Христо Монов: Култовите самоубийства не са характерни за българската култура

Данните не показват увеличение на суицидните наклонности. Друг е въпросът, че по различни канали, особено сред по-младите, е нещо като тенденция да заплашват с подобни намерения своите родители, близки и познати, с цел да извлекат от това някакво преимущество - емоционално или чисто материално. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС психологът Христо Монов.
Според него има отличителни знаци в поведението на човек, които подсказват намерението му сам да сложи край на живота си.
"Най-вече това е пълно скъсване на връзката с близките, с околните, излизане от реалния свят и изпадане в собствен такъв. Това най-често е характерно при депресивни състояния, които за съжаление също зачестяват и при по-младите у нас", подчерта специалистът.
По думите на психолога култовите самоубийства не са характерни за българската култура, тъй като са много далеч както от народопсихологията на българина, така и религията по принцип.
"Не прави чест на нито един човек, особено било то психолог или психиатър, който коментира този случай, освен ако не е свързан със службите и прави услуга на службите с цел разплитане на това престъпление", заяви Монов по повод случая "Петрохан" и добави, че не е запознат с него.
"В днешно време е нормално особено младите да потърсят своите морални стожери в някакви други етични системи, включително сектантство в смисъла на отклонение от традиционната за определен народ религия и култура. Това се получава, защото нашето общество не им дава такива морални насоки, които да ги направят успешни хора", заключи той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Това
Коментиран от #24
09:06 11.02.2026
2 Вашето мнение
Коментиран от #10
09:07 11.02.2026
3 кой му дреме
Коментиран от #20
09:09 11.02.2026
4 Теорията на Гамизов
09:09 11.02.2026
5 кой му дреме
09:09 11.02.2026
6 ДА ВЯРНО ТОВА Е
Коментиран от #13
09:10 11.02.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Всички са се грАмналЕ с един пощОF ❗
Ще излезе и запис от камерата как са теглили поп, кой след кой да се гръмнИ❗
09:12 11.02.2026
8 не ядем доматите с колците
09:12 11.02.2026
9 това е вярно
09:13 11.02.2026
10 Брей
До коментар #2 от "Вашето мнение":Запалил си е брадата и после се е гръмнал в главата
09:13 11.02.2026
11 чадър
Коментиран от #19
09:14 11.02.2026
12 Тоя пък
09:15 11.02.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "ДА ВЯРНО ТОВА Е":И като не си хич мъничък, дали си много стари пък, та вече си забравил една Нова година преди 7-8 години❗❓
Пак 5+1, Пак 22 калибър, Пак обявиха предварително, че пе до фил е извършителя....
Коментиран от #52
09:15 11.02.2026
14 Реконтра
09:17 11.02.2026
15 ха-ха
09:18 11.02.2026
16 Иван
09:18 11.02.2026
17 Сарафов е за затвора !!!!!
Коментиран от #21, #23
09:20 11.02.2026
18 кой му дреме
сигурно е било от хубавия бг живот дето няма корупция и инфлация, или може би е бил от "екстремистските будисти" дето мевере ни пробутва напоследък
09:21 11.02.2026
19 Звездоброец
До коментар #11 от "чадър":Гамизов го казА .
Коментиран от #30
09:21 11.02.2026
20 нищо не разбирам
До коментар #3 от "кой му дреме":Като са мирни защо насилствено са отнели животите на кучетата и са били с оръжия там готови да убиват?Будиската весия е за прикрити на нещо друго.Всеки може да ви залепи разни плакатчета и насипе дрънкулки но може да си е най-обикновено прикритие.А тая версия с будизма най-май устройва МВР.Трепеш и се прераждаш няма нищо общо с будизма !Цяла впрегната държава и ето го резултата от разследването.Вдигнете им още заплатите!
Коментиран от #36
09:22 11.02.2026
21 Боко тиквата съм
До коментар #17 от "Сарафов е за затвора !!!!!":Сарафов е мой човек и никой не може да го сваля , да го качва и тем подобни !!
09:23 11.02.2026
22 Aлфа Bълкът
по-неадекватни е прикриването им.
09:23 11.02.2026
23 Хи хи хи
До коментар #17 от "Сарафов е за затвора !!!!!":И вътрешния министър също е за затвора , могат да бъдат във една килия !
09:24 11.02.2026
24 БеГемот
До коментар #1 от "Това":Така е убиха ги щото са били свидетели на извънземен контакт между ЦРУ,Мосад ми 6 и ДАНС с извънземен разум построил пирамидите платото Наска същият дето го търсиха фуражките в Царичина
09:25 11.02.2026
25 Ми то.....
09:27 11.02.2026
26 Име
09:29 11.02.2026
27 стоян георгиев
09:31 11.02.2026
28 аферата петрохан
09:32 11.02.2026
29 БеГемот
09:33 11.02.2026
30 Тоя Гамизов
До коментар #19 от "Звездоброец":не го ли изхвърлиха преди години от службите за тежка корупция? Помним, помним...
Коментиран от #48
09:37 11.02.2026
31 Пълни Пиндофили
09:38 11.02.2026
32 Щирлиц Ото фон
Дали Полицията работи и над тази версия ?
Коментиран от #35
09:38 11.02.2026
33 Този
09:41 11.02.2026
34 Истината не се приема лесно
Това адвокатче със 16-те законни оръжия и спечелило дело срещу България за милиони в полза на Русия, не го ли е знаел? Единствено си струва да съжалите непълнолния, доколкото се води незрял по закон и родителите отговарят за действията му и двете изгорени кучета.
