Кола се заби в билборд на бул. "Цариградско шосе" в столицата

Кола се заби в билборд на бул. "Цариградско шосе" при изхода за кв. "Младост" в столицата, предаде ФОКУС.

Инцидентът е станал след 22.00 часа снощи, съобщават очевидци в групата "Катастрофи в София" в социалните мрежи.



На място имаше екип на полицията и линейка. Към момента не се съобщава за пострадали. Причините за инцидента се изясняват.