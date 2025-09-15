Новини
Гледат мярката на задържания за побоя на летище "Васил Левски" в София

15 Септември, 2025 07:34 912 6

Срещу 54-годишния мъж е повдигнато обвинение за побой по хулигански подбуди. В събота през нощта в търговски обект на Терминал 1 на летище "Васил Левски" обвиняемият е нанесъл удар със стъклена бутилка в главата на пострадалия. Вследствие на това той е получил средна телесна повреда.

Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор

Предстои районната прокуратура в София да поиска постоянен арест за задържания мъж за побоя на Терминал 1 на летище "Васил Левски" в София, съобщават от БНТ.

Според разследващите агресията е проявена заради стекове с цигари и уточняват, че не е била предизвикана от пострадалия.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ахахах

    8 1 Отговор
    Дръжте демократа в ареста за постоянно

    07:38 15.09.2025

  • 2 Путин е миризлив чвор

    5 11 Отговор
    Може ли някой бакшиш да обясни защо на четвъртата година от Киев за два дня руснаците са в тръба край Купянск?!!

    Коментиран от #4

    07:41 15.09.2025

  • 3 Здравствуйте копейки

    4 10 Отговор
    Здравейте бакшиши! Как е смяната?

    07:42 15.09.2025

  • 4 Путин бакшиша

    1 8 Отговор

    До коментар #2 от "Путин е миризлив чвор":

    Западът не ни дава да целим стратегически обекти и инфраструктура. Телефони и комуникации.

    07:45 15.09.2025

  • 5 дедо Флашко

    0 1 Отговор
    Какво й гледат на тази мярка? Да не е по без пола?

    08:02 15.09.2025

  • 6 Окраина приключи

    2 0 Отговор
    И джендурляците вият ли вият

    08:20 15.09.2025

