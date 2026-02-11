Новини
Тошко Йорданов: ПП-ДБ толерират педофилията, трябва да се разследват

Техен представител, като директор на 138 СОУ, вкара камери в тоалетните на децата. Все повече "Продължаваме промяната" започва да заприличва на абревиатура "Подкрепяме педофилите"

Мария Атанасова

Отвратителна история. Така определи случая "Петрохан" пред журналисти в кулоарите на парламента председателят на ПГ на "Има такъв народ" Тошко Йорданов, предаде Novini.bg.

За съжаление, има сериозни съмнения за протекции от държавата тогава, в лицето на министъра на околната среда и водите Сандов, в лицето на Николай Денков, министър на образованието, в лицето на Бойко Рашков, МВР министър, в лицето на Надежда Йорданова, министър на правосъдието. За няколко дена това НПО минава цялата административна проверка, за отрицателно време получава разрешение от министри и от министерства, получава индулгенция за поведение до територия до сръбската граница, осигурявайки пълна безнаказаност с премахването на РПУ-то в Годеч и изтеглянето на подразделението на Гранична полиция, с посещения, доколкото излиза, на представители на "Продължаваме промяната" в този район и с любезното финансиране на представители на "Продължаваме промяната-Демократична България", като кмета Терзиев и невероятната Саша Безуханова, която да припомня, че по първия План за възстановяване и устойчивост, изготвен от "Продължаваме промяната" получи не знам колко милиона, за да прави ядливи чаши за кафе, заяви Йорданов.

Да не забравяме и много сериозните сигнали, които е имало и продължава да излиза информация, за педофилия – нещо, което е отвратително. Да ви припомня, че "Продължаваме промяната-Демократична България" е партията, която според нас толерира педофилията по простата причина, че когато трябваше да се вкара регистър на педофилите, те бяха против. Божидар Божанов искаше да се изтегли този проект, направиха всичко възможно регистърът на педофилите да не е публичен. Техен представител, като директор на 138 СОУ, вкара камери в тоалетните на децата. Все повече "Продължаваме промяната" започва да заприличва на абревиатура "Подкрепяме педофилите". Трябва да бъдат разследвани всички. Ненормално е държавата в тяхно лице да подкрепя подобни неща. Трябва да си поемат цялата отговорност. Хубавото в тази ситуация е, че не могат да отлепят всичко от тях като от тефлон, защото българите имат съвсем друго усещане към децата и никой от тях не иска детето им да бъде оставено в ръцете на някой педофил, каза още Тошко Йорданов.

Депутатът от "Има такъв народ" Александър Рашев съобщи, че от партията внасят законопроект за изпълнение на Закона за защита на личните данни.

По думите му законопроектът е свързан със записващите видеоустройства в помещения, които разкриват чувствителни лични данни.

Предвиждаме също така административно-наказателна разпоредба в размер от 10 000 евро до 50 000 евро, уточни Рашев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 С 2 думи

    132 9 Отговор
    Добре че ще има избори , повече да не се появява този малоумник.

    Коментиран от #32

    13:08 11.02.2026

  • 2 Данъкоплатец

    64 2 Отговор
    БОРИСОВ, КАЖИ!

    Кой ликвидира Младен Дочев,
    разкрил амфетаминната афера, след което
    Борисов влезе в грамите на посолството на САЩ
    като наркотрафикант.


    Движение на безпартийните граждани, Приятели на Слънцето

    13:08 11.02.2026

  • 3 Вашето мнение

    34 33 Отговор
    Когато паветника чуе за НПО му се отварят всички дупки. Паветника се изхранва с НПО, то е въздуха и водата за всеки паветник. От него се иска нещо много просто, да продава децата ни, род и родина, все неща без никаква стойност за паветника. НПО-тата трябва да се забранят и ще има мира в тази държава.

    13:09 11.02.2026

  • 4 кой му дреме

    13 55 Отговор
    будизмът е педофилска и екстремистка религия
    като исляма

    - мевере

    Коментиран от #53

    13:09 11.02.2026

  • 5 111111

    95 8 Отговор
    Няма ли кой да му запуши устата на тоя мало.умник най-посре?

