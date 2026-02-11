Тошко Йорданов: ПП-ДБ толерират педофилията, трябва да се разследват

Отвратителна история. Така определи случая "Петрохан" пред журналисти в кулоарите на парламента председателят на ПГ на "Има такъв народ" Тошко Йорданов, предаде Novini.bg.
За съжаление, има сериозни съмнения за протекции от държавата тогава, в лицето на министъра на околната среда и водите Сандов, в лицето на Николай Денков, министър на образованието, в лицето на Бойко Рашков, МВР министър, в лицето на Надежда Йорданова, министър на правосъдието. За няколко дена това НПО минава цялата административна проверка, за отрицателно време получава разрешение от министри и от министерства, получава индулгенция за поведение до територия до сръбската граница, осигурявайки пълна безнаказаност с премахването на РПУ-то в Годеч и изтеглянето на подразделението на Гранична полиция, с посещения, доколкото излиза, на представители на "Продължаваме промяната" в този район и с любезното финансиране на представители на "Продължаваме промяната-Демократична България", като кмета Терзиев и невероятната Саша Безуханова, която да припомня, че по първия План за възстановяване и устойчивост, изготвен от "Продължаваме промяната" получи не знам колко милиона, за да прави ядливи чаши за кафе, заяви Йорданов.
Да не забравяме и много сериозните сигнали, които е имало и продължава да излиза информация, за педофилия – нещо, което е отвратително. Да ви припомня, че "Продължаваме промяната-Демократична България" е партията, която според нас толерира педофилията по простата причина, че когато трябваше да се вкара регистър на педофилите, те бяха против. Божидар Божанов искаше да се изтегли този проект, направиха всичко възможно регистърът на педофилите да не е публичен. Техен представител, като директор на 138 СОУ, вкара камери в тоалетните на децата. Все повече "Продължаваме промяната" започва да заприличва на абревиатура "Подкрепяме педофилите". Трябва да бъдат разследвани всички. Ненормално е държавата в тяхно лице да подкрепя подобни неща. Трябва да си поемат цялата отговорност. Хубавото в тази ситуация е, че не могат да отлепят всичко от тях като от тефлон, защото българите имат съвсем друго усещане към децата и никой от тях не иска детето им да бъде оставено в ръцете на някой педофил, каза още Тошко Йорданов.
Депутатът от "Има такъв народ" Александър Рашев съобщи, че от партията внасят законопроект за изпълнение на Закона за защита на личните данни.
По думите му законопроектът е свързан със записващите видеоустройства в помещения, които разкриват чувствителни лични данни.
Предвиждаме също така административно-наказателна разпоредба в размер от 10 000 евро до 50 000 евро, уточни Рашев.
1 С 2 думи
Коментиран от #32
13:08 11.02.2026
2 Данъкоплатец
Кой ликвидира Младен Дочев,
разкрил амфетаминната афера, след което
Борисов влезе в грамите на посолството на САЩ
като наркотрафикант.
Движение на безпартийните граждани, Приятели на Слънцето
13:08 11.02.2026
3 Вашето мнение
13:09 11.02.2026
4 кой му дреме
като исляма
- мевере
Коментиран от #53
13:09 11.02.2026
5 111111
13:10 11.02.2026
6 Пич
13:10 11.02.2026
7 честен ционист
13:10 11.02.2026
8 Елементарник
13:11 11.02.2026
9 Пълни пендифили
13:11 11.02.2026
10 Пламен
Зарасна ли й геврека ?
13:12 11.02.2026
11 Последния Софиянец
13:12 11.02.2026
12 Тъпослаф трифоноф
13:13 11.02.2026
13 Даааа
13:13 11.02.2026
14 Алоо,МАЙМУНЯКА,
Коментиран от #21
13:16 11.02.2026
15 когато някой е прав - прав е
Коментиран от #67
13:17 11.02.2026
16 Тоя
13:17 11.02.2026
17 Тошко солара
13:17 11.02.2026
18 Този
13:18 11.02.2026
19 Ку Ку вече 35 години
КуКултура
13:18 11.02.2026
20 Тошко Йорданов
Да се разследва синът му, младият милионер!
13:18 11.02.2026
21 Той
До коментар #14 от "Алоо,МАЙМУНЯКА,":пет пари не струва , тъй че изобщо няма как да се излага - същество без никаква стойност !
13:19 11.02.2026
22 Мдаааа
13:20 11.02.2026
23 облачно с кюфтета
Защо се натрапва усещането, че общественото съзнание е задръстено с халюцинации и перверзии?
Тази масова лудост как ще приключи - с масово самоубийство, в резултат на действията на масов убиец?
