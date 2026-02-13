Новини
Криза в детските ясли: Столичната община настоява за спешна среща с парламента

13 Февруари, 2026 16:49 697 12

Предложението цели едновременно гарантиране на качествена грижа за децата и по-ефективно използване на ограничените медицински ресурси на национално ниво

Криза в детските ясли: Столичната община настоява за спешна среща с парламента - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Столичната община изпрати официално писмо до Народното събрание България с искане за спешна среща с народните представители от Комисията по образованието и науката и Комисията по здравеопазването. Поводът е задълбочаващата се криза с недостига на медицински сестри в детските ясли и яслените групи, която поставя под пряк риск достъпа до грижа за най-малките деца в столицата, писа dariknews.bg.

Представените в писмото данни очертават сериозен структурен проблем:

  • Необходими са още 230 медицински сестри за нормалното функциониране на системата;
  • От общо 550 работещи сестри, половината са над 62 години, а 104 - над 70 години;
  • При напускане на медицинските специалисти над 70-годишна възраст съществува реална опасност от закриване на 124 яслени групи;
  • Средната възраст на медицинските сестри е 61 години, като под 50 години са едва 69;
  • През 2025 г. 34 яслени групи са трансформирани в градински поради липса на персонал;
  • Три детски градини към момента не разполагат с нито една медицинска сестра.

Въпреки ускореното строителство на нови детски ясли и разширяването на съществуващата инфраструктура, кадровият дефицит блокира разкриването на нови места. Пример за това е новооткрита ясла с капацитет от шест групи функционира с прием само за две поради липса на медицински специалисти.

Проблемът е структурен и не може да бъде решен с временни административни мерки. На местно ниво са изчерпани възможностите за компенсиране на недостига чрез организационни промени.

Европейската практика, която съвпада и с очакванията на родителите, сочи, че медицинската грижа в яслите следва да бъде спомагателна, насочена към превенция и безопасност, докато водеща роля трябва да има образователната и развиваща функция на детето - социално-емоционалното развитие, предвербалната комуникация, развитието на речта, ранната грамотност, партньорството и консултирането на родителите. Тенденцията все повече майки да се връщат на работа след първата година майчинство допълнително увеличава нуждата от яслени групи и места за най-малките деца, което прави незабавното решение на проблема още по-неотложно.

В писмото си Столичната община посочва и конкретно решение, което изисква законодателна инициатива от страна на парламента - изменение на Закона за здравето (чл. 118 и чл. 119) и прехвърляне на регулацията на яслите към Закона за предучилищното и училищното образование. Предлага се яслите да преминат от ресора на министъра на здравеопазването към ресора на министъра на образованието и науката, с което да се създаде устойчива нормативна рамка, съобразена с европейските практики и с реалния кадрови потенциал на страната.

Предложението цели едновременно гарантиране на качествена грижа за децата и по-ефективно използване на ограничените медицински ресурси на национално ниво.

С оглед на нарастващата необходимост от яслени места и реалния риск от затваряне на съществуващи групи, в писмото е поискано спешно обсъждане на законодателните промени в рамките на мандата на 51-вото Народно събрание.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    6 5 Отговор
    A защо трябва НС да решава проблемите на София? До кога цяла България ще плаща на Софиянци дивотиите!
    На село детските са празни!

    Коментиран от #3, #4, #5, #6

    16:51 13.02.2026

  • 2 Христо

    2 1 Отговор
    А с промените ще се подобрят ли заплатите им?

    16:54 13.02.2026

  • 3 Христо

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Празни са, защото съсипаха селското стопанство. И продължават да го унищожават. Та хората бягат в София

    16:55 13.02.2026

  • 4 Тио

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Защото:
    1. Изискванията за мед. сестри - тяхната нужда в процеса и заплащането им се регламентира от държавата и това трябва да се спазва от общината.
    2. Защото си идиот.

    17:01 13.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 това са СТОЛИЧАНИ В ПОВЕЧЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    и защо да се връщат на село

    кой ще плаща ипотеките за студията дет са накупиле

    17:02 13.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ти да видиш

    1 1 Отговор
    ето как се стимулират частните учебни заведения...

    17:09 13.02.2026

  • 9 Кой обучава?

    4 0 Отговор
    За да има медицински сестри някой трябва да ги обучи. Кой ги обучава? Защо студентите по медицина нямат стаж като медицински сестри? Защо медицинските сестри нямат перспективата да се обучават за лекари? Защо при обучението на детска педагогика няма обучение по медицинска помощ на децата?

    17:16 13.02.2026

  • 10 Рекет от всякъде

    5 0 Отговор
    По-интересно е защо в общинските детски градини са платени активностите като рисуване, танци, футбол. Защо при уж безплатен логопед, същия няма място за работа с детето, а родителите ходят след детската градина срещу заплащане при логопеда.

    17:21 13.02.2026

  • 11 Калушай Лама от ПП-ДБ

    2 0 Отговор
    Медицински братя не търсят ли?

    17:21 13.02.2026

  • 12 Тити

    0 0 Отговор
    Всички кри,и в гетото си имат едно име казва се Терзиев.

    17:33 13.02.2026

Новини по градове:
