Новини
България »
Петър Крилчев: Преминаването към евро при картовите плащания е като смяна на табелите по пътя, но не и самия път

Петър Крилчев: Преминаването към евро при картовите плащания е като смяна на табелите по пътя, но не и самия път

25 Януари, 2026 12:05 364 5

  • петър крилчев-
  • плащания-
  • карта

„Плащанията не стават по-безопасни заради самата валута, заради това, че сме част от една от най-големите и сигурни платежни екосистеми в света“, обясни генералният мениджър на Visa България

Петър Крилчев: Преминаването към евро при картовите плащания е като смяна на табелите по пътя, но не и самия път - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С въвеждането на еврото у нас идват и въпроси, свързани с картовите плащания - ще се променят ли те, ще има ли допълнителни такси и по-сигурни ли стават трансакциите. разплащания.

19 години след приемането ни в Европейския съюз, от 1 януари 2026 година страната ни е част и от еврозоната. През първия месец плащанията ще са възможни и в двете валути, а от началото на февруари преминаваме само към евро. 6 месеца банките ще показват наличния баланс и в двете валути, но плащанията с карта се извършват само в евро. Промяната при картовите плащания при прехода от лева в евро остана незабелязана от потребителите.

„За хората преминаването към евро при картовите плащания е като смяна на табелите по пътя, но не и самия път. Картите работят по същия начин, не се подменят, пинкодовете остават същите и няма нужда от допълнителна активация на картите. Банковите системи извършиха превалутирането автоматично, без хората да правят нищо допълнително“, обясни Петър Крилчев - генерален мениджър на Visa България пред БТВ.

Едно от основните притеснения при плащането с карта е безопасността. Много хора се притесняват, че паролата им може да бъде открадната или пък защитата - пробита. Според Петър Крилчев място за притеснения - няма, защото са предприети всички мерки за безопасност.

„Плащанията не стават по-безопасни заради самата валута, заради това, че сме част от една от най-големите и сигурни платежни екосистеми в света. Всяка транзакция преминава през система, която може да се сравни с високотехнологичен контролен пункт“, казва той.

Основният риск при плащането с карта не е системата:

„Изкуствени интелект, стотици индикатори за риск и проверка в рамките на по-малко от секунда. Буквално за една милисекунда системата може да реши дали едно плащане е сигурно. Само през 2023 г. сме предотвратили измами в размер на 40 милиарда долара глобално. Това означава, че българският потребител получава същото ниво на защита, както и потребителите от най-развитите европейски пазари“.

Токенизация, изкуствен интелект и поведенчески анализ са част от технологиите за защита, които работят постоянно. Но най-уязвимото място остава човекът.

„Човекът е по-уязвим от системата. Да, затова е много важно да говорим за информираност. Очакваме да има и фишинг атаки, които да използват темата за еврото и да получавате съобщения, като „активирайте картата си“ и „потвърдете профила си“ и други подобни. Но златното правило остава същото. Не споделяйте пинкода си, трецифрения номер на гърба на картата, кодове и пароли с никого. Нито по телефон, нито по чат, нито по имейл“, съветва генералният мениджър на Visa България.

България написа нова глава в историята на своята валута. Добрата новина е, че успоредно с това отговорните институции са ни осигурили безопасно и лесно разплащане в ежедневието.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бою циганина

    4 0 Отговор
    как ви го турнах в името на еврея

    12:06 25.01.2026

  • 2 кукорча спецова

    2 0 Отговор
    а пък аз искам на ойровизия

    12:08 25.01.2026

  • 3 Ммнее

    2 0 Отговор
    Аааа, таЯ ,, Visa" здраво ще ни влизаааа!!!!

    12:13 25.01.2026

  • 4 Божинката

    1 0 Отговор
    Еврото е като лева, но е евро.

    12:15 25.01.2026

  • 5 фАНТОМасс

    0 0 Отговор
    А Шиши какво казва ?

    12:16 25.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове