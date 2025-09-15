Гледат мярката на задържания за побоя на летище "Васил Левски" в София

Предстои районната прокуратура в София да поиска постоянен арест за задържания мъж за побоя на Терминал 1 на летище "Васил Левски" в София, съобщават от БНТ.
Срещу 54-годишния мъж е повдигнато обвинение за побой по хулигански подбуди. В събота през нощта в търговски обект на Терминал 1 на летище "Васил Левски" обвиняемият е нанесъл удар със стъклена бутилка в главата на пострадалия. Вследствие на това той е получил средна телесна повреда.
Според разследващите агресията е проявена заради стекове с цигари и уточняват, че не е била предизвикана от пострадалия.
