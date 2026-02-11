Новини
Христо Монов: Култовите самоубийства не са характерни за българската култура

11 Февруари, 2026

Според него има отличителни знаци в поведението на човек, които подсказват намерението му сам да сложи край на живота си

Христо Монов: Култовите самоубийства не са характерни за българската култура - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Данните не показват увеличение на суицидните наклонности. Друг е въпросът, че по различни канали, особено сред по-младите, е нещо като тенденция да заплашват с подобни намерения своите родители, близки и познати, с цел да извлекат от това някакво преимущество - емоционално или чисто материално. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС психологът Христо Монов.

Според него има отличителни знаци в поведението на човек, които подсказват намерението му сам да сложи край на живота си.

"Най-вече това е пълно скъсване на връзката с близките, с околните, излизане от реалния свят и изпадане в собствен такъв. Това най-често е характерно при депресивни състояния, които за съжаление също зачестяват и при по-младите у нас", подчерта специалистът.

По думите на психолога култовите самоубийства не са характерни за българската култура, тъй като са много далеч както от народопсихологията на българина, така и религията по принцип.

"Не прави чест на нито един човек, особено било то психолог или психиатър, който коментира този случай, освен ако не е свързан със службите и прави услуга на службите с цел разплитане на това престъпление", заяви Монов по повод случая "Петрохан" и добави, че не е запознат с него.

"В днешно време е нормално особено младите да потърсят своите морални стожери в някакви други етични системи, включително сектантство в смисъла на отклонение от традиционната за определен народ религия и култура. Това се получава, защото нашето общество не им дава такива морални насоки, които да ги направят успешни хора", заключи той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това

    22 6 Отговор
    измислиха убийците им , косвени и преки .

    Коментиран от #24

    09:06 11.02.2026

  • 2 Вашето мнение

    11 20 Отговор
    Педофили, паветвици, най-кратко НПО. Това са хора, които не могат да понесат отговорност за действията си и решават да се самоубият. Какво толкова ги нищите, не знам.

    Коментиран от #10

    09:07 11.02.2026

  • 3 кой му дреме

    7 7 Отговор
    мевере дели будистите на "мирни будисти" и "екстремистски будисти"

    Коментиран от #20

    09:09 11.02.2026

  • 4 Теорията на Гамизов

    19 6 Отговор
    Колкото и да не го понасям, че от край време си е 200% краварска подлога, до тука версията на Гамизов е най-правдоподобна. Канал за изпрани пари в евро - през Сърбия рестото за Брюксел, към Турция (по тамошни и други банки в близкия изток) остатъка за Буцита, Шишита, Прокопи и производните им.

    09:09 11.02.2026

  • 5 кой му дреме

    9 4 Отговор
    будизмът е втората най масова религия в бг след исляма, според мевере

    09:09 11.02.2026

  • 6 ДА ВЯРНО ТОВА Е

    12 3 Отговор
    ИСТИНА. ТРЯБВА ШЕ ОТ ТАМ ДА ЗАПОЧВАМЕ КОМЕНТАРИТЕ СИ. НЕ ПОМНЯ ТАКИВА УБИЙСТВА В БЪЛГАРИЯ. А НЕ СЪМ ХИЧ МЪНИЧЪК. ОЩЕ ЕДНО НЕОСПОРИМО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ТОВА ЧЕ ПРАВИТЕЛСТВО СЛУЖБИ КМЕТЧЕТА И ШИША И ТУПА И ПЕПЕЙКИТЕ ДЕБЕЙКИ НИ ОБЛЪЧВАТ.

    Коментиран от #13

    09:10 11.02.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 5 Отговор
    Скоро новата версия
    Всички са се грАмналЕ с един пощОF ❗
    Ще излезе и запис от камерата как са теглили поп, кой след кой да се гръмнИ❗

    09:12 11.02.2026

  • 8 не ядем доматите с колците

    18 4 Отговор
    Ни ви вярваме на ченгеджийската скалъпена версийка!

    09:12 11.02.2026

  • 9 това е вярно

    14 4 Отговор
    а за това масово убийство нещо да кажете то на кого е присъщо освен на мафията? че и дете ибиха… случаят е едно към едно със нови искър самоче там нямаше как да ги искарат самоубийци и решиха да намерят убиец когото удобно самоубиха!!!

    09:13 11.02.2026

  • 10 Брей

    6 5 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Запалил си е брадата и после се е гръмнал в главата

    09:13 11.02.2026

  • 11 чадър

    13 3 Отговор
    Защо никой не казва какъв е мотива да се случи всичко това?

    Коментиран от #19

    09:14 11.02.2026

  • 12 Тоя пък

    11 1 Отговор
    Къде видя българското в този случай.Да не би стаята им за задължителни молитви да е била окичена с кандила и икони?

