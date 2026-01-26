Токът за бизнеса ще е с близо 22% по-скъп утре

При средна цена от 179,50 евро (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент "Ден напред". Това показват данните след затварянето на борсата, съобщава БТА.
Сделките са на база утрешен ден на доставка - 27 януари.
Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 147,43 евро за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-скъпа с 21,75% спрямо цената за днешния ден, посочи news.bg.
Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 210,08 евро за мегаватчас, а извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 148,92 евро за мегаватчас.
Данните от БНЕБ сочат, че са продадени общо 107 207,43 мегаватчаса електроенергия.
В пазарния сегмент "В рамките на деня" среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 139,76 евро (без ДДС) за мегаватчас.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 3.14К
18:19 26.01.2026
2 Браво
18:19 26.01.2026
3 Андрешко
18:20 26.01.2026
4 666666
Коментиран от #6, #8, #21
18:20 26.01.2026
5 Ами
18:22 26.01.2026
6 Георги
До коментар #4 от "666666":токът е само един от компонентите определящи цената на стоките и услугите. При това не е главната в повечето случаи. Иначе си прав, какво точно се промени днес та налага такова поскъпване утре ? Това не е ли някакъв вид злоупотреба, повишаване на цената без обективни причини - нито въглищата са поскъпнали днес, нито ядреното гориво. Единствената причина да скочи с толкова тока е СТРИГАНьЕ!
18:27 26.01.2026
7 Жоро
18:30 26.01.2026
8 бгполитик
До коментар #4 от "666666":объркалите сте заглавието 2000 процента е!!!
18:32 26.01.2026
9 ......
18:33 26.01.2026
10 Счетоводителя
18:36 26.01.2026
11 само за наивници
18:36 26.01.2026
12 пешко
Коментиран от #16, #17
18:37 26.01.2026
13 ...така,така...
18:37 26.01.2026
14 На печелившите
18:39 26.01.2026
15 Ще си
18:41 26.01.2026
16 Той говори
До коментар #12 от "пешко":за тока за бита, понеже е дотиран. Нищо, че ние плащаме за дотациите от "държавата" в магазина всеки ден и с всяка покупка. Жечко - газаджията може да си дрънка, каквото си иска.
18:44 26.01.2026
17 евроцентър
До коментар #12 от "пешко":той за последните години много захитря и лъже и маже, а не беше навремето такъв
18:44 26.01.2026
18 Герои
18:46 26.01.2026
19 Георги
18:47 26.01.2026
20 Густо ся ша ядем 1 пица Маргарита
До всички €вроджендърчета дето играха хоро и се радваха за €.Набиха ли ви го с двеста без лубрикант?Нали нямаше нищо лошо и нищо нямало да се вдига?
От февруари започват фалитите гледайте филма.Ще се купува ляб и боб!
18:49 26.01.2026
21 Иванов
До коментар #4 от "666666":Да даваме още безплатно ток на Украина а българина да плаща
18:50 26.01.2026