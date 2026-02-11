Проф. Киров: Днес или утре най-късно ще стане ясно кой ще бъде служебен премиер

Днес или утре най-късно ще стане ясно кой ще бъде служебен премиер. Това заяви пред БНТ проф. Пламен Киров, конституционалист и бивш конституционен съдия.
„Ако е имало забавяне на процедурата, вината не е в президента Йотова. Първо, парламентът излезе в коледна ваканция месец и половина. Второ, Радев подаде оставка. Това доведе до технологично забавяне, но не е фатално. Великден се пада в средата на април“, обясни той.
Според него Йотова направи много подредено провеждане на консултации с потенциални кандидати за министър-председател и с парламентарните групи, което е нейно конституционно задължение.
Смята, че предизборната кампания е започнала още от края на миналата година.
„Сред петимата, които се съгласиха да бъдат служебни премиери, само Гюров направи уговорка след консултациите с президента. Каза: „Приемам без скрити условия.” Крайният смисъл на това словосъчетание какво значи? „Аз приемам, но пък Вие ще сте длъжни да приемете онези, които аз предлагам.“ Той трябва да напусне поста в БНБ в момента, в който бъде назначен за министър-председател“, уточни Киров.
1 ама
09:13 11.02.2026
2 Дебелян Пейовски
09:21 11.02.2026
3 Случаен гражданин
09:22 11.02.2026
4 антипъпъдебеец
09:33 11.02.2026
5 Гюров Премиер
Коментиран от #7
09:37 11.02.2026
6 Промяна
09:38 11.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Николай Бареков бивш евродепутат
За да има Сглобка на ГЕРБ - ДПС с ПП и ДБ, Шишковците за едно лято взривиха главен прокурор в кортежа му и утрепаха шестима - Къро, адвоката на ПП Джингов, брат Галев, Петьо Еврото, Нотариуса и Алексей Петров - Трактора.
Сега идва Гранде Финале и започват с шесторно убийство и с деца, но съм сигурен, че тепърва престоят още много в следващите месеци.
Мафията никога не предава властта си без да се лее кръв.
Коментиран от #9
09:41 11.02.2026
9 Промяна
До коментар #8 от "Николай Бареков бивш евродепутат":Бареката с малки момчета тази банда петроханска си е служила БИЛИ са въоръжени до зъби някакви Мутри са били с протекциите на шар.атаните МУТРИ ШАРЛАТАНСКИ ВЪН СЪД ЗАТВОР ЗА ВАС
09:45 11.02.2026
10 честен ционист
09:47 11.02.2026
11 Премиери
Днес всички са добре образовани, знаещи, имат достъп до почте всякаква информация... Доказа се, че такива, избирани или НЕизбирани НЕ могат физически да прокарват независима политика и да е в полза на всички, които уж са ги избрали. Дали ЕС, дали "нашите", или в другите страни...
Иска се нова система на нашето управление. Този тип, досегашният вече много се компрометира! Не става в новият свят на тотална комуникация и информация + квантов ИИ ... А кой иска постоянно някакви да го лъжат и да се обогатяват "горе" за негова сметка?
09:51 11.02.2026