #14, #15

    15:44 05.02.2026

  • 9 Ееееее,ся

    2 0 Отговор
    кой лъже мис Бони, или Стельо?

    15:45 05.02.2026

  • 10 Столичани в по малко

    6 0 Отговор
    Бедни, че и с много големи претенции. Купете нови ако имате пари, вижте милицията имат мъни и си угаждат с нови и стотици нови БенВета и шкодички, даже двамата дебели управници и заплатите им удвоиха

    15:58 05.02.2026

  • 12 Средна годишна инфлация 2,3%

    4 0 Отговор
    А тия що реват за още левро?

    16:01 05.02.2026

  • 13 Емигрант до N 8

    3 0 Отговор
    Европа ли ти е виновна, че политиците ви ви смятат за будали и ви купуват стари употребявани машини ? Никъде в ЕС не се внасят стари автобуси освен в България ! Европа произвежда автобуси достатъчно за да задоволи 5 континента ! Защо не се сърдиш за узаконеното производството в България на ИМИТИРАЩИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, а си задал неадекватен и неосъзнат въпрос типичен за простолюдие ? Нали онова илитератче "АЗ" от Банкя ви е "снабдил" политиката само с "ЕКСПЕРТИ" във всички отрасли в икономиката ви и гарантира, че ви е направил животът "ЕКСТРА", сега защо ревете и недоволствате, докара ви и водач в американската листа "Магнитски" да ви "запознае" с европейските пари които ще ви отпусне ЕС !?

    16:11 05.02.2026

  • 15 Анинимен

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "От 500 милионна Европа няма кой да":

    От Европа ни внасят и изпращат това което сме поискали бе умен, така както договаряме с тях и второкачествени храни, а не първокачествени ! Пррооост народ сме и това е, все някой друг ни е виновен за собствената ни простащина !

    Коментиран от #16

    16:17 05.02.2026

  • 16 Прав си

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Анинимен":

    Каквото поискаме това ни дават
    И трамваите със стълбите които мъчат пенсионерите да се качват и слизат

    16:23 05.02.2026

  • 17 Много ме кефи как Стилянчо е

    0 0 Отговор
    оправдал възрастта.
    "Искаме Евро 5 и затова са от 2008 до 2014".
    След това цената:
    "От друга страна, „Столичен автотранспорт“ няма механизми да влияе на ценовата политика на който и да е наш контрагент. За нас не са ясни и цените, на които нашият доставчик ще закупи автобуси."

    18:29 05.02.2026

  • 18 Васко ушенжето ако беше

    1 0 Отговор
    кмет на място щеше да го е уволни ии дал за разследванен тоя.
    Нямал бил механизми за влияние върху цената.
    Ми Отвори обявите и виж на какви цени се продават в Германия бе, dръвник.

    18:30 05.02.2026

  • 19 Стилиянчо а верно ли

    1 0 Отговор
    в Германия са по 9000 евро а ти ще ги купиш на десеторна цена?
    Зер да ги докара Мустафа дотук пари струва, а?

    18:32 05.02.2026

  • 20 Аз много се радвам за тия автобуси

    1 0 Отговор
    и особено, че всеки един от тях има по 1 терабайт памет.

    18:35 05.02.2026

