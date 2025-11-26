“До Чикаго и назад” – завръщане в Америка 130 години по-късно

В САЩ се отпечата първото двуезично издание (български–английски) на пътеписа на Алеко Константинов “До Чикаго и назад” — творбата, която повече от век чертае първите представи на поколения българи за Америка и за ветровития град Чикаго. Това пише в профила си в социалните мрежи консулът ни в Чикаго Светослав Станков.

Началото на проекта е поставено от Генералното консулство на България в Чикаго през 2024 г., за да се почетат две значими годишнини:

- 130 години от участието на България в Световното изложение в Чикаго (1893)

- 160 години от рождението на Алеко Константинов – Щастливеца (1863)

„В продължение на години пътеписът не беше достъпен на английски език. Беше трудно да говорим за произведението, което запознава света с първите впечатления на българина от Америка, без да можем да покажем самата книга на нашите американски партньори и приятели. Сега двуезичното издание прави великата творба достъпна за американската аудитория и служи като културен мост между България и САЩ. Също така ще намери място в домовете на стотици български семейства в смесени бракове, където езиците и културите се срещат ежедневно“, пише Станков.



Този проект отне повече от година — път, изпълнен с предизвикателства, труд и нужда от средства. Той нямаше да бъде възможен без Кен и Линда Вандер Уийл – за щедрата им финансова подкрепа, Юлиана и Димитър Томови от издателство „Български бестселър“ – за професионализма и неуморния труд.



В момента се работи върху възможността книгата да бъде достъпна както като печатно издание, така и като електронна книга в най-големия сайт за книги в света, за да достигне до възможно най-широка публика.



Благодарение на дарителството на семейство Вандер Уийл, Генералното консулство в Чикаго има възможност да осигури безплатни екземпляри за всяко българско неделно училище и всяка културна организация в САЩ. Желаещите да получат бройки могат да ни пишат на: [email protected]