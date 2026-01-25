Петър Крилчев: Преминаването към евро при картовите плащания е като смяна на табелите по пътя, но не и самия път

С въвеждането на еврото у нас идват и въпроси, свързани с картовите плащания - ще се променят ли те, ще има ли допълнителни такси и по-сигурни ли стават трансакциите. разплащания.

19 години след приемането ни в Европейския съюз, от 1 януари 2026 година страната ни е част и от еврозоната. През първия месец плащанията ще са възможни и в двете валути, а от началото на февруари преминаваме само към евро. 6 месеца банките ще показват наличния баланс и в двете валути, но плащанията с карта се извършват само в евро. Промяната при картовите плащания при прехода от лева в евро остана незабелязана от потребителите.

„За хората преминаването към евро при картовите плащания е като смяна на табелите по пътя, но не и самия път. Картите работят по същия начин, не се подменят, пинкодовете остават същите и няма нужда от допълнителна активация на картите. Банковите системи извършиха превалутирането автоматично, без хората да правят нищо допълнително“, обясни Петър Крилчев - генерален мениджър на Visa България пред БТВ.

Едно от основните притеснения при плащането с карта е безопасността. Много хора се притесняват, че паролата им може да бъде открадната или пък защитата - пробита. Според Петър Крилчев място за притеснения - няма, защото са предприети всички мерки за безопасност.

„Плащанията не стават по-безопасни заради самата валута, заради това, че сме част от една от най-големите и сигурни платежни екосистеми в света. Всяка транзакция преминава през система, която може да се сравни с високотехнологичен контролен пункт“, казва той.

Основният риск при плащането с карта не е системата:

„Изкуствени интелект, стотици индикатори за риск и проверка в рамките на по-малко от секунда. Буквално за една милисекунда системата може да реши дали едно плащане е сигурно. Само през 2023 г. сме предотвратили измами в размер на 40 милиарда долара глобално. Това означава, че българският потребител получава същото ниво на защита, както и потребителите от най-развитите европейски пазари“.

Токенизация, изкуствен интелект и поведенчески анализ са част от технологиите за защита, които работят постоянно. Но най-уязвимото място остава човекът.

„Човекът е по-уязвим от системата. Да, затова е много важно да говорим за информираност. Очакваме да има и фишинг атаки, които да използват темата за еврото и да получавате съобщения, като „активирайте картата си“ и „потвърдете профила си“ и други подобни. Но златното правило остава същото. Не споделяйте пинкода си, трецифрения номер на гърба на картата, кодове и пароли с никого. Нито по телефон, нито по чат, нито по имейл“, съветва генералният мениджър на Visa България.

България написа нова глава в историята на своята валута. Добрата новина е, че успоредно с това отговорните институции са ни осигурили безопасно и лесно разплащане в ежедневието.