09:43 11.02.2026
35 А бее
До коментар #32 от "Щирлиц Ото фон":ти съмняваш ли се в родната полиция?
09:43 11.02.2026
36 Я ми обясни моля, освен ако не са упоени
До коментар #20 от "нищо не разбирам":как ще изгорят кучета, като те първи усещат/надушват опасностите и търсят спасение?
Коментиран от #41, #49
09:45 11.02.2026
37 нннн
Много ни будалкат, ей!
Коментиран от #43
09:46 11.02.2026
38 Питам само?!
09:47 11.02.2026
39 Философа
09:49 11.02.2026
40 Хасковски каунь
Коментиран от #56
09:50 11.02.2026
41 Хипотези
До коментар #36 от "Я ми обясни моля, освен ако не са упоени":Защо кучетата са затворени на втория етаж в хижата преди да бъде запалена?
1. Контрол над животните при престъпление:
Ако запалването е умишлено, престъпникът може да е затворил кучетата, за да не се опитат да избягат или да създадат шум, който да пречи на плана.
2. Манипулация на обстановката:
Възможно е атварянето да е било част от сценария за изкривяване на разследването – например да изглежда, че пожарът е нещастен инцидент, а не преднамерен.
3. ????
09:51 11.02.2026
42 Попов
09:53 11.02.2026
43 Вероятно
До коментар #37 от "нннн":Кучетата може да са били затворени на втория етаж като обичайна практика в хижата, за безопасност или контрол, но в контекста на пожара това естествено поражда съмнения за умишлено действие или улесняване на престъплението.
09:53 11.02.2026
44 тра-ла-ла
09:54 11.02.2026
45 това не е самоубийство
09:56 11.02.2026
46 Подозрителен
Точно това прави ситуацията подозрителна. Ето няколко хипотези:
Непрактично за обичайна хижа: Обичайно големите кучета се държат на първия етаж, на двор или тераса,
Ако някой ги е качил на втория етаж, може да е целял да ги изолира и да ги направи уязвими, така че при пожарът те да не могат да избягат.
Мястото на кучетата (в спалните, на втория етаж) би било неестествено за ежедневието, което подкрепя теорията, че някой е планирал как да се случи инцидентът.
Обикновено кучета не се качват сами на втори етаж, особено едри породи като немски овчарки, което прави обстоятелството странно и подозрително.
09:58 11.02.2026
47 Анализ
Точно това е ключовият момент – животните не оспорват сценария, не могат да свидетелстват или да създадат проблем на извършителя.
В криминалната логика:
Ако престъпник иска да прикрие следите си, всяка „неудобна“ жива същност се възприема като потенциален риск – включително кучета.
Те могат да издадат шум, да се опитат да спасят хората или да разклатят ситуацията, ако са свободни.
Затварянето и последващата им смърт правят сценария „по-чист“: няма свидетели, няма шанс за разкриване чрез животните.
С други думи: животните са „удобни мълчаливи свидетели“, но за извършителя единственият начин да „контролира“ обстановката е чрез тяхното затваряне и елиминиране – не защото могат да говорят, а защото тяхното поведение може да пречи.
10:00 11.02.2026
48 Да,де
До коментар #30 от "Тоя Гамизов":Ама само той казва РАЗЛИЧНА ВЕРСИЯ,дад която си струва да се замисли човек.
10:01 11.02.2026
49 Като
До коментар #36 от "Я ми обясни моля, освен ако не са упоени":Първо са застреляли кучетата.
Коментиран от #51
10:02 11.02.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Напротив!
До коментар #49 от "Като":Някой спомена, че не са застреляни, а затворени на втория етаж и изгорени!
Коментиран от #57
10:04 11.02.2026
52 Щом не го пмня
До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":ЗНАЧИ Е БИЛО ИЛИ ОРГИЯ НЕКВА ПИЯНИ ДРОГИРАНИ ОТ ДЕМОН-КРАТНИТЕ. ТОВА СЕГА ГО ПИШАТ НА СЪСЛОВИЕ БУДИЗЪМ. И АКО НЕ СА НАМЕРИЛИ НИКАКВИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТОВА ОСВЕН НЕКВИ ОПОРКИ ПИШИ ГИ У КЕРЕЧА . ТУК БАЙ МЛАДЕЖ ИГРАЯТ МНОГО ПАРИ ЗЛАТО ИМАНЕ ДРОГА И НАЙ ИГРИВИ СА ТЕЗИ ДЕТО КОМАНДОРЯТ от години. ДАЛАВЕРА ГОЛЕМА.
10:06 11.02.2026
53 Вярвали
10:07 11.02.2026
54 Нашето общество
10:09 11.02.2026
55 За кучетата
10:10 11.02.2026
56 Прав си
До коментар #40 от "Хасковски каунь":Обаче,няма да стане,защото контролните органи,само се множат,но не ги търси за работа.Няма изгода,а в България от време оно,всеки търси келепир.Пък НПО-тата дават пари и поръчват музиката.
10:10 11.02.2026
57 Ааа
До коментар #51 от "Напротив!":Аз пък прочетох, че след като са затворени, първо са гръмнати, че то живо куче в огън с такива габаритиможе да счупи прозорец и да скочи,за да се спаси.Огделно ще лае до скъсване.
10:14 11.02.2026