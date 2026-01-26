Новини
Токът за бизнеса ще е с близо 22% по-скъп утре

26 Януари, 2026 18:14 646 21

  • борса-
  • ток-
  • бизнес-
  • цена

Данните от БНЕБ сочат, че са продадени общо 107 207,43 мегаватчаса електроенергия

Токът за бизнеса ще е с близо 22% по-скъп утре - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

При средна цена от 179,50 евро (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент "Ден напред". Това показват данните след затварянето на борсата, съобщава БТА.

Сделките са на база утрешен ден на доставка - 27 януари.

Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 147,43 евро за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-скъпа с 21,75% спрямо цената за днешния ден, посочи news.bg.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 210,08 евро за мегаватчас, а извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 148,92 евро за мегаватчас.

Данните от БНЕБ сочат, че са продадени общо 107 207,43 мегаватчаса електроенергия.

В пазарния сегмент "В рамките на деня" среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 139,76 евро (без ДДС) за мегаватчас.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 3.14К

    15 1 Отговор
    Кога герберския измамник Делян Добрев ще влезе в затвора???

    18:19 26.01.2026

  • 2 Браво

    16 1 Отговор
    Клуба на богатите, на боклуците😞

    18:19 26.01.2026

  • 3 Андрешко

    9 1 Отговор
    Ха така. Само стригане на овцете

    18:20 26.01.2026

  • 4 666666

    15 1 Отговор
    Разбирай всички стоки на горе от утре с 22% .Честито на раята!

    Коментиран от #6, #8, #21

    18:20 26.01.2026

  • 5 Ами

    7 1 Отговор
    То унуй нещу рамене няма, даааа

    18:22 26.01.2026

  • 6 Георги

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "666666":

    токът е само един от компонентите определящи цената на стоките и услугите. При това не е главната в повечето случаи. Иначе си прав, какво точно се промени днес та налага такова поскъпване утре ? Това не е ли някакъв вид злоупотреба, повишаване на цената без обективни причини - нито въглищата са поскъпнали днес, нито ядреното гориво. Единствената причина да скочи с толкова тока е СТРИГАНьЕ!

    18:27 26.01.2026

  • 7 Жоро

    6 1 Отговор
    Хайде.ееее,Започва сееее...🤣

    18:30 26.01.2026

  • 8 бгполитик

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "666666":

    объркалите сте заглавието 2000 процента е!!!

    18:32 26.01.2026

  • 9 ......

    8 1 Отговор
    Честито! Да ни е честито еврото.Започва се! Стягайте гащите.Това е началото,а краят не се вижда.

    18:33 26.01.2026

  • 10 Счетоводителя

    7 0 Отговор
    ...и оттам...надолу по веригата, увеличение по 3

    18:36 26.01.2026

  • 11 само за наивници

    5 1 Отговор
    А яжте ми кайсиите гербери .В клуба на богатите сме..ония охлюви със стартовите пакети дето се снимаха да го папкат по две.Хаха

    18:36 26.01.2026

  • 12 пешко

    5 1 Отговор
    ама глупака Жечо се хвали че тока ни бил най-евтин в Европа

    Коментиран от #16, #17

    18:37 26.01.2026

  • 13 ...така,така...

    8 1 Отговор
    Като си мълчи раята, и 200 % са малко.

    18:37 26.01.2026

  • 14 На печелившите

    5 1 Отговор
    ЧЕСТИТОО!!!

    18:39 26.01.2026

  • 15 Ще си

    1 1 Отговор
    ги връщат от данъците ! Дюшеш им идва на големите далаверажии !

    18:41 26.01.2026

  • 16 Той говори

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "пешко":

    за тока за бита, понеже е дотиран. Нищо, че ние плащаме за дотациите от "държавата" в магазина всеки ден и с всяка покупка. Жечко - газаджията може да си дрънка, каквото си иска.

    18:44 26.01.2026

  • 17 евроцентър

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "пешко":

    той за последните години много захитря и лъже и маже, а не беше навремето такъв

    18:44 26.01.2026

  • 18 Герои

    3 0 Отговор
    от НАП и КЗП, къде сте, на Женския пазар ли или някоя фризьорка гърбите пак!?

    18:46 26.01.2026

  • 19 Георги

    1 0 Отговор
    нямам търпение да ни пуснат и нас, битовите потребители, на свободния пазар. Сега цената за бита е около €90 , а утре на свободния пазар ще е €210, а ни убеждават, колко по-добре ще ни е. Някой изобщо вярва ли. Аз строих къща на скоро и изкарах 2 години на цена на борсата - 200-500лв лятото и 1000+ зимата. Отопление с термопомпа и 16см изолация на стените. Сами си правете сметката какво ще стане със сметките при по-старите инсталации.

    18:47 26.01.2026

  • 20 Густо ся ша ядем 1 пица Маргарита

    2 0 Отговор
    за 22€ на промоция.
    До всички €вроджендърчета дето играха хоро и се радваха за €.Набиха ли ви го с двеста без лубрикант?Нали нямаше нищо лошо и нищо нямало да се вдига?
    От февруари започват фалитите гледайте филма.Ще се купува ляб и боб!

    18:49 26.01.2026

  • 21 Иванов

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "666666":

    Да даваме още безплатно ток на Украина а българина да плаща

    18:50 26.01.2026

