Проф. Киров: Днес или утре най-късно ще стане ясно кой ще бъде служебен премиер

Проф. Киров: Днес или утре най-късно ще стане ясно кой ще бъде служебен премиер

11 Февруари, 2026 09:11

  • проф. пламен киров-
  • служебен премиер

Ако е имало забавяне на процедурата, вината не е в президента Йотова. Първо, парламентът излезе в коледна ваканция месец и половина. Второ, Радев подаде оставка. Това доведе до технологично забавяне, но не е фатално

Мария Атанасова

Днес или утре най-късно ще стане ясно кой ще бъде служебен премиер. Това заяви пред БНТ проф. Пламен Киров, конституционалист и бивш конституционен съдия.

„Ако е имало забавяне на процедурата, вината не е в президента Йотова. Първо, парламентът излезе в коледна ваканция месец и половина. Второ, Радев подаде оставка. Това доведе до технологично забавяне, но не е фатално. Великден се пада в средата на април“, обясни той.

Според него Йотова направи много подредено провеждане на консултации с потенциални кандидати за министър-председател и с парламентарните групи, което е нейно конституционно задължение.

Смята, че предизборната кампания е започнала още от края на миналата година.

„Сред петимата, които се съгласиха да бъдат служебни премиери, само Гюров направи уговорка след консултациите с президента. Каза: „Приемам без скрити условия.” Крайният смисъл на това словосъчетание какво значи? „Аз приемам, но пък Вие ще сте длъжни да приемете онези, които аз предлагам.“ Той трябва да напусне поста в БНБ в момента, в който бъде назначен за министър-председател“, уточни Киров.


България
Оценка 1.6 от 8 гласа.
  • 1 ама

    10 0 Отговор
    закъде сте се разбързали толкова може и след лятната олимпиада

    09:13 11.02.2026

  • 2 Дебелян Пейовски

    6 1 Отговор
    Аз вече съм го избрал ма държат до последно пунтират че избират

    09:21 11.02.2026

  • 3 Случаен гражданин

    6 0 Отговор
    Все ми е тая кой ще бъде !

    09:22 11.02.2026

  • 4 антипъпъдебеец

    5 0 Отговор
    Промените в конституцията на мафията- Ало Маджо направо изкъртиха държавата.Хем не могат,хем не стават за нищо ма се натискат да управляват.За едната кражба гледайте какви ги вършат.

    09:33 11.02.2026

  • 5 Гюров Премиер

    5 3 Отговор
    И двете Угоени и Мазни парчета, Тиквата Борисов и Пеевски зад решетките.

    09:37 11.02.2026

  • 6 Промяна

    4 4 Отговор
    ЙОТОВА Е С РАДЕВ И ШАРЛАТАНИТЕ ЦЯЛАТА НЕОГРАНИЧЕНА ВЛОСТ ИМАТ ОГ 5 ГОДИНИ НАСАМ

    09:38 11.02.2026

  • 8 Николай Бареков бивш евродепутат

    2 2 Отговор
    Само след СРС-то “Ало, Ваньо” и случая “Мишо Бирата", в които Борисов слагаше чадър над контрабандата, си умряха трима за месеци от внезапен масивен инфаркт - шефът на Митниците Ваньо Танов, Мишо Бирата и жена му.

    За да има Сглобка на ГЕРБ - ДПС с ПП и ДБ, Шишковците за едно лято взривиха главен прокурор в кортежа му и утрепаха шестима - Къро, адвоката на ПП Джингов, брат Галев, Петьо Еврото, Нотариуса и Алексей Петров - Трактора.

    Сега идва Гранде Финале и започват с шесторно убийство и с деца, но съм сигурен, че тепърва престоят още много в следващите месеци.
    Мафията никога не предава властта си без да се лее кръв.

    09:41 11.02.2026

  • 9 Промяна

    2 2 Отговор

    Бареката с малки момчета тази банда петроханска си е служила БИЛИ са въоръжени до зъби някакви Мутри са били с протекциите на шар.атаните МУТРИ ШАРЛАТАНСКИ ВЪН СЪД ЗАТВОР ЗА ВАС

    09:45 11.02.2026

  • 10 честен ционист

    1 1 Отговор
    Избирайте Маша Филиповна, че се задава среща с Бачо Дончо.

    09:47 11.02.2026

  • 11 Премиери

    1 0 Отговор
    Министри, вицета и президенти. Всичко това вече остаря и няма никакъв смисъл. И кой е по-способен, по-умен, по-образован, по-знаещ.... за да може да РЕШАВА за милиони други? НЯМА ТАКИВА.
    Днес всички са добре образовани, знаещи, имат достъп до почте всякаква информация... Доказа се, че такива, избирани или НЕизбирани НЕ могат физически да прокарват независима политика и да е в полза на всички, които уж са ги избрали. Дали ЕС, дали "нашите", или в другите страни...
    Иска се нова система на нашето управление. Този тип, досегашният вече много се компрометира! Не става в новият свят на тотална комуникация и информация + квантов ИИ ... А кой иска постоянно някакви да го лъжат и да се обогатяват "горе" за негова сметка?

    09:51 11.02.2026

