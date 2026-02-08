Кола се заби в билборд на бул. "Цариградско шосе" в столицата

Кола се заби в билборд на бул. "Цариградско шосе" при изхода за кв. "Младост" в столицата, предаде ФОКУС.
Инцидентът е станал след 22.00 часа снощи, съобщават очевидци в групата "Катастрофи в София" в социалните мрежи.
На място имаше екип на полицията и линейка. Към момента не се съобщава за пострадали. Причините за инцидента се изясняват.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 таксиджия 🚖
Коментиран от #5
03:27 08.02.2026
2 таксиджия 🚖
03:28 08.02.2026
3 Морски
Коментиран от #11
04:26 08.02.2026
4 шопо
05:18 08.02.2026
5 Ганьо
До коментар #1 от "таксиджия 🚖":...Ами да пълня страницата,че съм...глаДен...
06:46 08.02.2026
6 Санде Версачето
07:40 08.02.2026
7 Ами да, те така
07:45 08.02.2026
8 Ужас, билборда
07:46 08.02.2026
9 Как е
08:00 08.02.2026
10 Цариградското там е гето
08:02 08.02.2026
11 ми не
До коментар #3 от "Морски":Причините са заложени още в проектирането на пътя. Там винаги се минава на късмет, защото имаш на едно място бензиностанция, два изхода и два входа в булеварда в рамките на 100 метра. И трафика се преплита. Абсолютно безумие.
08:05 08.02.2026
12 Ден не минава
Все карачи…
Коментиран от #13
08:57 08.02.2026
13 абе
До коментар #12 от "Ден не минава":Защо карачите не се тупурдясват като излезнат в чужбина? Защото там пътищата не са мислени със задните части на проектанта.
09:02 08.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Налудник
12:52 08.02.2026