    13:10 11.02.2026

  • 6 Пич

    29 37 Отговор
    Вече не считам конспирацията за - либерасти сатанисти с извратени ритуали , за конспирация!!! И това е глобално, това което успяха глобалистите. Мозъците и господарите според мен са извън България!!! ПП и ДБ са само слугите, осигуряващи материали за тези извращения !!!

    13:10 11.02.2026

  • 7 честен ционист

    13 37 Отговор
    Партизани педофили

    13:10 11.02.2026

  • 8 Елементарник

    88 5 Отговор
    Тошковците така разбират политиката: плюй, клевети, бълвай мръсотии, пък дано ти се вържан достатъчон глупаци, за да те вкарат в следващото НС.

    13:11 11.02.2026

  • 9 Пълни пендифили

    19 17 Отговор
    Нали точно те са против регистър на педофилите. Имали права? Жертвите само нямат права? Цялата ми зе руи в Петрохан е спонсорирана и документално поддържана от тях.

    13:11 11.02.2026

  • 10 Пламен

    53 4 Отговор
    Тошка , кво става с оная вашта депутака ?
    Зарасна ли й геврека ?

    13:12 11.02.2026

  • 11 Последния Софиянец

    33 5 Отговор
    Избраха Гюров за Служебен премиер.

    13:12 11.02.2026

  • 12 Тъпослаф трифоноф

    49 4 Отговор
    Пр0сти сме по цялата главъ, няма да влезем в парламента и гледаме да повлечем който можем с нас. Злобата ни държи живи, както и парите на шиши и бойко

    13:13 11.02.2026

  • 13 Даааа

    49 1 Отговор
    Всички трябва да бъдете разследвани! Всички и за всичко! Разследвани и семействата ви, доходите ви и начина на живот! Как взимате държавни поръчки, как купувате земи, как децата ви рязко стават собственици на печеливш бизнес и т. н. ... Който си намърда пръста в кацата с мед, веднага иска цялата каца! За жалост няма да стане! Светът, не само България, се управлява от престъпници, подсъдими, олигархия и мафии!

    13:13 11.02.2026

  • 14 Алоо,МАЙМУНЯКА,

    53 3 Отговор
    СКРИЙ СЕ и не се излагай повече.

    Коментиран от #21

    13:16 11.02.2026

  • 15 когато някой е прав - прав е

    17 51 Отговор
    Не ми е симпатичен Тошко , ама ... какво да направя , като е абсолютно прав . Де-що има медия , сайт , трол и пр. на ПП/ДБ защитават толкова самоотвержено хомосексуалната , педофилска и сектантска група /ритуиално самоубили се и убили едно дете/ , че човек започва да се чуди - ЗАЩО ? Не искам да подчертавам , че докато бяха на власт , сектантите са получили такъв политически и икономически конфорт , който до сега в България не се беше случвал . А най странното , че цялото политическо ръководство на ПП/ДБ като папагали повтарят едни смешни , безпочвени и съшити с бели конци опорки , които освен други ученици на "лама" Иво /ако има оцелели/ , друг - няма да повярва .

    Коментиран от #67

    13:17 11.02.2026

  • 16 Тоя

    53 3 Отговор
    не се спря да подскача като шебек и пуска безкрайно тъпи блъфове ! Но хубавото на този ден е, че избраният от Йотова е АНДРЕЙ ГЮРОВ!

    13:17 11.02.2026

  • 17 Тошко солара

    45 1 Отговор
    Аз па колко пари з@смуках като патерица, няма да ви разправям...

    13:17 11.02.2026

  • 18 Този

    46 1 Отговор
    Маймуняк докога ще го показвате защото празната му тиква само глупости ръси.

    13:18 11.02.2026

  • 19 Ку Ку вече 35 години

    32 0 Отговор
    Е в ефира и кабеларките
    КуКултура

    13:18 11.02.2026

  • 20 Тошко Йорданов

    46 1 Отговор
    Подкрепя електрическата мафия!
    Да се разследва синът му, младият милионер!

    13:18 11.02.2026

  • 21 Той

    33 1 Отговор

    До коментар #14 от "Алоо,МАЙМУНЯКА,":

    пет пари не струва , тъй че изобщо няма как да се излага - същество без никаква стойност !

    13:19 11.02.2026

  • 22 Мдаааа

    32 1 Отговор
    Ама като го гледам Тошето, много на мъж не прилича. Май и той е врътнал резбата. А синчето му трупа пачли в енергетиката. И той стои в скута на Пеевски. Мило и драго дава, само и само да стои в парламента и да твори простотии. Да му пратим един лекар от Непал, ама с бая голям, че да го поизлекува!

    13:20 11.02.2026

  • 23 облачно с кюфтета

    17 3 Отговор
    Това, че имаш семейство и деца, не е гаранция, че не си педофил и хомо.
    Защо се натрапва усещането, че общественото съзнание е задръстено с халюцинации и перверзии?
    Тази масова лудост как ще приключи - с масово самоубийство, в резултат на действията на масов убиец?

    13:20 11.02.2026

  • 24 Педофилията

    34 1 Отговор
    е във 7/8 зоо

    13:24 11.02.2026

  • 25 Ходи внасяй

    30 1 Отговор
    доктори и не се занимавай с неща които не разбираш.

    13:24 11.02.2026

  • 26 Тошко

    33 1 Отговор
    А ИТН толерира содомията в твое лице!

    13:25 11.02.2026

  • 27 Някой

    40 1 Отговор
    Този човек не мога да го възприема на сериозно, в парламента да създава закони ,след като го гледах в шоуто на Слави толкова години да се прави на шут !? Йак изобщо може да има хора да гласуват за тоя, направо недоумявам !!!!?

    13:26 11.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 пешо

    35 1 Отговор
    тоя само ППДБ са му в устата

    Коментиран от #33, #56

    13:29 11.02.2026

  • 30 е..........

    17 1 Отговор
    И са търгували с ток..........

    13:30 11.02.2026

  • 31 Бончо

    33 0 Отговор
    Еее, това от ИТН сте големи к"етеноиди.
    Всичките!!!
    А този селяндур особено

    13:30 11.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 е..........

    2 3 Отговор

    До коментар #29 от "пешо":

    Кои части от ППДБ ?

    13:31 11.02.2026

  • 34 Не се газирай,

    10 0 Отговор
    вие си имате весела дружинка, четерилистна детелинка

    13:36 11.02.2026

  • 35 ООрана държава

    26 0 Отговор
    Абе тоше вие имахте едни снимчици на жрици от партията, значи яко телерирате най древната професия, даже я докарахте до ниво парламент

    13:37 11.02.2026

  • 36 Анонимен

    0 27 Отговор
    Тук е прав Тошко африкански

    13:37 11.02.2026

  • 37 Маймун

    17 1 Отговор
    маймун

    13:38 11.02.2026

  • 38 Светнаха като крушки

    16 0 Отговор
    КуКу са педофоби

    13:39 11.02.2026

  • 39 Ройтерс

    19 1 Отговор
    Хаджи Кодошко яде...банан...

    Коментиран от #47

    13:39 11.02.2026

  • 40 Бегай

    21 0 Отговор
    Тоя и началника му приключиха жалките си , кратички политическите кариери и се опитват до последно да угодят на Бойко и Шиши.

    13:40 11.02.2026

  • 41 хихи

    0 11 Отговор
    а тях (ПП) Радев ни ги натресе...

    13:40 11.02.2026

  • 42 Дечица Веселушки

    4 1 Отговор
    Светнаха като крушки

    13:41 11.02.2026

  • 43 Малеее

    16 0 Отговор
    Не мога да те гледам ве ей предател.

    13:41 11.02.2026

  • 44 лабинаК нагеВ нетевапотлъЖ

    0 7 Отговор
    Не само толерират, а стана ясно и че я спонсорират! Розовите понита са тотално и3тpeщели девианти, които се и подкрепят едно друго! Не чухте ли, не видяхте ли, какви ги говореха за този "гуру"??? 😳 Пълен потрес!