    09:15 11.02.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "ДА ВЯРНО ТОВА Е":

    И като не си хич мъничък, дали си много стари пък, та вече си забравил една Нова година преди 7-8 години❗❓
    Пак 5+1, Пак 22 калибър, Пак обявиха предварително, че пе до фил е извършителя....

    Коментиран от #52

    09:15 11.02.2026

  • 14 Реконтра

    5 2 Отговор
    ...но масовите мафиотски убийства са!

    09:17 11.02.2026

  • 15 ха-ха

    7 4 Отговор
    Какви самоубийства ви гонят като това си екзекуция. Защо преди избори отново ДС реши да отстрани ПП ДБ ,чрез убийства, защо преди години имаше нещо подобно в Нови Искър и се замете под чергата?Това си планирана операция на задкулисието за да получат отново това което искат.

    09:18 11.02.2026

  • 16 Иван

    6 3 Отговор
    Бойко Борисов ги въведе 2013 година със самозапалванията по площадите . Демократични и прогресивни ценности . Последните са от клуба на богатите

    09:18 11.02.2026

  • 17 Сарафов е за затвора !!!!!

    5 1 Отговор
    Сарафов е за бай Ставри !!!!!

    Коментиран от #21, #23

    09:20 11.02.2026

  • 18 кой му дреме

    9 1 Отговор
    2012 един българин се запали пред варненската община
    сигурно е било от хубавия бг живот дето няма корупция и инфлация, или може би е бил от "екстремистските будисти" дето мевере ни пробутва напоследък

    09:21 11.02.2026

  • 19 Звездоброец

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "чадър":

    Гамизов го казА .

    Коментиран от #30

    09:21 11.02.2026

  • 20 нищо не разбирам

    11 2 Отговор

    До коментар #3 от "кой му дреме":

    Като са мирни защо насилствено са отнели животите на кучетата и са били с оръжия там готови да убиват?Будиската весия е за прикрити на нещо друго.Всеки може да ви залепи разни плакатчета и насипе дрънкулки но може да си е най-обикновено прикритие.А тая версия с будизма най-май устройва МВР.Трепеш и се прераждаш няма нищо общо с будизма !Цяла впрегната държава и ето го резултата от разследването.Вдигнете им още заплатите!

    Коментиран от #36

    09:22 11.02.2026

  • 21 Боко тиквата съм

    8 1 Отговор

    До коментар #17 от "Сарафов е за затвора !!!!!":

    Сарафов е мой човек и никой не може да го сваля , да го качва и тем подобни !!

    09:23 11.02.2026

  • 22 Aлфа Bълкът

    9 1 Отговор
    Службите ни са неадекватни в разкриването на престъпления, единственото в което са още
    по-неадекватни е прикриването им.

    09:23 11.02.2026

  • 23 Хи хи хи

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Сарафов е за затвора !!!!!":

    И вътрешния министър също е за затвора , могат да бъдат във една килия !

    09:24 11.02.2026

  • 24 БеГемот

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Това":

    Така е убиха ги щото са били свидетели на извънземен контакт между ЦРУ,Мосад ми 6 и ДАНС с извънземен разум построил пирамидите платото Наска същият дето го търсиха фуражките в Царичина

    09:25 11.02.2026

  • 25 Ми то.....

    12 1 Отговор
    Язък за момчетата убиха ги за нищо и сега прокуратурата и разследващите се оплетоха във собствените си лъжи !!!!!!!!!!

    09:27 11.02.2026

  • 26 Име

    3 5 Отговор
    В това убийство религията на буда, изопачена или не, присъства навсякъде-в специално оборудваната стая за ежедневни задължителни молитви, в баснята за по-доброто прераждане, в разрез с Библията, където е писано, че човек веднъж живее и след това има Съд, гладуването с дни преди планираните самоубийства, при все, че дори осъдените на смърт имат право да си похапнат каквото пожелаят преди да ги екзекутират, палежа на хижата и самоизгарянията до 2-ра степен на ръце, брада и гръб за късане с материалното, нелогичните разделяния на самите самоубийци.Толкова ясно изразен демоничен почерк втрещи управляващи, разследващи и коментиращи.Още не можите да се освестите.

    09:29 11.02.2026

  • 27 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    ако ПП-ДБ вземат властта, ще станат обаче ...

    09:31 11.02.2026

  • 28 аферата петрохан

    0 3 Отговор
    е руска канибалска секта!

    09:32 11.02.2026

  • 29 БеГемот

    3 2 Отговор
    Българите са напълно побъркани и скъсали със здравият разум...

    09:33 11.02.2026

  • 30 Тоя Гамизов

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Звездоброец":

    не го ли изхвърлиха преди години от службите за тежка корупция? Помним, помним...