13:20 11.02.2026
24 Педофилията
13:24 11.02.2026
25 Ходи внасяй
13:24 11.02.2026
26 Тошко
13:25 11.02.2026
27 Някой
13:26 11.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 пешо
Коментиран от #33, #56
13:29 11.02.2026
30 е..........
13:30 11.02.2026
31 Бончо
Всичките!!!
А този селяндур особено
13:30 11.02.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 е..........
До коментар #29 от "пешо":Кои части от ППДБ ?
13:31 11.02.2026
34 Не се газирай,
13:36 11.02.2026
35 ООрана държава
13:37 11.02.2026
36 Анонимен
13:37 11.02.2026
37 Маймун
13:38 11.02.2026
38 Светнаха като крушки
13:39 11.02.2026
39 Ройтерс
Коментиран от #47
13:39 11.02.2026
40 Бегай
13:40 11.02.2026
41 хихи
13:40 11.02.2026
42 Дечица Веселушки
13:41 11.02.2026
43 Малеее
13:41 11.02.2026
44 лабинаК нагеВ нетевапотлъЖ
13:43 11.02.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 ШЕФА
13:44 11.02.2026
47 Мхм
До коментар #39 от "Ройтерс":.... седнал на соларен панел...
13:44 11.02.2026
48 Коиловци брадърс
13:45 11.02.2026
49 Анонимен
13:47 11.02.2026
50 Тошко Африкански
13:47 11.02.2026
51 Джак Спароу
13:48 11.02.2026
52 Тома
13:48 11.02.2026
53 Атина Палада
До коментар #4 от "кой му дреме":Колко си н.еграмотен само ..
13:49 11.02.2026
54 СЛОНА
СЛЕД КАТО С ЗНАЕ КОЙ Е СПОНСОРА ТРЯБЕА ДА СЕ ЗАКРИЕ И ЗАБРАНИ ВСИЧКО СВЪРЗАНО АС ТОЗИ СЛУЧАЙ,АКО ИСКАМЕ ДА ИМАМЕ ДЪРЖАВА !!!
13:50 11.02.2026
55 Всички атлантици
13:51 11.02.2026
56 иван
До коментар #29 от "пешо":да сигурно някой от ППДБ го е натискал от зад
13:51 11.02.2026
57 От Варна
13:52 11.02.2026
58 Механик
До коментар #45 от "Атлантизма е мамник, той е зло":Удри копейката с лопатето!!
13:52 11.02.2026
59 Абе лицето Сидеров
Коментиран от #73
13:53 11.02.2026
60 Всички атлантици са извратеняци
13:54 11.02.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Еърбеци
13:56 11.02.2026
63 Илия Дерчев
13:57 11.02.2026
64 В шоуто на Слави
13:57 11.02.2026
65 Хотели
13:58 11.02.2026
66 Независим
13:58 11.02.2026
67 Атина Палада
До коментар #15 от "когато някой е прав - прав е":Каква пед.офи.лска и с.ектан.ска група ,която е имала огромно финансиране и техника за милиони? Българската държава няма такива дронове ,които са носят 100 кг .Хипотетично,знаеш ли колко пачки с банкноти са 100 кг? База на сръбската граница и база на турската граница .Сиреч два логистични центрове.
Айде,включи си м.озъчето...Оня там от групата дето се бил увличал по Будизма ...и заради това ще има такова финансиране..Айде моля ти се .И будизма не е нито секта,нито религия..Поне прочетете малко за това и не бъдете така наивни да ви лъжат със сектантство..
13:59 11.02.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Зулусите вият на умряло
14:03 11.02.2026
70 Неподписан
14:03 11.02.2026
71 Най иван
14:12 11.02.2026
72 Хе!
14:13 11.02.2026
73 Набор
До коментар #59 от "Абе лицето Сидеров":На преднаборната здравна комисия се е изкарал с 10 диоптъра късогледство...
Това го четах преди години с публикуван документ от Централния Военен Архив - В.Търново...
14:14 11.02.2026
74 Пък Вие !
Пе !
---
Де !
---
Ра !
----
С !
---
Лъка !
14:17 11.02.2026
75 Ован
14:18 11.02.2026
76 Хмм
14:20 11.02.2026
77 Хе-хе
14:20 11.02.2026
78 А бе , остави педофилията
14:28 11.02.2026
79 Жълтокопитни
14:29 11.02.2026
80 Станислав
И то групова с ваща Дивана мумия!
14:29 11.02.2026
81 Наглост Тошко ХаджиафриканскаТ
14:36 11.02.2026
82 Тоя цимбик
14:42 11.02.2026
83 79 - и долен чалгар
14:44 11.02.2026
84 Господи!
14:49 11.02.2026
85 Хаха
14:51 11.02.2026