    13:43 11.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 ШЕФА

    6 2 Отговор
    ПП-ДБ толерират педоф.... ние от ИТН заедно със същите тези педоф... пък толерирахме българоубиеца Тулупа и престъпника Прасето,ОПГ ни работеше отлично докато хората не осъзнаха какви боклу... сме и не ни изритаха,но ние сме нагли и долни селяндури и пак ще се опитаме да ги излъжем.

    13:44 11.02.2026

  • 47 Мхм

    7 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ройтерс":

    .... седнал на соларен панел...

    13:44 11.02.2026

  • 48 Коиловци брадърс

    2 5 Отговор
    ПП - пеееддооофилията, ИТН - глупофилията

    13:45 11.02.2026

  • 49 Анонимен

    0 6 Отговор
    Фактите са стряскащи и верни.Асан ококорения ще ви сочи пътят към истината и бъдещето.Той кове законите на страната ни, като държи в ръцете си чук.Това право е отредено от народа ни .Така се громи традиционното ударно.Той е по екстремните дейности,подвластен на свръхестественото и непонятното за милиони граждани на отечеството.

    13:47 11.02.2026

  • 50 Тошко Африкански

    6 0 Отговор
    Ние разчитаме на прости хора да ни изберат! Па у Българийката прости колко щеш! Какво ще се мъчим с програми и български интереси!? НяКОЙ плаща и ние лаеме.

    13:47 11.02.2026

  • 51 Джак Спароу

    5 2 Отговор
    ППтата, добре, ама защо Тошко Африкански има влечение към маймунските работи?!!🌈👄🌈👄🤣🤣🤣

    13:48 11.02.2026

  • 52 Тома

    14 0 Отговор
    Аз мисля Тошко че педофилията започна с шоуто на славуца с балета

    13:48 11.02.2026

  • 53 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "кой му дреме":

    Колко си н.еграмотен само ..

    13:49 11.02.2026

  • 54 СЛОНА

    0 3 Отговор
    САМО ДА ПИТАМ ТОВА ЛИ СА ЦЕННОСТИТЕ НА ЕС-ДЖЕНДАРИ ,ПЕДОФИЛИ,И ДЕТЕУБИЙЦИ???
    СЛЕД КАТО С ЗНАЕ КОЙ Е СПОНСОРА ТРЯБЕА ДА СЕ ЗАКРИЕ И ЗАБРАНИ ВСИЧКО СВЪРЗАНО АС ТОЗИ СЛУЧАЙ,АКО ИСКАМЕ ДА ИМАМЕ ДЪРЖАВА !!!

    13:50 11.02.2026

  • 55 Всички атлантици

    2 5 Отговор
    са един дол дренки

    13:51 11.02.2026

  • 56 иван

    3 2 Отговор

    До коментар #29 от "пешо":

    да сигурно някой от ППДБ го е натискал от зад

    13:51 11.02.2026

  • 57 От Варна

    0 1 Отговор
    Асоциация-Сърцето на Данко! Има такъв разказ от Максим Горки, който изучавахме по Руска литература в гимназията.

    13:52 11.02.2026

  • 58 Механик

    4 1 Отговор

    До коментар #45 от "Атлантизма е мамник, той е зло":

    Удри копейката с лопатето!!

    13:52 11.02.2026

  • 59 Абе лицето Сидеров

    5 0 Отговор
    Защо не е ходил в казармата?

    Коментиран от #73

    13:53 11.02.2026

  • 60 Всички атлантици са извратеняци

    1 3 Отговор
    Без значение в коя партия са се окупали

    13:54 11.02.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Еърбеци

    1 0 Отговор
    за шебеци

    13:56 11.02.2026

  • 63 Илия Дерчев

    3 0 Отговор
    Верно ли има ид.0ти който са ги вкарали тези недоразумения в парламента? Допускам по скоро да са системно решение за освобождаване на общественото напрежение като Въ.раждане и да са по подразбиране вкарани. Тоя народ не се ли вземе в ръце ще изчезне с толкова безполезни актьори .Разберете, че вече няма време !