    Коментиран от #48

    09:37 11.02.2026

  • 31 Пълни Пиндофили

    2 3 Отговор
    Просто са разбрали, че ги разследват. Знаели са какво е отношението към пиндофилите в затвора. Достъпа им до момченца е спрян. До 23 г и 15 г, които са им безинтересни. Защо така бързо са напуснали Мексико. Трябва да изкарат всичко от телефоните. Колкото и да е страшно.

    09:38 11.02.2026

  • 32 Щирлиц Ото фон

    4 1 Отговор
    Най-радикалната теория е , че Калушев като будист , е разбрал , че Буда е агентурния псевдоним на самия ББ. Шокиран от това откритие , той вижда как устоите на будизма в него почват да се рушат и в момент на отчаяние решава да убие своите приятели и последователи , преди и те да са озъзнали тази брутална истина и също да загубят вярата си !
    Дали Полицията работи и над тази версия ?

    Коментиран от #35

    09:38 11.02.2026

  • 33 Този

    0 0 Отговор
    боклук прави противоположното на което говори - направо истински -жендър

    09:41 11.02.2026

  • 34 Истината не се приема лесно

    3 0 Отговор
    Това е първото религиозно мотивирано и религиозно извършено самоубийство на Територията, до най-малките детайли, с атрибутите на една от световните религии. Характеризира се със своята масовост за местните стандарти и заслуженост по отношение на крайния резултат.Тия съвременни клининги на мутрите от 90-те ги надминаха по беззаконие и арогантност. Конкретен пример -табелите с надпис по дърветата "Стреля се без предупреждение" е противозаконно и подсъдно, защото всява страх. Употребата на оръжие е правно регламентирана дейност, включваща 1.Задължително вербално прудупреждение-Стой, ще стрелям! и 2.Задължителен изстрел във въздуха!
    Това адвокатче със 16-те законни оръжия и спечелило дело срещу България за милиони в полза на Русия, не го ли е знаел? Единствено си струва да съжалите непълнолния, доколкото се води незрял по закон и родителите отговарят за действията му и двете изгорени кучета.

    09:43 11.02.2026

  • 35 А бее

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Щирлиц Ото фон":

    ти съмняваш ли се в родната полиция?

    09:43 11.02.2026

  • 36 Я ми обясни моля, освен ако не са упоени

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "нищо не разбирам":

    как ще изгорят кучета, като те първи усещат/надушват опасностите и търсят спасение?

    Коментиран от #41, #49

    09:45 11.02.2026

  • 37 нннн

    4 2 Отговор
    А самоубийствата на кучета не са характерни за никоя култура.
    Много ни будалкат, ей!

    Коментиран от #43

    09:46 11.02.2026

  • 38 Питам само?!

    2 0 Отговор
    Остана ли още някой "умник" да не се е "изходил" по въпроса? Журналистите ночесаха ли си вече езиците за сметка на убитите хора?

    09:47 11.02.2026

  • 39 Философа

    0 1 Отговор
    Непотребните се самоунищожават или ги унищожават - природно-социален закон.

    09:49 11.02.2026

  • 40 Хасковски каунь

    3 0 Отговор
    Регистрация, контрол и отчет на всички НПО-та

    Коментиран от #56

    09:50 11.02.2026

  • 41 Хипотези

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Я ми обясни моля, освен ако не са упоени":

    Защо кучетата са затворени на втория етаж в хижата преди да бъде запалена?

    1. Контрол над животните при престъпление:
    Ако запалването е умишлено, престъпникът може да е затворил кучетата, за да не се опитат да избягат или да създадат шум, който да пречи на плана.

    2. Манипулация на обстановката:
    Възможно е атварянето да е било част от сценария за изкривяване на разследването – например да изглежда, че пожарът е нещастен инцидент, а не преднамерен.

    3. ????

    09:51 11.02.2026

  • 42 Попов

    1 2 Отговор
    Сега отново гербомилиционерите ви скриха истината. Къдравата Сю и Сарафов да отговорят чии са били 4-те лъскави джипа, качили се към хижата 2 часа преди убийството.

    09:53 11.02.2026

  • 43 Вероятно

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "нннн":

    Кучетата може да са били затворени на втория етаж като обичайна практика в хижата, за безопасност или контрол, но в контекста на пожара това естествено поражда съмнения за умишлено действие или улесняване на престъплението.

    09:53 11.02.2026

  • 44 тра-ла-ла

    1 1 Отговор
    Аутопсия?Патолога ще напише каквото му се нареди.Помним случая с д-р Раданов и как беше намерен обесен на един метър от земята.Помним и как Варненския митрополит Кирил се "самоудави" и на другия ден го заровиха.Интересното в случая е това,че години имаше денонощна охрана на гроба.Да не би някой да направи частна есхумация.Аутопсията на Людмила Живкова е подписана и от чичо и,проф.Малеев,а той беше тогава в Италия.

