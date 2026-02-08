Новини
Кола се заби в билборд на бул. "Цариградско шосе" в столицата
  Тема: Войната на пътя

Кола се заби в билборд на бул. "Цариградско шосе" в столицата

8 Февруари, 2026 03:19, обновена 8 Февруари, 2026 03:22 1 396 15

  • катастрофа-
  • софия

Инцидентът е станал при изхода за кв. "Младост"

Кола се заби в билборд на бул. "Цариградско шосе" в столицата - 1
Снимка: Фейсбук/Катастрофи в София
Милен Ганев

Кола се заби в билборд на бул. "Цариградско шосе" при изхода за кв. "Младост" в столицата, предаде ФОКУС.

Инцидентът е станал след 22.00 часа снощи, съобщават очевидци в групата "Катастрофи в София" в социалните мрежи.

На място имаше екип на полицията и линейка. Към момента не се съобщава за пострадали. Причините за инцидента се изясняват.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 таксиджия 🚖

    17 1 Отговор
    Като нищо не е ясно и тепърва ще се съобщава какво е станало, защо отразаваш новината!?

    Коментиран от #5

    03:27 08.02.2026

  • 2 таксиджия 🚖

    13 1 Отговор
    Нищо не се знае, е тогава за кво пускаш тази новина!?

    03:28 08.02.2026

  • 3 Морски

    16 1 Отговор
    Причините за инцидента са пределно ясни!Алкохол микс с наркотици и зад волана "момченцето на тати"

    Коментиран от #11

    04:26 08.02.2026

  • 4 шопо

    12 0 Отговор
    ма тоа борд що дири тамока

    05:18 08.02.2026

  • 5 Ганьо

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "таксиджия 🚖":

    ...Ами да пълня страницата,че съм...глаДен...

    06:46 08.02.2026

  • 6 Санде Версачето

    7 0 Отговор
    Лизгаво е на тоя завой. Асфалтот е изпилен до джам. И с 80 се стига само до билборда.

    07:40 08.02.2026

  • 7 Ами да, те така

    5 0 Отговор
    колите, забиват се в някой билборд...

    07:45 08.02.2026

  • 8 Ужас, билборда

    4 0 Отговор
    добре ли е? Дано се оправи.

    07:46 08.02.2026

  • 9 Как е

    4 0 Отговор
    билборда?

    08:00 08.02.2026

  • 10 Цариградското там е гето

    3 0 Отговор
    Човек не може да различи знаците от хилядите реклами и табели наоколо нямащи нищо общо с движението по пътя. От 15 години всеки новодошъл на власт обещава че ще махне билбордовете и после рязко получава амнезия.

    08:02 08.02.2026

  • 11 ми не

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Морски":

    Причините са заложени още в проектирането на пътя. Там винаги се минава на късмет, защото имаш на едно място бензиностанция, два изхода и два входа в булеварда в рамките на 100 метра. И трафика се преплита. Абсолютно безумие.

    08:05 08.02.2026

  • 12 Ден не минава

    3 0 Отговор
    без някой да се тупурдяса на Цариградско…
    Все карачи…

    Коментиран от #13

    08:57 08.02.2026

  • 13 абе

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ден не минава":

    Защо карачите не се тупурдясват като излезнат в чужбина? Защото там пътищата не са мислени със задните части на проектанта.

    09:02 08.02.2026

  • 15 Налудник

    0 0 Отговор
    Дано с билборда всичко да е наред!...

    12:52 08.02.2026

