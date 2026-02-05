Столичният автотранспорт отговори на обвиненията от общинския съветник Симеон Ставрев

Купуваме автобуси по критерии, заложени от Общинския съвет. Твърденията за завишена цена и наличието на „скандал“ са тенденциозно спекулативни и, за пореден път, повече от недостоверни. Не на последно място, г-н Симеон Ставрев, а и други членове на Общинския съвет би следвало вече да знаят, че има разлика между това да си обществен превозвач и това да се сдобиеш за лична употреба с харесан в интернет обява автомобил.

Това се казва в официалната позиция до медиите на изпълнителния директор на „Столичен автотранспорт“ Стилян Манолов.

Не на последно място: автобусите, които ще получим, не са тези, разпространени от въпросния член на Столичния общински съвет. От друга страна, „Столичен автотранспорт“ няма механизми да влияе на ценовата политика на който и да е наш контрагент. За нас не са ясни и цените, на които нашият доставчик ще закупи автобуси, уточни Стилиян Манолов.

Ето и цялата позиция:

Уважаеми представители на медиите,

В различни публикации днес циркулира информация по отношение на автобусите, които предстои да бъдат придобити от „Столичен автотранспорт“

Твърденията за завишена цена и наличието на „скандал“ са тенденциозно спекулативни и, за пореден път, повече от недостоверни.

Фактите – такива, каквито са:

на 27.06.2024 г. Столичен общински съвет взе решение „Столичен автотранспорт“ да проведе процедура за доставка на 25 броя 18-метрови автобуси с минимален екологичен стандарт Евро V. Така заложеното изискване дава възможност да се предложат автобуси, произведени в периода 2008-2014 г., когато е бил действащ този екологичен стандарт.

Именно за да насърчим доставката на по-нови автобуси, в правилата на процедурата заложихме повече точки за превозни средства с по-скорошна година на производство.

Следва да се има предвид и че Дружеството провежда процедура според предварително лимитирания от СОС бюджет.

отново съобразно решение 274/27.06.2024 г. СОС дава възможност да се оферират автобуси с минимален екологичен стандарт Евро V, тоест минимум 2008 г. Средният пробег на автобусите в София, например, е 60 000 км. Затова и такива автобуси са с минимален пробег 700 000 км.

Именно за да насърчим доставката на автобуси с по-малък пробег, в правилата на процедурата заложихме повече точки за превозни средства на по-малко километри.

Не на последно място, г-н Симеон Ставрев, а и други членове на Общинския съвет би следвало вече да знаят, че има разлика между това да си обществен превозвач и това да се сдобиеш за лична употреба с харесан в интернет обява автомобил.

Освен самата доставка, автобусите следва да бъдат оборудвани с 5 камери за видеонаблюдение, монитор и DVR с памет 1 терабайт, системи за сигурност, включително автоматична пожарогасителна система в двигателния отсек и информационна система, отговаряща на изискванията на ЦГМ (в това число: информационни табла, изпълнени по технология LED или MONO-LCD).

Не на последно място: автобусите, които ще получим, не са тези, разпространени от въпросния член на Столичния общински съвет. От друга страна, „Столичен автотранспорт“ няма механизми да влияе на ценовата политика на който и да е наш контрагент. За нас не са ясни и цените, на които нашият доставчик ще закупи автобуси.

Моята работа като изпълнителен директор е да се уверя, че ще закупим превозни средства, които отговарят на критериите, ценово достъпни и ефективни са и не компрометират безопасността. Аз гарантирам за това.

Твърденията, че чрез пряко договаряне мога да постигна по-добри условия, показват крещящо непознаване на това какво позволява законът и какво – не. Като изпълнителен директор се ръководя стриктно от принципите на законността.

И към днешна дата Дружеството не е получило в пълна степен дължимото от Столична община. А кога столичани и гостите на града ще се радват на чисто нови автобуси – това е въпрос, чийто отговор е: когато бъде осигурен финансов ресурс.

Стилян Манолов

Изпълнителен директор на „Столичен автотранспорт“