    09:54 11.02.2026

  • 45 това не е самоубийство

    2 0 Отговор
    Това е масово убийство, извършено от психопат.

    09:56 11.02.2026

  • 46 Подозрителен

    2 0 Отговор
    Защо кучетата са качени чак на 2-рия етаж където са спалните, а не на първия до вратата? Кой качва едри немски овчарки горе в спалните?
    Точно това прави ситуацията подозрителна. Ето няколко хипотези:
    Непрактично за обичайна хижа: Обичайно големите кучета се държат на първия етаж, на двор или тераса,
    Ако някой ги е качил на втория етаж, може да е целял да ги изолира и да ги направи уязвими, така че при пожарът те да не могат да избягат.
    Мястото на кучетата (в спалните, на втория етаж) би било неестествено за ежедневието, което подкрепя теорията, че някой е планирал как да се случи инцидентът.
    Обикновено кучета не се качват сами на втори етаж, особено едри породи като немски овчарки, което прави обстоятелството странно и подозрително.

    09:58 11.02.2026

  • 47 Анализ

    2 1 Отговор
    А защо кучетата трябва да умрат, те не могат да говорят?
    Точно това е ключовият момент – животните не оспорват сценария, не могат да свидетелстват или да създадат проблем на извършителя.
    В криминалната логика:
    Ако престъпник иска да прикрие следите си, всяка „неудобна“ жива същност се възприема като потенциален риск – включително кучета.
    Те могат да издадат шум, да се опитат да спасят хората или да разклатят ситуацията, ако са свободни.
    Затварянето и последващата им смърт правят сценария „по-чист“: няма свидетели, няма шанс за разкриване чрез животните.
    С други думи: животните са „удобни мълчаливи свидетели“, но за извършителя единственият начин да „контролира“ обстановката е чрез тяхното затваряне и елиминиране – не защото могат да говорят, а защото тяхното поведение може да пречи.

    10:00 11.02.2026

  • 48 Да,де

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Тоя Гамизов":

    Ама само той казва РАЗЛИЧНА ВЕРСИЯ,дад която си струва да се замисли човек.

    10:01 11.02.2026

  • 49 Като

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Я ми обясни моля, освен ако не са упоени":

    Първо са застреляли кучетата.

    Коментиран от #51

    10:02 11.02.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Напротив!

    2 2 Отговор

    До коментар #49 от "Като":

    Някой спомена, че не са застреляни, а затворени на втория етаж и изгорени!

    Коментиран от #57

    10:04 11.02.2026

  • 52 Щом не го пмня

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    ЗНАЧИ Е БИЛО ИЛИ ОРГИЯ НЕКВА ПИЯНИ ДРОГИРАНИ ОТ ДЕМОН-КРАТНИТЕ. ТОВА СЕГА ГО ПИШАТ НА СЪСЛОВИЕ БУДИЗЪМ. И АКО НЕ СА НАМЕРИЛИ НИКАКВИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТОВА ОСВЕН НЕКВИ ОПОРКИ ПИШИ ГИ У КЕРЕЧА . ТУК БАЙ МЛАДЕЖ ИГРАЯТ МНОГО ПАРИ ЗЛАТО ИМАНЕ ДРОГА И НАЙ ИГРИВИ СА ТЕЗИ ДЕТО КОМАНДОРЯТ от години. ДАЛАВЕРА ГОЛЕМА.

    10:06 11.02.2026

  • 53 Вярвали

    2 0 Отговор
    са, че мисията им в този "цикъл" на живота е завършила и сега са преродени чрез следващия "цикъл". Няма нищо кой знае колко чудно в това.

    10:07 11.02.2026

  • 54 Нашето общество

    2 0 Отговор
    Е напълно деградирало - “ценностите”, които то налага са направо демонични - алчност, лицемерие, лъжа, хомосексуализъм… Нормалността, всъщност се състои в отхвърлянето на ракова общество!

    10:09 11.02.2026

  • 55 За кучетата

    2 0 Отговор
    Самоубийците сами на видео записа коментират, че купетата "няма да останат". Т.е ще пътуват с тях в следващия живот.

    10:10 11.02.2026

  • 56 Прав си

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Хасковски каунь":

    Обаче,няма да стане,защото контролните органи,само се множат,но не ги търси за работа.Няма изгода,а в България от време оно,всеки търси келепир.Пък НПО-тата дават пари и поръчват музиката.

    10:10 11.02.2026

  • 57 Ааа

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Напротив!":

    Аз пък прочетох, че след като са затворени, първо са гръмнати, че то живо куче в огън с такива габаритиможе да счупи прозорец и да скочи,за да се спаси.Огделно ще лае до скъсване.

    10:14 11.02.2026