    13:57 11.02.2026

  • 64 В шоуто на Слави

    4 0 Отговор
    Малко ли народ изпииодерастихте ? А?

    13:57 11.02.2026

  • 65 Хотели

    4 0 Отговор
    Тоше колкото и да се напиняш,ти и твоите завери бяхте до тук,ще дойде време и лиценза на сина ти ще отнемем,а може малко в карирано да се облече

    13:58 11.02.2026

  • 66 Независим

    6 0 Отговор
    Ама тия всичките лакеи на Трифонов се оказаха изключително жалки същества, та даже и по жалки от жалкият си господар.

    13:58 11.02.2026

  • 67 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "когато някой е прав - прав е":

    Каква пед.офи.лска и с.ектан.ска група ,която е имала огромно финансиране и техника за милиони? Българската държава няма такива дронове ,които са носят 100 кг .Хипотетично,знаеш ли колко пачки с банкноти са 100 кг? База на сръбската граница и база на турската граница .Сиреч два логистични центрове.
    Айде,включи си м.озъчето...Оня там от групата дето се бил увличал по Будизма ...и заради това ще има такова финансиране..Айде моля ти се .И будизма не е нито секта,нито религия..Поне прочетете малко за това и не бъдете така наивни да ви лъжат със сектантство..

    13:59 11.02.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Зулусите вият на умряло

    3 0 Отговор
    Иде подборния лов за Пъдпъдъци!

    14:03 11.02.2026

  • 70 Неподписан

    1 2 Отговор
    Демек когато Тонито от Варна е започнал да пълни Асенчо Василев,е нямал навършени 18 години ли...

    14:03 11.02.2026

  • 71 Най иван

    1 0 Отговор
    Дъно, сЛви , тоШко

    14:12 11.02.2026

  • 72 Хе!

    2 0 Отговор
    Щурмовите групи на Герб и Началото се излагат, а Бойко стои и спазва поведение на консенсусен лидер, готов за нови сглобки и коалиции! Вчера Радо се изходи по въпроса, днес тези, които при нормални избори ще си загинат в телевизийката! Тези от ПП тоалкова много ги нападнахте, че чак взеха да ми стават симпатични!

    14:13 11.02.2026

  • 73 Набор

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Абе лицето Сидеров":

    На преднаборната здравна комисия се е изкарал с 10 диоптъра късогледство...
    Това го четах преди години с публикуван документ от Централния Военен Архив - В.Търново...

    14:14 11.02.2026

  • 74 Пък Вие !

    2 0 Отговор
    Пък Вие !

    Пе !

    ---
    Де !

    ---

    Ра !

    ----

    С !

    ---

    Лъка !

    14:17 11.02.2026

  • 75 Ован

    1 1 Отговор
    С това съм съгласен, но тоше това си е закон при евролиберастите нищо ново. Подкрепяте разни извратен религии, джендър идеологии, истамбулски конвенции. Според вас нормално ли е мъж да се бие с жена защото се бил чувствал жена. Кво направихте за православието и черквата, нищо.

    14:18 11.02.2026

  • 76 Хмм

    2 0 Отговор
    да не се навира между шамарите, че може да развалят договора на сина му

    14:20 11.02.2026

  • 77 Хе-хе

    1 1 Отговор
    Кой се е загрижил за консервативните ценности и морала - Тощко и неговия гуру Слави Потайните мощи, чието шоу в 4/4 от времето е с червена точка с надпис в средата - + 16 ! Самото шоу започва с перверзии, когато под звуците на чалга оркестър Дългите мощи излизат зад завесата и целуват наред децата от балета - очевидна педофилия на комплексиран негодник! Караше Грахич да пъшка в микрофона а той се кефи, докато детето се нацупи и заяви, че не иска да пъшка повече! За неговия гуру Борисов няма какво да споменаваме! За такива типове е в реда на нещата да задяват подрастващи тенисистки като Сексил Карастанчева!

    14:20 11.02.2026

  • 78 А бе , остави педофилията

    1 0 Отговор
    бързай да уредиш още някъде сина , родата, че нямаш време чао си .

    14:28 11.02.2026

  • 79 Жълтокопитни

    0 1 Отговор
    и цвилят. Тошко говори с факти. Реални. Назначения. Реални. Уволнения и закривания. Реални. Камери в кенефи. Реални. Жълтото на павета и с копита е вредно. Сее (опитва се) развращения с пера у задника. Тъпо е. Носи пеньоар и всякакви НЕ адекватни премеждия. Вкл. трупове наляво и дясно, а децата...?!

    14:29 11.02.2026

  • 80 Станислав

    1 0 Отговор
    А вие толерирате герантофилията!
    И то групова с ваща Дивана мумия!

    14:29 11.02.2026

  • 81 Наглост Тошко ХаджиафриканскаТ

    2 0 Отговор
    Така ли бе, чалгарско нищожество, долно, коварно, мръсно, нечистоплътно и много грозно, така ли?! Добре, кажи по кой начин ПП и ДБ "толерират педофилията"! Докажи го, ако можеш! Стига бе, нищожество чалгарско с мръсния и просташки език, от който биха се засрамили всички цигани-каруцари в България! Престани бе, нищожество чалгарско! Известно ли ти е, че можеш да отидеш на съд бе, чалгарино Африкански?! Известно ли ти е, че може Сарафа, лакеят на Тиквата и на Прасето този път да не те спаси? Затвори я тази твоя мръсна и съмрдяща на леш уста, затвори я бе, наглец долен и мерзавец от най-висока класа, дето с онова сакато учиндолско ниощжество на дивана излъгахте не само вашите избиратели, фенове на просташката ви чалга, но измамихте цял един народ! Да, Хаджи Африкански, да! Ти вече си на бунището и затова така ужасно вони на мърша от мазната ти и немита от десет дни мутра!

    14:36 11.02.2026

  • 82 Тоя цимбик

    0 0 Отговор
    Нормален ли е?Дано повече да не припарят до парламента.

    14:42 11.02.2026

  • 83 79 - и долен чалгар

    0 0 Отговор
    Абе, ниощжество чалгарско! Абе, неграмотен санитар на сакатото учиндолско двукопитно, дето седи като посадено на дивана и не може да мръдне, понеже множествената му склероза е в последен стадий! Колко ти плати каруцарина Хаджи Тошко Африкански за пасквила, дето ти го е продиктувал, понеже ти си неграмотен и не познаваш буквите? Колко бе, чалгарско нищожество! Впрочем, я го попитай как така синът му само за един ден получи лиценз за продажба на ток и веднага сметките на всички българи скочиха тройно! Попитай го този нечистоплътен гном, дето не се къпе и смърди на мръсотия от два километра! Газ пикаете, чалгарино долен, газ пикаете, ама това е положениеот! Българският народ ви изхвърли на бунището и вече сте се разложили, затова смърдите на леш! Особено немитата мутра на гнома Хаджи Африкански - най-мразената персона в България! Хората бягат от него като от чумав, само като го зърнат! Страх ги е да не се прехвърли някоя въшка от Хаджи Африкански на тях!

    14:44 11.02.2026

  • 84 Господи!

    0 0 Отговор
    Каква отвратителна мутра на един чалгарски гном! Не спира да излива кофи с помия и да плюе по ПП и ДБ, защото дори и неговото обло като стъклено топка мозъче е схванало, че вече е изхвърлен на бунището! Ама, нали е много нечистоплътен и много мръсен, казват, че се къпел един път месечно, въобще не усеща вонята, която се носи от неог! Жалко инощжество, родено да пълзи и цял живат е пълзяло! Дали в краката на един сакат учиндолски чалгар, дали в краката на Тиквата и на Прасето, все там! Червият ивнаги е червей! Никога няма да се изправи!

    14:49 11.02.2026

  • 85 Хаха

    0 0 Отговор
    А Тошко Африкански толерира маймунската педифилия.

    14:51 11.02.2026

